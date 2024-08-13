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Sosyal medya akışınıza tekrar bir gülümseme kazandırınFilmi İzle
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Sıkıldığınızda sosyal medyada gezinirken kendinizi buluyor musunuz? Eskiden eğlenceliydi, ancak şimdi çoğu zaman bir algoritma döngüsüne sıkışmış gibi hissediyoruz..
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Rakamlar yalan söylemez: Anketimiz, katılımcıların %45'inin akışlarında olumlu içeriklere eşit veya daha fazla miktarda olumsuz içerik aldıklarını gösterdi. Ek olarak, katılımcıların %25'i olumsuz içeriklerin anksiyeteyi artırdığını ve mutsuz hissettirdiğini belirtti.1)
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LG olarak 'Hayat Güzel' ilkesine önem veriyoruz, bu nedenle bu durumu ciddiye aldık. Optimism your Feed ile akışınıza iyimserlik katıyor ve gerçekten keyif alabileceğiniz bir yer haline getiriyoruz.
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Peki, bu olumlu içerikleri nerede bulabilirsiniz? Tam burada. LG'nin hazırladığı çalma listesinin tadını çıkarırken akışınıza tekrar bir gülümseme getirebilirsiniz.
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Anket Metodolojisi
- Zaman Aralığı: 26.04.2024 - 02.05.2024
- Ülkeler: ABD, Meksika, Brezilya, Almanya, Fransa, BAE, Suudi Arabistan, Vietnam, Güney Kore, Hindistan, Avustralya
- Yöntem: Dynata’nın özel paneli üzerinden çevrimiçi kantitatif anket
İyimserlik Başlasın!
Optimismyourfeed'e Nasıl Katılabilirsiniz
Adım 1
TikTok'ta @lge_lifesgood hesabını arayın veya yukarıdaki bağlantıya tıklayın. 'Optimism your Feed'i bulun ve kaydırmaya başlayın!
Adım 2
İçeriği beğendiyseniz dokunarak, beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak katılım gösterin. Bu, algoritmanıza ekstra bir ivme kazandıracaktır.
Adım 3
Bu çalma listesini akışını aydınlatmaya ihtiyaç duyan arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın!
İyimserlik Ekibimizi Tanıtıyoruz
Xavier Mortimer
İyimserlik bir ilham kaynağıdır. İnsanların gülümsemesini istiyorum.
Tina Choi (Doobydobap)
İçerik tüketerek izleyicilerimin hayatını güzelleştirmek istiyorum.
Casey Fiesler
Daha fazla olumlu içerik izlemeyi seçebiliriz.
Karol Stefanini
Sosyal medyayı tekrar iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum.
Victoria Browne
Hayatınızda var olmaya her hakkınız ve gücünüz var!
Josh Harmon
Daha iyi içerik, daha iyi bir hayata götürür.
İyimserlik enerjinizi sosyal medyada yaygınlaştırın!
Yüzünüze ne zaman bir gülümseme kondurur? Hayatınızda asla unutamayacağınız en unutulmaz an hangisiydi? Günlük hayatınızdaki iyimserlik anlarınızı bizimle paylaşın. Sosyal medyada iyimserliği yaymak için bir hareket başlatalım! #Optimismyourfeed #LifesGood
Hikayelerde @lg_global hesabında #LifesGood vurgulamasına dokunun
İyimserlik anlarınızı paylaşmak için "Add yours" etiketine dokunun
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