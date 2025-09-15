About Cookies on This Site

LG UltraGear™ 27” 180Hz 4K UHD Oyun Monitörü 27G810A, Dual-Mode Özellikli, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

LG UltraGear™ 27” 180Hz 4K UHD Oyun Monitörü 27G810A, Dual-Mode Özellikli, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

27G810A-B
Temel Özellikler

  • 27 inç 4K UHD (3840x2160) IPS ekran
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 180Hz refresh rate
  • 1ms (GtG) tepki süresi
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
Daha fazla
UltraGear™ 27G810a oyun monitörünün önden görüntüsü.

UltraGear™ 27G810a oyun monitörünün önden görüntüsü.


Dual-Mode Özellikli 27” 4K 180Hz IPS Oyun Monitörü

Fütüristik, neon ışıklı bir koridorda yer alan altıgen kaideli LG UltraGear™ 27G810A oyun monitörünün önden görünümü; ekranda, ortada UltraGear logosuyla canlı mor ve kırmızı girdaplar görülüyor.

Fütüristik, neon ışıklı bir koridorda yer alan altıgen kaideli LG UltraGear™ 27G810A oyun monitörünün önden görünümü; ekranda, ortada UltraGear logosuyla canlı mor ve kırmızı girdaplar görülüyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

LG UltraGear™ 27G810A’yı öne çıkaran beş özellik karosundan oluşan kolaj: Sol üstte “27′′ 4K UHD 3840 × 2160” yazılı bir fantastik savaş alanı; sağ üstte “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400” üzerinde zırhlı bilim kurgu savaşçıları gösteriliyor; sol alt “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz” altında yarış ve fantezi sahnelerini birleştiriyor; alt ortada “1 ms (GtG)” yanında Dünya üzerinde bir uzay aracı; sağ altta HDMI 2.1 kablosunun yakın çekimi yer alıyor.

LG UltraGear™ 27G810A’yı öne çıkaran beş özellik karosundan oluşan kolaj: Sol üstte “27′′ 4K UHD 3840 × 2160” yazılı bir fantastik savaş alanı; sağ üstte “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400” üzerinde zırhlı bilim kurgu savaşçıları gösteriliyor; sol alt “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz” altında yarış ve fantezi sahnelerini birleştiriyor; alt ortada “1 ms (GtG)” yanında Dünya üzerinde bir uzay aracı; sağ altta HDMI 2.1 kablosunun yakın çekimi yer alıyor.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “EKRAN” yazıyor.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “EKRAN” yazıyor.

LG UltraGear™ 27G810A için ana görsel: At sırtında bir fantezi savaşçısı, karanlık bir ormanla çevrili güneş ışığı alan harabelere yaklaşıyor. Başlıkta “İdeal boyuta hakim olun” yazıyor, ardından 4K netlik ve Dual-Mode hızlarını anlatan gövde metni geliyor. Köşedeki üst katman, “27′′ | 4K UHD | 180 Hz” gibi önemli özellikleri listeliyor.

LG UltraGear™ 27G810A için ana görsel: At sırtında bir fantezi savaşçısı, karanlık bir ormanla çevrili güneş ışığı alan harabelere yaklaşıyor. Başlıkta “İdeal boyuta hakim olun” yazıyor, ardından 4K netlik ve Dual-Mode hızlarını anlatan gövde metni geliyor. Köşedeki üst katman, “27′′ | 4K UHD | 180 Hz” gibi önemli özellikleri listeliyor.

İdeal boyutla üstünlük sağlayın

4K çözünürlüğe sahip 27 inç oyun monitörümüz, kutudan çıktığı andan itibaren yerel 4K UHD netlik sunar. Ekstra hıza ihtiyaç duyduğunuzda Dual-Mode’u açın: Dengeli ayrıntı ve akıcılık için 180 Hz’de 4K’nın keyfini çıkarın ya da maksimum kare akışı için 360 Hz’de Full HD’ye geçin; tümü, her hareketi keskin tutan 1ms GtG tepki süresiyle desteklenir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Gerçek renklerin sürükleyiciliğinde oyunu fethedin

Oyun monitörümüz, DCI-P3 95% kapsama alanıyla geniş bir renk spektrumunu destekler. VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçeğine sadık renk üretimi sağlayarak gerçekçi bir oyun deneyimi sunar.

