About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

DCI-P3 %95 (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W) özelliklerine sahip LG UltraGear™ G6 27 inç 300Hz QHD IPS Oyun Monitörü | 27G640A

20250618135540_27G640A_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
20250618135540_27G640A_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

DCI-P3 %95 (Tipik), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W) özelliklerine sahip LG UltraGear™ G6 27 inç 300Hz QHD IPS Oyun Monitörü | 27G640A

27G640A-B
Front view of 27” LG UltraGear™ G6 Gaming Monitor, QHD IPS screen, 300Hz, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W), Black - 27G640A-B
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
vertical front view
left rear angled view
tilted rear side view
left side view
right side view
top rear view
top rear view with left swivel
top rear view with right swivel
rear view
left rear angled view
right rear angled view
Front view of 27” LG UltraGear™ G6 Gaming Monitor, QHD IPS screen, 300Hz, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W), Black - 27G640A-B
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
vertical front view
left rear angled view
tilted rear side view
left side view
right side view
top rear view
top rear view with left swivel
top rear view with right swivel
rear view
left rear angled view
right rear angled view

Temel Özellikler

  • 27 inç QHD (2560x1440) IPS Ekran
  • 1 ms (GtG) tepki süresi
  • %95 DCI-P3 özellikli DisplayHDR 400
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarım
  • Dağınıklığı önleyen L stant
Daha fazla
Front image of the UltraGear™ 27G640A gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

Front image of the UltraGear™ 27G640A gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

27 inç QHD 300Hz Oyun Monitörü

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 16:9 QHD IPS 2560x1440 resolution, DCI-P3 95% colour gamut, VESA DisplayHDR 400, 300Hz refresh rate, 1ms (GtG) response time, USB-C with 15W Power Delivery and HDMI 2.1, Adaptive Sync with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium support.

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 16:9 QHD IPS 2560x1440 resolution, DCI-P3 95% colour gamut, VESA DisplayHDR 400, 300Hz refresh rate, 1ms (GtG) response time, USB-C with 15W Power Delivery and HDMI 2.1, Adaptive Sync with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium support.

Display

Display

Kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan netlik

27 inç QHD (2560x1440) ekranıyla monitör, gerçekçi görseller ve tutarlı görüntü kalitesi sunarak netlik ve derinlik sağlar. 1440p çözünürlük ve 16:9 en boy oranı, oyunda mekansal farkındalığı artıran dengeli, tam ekran bir görüntü sunarak sizi oyunun içine çekerken temel görsel unsurların takibini kolaylaştırır.

Close-up of the UltraGear™ 27G640A monitor displaying a sci-fi game scene, highlighting its 16:9 QHD resolution of 2560x1440.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Gerçek renklerin sürükleyiciliğinde oyunu fethedin

Oyun monitörümüz, geniş bir renk spektrumunu; DCI-P3 renk gamının %95’ini (Tipik) destekler ve VESA DisplayHDR 400 ile gerçeğine sadık renkler sergileyerek gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.

Futuristic battle scene on the UltraGear™ 27G640A monitor, showcasing vivid colours with 95% DCI-P3 colour gamut and VESA DisplayHDR™ 400 certification.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

SPEED

SPEED

Motorcycle racing scene illustrating the UltraGear™ 27G640A’s 300Hz refresh rate for fluid, crystal-clear gaming motion.

Akıcı oyun hareketi 300Hz yenileme hızı

Hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görüntü için 300Hz yenileme hızı sunar.

Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Olağanüstü hızlaoyun dünyasına dalın1 ms (GtG)

Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

TECHNOLOGY

Akıcı hareket, sonsuz oyun

4K oyun monitöründe AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ve NVIDIA tarafından test edilmiş, resmi olarak onaylanmış G-SYNC® uyumluluğu ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.

Racing scene from Assetto Corsa Competisione displayed on the UltraGear™ 27G640A monitor, featuring support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Dağınıklığı önleyen şık tasarım

Altıgen aydınlatmayı ve döndürme, eğme, yükseklik ile eksen ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir kaidesiyle neredeyse çerçevesiz tasarımı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur.

Front and rear view of the UltraGear™ 27G640A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

Front and rear view of the UltraGear™ 27G640A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

Eğim, dönüş, eksen, yükseklik ayar simgeleri ve 100x100 duvara montaj simgesi.

Eğim, dönüş, eksen, yükseklik ayar simgeleri ve 100x100 duvara montaj simgesi.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    27

  • EKRAN - Çözünürlük

    2560 x 1440

  • EKRAN - Panel Tipi

    IPS

  • EKRAN - En Boy Oranı

    16:9

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    300

  • EKRAN - Tepki Süresi

    1ms (GtG ile Daha Hızlı)

  • Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.378

  • Çözünürlük

    2560 x 1440

  • Panel Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.2328 x 0.2328 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Renk Biti

    10bit (8bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    600:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1300:1

  • Yüzey İşlemi

    Anti-Glare

  • Tepki Süresi

    1ms (GtG ile Daha Hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    300

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Nişangah işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET(1 adet)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    2560x1440@300Hz

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    15W

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2 adet/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Sadece Ses)

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

SES

  • Konuşmacı

    5W x 2

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç Kaynağı (Adaptör)

  • DC Output

    110W (19V / 5.79A)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    810×165×465mm

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    5.47kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    3.4kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    7.4kg

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Siyah / 1.8m

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • USB-C

    EVET(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.