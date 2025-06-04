• Daha keskin bir görüntü: Full HD'ye göre dört kat daha fazla pikselle filmler ve spor görüntüleri ayrıntılar açısından zengindir.

• Gelişmiş derinlik: Manzaralara hayat veren 4K'nın eklenen derinliğiyle kendinizi sahnenin tam ortasındaymış gibi hissedeceksiniz.

• HDR desteği: Bir milyardan fazla renk içeren filmlerin keyfini çıkarın ve Dolby Vision gibi HDR formatları desteği sayesinde hem parlak hem de gölgeli sahnelerde ayrıntıları görün.

• 4K İçerik: Netflix, Amazon Prime Video ve Sky, Ultra HD içerik yayınlayan kanallar arasındadır (abonelik gerekmektedir).

• Full HD yükseltme: Güçlü yerleşik yükseltme teknolojisiyle, Full HD içeriğin neredeyse 4K çözünürlükte keyfini çıkarın.

En küçüğünden en büyüğüne (43 ila 77 inç) kadar değişen ekran boyutlarında, çoğu ev ve oda boyutuna uygun çok çeşitli 4K TV serileri mevcuttur.