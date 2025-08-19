29 inç Ultra Geniş 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Ekran

Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformu bile başlatabilirsiniz. Ayrıca birden fazla giriş kaynağı arasında verimli çoklu görev için PBP ve PIP modlarını destekler.