Neon ışıklı bir şehirde enerji silahlarıyla savaşan fütüristik zırhlı savaşçılar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “HIZ” yazıyor.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “HIZ” yazıyor.

Seçilebilir seçeneklere sahip Dual-Mode
360Hz ile 180Hz arasında geçiş yapar.

VESA sertifikalı Dual-Mode ile, grafik açısından zengin oyunlar için 4K UHD 180Hz ve hızlı tempolu aksiyon için FHD 360Hz arasında sorunsuzca geçiş yapın. Seçilebilir seçeneklere sahip Dual-Mode’un keyfini çıkarın ve On-Screen Display üzerinden iki yenileme hızı (180Hz, 360Hz) arasından favori ekran boyutunuzu kolayca seçin. Ayrıca LG Switch ile fiziksel tuş ya da klavye kısayolu arasında kolayca geçiş yapabilir, tüm oyun türlerinde deneyiminizi optimize edebilirsiniz.

180Hz 4K UHD ve 360Hz FHD gösteren şövalye ve yarış arabası.

180Hz 4K UHD ve 360Hz FHD gösteren şövalye ve yarış arabası.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Dual-Mode’un performansı, oyun türüne, bilgisayarın grafik özelliklerine ve yapılandırmalara bağlı olarak değişebilir.

Oyun dünyasına baş döndürücü hızla dalın

Ultra hızlı 1ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

“1ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “TEKNOLOJİ” yazıyor.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “TEKNOLOJİ” yazıyor.

Yaygın olarak benimsenmiş bir teknolojiyle sertifikalıdır.

AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync™ certification ile donatılan bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.

Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.

NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync ve AMD FreeSync Premium logoları.

NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync ve AMD FreeSync Premium logoları.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

4 kutuplu kulaklık kablosu monitöre bağlıdır.

4 kutuplu kulaklık çıkışı

Sürükleyici
ses efekti eklentisi

4 kutuplu kulaklık çıkışı ile kolayca bağlanarak sesli sohbet eşliğinde oyunların tadını çıkarın. Ayrıca DTS Headphone:X ile sanal 3D ses sayesinde sürükleyicilik hissini daha da yükseltebilirsiniz.

*Kulaklıklar ayrı satılır.

Kompakt ve zarif

Döndürme, eğme ve yükseklik ayarına sahip tamamen ayarlanabilir bir taban sunan, altıgen aydınlatmalı ve neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L standı ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı verimli hale getirmek tasarlanmıştır.

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 27G640A oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 27G640A oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Dönüş

-30° ~ 30°

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

-5° ~ 21°

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik

130mm

Çift Yönlü Eksen ayarlanabilir simgesi.

Eksen

Çift yönlü

HDMI simgesi.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort simgesi.

DisplayPort1.4 x1 

DSC özellikli

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    27

  • EKRAN - Çözünürlük

    3840 x 2160

  • EKRAN - Panel Tipi

    IPS

  • EKRAN - En Boy Oranı

    16:9

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • EKRAN - Tepki Süresi

    1ms (GtG ile Daha Hızlı)

  • Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tüm Özellikler

STANDART

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y25

AKSESUAR

  • Adaptör

    YES

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Siyah / 1.8m

  • Güç kablosu

    Ülkeye bağlı

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • USB A'dan B'ye

    Ülkeye bağlı

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Kablo tutucu / Fare tutucu

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    YES

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.4

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Panel Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Renk Biti

    10bit (8bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Yüzey İşlemi

    Anti-Glare

  • Tepki Süresi

    1ms (GtG ile Daha Hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Etkisi

    YES

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    YES

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Okuyucu Modu

    YES

  • Renk Zayıflığı

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    YES

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    YES

  • Nişangah işareti

    YES

  • FPS Sayacı

    YES

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    YES

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    YES

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    YES

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    YES

  • Çift Denetleyici

    YES

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4 (DSC)

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2 adet/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    4 kutuplu (Ses+Mikrofon)

SES

  • DTS HP:X

    YES

GÜÇ

  • DC Output

    65W (19V / 3.42A)

  • Tip

    Harici Güç Kaynağı (Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

  • OneClick Standı

    YES

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.5x534.5x220(UP) / 613.5x404.5x220(DOWN)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    691 x 168 x 523

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    7.4kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.9kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    9.9kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

