4K Televizyon Nedir?

Televizyon ekranındaki görüntüler, piksellerden oluşur ve 4K TV’ler, HD TV’lere göre çok daha fazla piksel içerir. Standart bir HD ekranda yaklaşık 2 milyon piksel bulunurken, 4K çözünürlük bu sayıyı 8,3 milyona çıkarır.

Bir ekranın çözünürlüğü, ekranı yatayda geçen piksel sayısı ve dikeyde üstten alta geçen tarama çizgileri ile tanımlanır.

Bu ne anlama gelir?

Biri 55 inç HD ekran, diğeri 4K ekran olan iki televizyon düşünün. HD televizyonun tüm piksellerini 4K televizyona yerleştirseniz, yalnızca ekranın dörtte birini kaplar.

Yani 55 inçlik bir ekranda HD TV daha az piksel kullanır. Pikseller uzatıldığında, görüntü kalitesi düşer ve görebileceğiniz detay miktarı azalır. Aynı 55 inçlik alana 8 milyon piksel sığdırmak, çok daha ayrıntılı ve yakından izlendiğinde bile net görünen bir görüntü sağlar.

Yenileme hızı açısından, 60Hz yenileme oranı, 4K televizyonlarda film ve dizi izlemek için yeterlidir. Bu hız, çoğu içerikte akıcı ve net bir görüntü sunar. Bazı üst seviye modeller 120Hz yenileme oranı sunabilir; bu da özellikle hızlı sahnelerde daha akıcı bir deneyim sağlar. Ancak günlük kullanım için 60Hz 4K TV çoğu kullanıcıya fazlasıyla yeterlidir.