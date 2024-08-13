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27,6 İnç Dual Up 16:18 Ergonomik Standlı 2K QHD (2560 x 2880) Nano IPS Panel Monitör
27,6 İnç Dual Up 16:18 Ergonomik Standlı 2K QHD (2560 x 2880) Nano IPS Panel Monitör
Olağanüstü Görüntü Kalitesi
SDQHD (2560 x 2880) Nano IPS
DCI-P3 %98 (Tip.) ve HDR10
Ergonomi
Sabitleme Aparatına Sahip Ergonomik Stand
Çeşitli Yönlere Hareket Ettirilebilir Ekran
Kullanıcı Rahatlığı
USB Type-C™
Kolay Kurulum
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Yeni Dual up Monitör Kutudan Çıkarma ve Kurulum
*Videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Daha Fazla Ekran ve Daha Az Alan
DualUp monitör yalnızca bir monitör için küçük bir alan kaplar, ancak bu 16:18 en boy oranlı monitör, bir ekranda iki 21,5 inç monitörü destekler.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Göz Döndürme Aralığında Ergonomik Hareket
*Ergonomik Stant: Uzatma / Daraltma 210 mm, Dönüş ±335°, Eksen 90° (Saat Yönünün Tersine), Yükseklik 130 mm, Aşağı Yükseklik 35 mm, Eğim ±25°.
**Videodaki ürün görüntüleri yalnızca örnekleme amaçlıdır ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*TÜV Rheinland sertifika no (Düşük Mavi Işık - Donanım Çözümü): 1111250391.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
İçerik Oluşturma, Geliştirme ve Çoklu Görev için İdeal Monitör
16:18 en boy oranına sahip yeni stil ekranı olan LG DualUp Monitör, verimliliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur. Genişletilmiş üst ve alt boşluk içinde bir bakışta daha fazla bilgiyi kontrol edebilirsiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
USB Type-C™
Kolay Kontrol ve Bağlantı
USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (90 W'a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar.
*Pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun düzgün çalışması için USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.
DualUp Monitör Kurulumu Nasıl Kullanılır
PBP ve Yerleşik KVM*
*KVM: Klavye, Video Monitörü ve Fare.
**Paketle birlikte verilen USB Type-C™ kablosu, HDMI kablosu ve USB2.0 yukarı akış kablosuyla bağlantı kurulabilir.
**DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR.
Yerden Tasarruflu ve Esnek İş İstasyonu Kurulumu
*Ayrıntılı kurulum talimatları için LG.com Destek sayfasındaki ürün kılavuzuna bakın.
*Videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
27.6
-
Çözünürlük
2560x2880
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 18
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
DualUp
-
Yıl
2022
EKRAN
-
Boyut [İnç]
27.6
-
Boyut [cm]
70.1
-
Çözünürlük
2560x2880
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 18
-
Piksel Aralığı [mm]
0,18195 x 0,18195
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %90 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Nano IPS™ Teknolojisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Otomatik parlaklık
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
PBP
2PBP
-
Diğerleri (Özellikler)
Düşük Mavi Işık
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
USB-C
EVET(1 adet)
-
USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)
2560x2880 at 60Hz
-
USB-C (Veri İletimi)
EVET
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
90W
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1ea/ver2.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
Dahili KVM
EVET
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
STANDART
-
RoHS
EVET
SES
-
Konuşmacı
7G x 2
-
Maksimum Ses
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
40W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
190W
-
Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)
28.31W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
481,5 x 843,2 x 461,3
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
481,5x549,5x44,9
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
745x240x557
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
9
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.3
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
13.2
AKSESUAR
-
HDMI
EVET
-
USB-C
EVET
-
USB A'dan B'ye
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
DC Uzatma kablosu 1,4 m Siyah, Ergo+ standı, Gövde kablo kapağı, Gövde üst kapağı, Anahtar
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