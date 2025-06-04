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Faydalı İpuçları
4K Ultra HD TV'ler için satın alma rehberi
LG’nin 4K Ultra HD TV satın alma rehberini inceleyin. Sürükleyici bir ekran deneyimine sahip olan mükemmel TV’yi seçebilmeniz için 4K TV serilerimizi keşfedin.
4K Ultra HD TV'ler için satın alma rehberi
4K Ultra HD TV'ler, ekranlarında Full HD'den dört kat daha fazla çözünürlük barındırarak filmlerin ve spor programlarının gerçeğe yakın ayrıntılarla izlenmesini iyileştirir. Uygun fiyatlı LG 4K Ultra HD TV’yi satın almak için harika bir zaman. Daha fazla bilgi edinmek için satın alma rehberimizi okuyun.
4K UHD LED ne demek?
4K UHD, yaklaşık 4000 piksel, özellikle 3840×2160 piksel yatay çözünürlük sunan bir görüntü teknolojisi olan "4K Ultra Yüksek Çözünürlük" anlamına gelir.
"4K" terimi, film endüstrisinde ortaya çıkmış olsa da artık UHD televizyonlar için de yaygın olarak kullanılmaktadır.
4K OLED TV ne demek?
OLED 4K, organik yarı iletken katmanlar yoluyla ışık üreten OLED teknolojisini 4K yüksek çözünürlüklü çözünürlükle birleştiriyor.
Bu yenilikçi kombinasyon, optimize edilmiş renk ve ayrıntı yönetimiyle olağanüstü net bir görüntü üretir ve bu da onu ileri düzey kullanıcılar için ideal bir seçim haline getirir.
4K Ultra HD TV Nedir?
4K Ultra Yüksek Çözünürlüklü TV anlamına gelen 4K UHD TV, yatay olarak 3.840 piksel ve dikey olarak 2.160 piksel, toplamda yaklaşık 8,3 milyon piksellik bir ekran çözünürlüğü sunar. Sonuç daha keskin, daha ayrıntılı bir görüntüdür. Dahası, 4K HDR (Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisi, artırılmış parlaklık ve daha canlı renkler sunarak izleme deneyimini daha da geliştirir. Full HD'nin (1920 x 1080) dört katı çözünürlüğe sahip olan 4K UHD, olağanüstü netlik ve ayrıntı sunarak onu üstün bir izleme deneyimi için ideal bir seçim haline getirir.
4K TV'nin Faydaları
• Daha keskin bir görüntü: Full HD'ye göre dört kat daha fazla pikselle filmler ve spor görüntüleri ayrıntılar açısından zengindir.
• Gelişmiş derinlik: Manzaralara hayat veren 4K'nın eklenen derinliğiyle kendinizi sahnenin tam ortasındaymış gibi hissedeceksiniz.
• HDR desteği: Bir milyardan fazla renk içeren filmlerin keyfini çıkarın ve Dolby Vision gibi HDR formatları desteği sayesinde hem parlak hem de gölgeli sahnelerde ayrıntıları görün.
• 4K İçerik: Netflix, Amazon Prime Video ve Sky, Ultra HD içerik yayınlayan kanallar arasındadır (abonelik gerekmektedir).
• Full HD yükseltme: Güçlü yerleşik yükseltme teknolojisiyle, Full HD içeriğin neredeyse 4K çözünürlükte keyfini çıkarın.
En küçüğünden en büyüğüne (43 ila 77 inç) kadar değişen ekran boyutlarında, çoğu ev ve oda boyutuna uygun çok çeşitli 4K TV serileri mevcuttur.
Premium bir 4K UHD TV satın almalı mıyım?
Elbette. 4K Ultra HD TV'ler bütçenize bağlı olarak kalite ve fiyat açısından önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. 4K TV'ler 4K çözünürlük sunar, ancak çok daha fazlasını sunmaz ve OLED TV'lerin gerisindedir.
Ancak, üst düzey 4K Ultra HD TV'ler, aralarındaki farkı daraltan özelliklerle doludur. En iyi LG 4K TV'ler, daha doğru renkler ve daha geniş görüntüleme açıları sayesinde daha ucuz bir 4K TV'den çok daha üstün bir görüntü kalitesi ve görüntüleme deneyimi yaratmak için NanoCell teknolojisini kullanır.
Hangi boyutta ekran satın almalıyım?
Genel olarak, TV'ler büyük ekran daha iyidir. Ekran ne kadar büyükse, 4K UHD TV'nizden aldığınız izleme deneyimi de o kadar iyi olur.
Alabileceğiniz en büyük ekranı satın alın, ancak odanızın boyutunu da hesaba katmalısınız.
En iyi izleme deneyimini elde etmek için TV'nizden doğru uzaklıkta oturmanız gerekir. Ekran ne kadar büyükse, o kadar uzağa oturmanız gerekir.
• 40 inç TV için: 1,5 metre uzakta oturun.
• 48-50 inç TV için: 2,5-3 metre uzakta oturun.
• 55 inç TV için: 1,5-2,5 metre uzakta oturun.
65 inç TV için: 3-4 metre uzağa oturun.
OLED mi yoksa LED ekran mı?
Bir televizyon satın alırken 4K ve OLED teknolojisi arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. OLED bir ekran türüdür ve 4K bir ekran çözünürlüğüdür. Bu nedenle bu iki teknolojiyi bir OLED 4K TV ile birleştirmek veya geleneksel bir LED 4K TV tercih etmek mümkündür.
