We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 27” 180Hz 4K UHD Oyun Monitörü 27G810A, Dual-Mode Özellikli, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1
LG UltraGear™ 27” 180Hz 4K UHD Oyun Monitörü 27G810A, Dual-Mode Özellikli, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Gerçek renklerin sürükleyiciliğinde oyunu fethedin
Oyun monitörümüz, DCI-P3 95% kapsama alanıyla geniş bir renk spektrumunu destekler. VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçeğine sadık renk üretimi sağlayarak gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.
Neon ışıklı bir şehirde enerji silahlarıyla savaşan fütüristik zırhlı savaşçılar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Seçilebilir seçeneklere sahip Dual-Mode
360Hz ile 180Hz arasında geçiş yapar.
VESA sertifikalı Dual-Mode ile, grafik açısından zengin oyunlar için 4K UHD 180Hz ve hızlı tempolu aksiyon için FHD 360Hz arasında sorunsuzca geçiş yapın. Seçilebilir seçeneklere sahip Dual-Mode’un keyfini çıkarın ve On-Screen Display üzerinden iki yenileme hızı (180Hz, 360Hz) arasından favori ekran boyutunuzu kolayca seçin. Ayrıca LG Switch ile fiziksel tuş ya da klavye kısayolu arasında kolayca geçiş yapabilir, tüm oyun türlerinde deneyiminizi optimize edebilirsiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Dual-Mode’un performansı, oyun türüne, bilgisayarın grafik özelliklerine ve yapılandırmalara bağlı olarak değişebilir.
Oyun dünyasına baş döndürücü hızla dalın
Ultra hızlı 1ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
“1ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
Yaygın olarak benimsenmiş bir teknolojiyle sertifikalıdır.
AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync™ certification ile donatılan bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.
Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Kulaklıklar ayrı satılır.
Kompakt ve zarif
Döndürme, eğme ve yükseklik ayarına sahip tamamen ayarlanabilir bir taban sunan, altıgen aydınlatmalı ve neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L standı ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı verimli hale getirmek tasarlanmıştır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
27
EKRAN - Çözünürlük
3840 x 2160
EKRAN - Panel Tipi
IPS
EKRAN - En Boy Oranı
16:9
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400cd/m²
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
EKRAN - Tepki Süresi
1ms (GtG ile Daha Hızlı)
Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tüm Özellikler
STANDART
UL (cUL)
YES
CE
YES
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y25
AKSESUAR
Adaptör
YES
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Siyah / 1.8m
Güç kablosu
Ülkeye bağlı
HDMI
EVET(2 adet)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
USB A'dan B'ye
Ülkeye bağlı
Diğerleri (Aksesuar)
Kablo tutucu / Fare tutucu
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
YES
EKRAN
Boyut [İnç]
27
Boyut [cm]
68.4
Çözünürlük
3840 x 2160
Panel Tipi
IPS
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400cd/m²
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
Renk Biti
10bit (8bit+FRC)
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
Yüzey İşlemi
Anti-Glare
Tepki Süresi
1ms (GtG ile Daha Hızlı)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
HDR10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Etkisi
YES
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
YES
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
Okuyucu Modu
YES
Renk Zayıflığı
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Siyah Sabitleyici
YES
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
YES
Nişangah işareti
YES
FPS Sayacı
YES
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
YES
Otomatik Giriş Anahtarı
YES
Akıllı Enerji Tasarrufu
YES
YAZILIM UYGULAMASI
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
YES
Çift Denetleyici
YES
BAĞLANTI
HDMI
EVET(2 adet)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
DP Sürümü
1.4 (DSC)
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1 adet/ver3.0)
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2 adet/ver3.0)
kulaklık çıkışı
4 kutuplu (Ses+Mikrofon)
SES
DTS HP:X
YES
GÜÇ
DC Output
65W (19V / 3.42A)
Tip
Harici Güç Kaynağı (Adaptör)
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100
Sınırsız Tasarım
3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
OneClick Standı
YES
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
613.5x534.5x220(UP) / 613.5x404.5x220(DOWN)
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
691 x 168 x 523
Ayaklı Ağırlık [kg]
7.4kg
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.9kg
Nakliye Ağırlığı [kg]
9.9kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
- uzatma
- uzatma
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.