LG UltraGear™ GX7 27-inç 240Hz OLED QHD Oyun Monitörü |27GX704A | DisplayHDR True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Paneli

LG UltraGear™ GX7 27-inç 240Hz OLED QHD Oyun Monitörü |27GX704A | DisplayHDR True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Paneli

27GX704A-B
Teknik özelliklerle önden görünüm
-15 derece yandan görünüm
+15 derece yandan görünüm
Alçaltılmış stand yüksekliği ile önden görünüm
önden görünüm
arkadan görünüm
yandan görünüm
Yukarıya bakan yandan görünüm
üstten görünüm
-15 derece üstten görünüm
+15 derece üstten görünüm
perspektif görünümü
+15 derece perspektif görünüm
Arkadan perspektif görünüm
Arka panel bağlantı görünümü
Temel Özellikler

  • 27" QHD (2560 x 1440) OLED ekran
  • DisplayHDR True Black 400
  • Glare paneli
  • 240Hz yenileme hızına sahip OLED
  • 0.03ms (GtG)
  • 1.5M:1 kontrast oranı
Daha fazla
UltraGear™ OLED oyun monitörü.

Ekran

27" QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 %98,5 (Tipik)**

Parlama paneli

Hız

240Hz yenileme hızı

0.03ms (GtG) tepki süresi

HDMI 2.1’den 240Hz QHD

Teknoloji

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Monitörün parlaklığı bir önceki LG UltraGear 27GR95QE modeliyle karşılaştırılmıştır.

**DCI-P3 Tipik %98,5 Minimum %90.

Anchor-display seçeneğine dokunun

MLA+ özellikli OLED

Muhteşem oyun deneyimleri için
mükemmel parlaklık

Mükemmel OLED ekran, renklere yepyeni bir canlılık seviyesi kazandırır. 275 nitlik standart aydınlatma ve 1300 nitlik pik parlaklık seviyesine sahip bu monitör, görsellerinizin parlaklığını ve canlılığını koruyarak oyun oynarken karanlıkta kalmanıza asla izin vermez.

MLA+ özellikli parlak OLED panel

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Micro Lens Array+

OLED evrimi

Micro Lens Array+ teknoloji is ile donatılan UltraGear™ OLED ekranımız, MLA’ya kıyasla %37,5 daha yüksek parlaklık (SDR) sunar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%

Renk cümbüşü

VESA DisplayHDR True black 400, 1.5M kontrast oranı sayesinde ister aydınlık ister karanlık her sahneye gerçekçi detaylarla hayat katar. DCI-P3 98.5% (Typ) özelliğiyle yaratılan capcanlı dünyada kendinizi oyuna kaptırın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*True black 400, %10 ortalama görüntü seviyesindedir. Kontrast oranı, %25 ortalama görüntü seviyesinde 1.5m:1’dir.

Düşük Mavi Işık

Mavi ışığa karşı
güçlü koruma

Azaltılmış zararlı mavi ışık sayesinde özgürce oyun oynayın. LG WOLED

mavi ışık seviyelerini azaltan gelişmiş bir teknoloji kullanır.

Düşük mavi ışık için UL sertifikalıdır, canlı ve gerçeğe yakın renkleri korur.

Platinum, daha konforlu bir izleme deneyimi için canlı oyun renklerine olanak tanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.

*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 1] Akıllı Enerji Tasarrufu modunu kapatın.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 2] Oyun Modunu Oyuncu 1 olarak ayarlayın.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 3] Parlaklık seviyesini 100 olarak ayarlayın.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Seçenek 4] Pik Parlaklık seviyesini Yüksek olarak ayarlayın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki seçenekler seçildiğinde güç tüketimi artabilir.

*Daha parlak modda ekran yanması meydana gelebilir.

Anchor-speed seçeneğine dokunun.
240Hz ve 0.03ms (GtG) ile OLED ekran.

240Hz ve 0.03ms (GtG) ile OLED ekran

Şimşek hızında OLED

Yeni LG yeni UltraGear™ monitör, OLED ekranda 240Hz yenileme hızı ve 0,03ms (GtG) tepki süresiyle ultra yüksek hızlar sunar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Mükemmel hız,
OLED 240Hz yenileme hızı

240Hz hız, oyuncuların bir sonraki kareyi hızla görmelerini sağlayarak akıcı ve sorunsuz görüntüler sunar. Oyuncular rakiplerine anında tepki vererek hedefe kolayca nişan alabilir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Aşırı hızlı
0.03ms tepki süresi

0.03ms (GtG) tepki süresi ters gölgelenmeyi azaltır ve nesneler daha net bir şekilde görüntülenir. Daha sorunsuz bir hareket ve gerçeküstü görsel akıcılıkla oyunların keyfini çıkarmanızı sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

HDMI 2.1’den 240Hz QHD OLED.

HDMI 2.1’den 240Hz QHD OLED

OLED ekran ile oyun performansınızı artırın

27GX704A, HDMI 2.1’den 240Hz’ye kadar yenileme hızına sahiptir. Bu sayede, oyuncular DisplayPort veya HDMI ile QHD çözünürlüğünün ve 240Hz’nin keyfini tam olarak çıkarabilir.

