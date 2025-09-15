About Cookies on This Site

sRGB %99 (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0 özelliklerine sahip LG UltraGear™ G6 27 inç 200Hz QHD Oyun Monitörü│27G610A

20250627105838_27G610A_TK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
20250627105838_27G610A_TK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

sRGB %99 (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0 özelliklerine sahip LG UltraGear™ G6 27 inç 200Hz QHD Oyun Monitörü│27G610A

27G610A-B
önden görünüm
-15 derece yandan görünüm
+15 derece yandan görünüm
yandan görünüm
ışıklar açıkken arkadan görünüm
ışıklar kapalıyken arkadan görünüm
arkadan perspektif görünümü
stant aşağıdayken monitörün önden görünümü
monitörün +15 derece eğimli yandan görünüm
eğimli monitörün yandan görünüm
üstten görünüm
+30 derece döndürülmüş monitörün üstten görünümü
-30 derece döndürülmüş monitörün üstten görünümü
arkadaki amblemin yakın çekim görünümü
bağlantı noktalarının yakın çekim görünümü
önden görünüm
-15 derece yandan görünüm
+15 derece yandan görünüm
yandan görünüm
ışıklar açıkken arkadan görünüm
ışıklar kapalıyken arkadan görünüm
arkadan perspektif görünümü
stant aşağıdayken monitörün önden görünümü
monitörün +15 derece eğimli yandan görünüm
eğimli monitörün yandan görünüm
üstten görünüm
+30 derece döndürülmüş monitörün üstten görünümü
-30 derece döndürülmüş monitörün üstten görünümü
arkadaki amblemin yakın çekim görünümü
bağlantı noktalarının yakın çekim görünümü

Temel Özellikler

  • 27 inç QHD (2560x1440) Oyun Monitörü
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 200Hz yenileme hızı
  • 1 ms (GtG) tepki süresi
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Neredeyse çerçevesiz tasarım
Daha fazla
UltraGear™ 27g610a oyun monitörünün önden görüntüsü.

UltraGear™ 27g610a oyun monitörünün önden görüntüsü.

27 inç QHD 200Hz IPS Oyun Monitörü

Neon ışıklı fütüristik bir koridorda yer alan altıgen kaideli LG UltraGear™ 27G610A oyun monitörünün önden görünümü. Ekranda, canlı mor ve kırmızı girdaplarla birlikte ortada UltraGear logosu görülüyor.

Neon ışıklı fütüristik bir koridorda yer alan altıgen kaideli LG UltraGear™ 27G610A oyun monitörünün önden görünümü. Ekranda, canlı mor ve kırmızı girdaplarla birlikte ortada UltraGear logosu görülüyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

LG UltraGear™ 27G610A’yı öne çıkaran beş özelliğin karolar içinde gösterilen kolajı: “27′′ QHD 2560×1440” metniyle ekran çerçevesi; “sRGB %99 (Tipik) ve VESA DisplayHDR™ 400” etiketli bilim kurgu savaş sahnesi; “200Hz” işaretli, bulanık hareketli motosiklet görüntüsü; “1 ms (GtG)” etiketli uzay aracı görüntüsü ve “HDMI 2.0” etiketli yakın çekim HDMI kablosu.

LG UltraGear™ 27G610A’yı öne çıkaran beş özelliğin karolar içinde gösterilen kolajı: “27′′ QHD 2560×1440” metniyle ekran çerçevesi; “sRGB %99 (Tipik) ve VESA DisplayHDR™ 400” etiketli bilim kurgu savaş sahnesi; “200Hz” işaretli, bulanık hareketli motosiklet görüntüsü; “1 ms (GtG)” etiketli uzay aracı görüntüsü ve “HDMI 2.0” etiketli yakın çekim HDMI kablosu.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “EKRAN” yazıyor.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “EKRAN” yazıyor.

Kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan netlik

Geniş 27 inç QHD (2560x1440) ekranıyla UltraGear, görsel netliği ve ayrıntıları iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir tuval sağlar. Yüksek piksel yoğunluğu, görüntüleri keskinleştirip netleştirerek daha ilgi çekici bir deneyim sunar.

