sRGB %99 (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0 özelliklerine sahip LG UltraGear™ G6 27 inç 200Hz QHD Oyun Monitörü│27G610A

Görüntüde, oyun görselleri bölünmüş ekranda karşılaştırılıyor. Senkronizasyon teknolojisi solda devre dışı bırakılmış ve sağda etkinleştirilmiş olarak gösteriliyor. Solda, fütüristik bir jetteki pilotun görüşü yırtılma ve takılmalarla bozulmuşken, sağdaki resimde aynı sahne parlak hareket izleriyle kusursuz ve akıcı görünüyor. Başlıkta “Yaygın olarak benimsenmiş bir teknoloji sertifikasına sahip” yazıyor ve AMD FreeSync™ Premium ile NVIDIA® G-SYNC® Compatible sertifikası vurgulanıyor.