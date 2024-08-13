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30 litre, Mikrodalga: 850W, Otomatik Pişirme Programları, Kolay Temizleme, Çocuk Kilidi

Teknik Özellikler

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30 litre, Mikrodalga: 850W, Otomatik Pişirme Programları, Kolay Temizleme, Çocuk Kilidi

MS3040S

30 litre, Mikrodalga: 850W, Otomatik Pişirme Programları, Kolay Temizleme, Çocuk Kilidi

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Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Renk

    Ayna Tasarım

  • Gösterge Ekranı Tipi

    LED

ÖZELLIKLER

  • Mikrodalga

    Var

  • Çocuk kilidi

    Var

  • Hızlı Çözme

    Var

  • Otomatik Buz Çözme

    Var

  • Kolay Temizleme

    Var

  • Otomatik Pişirme Programları

    Var

  • Döner Tabla

    Var

  • Otomatik Isıtma

    Var

ENERJI TÜKETIMI

  • Mikrodalga (W)

    850

BOYUT & KAPASITE

  • Kapasite

    30 L.

  • GxYxD

    505 x 291 x 370 mm

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