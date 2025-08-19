29 inç Ultra Geniş 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Ekran

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
29 inç 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Ekran
21:9 UltraWide™ Full HD Ekran
Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın
UltraWide Full HD (2560×1080) ekran, standart FHD (1920×1080) monitörden daha yatay ekran alanı sağlar. Neredeyse çerçevesiz tasarım kesintisiz, daha geniş bir görüntü sunar. Böylece pencereler arasında geçiş yapmadan daha verimli çoklu görev mümkün hale gelir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
HDR 10
Detaylandırılmış kontrast
HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 yüksek dinamik aralığı ile uyumludur ve izleyicilerin, içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.
sRGB %99 (Tipik)
DCI-P3 spektrumunun %99’unu kapsadığı için doğru renk görüntüleme konusunda mükemmel çözümü sunar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
USB Type-C™ (DisplayPort Alt modu)
Çok yönlü bağlantıya sahip USB Type-C™
Bu monitör, farklı cihazlarla sorunsuz bağlantı sağlamak için USB Type-C™, DisplayPort, HDMI bağlantı noktaları sunar. USB Type-C™ bağlantı noktası hem ekran çıkışını hem de veri transferini destekleyerek tek bir kabloyla dizüstü bilgisayarınıza kolay bağlantı sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için usb type-c kablo gereklidir (ayrı satılır).
*Bu monitördeki USB Type-C™ bağlantı noktası, güç sağlamayı desteklemeyen USB Type-C™ (DisplayPort Alt Modu) özellikli dizüstü bilgisayarlarla ve akıllı cihazlarla uyumludur.
Waves MaxxAudio®
Sürükleyici Ses Sistemi
MaxxAudio® özellikli iki adet 7W Stereo Hoparlör, sürükleyici ses deneyiminizi tamamlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
LG Switch uygulaması
Hızlıca geçiş yapın
Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformu bile başlatabilirsiniz. Ayrıca birden fazla giriş kaynağı arasında verimli çoklu görev için PBP ve PIP modlarını destekler.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için LG.com Destek Menüsünde aratın.
1ms MBR
1 ms MBR ile net hareket
1 ms MBR, hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltarak hızlı tempolu sahnelerde daha akıcı oyun deneyimi ve daha net görseller sunar.
Fütüristik motosikletçiler, şehrin neon ışıklı caddesinde yarışıyor. Arka planda hareket bulanıklığı efekti var. 1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma (MBR) özelliğini göstermek için keskin ve net görseller bulunan bölüm vurgulanmış.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur, dolayısıyla bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™.
*1 ms MBR çalışırken titreşim meydana gelebilir.
Konfor için geliştirildi, üretkenlik için tasarlandı
Okuyucu Modu
Belgeleri uzun süre görüntülerken göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için renk sıcaklığını ve parlaklığını ayarlar.
Titreşim Önleme
Titreşim Önleme, ekrandaki görünmez titreşimi azaltır ve gözleriniz için daha rahat bir çalışma ortamı sağlar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
İnce Tabanlı Şık Stant
Şık stant ile karmaşasız
Karmaşayı önleyen L şeklinde standa sahip, neredeyse çerçevesiz 3 yönlü tasarım. Döndürme, eğme, ekseni değiştirme ve yükseklik ayarı yapılabilen tam ayarlanabilir bir tabana sahip. Masa alanından tasarruf etmek için tasarlanmıştır, iş akışınızı daha verimli hale getirir ve video klipleri ve görsel çıktıları düzenlerken daha uzun süre odaklanmanıza yardımcı olur.
Ana Özellikler
Boyut [İnç]
29
Çözünürlük
2560 x 1080
En Boy Oranı
16:9
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
Tepki Süresi
5 ms (Daha Hızlı GtG)
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraWide
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
29
Boyut [cm]
73 cm
Çözünürlük
2560 x 1080
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0,2628 x 0,2628
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
200 cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Renk Gamı (Min.)
sRGB %95 (CIE1931)
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 M
Renk Biti
8 bit (6 bit + FRC)
Kontrast Oranı (Min.)
29.16736111
Kontrast Oranı (Tip.)
41.66736111
Tepki Süresi
5 ms (Daha Hızlı GtG)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
ÖZELLIKLER
Okuyucu Modu
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
Süper Çözünürlük+
EVET
NVIDIA G-Sync™
75Hz,100Hz
Siyah Sabitleyici
EVET
FPS Sayacı
EVET
RGB LED Aydınlatma
EVET
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
Çift Denetleyici
EVET
BAĞLANTI
HDMI
HDMI 1.4 ile uyumlu TMDS 3G'yi destekler
Thunderbolt (Güç Dağıtımı)
EVET (1 adet)
USB-C
1.4
SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)
3 kutuplu (Sadece Ses)
kulaklık çıkışı
5W x2
SES
Zengin Bas
100~240V (50/60Hz)
GÜÇ
Tip
22W (Tip.)
AC girişi
25W
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
Siyah Doku
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
688,5 x 408,7 x 220 mm
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
688,5 x 313,4 x 76,9 mm
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
781 x 391 x 132
Ayaklı Ağırlık [kg]
5,2 kg
Ayaksız Ağırlık [kg]
4,1 kg
Nakliye Ağırlığı [kg]
6,7 kg
AKSESUAR
Adaptör
Beyaz / 1,5 m
HDMI
HDMI 1.4 ile uyumlu TMDS 3G'yi destekler
USB-C
1.4
Diğerleri (Aksesuar)
EVET
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
- uzatma
- uzatma
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.
Tavsiye Edilen Ürün