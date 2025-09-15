We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
DCI-P3 %95 (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W) özelliklerine sahip LG UltraGear™ G6 27 inç 300Hz QHD IPS Oyun Monitörü | 27G640A
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan netlik
27 inç QHD (2560x1440) ekranıyla monitör, gerçekçi görseller ve tutarlı görüntü kalitesi sunarak netlik ve derinlik sağlar. 1440p çözünürlük ve 16:9 en boy oranı, oyunda mekansal farkındalığı artıran dengeli, tam ekran bir görüntü sunarak sizi oyunun içine çekerken temel görsel unsurların takibini kolaylaştırır.
Gerçek renklerin sürükleyiciliğinde oyunu fethedin
Oyun monitörümüz, geniş bir renk spektrumunu; DCI-P3 renk gamının %95’ini (Tipik) destekler ve VESA DisplayHDR 400 ile gerçeğine sadık renkler sergileyerek gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.
Olağanüstü hızlaoyun dünyasına dalın1 ms (GtG)
Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.
*“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
Akıcı hareket, sonsuz oyun
4K oyun monitöründe AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ve NVIDIA tarafından test edilmiş, resmi olarak onaylanmış G-SYNC® uyumluluğu ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Dağınıklığı önleyen şık tasarım
Altıgen aydınlatmayı ve döndürme, eğme, yükseklik ile eksen ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir kaidesiyle neredeyse çerçevesiz tasarımı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur.
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
27
EKRAN - Çözünürlük
2560 x 1440
EKRAN - Panel Tipi
IPS
EKRAN - En Boy Oranı
16:9
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
DCI P3 95% (CIE1976)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400cd/m²
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
300
EKRAN - Tepki Süresi
1ms (GtG ile Daha Hızlı)
Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
27
Boyut [cm]
68.378
Çözünürlük
2560 x 1440
Panel Tipi
IPS
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0.2328 x 0.2328 mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400cd/m²
Renk Gamı (Min.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Renk Gamı (Tip.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
Renk Biti
10bit (8bit+FRC)
Kontrast Oranı (Min.)
600:1
Kontrast Oranı (Tip.)
1300:1
Yüzey İşlemi
Anti-Glare
Tepki Süresi
1ms (GtG ile Daha Hızlı)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
300
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
HDR10
EVET
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Etkisi
EVET
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
Okuyucu Modu
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Siyah Sabitleyici
EVET
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
Nişangah işareti
EVET
FPS Sayacı
EVET
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BAĞLANTI
HDMI
EVET(2 adet)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
DP Sürümü
1.4
USB-C
EVET(1 adet)
USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)
2560x1440@300Hz
USB-C (Veri İletimi)
EVET
USB-C (Güç Dağıtımı)
15W
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1 adet/ver3.0)
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2 adet/ver3.0)
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Sadece Ses)
STANDART
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
UL (cUL)
EVET
SES
Konuşmacı
5W x 2
GÜÇ
Tip
Harici Güç Kaynağı (Adaptör)
DC Output
110W (19V / 5.79A)
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
Sınırsız Tasarım
3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
OneClick Standı
EVET
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
810×165×465mm
Ayaklı Ağırlık [kg]
5.47kg
Ayaksız Ağırlık [kg]
3.4kg
Nakliye Ağırlığı [kg]
7.4kg
AKSESUAR
Güç kablosu
EVET
Adaptör
EVET
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Siyah / 1.8m
HDMI
EVET(2 adet)
USB-C
EVET(1 adet)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
