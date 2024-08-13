31,5 İnç UltraGear™ QHD (2560x1440) IPS Panel G-SYNC® ve FreeSync™ uyumlu 165 Hz Oyun Monitörü

sRGB renk gamının �’undan oluşan geniş bir renk spektrumunu destekleyen bu monitör, VESA DisplayHDR™ 400 ile yüksek renk kalitesi ortaya koyarak mükemmel bir görsel gerçekçilik sunar. Oyun severlerin savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine yardımcı olabilir.