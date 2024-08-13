Akış algoritmanızın biraz tahmin edilemez hale geldiğini fark ettiniz mi?

Sıkıldığınızda sosyal medyada gezinirken kendinizi buluyor musunuz? Eskiden eğlenceliydi, ancak şimdi çoğu zaman bir algoritma döngüsüne sıkışmış gibi hissediyoruz..

Rakamlar yalan söylemez: Anketimiz, katılımcıların %45'inin akışlarında olumlu içeriklere eşit veya daha fazla miktarda olumsuz içerik aldıklarını gösterdi. Ek olarak, katılımcıların %25'i olumsuz içeriklerin anksiyeteyi artırdığını ve mutsuz hissettirdiğini belirtti.1)

LG olarak 'Hayat Güzel' ilkesine önem veriyoruz, bu nedenle bu durumu ciddiye aldık. Optimism your Feed ile akışınıza iyimserlik katıyor ve gerçekten keyif alabileceğiniz bir yer haline getiriyoruz.