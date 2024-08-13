1. LG Electronics Ticaret A.Ş. ürünün yasal garanti süresi sona erdikten sonraki 2 (iki) yıl için de aşağıdaki garanti uygulamalarını taahhüt etmektedir.

2. Ek garanti taahüdü kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir ancak Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilecektir.

3. Ek garanti, bu belgede bilgileri yazılı ürün için geçerlidir,

4. Ek garanti satın alınan ürünün yasal garanti süresinin sona erme tarihinden itibaren başlayarak ürüne tanımlanan 2 (iki) yıllık ek garanti süresinin bitiş tarihine kadar olan süreyi kapsar,

5. Ürünün onarımı LG Yetkili Servisi tarafından yapılır ve tamir yeri ve şekli LG Yetkili Servisi tarafından belirlenir,

6. Ek garanti belgesi ve/veya fatura üzerinde bulunan ürün bilgilerinde tahrifat yapılması, ürünün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırılması veya tahrif edilmesihallerinde ek garanti belgesi geçersiz sayılır, ihtilaflı durumlarda LG kayıtları geçerli olacaktır,

7. Ek garanti belgesi, ürün faturası ile birlikte ek garanti süresi bitene kadar gerekli durumlarda ibraz edilmek üzere tüketici tarafından saklanmalıdır,

8. Ürünün, yasal garanti prosedürü dışında kalan arızalar (Kullanım Hatası, dış etken kaynaklı darbe, sıvı teması vb.) ek garantinin kapsamı dışındadır.

9. Ek garantiyekonu ürünün montajının en geç fatura tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Montajı 6 (altı) ayı geçen ürünlerin montaj tarihi, fatura tarihi olarak baz alınacaktır.

10. Ürünün arızasının ve tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, benzer özelliklere sahip başka bir ürün tüketiciye teslim edilecektir.