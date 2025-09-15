We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX7 27-inç 240Hz OLED QHD Oyun Monitörü |27GX704A | DisplayHDR True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Paneli
Ekran
27" QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 %98,5 (Tipik)**
Parlama paneli
Hız
240Hz yenileme hızı
0.03ms (GtG) tepki süresi
HDMI 2.1’den 240Hz QHD
Teknoloji
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Monitörün parlaklığı bir önceki LG UltraGear 27GR95QE modeliyle karşılaştırılmıştır.
**DCI-P3 Tipik %98,5 Minimum %90.
MLA+ özellikli OLED
Muhteşem oyun deneyimleri için
mükemmel parlaklık
Mükemmel OLED ekran, renklere yepyeni bir canlılık seviyesi kazandırır. 275 nitlik standart aydınlatma ve 1300 nitlik pik parlaklık seviyesine sahip bu monitör, görsellerinizin parlaklığını ve canlılığını koruyarak oyun oynarken karanlıkta kalmanıza asla izin vermez.
MLA+ özellikli parlak OLED panel
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Micro Lens Array+
OLED evrimi
Micro Lens Array+ teknoloji is ile donatılan UltraGear™ OLED ekranımız, MLA’ya kıyasla %37,5 daha yüksek parlaklık (SDR) sunar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%
Renk cümbüşü
VESA DisplayHDR True black 400, 1.5M kontrast oranı sayesinde ister aydınlık ister karanlık her sahneye gerçekçi detaylarla hayat katar. DCI-P3 98.5% (Typ) özelliğiyle yaratılan capcanlı dünyada kendinizi oyuna kaptırın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*True black 400, %10 ortalama görüntü seviyesindedir. Kontrast oranı, %25 ortalama görüntü seviyesinde 1.5m:1’dir.
Düşük Mavi Işık
Mavi ışığa karşı
güçlü koruma
Azaltılmış zararlı mavi ışık sayesinde özgürce oyun oynayın. LG WOLED
mavi ışık seviyelerini azaltan gelişmiş bir teknoloji kullanır.
Düşük mavi ışık için UL sertifikalıdır, canlı ve gerçeğe yakın renkleri korur.
Platinum, daha konforlu bir izleme deneyimi için canlı oyun renklerine olanak tanır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.
*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki seçenekler seçildiğinde güç tüketimi artabilir.
*Daha parlak modda ekran yanması meydana gelebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Mükemmel hız,
OLED 240Hz yenileme hızı
240Hz hız, oyuncuların bir sonraki kareyi hızla görmelerini sağlayarak akıcı ve sorunsuz görüntüler sunar. Oyuncular rakiplerine anında tepki vererek hedefe kolayca nişan alabilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Aşırı hızlı
0.03ms tepki süresi
0.03ms (GtG) tepki süresi ters gölgelenmeyi azaltır ve nesneler daha net bir şekilde görüntülenir. Daha sorunsuz bir hareket ve gerçeküstü görsel akıcılıkla oyunların keyfini çıkarmanızı sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*240Hz’e kadar hızlı yenileme süresini destekler. Düzgün çalışması için HDMI 2.1 ve HDMI 2.1 kablosunu (pakete dahildir) destekleyen bir ekran kartı gerekir.
*Ekran kartı ayrı olarak satılır.
Akıcı oyun deneyimi odaklı teknoloji
Akıcı oyun deneyimi odaklı teknoloji.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak onaylanmış G-SYNC® Compatible bir monitör olan 27GX704A, çok daha az yırtılma ve takılma içeren iyi bir oyun deneyimi sunar.
AMD FreeSync™ Premium Pro
FreeSync™ Premium Pro teknolojisi sayesinde oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve takılmayı yok denecek kadar azaltır.