*240Hz’e kadar hızlı yenileme süresini destekler. Düzgün çalışması için HDMI 2.1 ve HDMI 2.1 kablosunu (pakete dahildir) destekleyen bir ekran kartı gerekir.

*Ekran kartı ayrı olarak satılır.

Anchor-technology seçeneğine dokunun

Akıcı oyun deneyimi odaklı teknoloji

Akıcı oyun deneyimi odaklı teknoloji.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Oyuncuyu merkeze alan tasarım

4 tarafı neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyiminizi geliştirin. Ayarlanabilir ekran tabanı, dönüş, eğim, yükseklik ve ekseni değiştirerek oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olur.

Oyuncuyu merkeze alan tasarım.

Dönüşü ayarlanabilen monitör.

Dönüş

Eğim / Yüksekliği ayarlanabilen monitör.

Eğim / Yükseklik

Ekseni ayarlanabilen monitör.

Eksen

Çerçevesiz tasarımlı monitör.

Çerçevesiz tasarım

4 kutuplu kulaklık çıkışı.

4 kutuplu kulaklık çıkışı

Sürükleyici ses efekti eklentisi

4 kutuplu kulaklık çıkışı ile kolayca bağlanarak sesli sohbet eşliğinde oyunların tadını çıkarın. Ayrıca, DTS Kulaklık :X ile sanal 3D ses sayesinde sürükleyicilik hissini daha da katlayabilirsiniz.

*Kulaklıklar ayrı satılır.

Oyun GUI’sı

Ödüllü oyun GUI’sı

Oyun severler, On-Screen Display ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

OLED Care

Ekranınızı OLED Care ile koruyun

OLED Care, statik yüksek kontrastlı bir görüntü uzun süre görüntülendikten sonra yeni görüntüye geçildiğinde ortaya çıkan görüntü sonrası ekran yanmasını önlemeye yardımcı olur.

*Bu özellik yalnızca pakete dahil uzaktan kumanda ile kullanılabilir.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync ile, oyuncular kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir, giriş gecikmelerini azaltabilir ve rakiplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin, her kare önemlidir. Bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

LG Kalibrasyon Stüdyosu.

LG Kalibrasyon Stüdyosu

Güncellenen doğru renkler

LG Kalibrasyon Stüdyosu ile donanım kalibrasyonu özelliğini kullanarak renk performansını optimize edin ve LG QHD OLED ekranın geniş renk yelpazesinden ve tutarlılığından en iyi şekilde yararlanın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir. 

*Yazılım ve Kalibrasyon Sensörü pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Kalibrasyon Stüdyosu yazılımını indirmek için, LG.COM adresini ziyaret edin.

UltraGear OLED oyun monitörü için 2 YIL YANMA GARANTİSİ.

UltraGear OLED oyun monitörü için 2 YIL YANMA GARANTİSİ

*Sınırlı garanti. Hüküm ve koşullar ülkeye göre değişebilir.

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    26,5

  • EKRAN - Çözünürlük

    2560 x 1440

  • EKRAN - Panel Tipi

    OLED

  • EKRAN - En Boy Oranı

    0.672916667

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98,5 (CIE1976)

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • EKRAN - Tepki Süresi

    0,03 ms (GTG)

  • Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.8kg

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    7.2kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    9.9kg

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    605.2x532.6x220(Yukarı) / 605.2x402.6x220(Aşağı)

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    673x168x529

STANDART

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    26,5

  • En Boy Oranı

    0.672916667

  • Panel Tipi

    OLED

  • Yüzey İşlemi

    Parlaklık

  • Çözünürlük

    2560 x 1440

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2292 x 0,2292 mm

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98,5 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 B

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Renk Biti

    10 bit

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1500000:1

  • Tepki Süresi

    0,03 ms (GTG)

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %90,0 (CIE1976)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1200000:1

  • Boyut [cm]

    67,32

ÖZELLIKLER

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 GERÇEK SİYAH

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Nişangah işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Diğerleri (Özellikler)

    VESA DSC Teknolojisi. VESA Uyarlanabilir Senkronizasyon

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

BAĞLANTI

  • Thunderbolt

    48 ~ 240Hz

  • Ekran Bağlantı Noktası

    48 ~ 240Hz

  • DP Sürümü

    EVET (1 adet)

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (1 adet/ver3.2 Gen1)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (2 adet/ver3.2 Gen1)

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Sadece Ses)

GÜÇ

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • DC Output

    19V, 5.79A

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0.5W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0.3W'tan az

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

  • Sınırsız Tasarım

    4 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

AKSESUAR

  • Thunderbolt

    48 ~ 240Hz

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Stand Gövdesi / Stand Tabanı/Kablo Tutucu

  • Adaptör

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Siyah / 1.8m

  • Güç kablosu

    EVET

  • Ekran Bağlantı Noktası

    48 ~ 240Hz

  • USB A'dan B'ye

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

