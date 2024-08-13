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OLED Ultrafine Pro 26,9 İnç 68,4 cm 4K Ekran 8M Piksel Karartma Adobe RGB %99
27EP950 PD (SET).pdf
Enerji Sınıfı : EU

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

OLED Ultrafine Pro 26,9 İnç 68,4 cm 4K Ekran 8M Piksel Karartma Adobe RGB %99

27EP950 PD (SET).pdf
Enerji Sınıfı : EU
27EP950-B

OLED Ultrafine Pro 26,9 İnç 68,4 cm 4K Ekran 8M Piksel Karartma Adobe RGB %99

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    26.9

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    oled

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Renk Gamı (Tip.)

    AdobeRGB ve DCI-P3 %99 (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Tepki Süresi

    1ms (GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    624.3 x 587.3 x 239.3(↑) 624.3 x 477.3 x 239.3(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    624.3 x 372.8 x 35.3

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    890 x 183 x 549

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    4.8

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    3.1

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    9.3

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 GERÇEK SİYAH

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

BILGI

  • Ürün adı

    UHD

  • Yıl

    2021

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(2 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET(1 adet)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    3840 x 2160@60Hz

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    90W

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(3ea/ver3.0)

  • Dahili KVM

    EVET

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    60W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    200W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • RoHS

    EVET

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET

  • USB-C

    EVET

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • USB A'dan B'ye

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    DC Extension Cable

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    26.9

  • Boyut [cm]

    68.4

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    oled

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.1553 x 0.1553

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    230

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Renk Gamı (Min.)

    AdobeRGB &DCI-P3 96% (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    AdobeRGB ve DCI-P3 %99 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000000:1

  • Tepki Süresi

    1ms (GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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