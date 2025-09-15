LG UltraGear™ G4 24 inç 144 Hz (hız aşırtma) FHD IPS Oyun Monitörü | NVIDIA G-SYNC® Compatible 24G411A, SRGB %99 (Tipik)

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu ürün, DisplayPort 1.4 üzerinden bağlandığında 120 Hz ve hız aşırtma modunda 144 Hz'e kadar yenileme hızını destekler. (HDMI 2.0, 144 Hz'e kadar destekler.)

*Yenileme hızı ve tepki süresi, ortama (içerik veya PC performansı (CPU/GPU) gibi) bağlı olarak değişebilir. DP 1.4 uyumlu kablo ve grafik kartı gereklidir (grafik kartı ayrı satılır).