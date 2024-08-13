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Optimism your feed

Sosyal Medyanıza Yeniden Neşe Getiriyoruz

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People enjoying camping with smiles, embracing the power of optimism. İyimserliğin gücünü kucaklayan, gülümsemelerle kamp yapmaktan keyif alan insanlar. İyimserliğin gücünü kucaklayan, gülümsemelerle kamp yapmaktan keyif alan insanlar.
Algoritmanızın biraz öngörülemez hale geldiğini fark ettiniz mi?
  • Pink spiral icon.

    Sıkıldığınızda kendinizi sosyal medyada gezinirken mi buluyorsunuz? Eskiden eğlenceliydi ama artık çoğu zaman bir algoritma döngüsünde sıkışıp kalmışız gibi geliyor.

  • Emoji with a sad expression.

    Rakamlar yalan söylemiyor: Anketimiz, insanların %52'sinin akışlarında olumlu içeriğe kıyasla benzer veya daha fazla miktarda olumsuz içerik görüntülediklerini hissettiğini gösterdi. Ayrıca insanların %25'i, akışlarındaki olumsuz içeriğin kaygılarını artırdığını ve kendilerini mutsuz ettiğini belirtiyor.1)

  • LG's smiling face logo.

    Life's Good sloganı ile hayatın güzel olduğunun savunucusu olan LG, bu konu üzerinde çok düşündü. Optimism Your Feed ile, akışınızı gerçekten keyif alabileceğiniz bir yer haline getirmek için iyimserliğinizi artırıyoruz.

  • Smartphone icon.

    Peki bu olumlu içerikleri nerede bulabilirsiniz? Tam da burada. LG'nin hazırladığı çalma listesinin keyfini çıkarırken algoritmanıza bir gülümseme getirebilirsiniz.

  • 1) 1) Anket Metodolojisi

    • Tarih: Saha çalışması 26 Nisan - 2 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi/
    • Ülkeler : ABD, Meksika, Brezilya, Almanya, Fransa, BAE, Suudi Arabistan, Vietnam, Güney Kore, Hindistan, Avustralya
    • Yaş : 22 ila 65 yaş arası kişiler ve haftalık TikTok veya Instagram kullanıcıları
    • Örneklem Büyüklüğü: ABD'de 400 katılımcı, geri kalan pazarlarda 200 katılımcı
    • Yöntem: Dynata'nın tescilli paneli aracılığıyla nicel anket çevrimiçi anketi

İyimserliğin gücü başlasın!

Man wearing a colorful jacket, red beanie, and pink shoes, smiling and posing indoors.
Woman speaking inside a car with the text 'I'm gonna be okay no matter what' at the bottom.
Close-up of a surprised prairie dog, evoking a humorous expression.
Person reading a book in a cozy, plant-filled room, radiating warmth and tranquility.
Woman with long dark hair smiling and holding a piece of sushi close to the camera.
Group of people enjoying an activity at a table, highlighting moments of connection and joy.
Blue-glasses-wearing woman in a red sweater, smiling with the text 'HAPPY SCROLLING' at the bottom.
Man dressed in a bright yellow outfit giving thumbs up, showcasing confidence and joy.

Nasıl Katılabilirsiniz?
#optimismyourfeed

lge_lifesgood TikTok çalma listesi ekranının görüntüsü, Optimism your feed.

Adım 1

Tiktok'ta @lge_lifesgood araması yapın veya aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Optimism Your Feed çalma listesini bulun ve kaydırmaya başlayın!

lge_lifesgood TikTok çalma listesi ekranının görüntüsü, Optimism your feed.

Adım 2

İçeriği eğlenceli buluyorsanız, dokunarak, beğenerek veya yorum yapıp paylaşarak onunla etkileşime geçin. Bu, algoritmanıza ekstra destek sağlayacaktır.

TikTok'ta hayatın güzel çalma listesini beğenme ve yorum yapma ekran görüntüsü.

Adım 3

Bu çalma listesini, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın ve onların da günlerini güzelleştirin!

Oynatma listesini izlemek için buraya tıklayın

TikTok
YouTube

İyimserlik ekibimizi yakından tanıyın.

Xavier Mortimer

Sihirbaz Xavier Mortimer dramatik bir şekilde elini uzatıyor.

İyimserlik bulaşıcıdır!
İnsanları gülümsetmek istiyorum.

Xavier Mortimer

Tina Choi (Doobydobap)

Tina Choi şakacı bir şekilde kimbap parçasını gözünün yanında tutuyor.

Takipçilerimin içeriklerimi tüketirken daha iyi bir gün geçirmelerini istiyorum.

Tina Choi (Doobydobap)

Casey Fiesler

Casey Fisler kulaklık takarken parlak bir şekilde gülümsüyor.

Daha iyimser içerikleri izlemeye hakkımız var.

Casey Fiesler

Karol Stefanini

Karol Stefanni gülümsüyor, elinde beyaz bir kalem tutuyor.

Mutlu insanlar sosyal medyayı tekrar mutlu bir yer haline getirecek.

Karol Stefanini

Victoria Browne

Victoria Browne çenesini eline dayayarak hafifçe gülümsüyor.

Hayatını şekillendirmeye hakkın var!

Victoria Browne

Josh Harmon

Josh Harmon, ışık altında davul setinin önünde kulaklarını kapatıyor.

Daha iyi içerik, daha iyi bir yaşamı beraberinde getirir.

Josh Harmon

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