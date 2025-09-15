LG UltraGear™ 27” 180Hz 4K UHD Oyun Monitörü 27G810A, Dual-Mode Özellikli, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

VESA sertifikalı Dual-Mode ile, grafik açısından zengin oyunlar için 4K UHD 180Hz ve hızlı tempolu aksiyon için FHD 360Hz arasında sorunsuzca geçiş yapın. Seçilebilir seçeneklere sahip Dual-Mode’un keyfini çıkarın ve On-Screen Display üzerinden iki yenileme hızı (180Hz, 360Hz) arasından favori ekran boyutunuzu kolayca seçin. Ayrıca LG Switch ile fiziksel tuş ya da klavye kısayolu arasında kolayca geçiş yapabilir, tüm oyun türlerinde deneyiminizi optimize edebilirsiniz.