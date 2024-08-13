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Akışınıza İyimserlik Katın

Sosyal medya akışınıza tekrar bir gülümseme kazandırın

Filmi İzle
İnsanlar gülümseyerek ve iyimserlikle kamp yapmanın keyfini çıkarıyor. İnsanlar gülümseyerek ve iyimserlikle kamp yapmanın keyfini çıkarıyor. İnsanlar gülümseyerek ve iyimserlikle kamp yapmanın keyfini çıkarıyor.
Akış algoritmanızın biraz tahmin edilemez hale geldiğini fark ettiniz mi?
  • Pembe spiral sembol.

    Sıkıldığınızda sosyal medyada gezinirken kendinizi buluyor musunuz? Eskiden eğlenceliydi, ancak şimdi çoğu zaman bir algoritma döngüsüne sıkışmış gibi hissediyoruz..

  • Üzgün bir ifade taşıyan emoji.

    Rakamlar yalan söylemez: Anketimiz, katılımcıların %45'inin akışlarında olumlu içeriklere eşit veya daha fazla miktarda olumsuz içerik aldıklarını gösterdi. Ek olarak, katılımcıların %25'i olumsuz içeriklerin anksiyeteyi artırdığını ve mutsuz hissettirdiğini belirtti.1)

  • LG gülümseyen yüz logosu.

    LG olarak 'Hayat Güzel' ilkesine önem veriyoruz, bu nedenle bu durumu ciddiye aldık. Optimism your Feed ile akışınıza iyimserlik katıyor ve gerçekten keyif alabileceğiniz bir yer haline getiriyoruz.

  • Akıllı telefon simgesi.

    Peki, bu olumlu içerikleri nerede bulabilirsiniz? Tam burada. LG'nin hazırladığı çalma listesinin tadını çıkarırken akışınıza tekrar bir gülümseme getirebilirsiniz.

  • Anket Metodolojisi

    • Zaman Aralığı: 26.04.2024 - 02.05.2024
    • Ülkeler: ABD, Meksika, Brezilya, Almanya, Fransa, BAE, Suudi Arabistan, Vietnam, Güney Kore, Hindistan, Avustralya
    • Yöntem: Dynata’nın özel paneli üzerinden çevrimiçi kantitatif anket

İyimserlik Başlasın!

Optimismyourfeed'e Nasıl Katılabilirsiniz

TikTok'ta @lge_lifesgood hesabı ekran görüntüsü.

Adım 1

TikTok'ta @lge_lifesgood hesabını arayın veya yukarıdaki bağlantıya tıklayın. 'Optimism your Feed'i bulun ve kaydırmaya başlayın!

TikTok'ta içeriğe beğeni, yorum ve paylaşım yapma ekranı.

Adım 2

İçeriği beğendiyseniz dokunarak, beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak katılım gösterin. Bu, algoritmanıza ekstra bir ivme kazandıracaktır.

TikTok'ta paylaşım ekranı.

Adım 3

Bu çalma listesini akışını aydınlatmaya ihtiyaç duyan arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın!

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    Çalma listesi için buraya tıklayın

    TikTok
    YouTube

    İyimserlik Ekibimizi Tanıtıyoruz

    Xavier Mortimer

    Büyücü Xavier Mortimer elini dramatik şekilde uzatıyor.

    İyimserlik bir ilham kaynağıdır. İnsanların gülümsemesini istiyorum.

    Tina Choi (Doobydobap)

    Tina Choi elinde kimbap tutuyor.

    İçerik tüketerek izleyicilerimin hayatını güzelleştirmek istiyorum.

    Casey Fiesler

    Casey Fiesler kulaklık takmış gülümseyerek poz veriyor.

    Daha fazla olumlu içerik izlemeyi seçebiliriz.

    Karol Stefanini

    Karol Stefanini beyaz bir kalem tutarken gülümsüyor.

    Sosyal medyayı tekrar iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum.

    Victoria Browne

    Victoria Browne hafif bir gülümsemeyle çenesini eline dayamış.

    Hayatınızda var olmaya her hakkınız ve gücünüz var!

    Josh Harmon

    Josh Harmon davul ışığı altında kulaklarını kapatıyor.

    Daha iyi içerik, daha iyi bir hayata götürür.

    İyimserlik enerjinizi sosyal medyada yaygınlaştırın!

    Yüzünüze ne zaman bir gülümseme kondurur? Hayatınızda asla unutamayacağınız en unutulmaz an hangisiydi? Günlük hayatınızdaki iyimserlik anlarınızı bizimle paylaşın. Sosyal medyada iyimserliği yaymak için bir hareket başlatalım! #Optimismyourfeed #LifesGood

    Instagram hikayesi
    Adım 1

    Hikayelerde @lg_global hesabında #LifesGood vurgulamasına dokunun

    lg_global Instagram hikaye vurgulama ekranı.
    Adım 2

    İyimserlik anlarınızı paylaşmak için "Add yours" etiketine dokunun

    Instagram hikayesine fotoğraf ekleme ekranı.
    Adım 3

    @lg_global etiketleyin ve hikayenize yükleyin

    Instagram hikayesine yüklenen içerik örneği.
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    İyimserliğinizi paylaşın
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      Harekete Katılın

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