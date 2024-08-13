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LG.com/tr Online Mağaza Ek Garanti Hizmeti Süre ve Koşulları
Ek garanti, Tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla sipariş ve/veya seri numarası iletilen ve faturada belirtilmiş bulunan ürün için; değişim, onarım, bakım, bedel iadesi ve benzeri hususlarda Şirket tarafından verilen ilave taahhüdü ifade eder.
Ek Garanti’nin Tüketici tarafından satın alınmasından sonra Şirketimiz, ilgili ürün için üretim hatalarından kaynaklı oluşabilecek arızalara karşı aşağıda belirtilen süre ve koşullar için ek garanti hizmeti sunmayı taahhüteder.
Tüketici, Ek garanti hizmetisatın alması halinde Ek Garanti Hizmeti ile belirlenen garanti süresive koşullarıkabul etmiş olur.
Ek Garanti Şartları;
1. LG Electronics Ticaret A.Ş. ürünün yasal garanti süresi sona erdikten sonraki 2 (iki) yıl için de aşağıdaki garanti uygulamalarını taahhüt etmektedir.
2. Ek garanti taahüdü kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir ancak Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilecektir.
3. Ek garanti, bu belgede bilgileri yazılı ürün için geçerlidir,
4. Ek garanti satın alınan ürünün yasal garanti süresinin sona erme tarihinden itibaren başlayarak ürüne tanımlanan 2 (iki) yıllık ek garanti süresinin bitiş tarihine kadar olan süreyi kapsar,
5. Ürünün onarımı LG Yetkili Servisi tarafından yapılır ve tamir yeri ve şekli LG Yetkili Servisi tarafından belirlenir,
6. Ek garanti belgesi ve/veya fatura üzerinde bulunan ürün bilgilerinde tahrifat yapılması, ürünün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırılması veya tahrif edilmesihallerinde ek garanti belgesi geçersiz sayılır, ihtilaflı durumlarda LG kayıtları geçerli olacaktır,
7. Ek garanti belgesi, ürün faturası ile birlikte ek garanti süresi bitene kadar gerekli durumlarda ibraz edilmek üzere tüketici tarafından saklanmalıdır,
8. Ürünün, yasal garanti prosedürü dışında kalan arızalar (Kullanım Hatası, dış etken kaynaklı darbe, sıvı teması vb.) ek garantinin kapsamı dışındadır.
9. Ek garantiyekonu ürünün montajının en geç fatura tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Montajı 6 (altı) ayı geçen ürünlerin montaj tarihi, fatura tarihi olarak baz alınacaktır.
10. Ürünün arızasının ve tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, benzer özelliklere sahip başka bir ürün tüketiciye teslim edilecektir.
Kapsam Dışı Durumlar;
LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından verilen ek garanti aşağıdaki durumlarda geçersiz olacaktır.
1. Ürün kullanma kılavuzu veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar,,
2. LG Electronics Yetkili Servisleri dışında, yetkisiz kişilerce yapılan her türlü müdahale sonucu oluşan hasar ve arızalar,
3. Ürünün Tüketiciye teslim edilmesinden sonra yapılan yükleme, boşaltma, nakil ve yer değişikliği nedeniyle / esnasında oluşabilecek(düşme, sarsılma, darbe alma ..vb.) hasar ve arızalar,
4. Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar,
5. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün üzerinde belirtilen voltajdan farklı ve voltajda kullanım gibi nedenlerden en az biriyle meydana gelecek hasar ve arızalar,
6. Ürüne bağlanan dış donanımdan (su tesisatı, elektrik tesisatı, yayın sağlayan kutular, kablolar) kaynaklı meydana gelen arızalar,
7. Ev tipi kullanım için tasarlanan ve üretilen ürünün ticari işletmelerde kullanımından kaynaklanan arızalar.
Yukarıda garanti kapsamı dışında kaldığı belirtilen hallerin varlığı halinde Tüketiciler, Yetkili Servislerimiz aracılığıyla ücretli servis desteği alabilirler. . (Bu sayılı hallerin varlığı halinde ücretli servis hizmeti kapsamında işçilik, yedek parça ve diğer tamir maliyeti tüketiciden talep edilir).