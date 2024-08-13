We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
31,5 İnç UltraGear™ QHD (2560x1440) IPS Panel G-SYNC® ve FreeSync™ uyumlu 165 Hz Oyun Monitörü
31,5 İnç UltraGear™ QHD (2560x1440) IPS Panel G-SYNC® ve FreeSync™ uyumlu 165 Hz Oyun Monitörü
Hız
IPS 1 ms (GtG)*
165 Hz Yenileme Hızı
Ekran
31,5” QHD (2560 x 1440)
HDR400 & sRGB %99 (Tip.)
Teknoloji
NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğu
AMD FreeSync™ Premium
*"1 ms'lik Tepki Süresi"ni gerçekleştirmek için "Hızlı Mod" seçeneğini işaretleyin. (Oyun Modu → Tepki Süresi→ Hızlı Mod)
Olağanüstü Hız Sağlamak Üzere Tasarlandı
*IPS 5 ms (soldaki resim) ve IPS 1 ms (GtG: Griden Griye) ile hızların karşılaştırması.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*TÜV Rheinland sertifika no (Düşük Mavi Işık - Donanım Çözümü): 1111247644.
*"Okuyucu Modu" (soldaki resim) ile Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık karşılaştırması.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğu
NVIDIA® Onaylı G-SYNC® Uyumluluğu
NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC® Uyumlu 32GP750 Monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı azaltarak sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*KAPALI mod (soldaki resim) ve NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğu karşılaştırması.
AMD FreeSync™ Premium
Daha Net, Daha Sorunsuz ve Daha Hızlı
Oyun severler, FreeSync™ Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*KAPALI mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ Premium karşılaştırması.
Zarif, Şık ve Büyüleyici
Yükseltme, eğme ve eksen ayarı özelliklerine sahip ergonomik tasarım.
-
Standart
-
DAS
Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin
*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
-
Kapalı
-
Açık
Karanlıkta İlk Siz Saldırın
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
-
Kapalı
-
Açık
Daha İyi Nişan Alın
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Çözünürlük
2560x1440
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğme/Yükseklik/Döndürme
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraGear
-
Yıl
2021
EKRAN
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Boyut [cm]
80
-
Çözünürlük
2560x1440
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0,2724 x 0,2724
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
320
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB %98 (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
-
Diğerleri (Özellikler)
Deep Sleep Mode Low Blue Light
YAZILIM UYGULAMASI
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
STANDART
-
RoHS
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
50W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
55W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğme/Yükseklik/Döndürme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
714.7 x 600.3 x 292.1(↑) 714.7 x 490.3 x 292.1(↓)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
714 x 428 x 50.9
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
793x227x557
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
7.3
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
5.2
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
10.1
AKSESUAR
-
HDMI
EVET
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
HDMI Cable(2.0 version), DP Cable(1.4 version)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.