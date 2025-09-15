We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G4 24 inç 144 Hz (hız aşırtma) FHD IPS Oyun Monitörü | NVIDIA G-SYNC® Compatible 24G411A, SRGB %99 (Tipik)
Temel Özellikler
- 24 inç FHD IPS (1920x1080) ekran
- 144 Hz (hız aşırtma) (doğal 120 Hz) yenileme hızı / 1 ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible | AMD FreeSync™
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Canlı renklerle kendinizi savaşta gibi hissedin
Monitörümüz HDR10’u destekler ve sRGB spektrumunun %99’unu kapsar. Böylece sürükleyici bir oyun deneyimi için IPS ekranıyla yüksek kaliteli renk sunumuna olanak tanıyan geniş bir renk spektrumu sunar. Oyuncuların, oyun tasarımcılarının hedeflediği dramatik savaş alanlarını deneyimlemesine olanak tanır.
LG UltraGear monitörde HDR, sRGB %99 ve IPS ekran ile canlı renkler sergileyen uzay savaşı oyun sahnesi.
*Bu ürün, DisplayPort 1.4 üzerinden bağlandığında 120 Hz ve hız aşırtma modunda 144 Hz'e kadar yenileme hızını destekler. (HDMI 2.0, 144 Hz'e kadar destekler.)
*Yenileme hızı ve tepki süresi, ortama (içerik veya PC performansı (CPU/GPU) gibi) bağlı olarak değişebilir. DP 1.4 uyumlu kablo ve grafik kartı gereklidir (grafik kartı ayrı satılır).
*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur, dolayısıyla bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*1 ms MBR çalışırken titreşim meydana gelebilir.
Yaygın olarak benimsenmiş bir teknoloji sertifikasına sahiptir.
AMD FreeSync™, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğuna sahip bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.
Hızlı tempolu bir oyunda bir pilotun görüntüsü bölünmüş ekranda yer alıyor, daha akıcı ve net görüntü mevcut.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına dayalı olarak hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.
LG Switch Uygulaması
LG Switch ile Daha Akıllı Kontrol, Sorunsuz Geçiş
LG Switch uygulaması, monitörünüzü oyun ve günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntü kalitesini ve parlaklığı ayarlayın ve bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, ekranı 11 kareye bölüp video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuza fazla konfor katar.
*Bu video sadece temsilidir, gerçek 24G411A ürün özelliklerini yansıtmayabilir.
*Doğru kullanım için LG Switch yazılımı, LG.com adresinden manuel olarak indirilmelidir.
Neredeyse çerçevesiz tasarım ve ince stant tabanı
Ultra ince tasarım. Neredeyse havada asılı duruyor
Ultra ince çerçeve ve minimal incelikte stant tabanı sayesinde daha az dikkat dağıtıcı unsurla daha fazla ekran deneyimi yaşayın: neredeyse çerçevesiz tasarım. Havada asılı gibi duran stant, net ve ağırlıksız estetik unsurları iyileştirirken kusursuz ekran hissi, sürükleyici bir görsel deneyim sunar. Çift kurulumlar veya minimalist çalışma alanları için idealdir.
*Eğim (-5~20°), Duvara Monte Edilebilir (100x100).
Ana Özellikler
Boyut [İnç]
23,8
Çözünürlük
1920 x 1080
Pano Tipi
IPS
En Boy Oranı
16:9
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144 (O/C)
Tepki Süresi
1 ms MBR, 5 ms (Daha Hızlı GtG)
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
23,8
Boyut [cm]
60,4
Çözünürlük
1920 x 1080
Pano Tipi
IPS
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0,2745 × 0,2745 mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
220 cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Renk Gamı (Min.)
sRGB %95 (CIE1931)
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 M
Renk Biti
8 bit (6 bit+FRC)
Kontrast Oranı (Min.)
1050:1
Kontrast Oranı (Tip.)
1500:1
Tepki Süresi
1 ms MBR, 5 ms (Daha Hızlı GtG)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144 (O/C)
ÖZELLIKLER
Okuyucu Modu
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi
EVET
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
AMD FreeSync™
FreeSync
Siyah Sabitleyici
EVET
FPS Sayacı
EVET
Hız Aşırtma
EVET
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BAĞLANTI
HDMI
EVET (1 adet)
DP Sürümü
1.4
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Sadece Ses)
STANDART
CE
EVET
GÜÇ
Tip
Harici Güç (Adaptör)
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3W'tan az
MEKANIK
Duvara Monte Edilebilir [mm]
EVET
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
539,4 x 317,1 x 38,7
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
620 x 134 x 385
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
539,4 x 412 x 220
Ayaklı Ağırlık [kg]
2,4 kg
Ayaksız Ağırlık [kg]
4,6 kg
Nakliye Ağırlığı [kg]
3,3 kg
AKSESUAR
Güç kablosu
Siyah / 1,5 m
Adaptör
Siyah
HDMI
EVET (1 adet)
Diğerleri (Aksesuar)
EVET
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
- uzatma
- uzatma
Müşteri Yorumları
