Algoritmanızın biraz öngörülemez hale geldiğini fark ettiniz mi?

Sıkıldığınızda kendinizi sosyal medyada gezinirken mi buluyorsunuz? Eskiden eğlenceliydi ama artık çoğu zaman bir algoritma döngüsünde sıkışıp kalmışız gibi geliyor.

Rakamlar yalan söylemiyor: Anketimiz, insanların %52'sinin akışlarında olumlu içeriğe kıyasla benzer veya daha fazla miktarda olumsuz içerik görüntülediklerini hissettiğini gösterdi. Ayrıca insanların %25'i, akışlarındaki olumsuz içeriğin kaygılarını artırdığını ve kendilerini mutsuz ettiğini belirtiyor.1)

Life's Good sloganı ile hayatın güzel olduğunun savunucusu olan LG, bu konu üzerinde çok düşündü. Optimism Your Feed ile, akışınızı gerçekten keyif alabileceğiniz bir yer haline getirmek için iyimserliğinizi artırıyoruz.