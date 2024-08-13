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Sosyal Medyanıza Yeniden Neşe GetiriyoruzVideoyu İzleyin
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Sıkıldığınızda kendinizi sosyal medyada gezinirken mi buluyorsunuz? Eskiden eğlenceliydi ama artık çoğu zaman bir algoritma döngüsünde sıkışıp kalmışız gibi geliyor.
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Rakamlar yalan söylemiyor: Anketimiz, insanların %52'sinin akışlarında olumlu içeriğe kıyasla benzer veya daha fazla miktarda olumsuz içerik görüntülediklerini hissettiğini gösterdi. Ayrıca insanların %25'i, akışlarındaki olumsuz içeriğin kaygılarını artırdığını ve kendilerini mutsuz ettiğini belirtiyor.1)
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Life's Good sloganı ile hayatın güzel olduğunun savunucusu olan LG, bu konu üzerinde çok düşündü. Optimism Your Feed ile, akışınızı gerçekten keyif alabileceğiniz bir yer haline getirmek için iyimserliğinizi artırıyoruz.
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Peki bu olumlu içerikleri nerede bulabilirsiniz? Tam da burada. LG'nin hazırladığı çalma listesinin keyfini çıkarırken algoritmanıza bir gülümseme getirebilirsiniz.
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1) 1) Anket Metodolojisi
- Tarih: Saha çalışması 26 Nisan - 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi/
- Ülkeler : ABD, Meksika, Brezilya, Almanya, Fransa, BAE, Suudi Arabistan, Vietnam, Güney Kore, Hindistan, Avustralya
- Yaş : 22 ila 65 yaş arası kişiler ve haftalık TikTok veya Instagram kullanıcıları
- Örneklem Büyüklüğü: ABD'de 400 katılımcı, geri kalan pazarlarda 200 katılımcı
- Yöntem: Dynata'nın tescilli paneli aracılığıyla nicel anket çevrimiçi anketi
İyimserliğin gücü başlasın!
Nasıl Katılabilirsiniz?
#optimismyourfeed
Adım 1
Tiktok'ta @lge_lifesgood araması yapın veya aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Optimism Your Feed çalma listesini bulun ve kaydırmaya başlayın!
Adım 2
İçeriği eğlenceli buluyorsanız, dokunarak, beğenerek veya yorum yapıp paylaşarak onunla etkileşime geçin. Bu, algoritmanıza ekstra destek sağlayacaktır.
Adım 3
Bu çalma listesini, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın ve onların da günlerini güzelleştirin!
İyimserlik ekibimizi yakından tanıyın.
Xavier Mortimer
İyimserlik bulaşıcıdır!
İnsanları gülümsetmek istiyorum.
Xavier Mortimer
Tina Choi (Doobydobap)
Takipçilerimin içeriklerimi tüketirken daha iyi bir gün geçirmelerini istiyorum.
Tina Choi (Doobydobap)
Casey Fiesler
Daha iyimser içerikleri izlemeye hakkımız var.
Casey Fiesler
Karol Stefanini
Mutlu insanlar sosyal medyayı tekrar mutlu bir yer haline getirecek.
Karol Stefanini
Victoria Browne
Hayatını şekillendirmeye hakkın var!
Victoria Browne
Josh Harmon
Daha iyi içerik, daha iyi bir yaşamı beraberinde getirir.
Josh Harmon
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Neden cesur iyimserliği benimsiyoruz? Güçlü inancımızın ardındaki nedenleri keşfedin.Life's Good felsefesini keşfedin.