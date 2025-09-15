We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
sRGB %99 (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0 özelliklerine sahip LG UltraGear™ G6 27 inç 200Hz QHD Oyun Monitörü│27G610A
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan netlik
Geniş 27 inç QHD (2560x1440) ekranıyla UltraGear, görsel netliği ve ayrıntıları iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir tuval sağlar. Yüksek piksel yoğunluğu, görüntüleri keskinleştirip netleştirerek daha ilgi çekici bir deneyim sunar.
Gerçek renklerin sürükleyiciliğinde oyunu fethedin
Oyun monitörümüz, %99 sRGB (Tipik) ile geniş bir renk spektrumunu destekler. VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçeğine sadık renk üretimi sağlayarak gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.
Neon ışıklı bir şehirde enerji silahlarıyla savaşan fütüristik zırhlı savaşçılar.
*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Oyun dünyasına olağanüstü hızla dalın
Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.
“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
Yaygın olarak benimsenmiş bir teknoloji sertifikasına sahiptir.
AMD FreeSync™ Premium ile desteklenen bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.
Görüntüde, oyun görselleri bölünmüş ekranda karşılaştırılıyor. Senkronizasyon teknolojisi solda devre dışı bırakılmış ve sağda etkinleştirilmiş olarak gösteriliyor. Solda, fütüristik bir jetteki pilotun görüşü yırtılma ve takılmalarla bozulmuşken, sağdaki resimde aynı sahne parlak hareket izleriyle kusursuz ve akıcı görünüyor. Başlıkta “Yaygın olarak benimsenmiş bir teknoloji sertifikasına sahip” yazıyor ve AMD FreeSync™ Premium ile NVIDIA® G-SYNC® Compatible sertifikası vurgulanıyor.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.
Kompakt ve zarif
Döndürme, eğme ve yükseltme özelliğine sahip, tamamen ayarlanabilir kaidesiyle neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
27
EKRAN - Çözünürlük
2560 x 1440
EKRAN - Panel Tipi
IPS
EKRAN - En Boy Oranı
16:9
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400cd/m²
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
200
EKRAN - Tepki Süresi
1 ms (GtG ile Daha Hızlı )
Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
27
Boyut [cm]
68.4
Çözünürlük
2560 x 1440
Panel Tipi
IPS
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400cd/m²
Renk Gamı (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7M
Renk Biti
8bit
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
Yüzey İşlemi
Anti-Glare
Tepki Süresi
1 ms (GtG ile Daha Hızlı )
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
200
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
HDR10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
HDR Etkisi
YES
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
YES
Okuyucu Modu
YES
Renk Zayıflığı
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Siyah Sabitleyici
YES
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
YES
Nişangah işareti
YES
FPS Sayacı
YES
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
YES
Otomatik Giriş Anahtarı
YES
Akıllı Enerji Tasarrufu
YES
BAĞLANTI
HDMI
Evet(2 adet)
Ekran Bağlantı Noktası
Evet(1 adet)
DP Sürümü
1.4
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Sadece Ses)
STANDART
KC (Kore Cumhuriyeti için)
YES
UL (cUL)
YES
CE
YES
GÜÇ
Tip
Harici Güç Kaynağı (Adaptör)
DC Output
40W(19V/2.1)
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
Sınırsız Tasarım
3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
OneClick Standı
YES
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5(UP) / 613.2 x 434.1 x 224.5(aşağı)
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Ayaklı Ağırlık [kg]
5.3
Ayaksız Ağırlık [kg]
3.5
Nakliye Ağırlığı [kg]
7.1
AKSESUAR
Güç kablosu
Ülkeye bağlı
Adaptör
YES
HDMI
Evet(2 adet)
Ekran Bağlantı Noktası
Evet(1 adet)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