VESA certified AdaptiveSync
VESA AdaptiveSync Display sertifikalı bu monitör, oyun oynarken kayda değer şekilde daha yüksek yenileme hızları ve düşük gecikme sağlar. Kesintisiz, yırtılmasız oyun görüntülerinin ve titreşimsiz video oynatmanın keyfini sürün.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Oyuncuyu merkeze alan tasarım
4 tarafı neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyiminizi geliştirin. Ayarlanabilir ekran tabanı, dönüş, eğim, yükseklik ve ekseni değiştirerek oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olur.
Oyuncuyu merkeze alan tasarım.
*Kulaklıklar ayrı satılır.
Oyun GUI’sı
Ödüllü oyun GUI’sı
Oyun severler, On-Screen Display ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.
*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
OLED Care
Ekranınızı OLED Care ile koruyun
OLED Care, statik yüksek kontrastlı bir görüntü uzun süre görüntülendikten sonra yeni görüntüye geçildiğinde ortaya çıkan görüntü sonrası ekran yanmasını önlemeye yardımcı olur.
*Bu özellik yalnızca pakete dahil uzaktan kumanda ile kullanılabilir.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync ile, oyuncular kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir, giriş gecikmelerini azaltabilir ve rakiplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yazılım ve Kalibrasyon Sensörü pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Kalibrasyon Stüdyosu yazılımını indirmek için, LG.COM adresini ziyaret edin.
*Sınırlı garanti. Hüküm ve koşullar ülkeye göre değişebilir.
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
26,5
EKRAN - Çözünürlük
2560 x 1440
EKRAN - Panel Tipi
OLED
EKRAN - En Boy Oranı
0.672916667
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98,5 (CIE1976)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
EKRAN - Tepki Süresi
0,03 ms (GTG)
Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tüm Özellikler
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.8kg
Ayaklı Ağırlık [kg]
7.2kg
Nakliye Ağırlığı [kg]
9.9kg
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
605.2x351.0x45.3
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
605.2x532.6x220(Yukarı) / 605.2x402.6x220(Aşağı)
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
673x168x529
STANDART
UL (cUL)
EVET
CE
EVET
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
26,5
En Boy Oranı
0.672916667
Panel Tipi
OLED
Yüzey İşlemi
Parlaklık
Çözünürlük
2560 x 1440
Piksel Aralığı [mm]
0,2292 x 0,2292 mm
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98,5 (CIE1976)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 B
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Renk Biti
10 bit
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
Kontrast Oranı (Tip.)
1500000:1
Tepki Süresi
0,03 ms (GTG)
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %90,0 (CIE1976)
Kontrast Oranı (Min.)
1200000:1
Boyut [cm]
67,32
ÖZELLIKLER
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 GERÇEK SİYAH
HDR10
EVET
HDR Etkisi
EVET
Okuyucu Modu
EVET
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
Renk Zayıflığı
EVET
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Siyah Sabitleyici
EVET
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
Nişangah işareti
EVET
FPS Sayacı
EVET
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
Diğerleri (Özellikler)
VESA DSC Teknolojisi. VESA Uyarlanabilir Senkronizasyon
YAZILIM UYGULAMASI
Çift Denetleyici
EVET
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
BAĞLANTI
Thunderbolt
48 ~ 240Hz
Ekran Bağlantı Noktası
48 ~ 240Hz
DP Sürümü
EVET (1 adet)
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (1 adet/ver3.2 Gen1)
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET (2 adet/ver3.2 Gen1)
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Sadece Ses)
GÜÇ
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
DC Output
19V, 5.79A
Tip
Harici Güç (Adaptör)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0.5W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0.3W'tan az
MEKANIK
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
Sınırsız Tasarım
4 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
OneClick Standı
EVET
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
AKSESUAR
Diğerleri (Aksesuar)
Stand Gövdesi / Stand Tabanı/Kablo Tutucu
Adaptör
EVET
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Siyah / 1.8m
Güç kablosu
EVET
USB A'dan B'ye
EVET
UYUMLULUK BİLGİLERİ