Ekranda LG UltraGear™ 27G610A monitörün yakın çekim görüntüsü var. Fütüristik uzay gemileri ve cihazların yer aldığı bir bilim kurgu oyununun savaş sahnesi gösteriliyor. Yer paylaşımı metni, çözünürlüğü ve en boy oranını vurguluyor: “16:9 QHD 2560×1440.”

Ekranda LG UltraGear™ 27G610A monitörün yakın çekim görüntüsü var. Fütüristik uzay gemileri ve cihazların yer aldığı bir bilim kurgu oyununun savaş sahnesi gösteriliyor. Yer paylaşımı metni, çözünürlüğü ve en boy oranını vurguluyor: “16:9 QHD 2560×1440.”

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Gerçek renklerin sürükleyiciliğinde oyunu fethedin

Oyun monitörümüz, %99 sRGB (Tipik) ile geniş bir renk spektrumunu destekler. VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçeğine sadık renk üretimi sağlayarak gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.

Neon ışıklı bir şehirde enerji silahlarıyla savaşan fütüristik zırhlı savaşçılar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “EKRAN” yazıyor.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “EKRAN” yazıyor.

Ekran görselinde oyundaki okçu karakterinin bulunduğu monitörün yandan görünümü.

Akıcı oyun hareketi

Hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görüntü için 200Hz yenileme hızı sunar. Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Oyun dünyasına olağanüstü hızla dalın

Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “TEKNOLOJİ” yazıyor.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “TEKNOLOJİ” yazıyor.

Yaygın olarak benimsenmiş bir teknoloji sertifikasına sahiptir.

AMD FreeSync™ Premium ile desteklenen bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.

Görüntüde, oyun görselleri bölünmüş ekranda karşılaştırılıyor. Senkronizasyon teknolojisi solda devre dışı bırakılmış ve sağda etkinleştirilmiş olarak gösteriliyor. Solda, fütüristik bir jetteki pilotun görüşü yırtılma ve takılmalarla bozulmuşken, sağdaki resimde aynı sahne parlak hareket izleriyle kusursuz ve akıcı görünüyor. Başlıkta “Yaygın olarak benimsenmiş bir teknoloji sertifikasına sahip” yazıyor ve AMD FreeSync™ Premium ile NVIDIA® G-SYNC® Compatible sertifikası vurgulanıyor.

Açık bej bir arka plan üzerinde ortalanmış siyah AMD FreeSync™ Premium sertifika logosunun görseli.

Açık bej bir arka plan üzerinde ortalanmış siyah AMD FreeSync™ Premium sertifika logosunun görseli.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Kompakt ve zarif

Döndürme, eğme ve yükseltme özelliğine sahip, tamamen ayarlanabilir kaidesiyle neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Döndürme

-30° ~ 30°

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

-5° ~ 20°

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik

110mm

Eksen simgesi.

Eksen

Saat yönünde

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 27g610a oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 27g610a oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

HDMI simgesi.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort simgesi.

DisplayPort 1.4 x1 

DSC özellikli

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    27

  • EKRAN - Çözünürlük

    2560 x 1440

  • EKRAN - Panel Tipi

    IPS

  • EKRAN - En Boy Oranı

    16:9

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    200

  • EKRAN - Tepki Süresi

    1 ms (GtG ile Daha Hızlı )

  • Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.4

  • Çözünürlük

    2560 x 1440

  • Panel Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7M

  • Renk Biti

    8bit

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Yüzey İşlemi

    Anti-Glare

  • Tepki Süresi

    1 ms (GtG ile Daha Hızlı )

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    200

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • HDR Etkisi

    YES

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    YES

  • Okuyucu Modu

    YES

  • Renk Zayıflığı

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    YES

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    YES

  • Nişangah işareti

    YES

  • FPS Sayacı

    YES

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    YES

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    YES

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    YES

BAĞLANTI

  • HDMI

    Evet(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    Evet(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Sadece Ses)

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    YES

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç Kaynağı (Adaptör)

  • DC Output

    40W(19V/2.1)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

  • OneClick Standı

    YES

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5(UP) / 613.2 x 434.1 x 224.5(aşağı)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    5.3

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    3.5

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    7.1

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    Ülkeye bağlı

  • Adaptör

    YES

  • HDMI

    Evet(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    Evet(1 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