OLED, mutlak ve mükemmel siyahlar yaratma yeteneği sayesinde birçok profesyonel tarafından en iyi 4K Ultra HD TV türü olarak kabul edilir.
Nasıl çalışır?
LED TV setlerinin görüntü kalitesini optimize etmek için arka aydınlatmanın nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Bu, ışık paraziti yaratarak gri siyahların algılanmasına yol açabilir. Bu zorlukla karşı karşıya kalan en üst düzey 4K modeller, bu istenmeyen etkileri en aza indirmek ve daha gerçekçi, daha keyifli bir izleme deneyimi sunmak için yerel karartma gibi gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırır.
Arka aydınlatma gerektirmeyen OLED TV'ler, mükemmele yakın derinlikte siyahlar üretebilir.
4K veya 8K?
Görsel-işitsel sektörde, televizyon görüntüsünün kalitesi önemli ve ölçülebilir bir kriterdir. Uzun yıllar boyunca Full HD mutlak ölçüt olarak görülüyordu. Ancak, 2010'ların başında dört kat daha fazla çözünürlük sunan 4K UHD teknolojisiyle değiştirildi. Aslında, 4K 3840x2160 piksele sahiptir, yani 1920x1080 pikseliyle Full HD'den dört kat daha fazla ayrıntıya sahiptir.
4K teknolojisi son yıllarda norm haline geldi ve Netflix ve Amazon Prime Video gibi yayın platformlarında bulunan 4K Ultra HD içerikte önemli bir büyüme yaşandı.
Mevcut rekabet ortamında, şirketimiz kendisini yeni nesil televizyon çözünürlüğü olan 8K'da lider olarak konumlandırıyor. Üst düzey LG NanoCell televizyonuyla temsil edilen premium teklifimiz, bu teknolojinin kitlesel olarak konuşlandırılmasını beklerken şu anda piyasada bulunan tek tekliftir. Ayrıca ZX isimli 8K OLED televizyonu da ilk biz piyasaya sürdük. 8K teknolojisi şu anda yaygınlaşma aşamasında ve yakın gelecekte piyasaya sunulacak.
Full HD mi yoksa 4K mı daha iyidir?
4K çözünürlük genellikle Full HD'den daha üstün olarak kabul edilir çünkü dört kat daha fazla piksel sunar. Birçok 4K TV ve video oynatıcı, Full HD içeriğin keskinliğini artıran yükseltme teknolojisiyle donatılmıştır. Sonuç olarak, Full HD videoları 4K ekranda görüntülerken bile görüntü kalitesi belirgin şekilde daha keskin görünür.
HDR satın almalı mıyım?
Yüksek Dinamik Aralık (HDR), TV'ler, oyunlar ve sinema için gerçek bir varlıktır. Daha parlak beyazlar, daha koyu siyahlar ve daha derin gölgelerle olağanüstü bir izleme deneyimi sunar. Dahası, bir milyardan fazla anlaşılabilir tonla rakipsiz bir renk zenginliği sunar. Premium 4K HDR TV'ler, HDR 10, HLG ve Dolby Vision® gibi çeşitli HDR formatlarıyla uyumludur.
Dolby Vision, Hollywood yönetmenleri tarafından onaylanan en gelişmiş HDR sistemidir. İyileştirilmiş renk tanımı, parlaklık ve ton aracılığıyla sahne sahne gelişmiş bir görsel deneyim sunar.
Bu TV'de oyun oynayabilir miyim?
Yeni nesil Xbox ve PlayStation oyun konsolları yüksek kaliteli 4K oyun deneyimi sunar. Bu konsolların kullanımını optimize etmek için bunları bir 4K TV ile birleştirmeniz önerilir. Bazı üst düzey 4K TV'ler, oyun için özel olarak tasarlanmış, oyuna dalmayı ve oyun performansını artıran özelliklerle gelir.
Düşük gecikmeli otomatik mod sistemimiz, komutların ve ekrandaki eylemlerin görünmesi için gereken sürenin mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimi için minimumda tutulmasını sağlar.
Oyun uzmanlarımız tarafından geliştirilen HGiG çözümümüz, kullanıcıların oyunu geliştiriciler tarafından tanımlanan kriterlere göre deneyimlemelerini sağlar. HGiG, HDR oyunlarının iyileştirilmesi için yönergeler belirleyerek rakipsiz kalite ve performans sağlar.
Dolby Atmos®'a ihtiyacım var mı?
Dolby Atmos® sinema sesinde en üst seviyeyi temsil eder. 4K TV'nizde en iyi filmleri veya futbol maçlarını izleyecekseniz, Dolby Atmos® teknolojisine sahip bir model seçmeniz iyi bir fikirdir. Üç boyutlu bir alanda etrafınızda hareket eden bir ses yaratır ve sizi aksiyonun tam ortasına yerleştirir.
LG'de mükemmel 4K TV'yi bulun
LG'de iki tür 4K Ultra HD TV üretiyoruz. Üst düzey NanoCell TV'lerimiz, 4K görüntü kalitesini Dolby Atmos® ve nanomühendislik teknolojimiz gibi özelliklerle birleştirerek olağanüstü bir izleme deneyimi sunuyor. 4K UHD serimiz, mükemmel bir değerde tavizsiz kalite sunuyor. OLED TV'lerimiz de 4K çözünürlük sunuyor ancak farklı bir ekran teknolojisi kullanıyor.