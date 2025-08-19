29 inç Ultra Geniş 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Ekran

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
29U531A-W
Önden görünüm
-15 derece yandan görünüm
+15 derece yandan görünüm
Soldan görünüm
Sağdan görünüm
Üstten görünüm
Arkadan görünüm
Sol arkadan görünüm
Sağ arkadan görünüm
Arkadan yakın görünüm
Arka I/O bağlantı noktalarının görünümü
See more, do more
Detailed contrast
USB Type-C
immersive sound
Temel Özellikler

  • 29 inç 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Ekran
  • 3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
  • sRGB %99 (Tipik) Fabrika Renk Ayarı
  • 250 nit (Tipik) Parlaklık / HDR 10
  • 100 Hz Yenileme Hızı, 1 ms MBR
  • Siyah Dengeleyici, DAS, Oyun Modu, Nişan İmleci
Daha fazla
Çarpıcı görsellerKullanışlı özelliklerOlağanüstü oyun deneyimiGelişmiş konfor
LG UltraWide Monitor logosu.

LG UltraWide Monitor logosu.

29 inç 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Ekran

Ahşap bir masada kablosuz klavye ve fare ile veri panoları ve grafiklerini görüntüleyen büyük ultra geniş bir LG monitöre sahip modern bir ev ofis ortamı.
21:9 ve 16:9 en boy oranları arasındaki farkı gösteren ultra geniş 29 inç LG monitör. Çoklu görev yapabildiğini göstermek için ekranda yan yana görüntülenen birden fazla uygulama var.

29" WFHD
Çerçevesiz

IPS™ Ekran

Parlak bir şekilde aydınlatılmış modern bir köprü ve gökdelenlerin gece görünümü. Suya yansıyan canlı aydınlatmaları, yüksek kontrast ve renk ayrıntılarını sergiliyor.

HDR10
Detaylandırılmış
kontrast

Video düzenleme arayüzünü gösteren dizüstü bilgisayar ile ultra geniş bir LG monitörü arasında bağlantı sağlayan USB Type-C kablosu. Monitörde USB-C bağlantı noktasını gösteren yakın çekim var.

Çok yönlü bağlantıya sahip USB Type-C™

Neon ışıklı bir şehir manzarasında yarışan fütüristik bir motosikletçi. Görüntünün bir bölümünde hareket netliğini göstermek için daha net ve keskin bir görüntü var.

100 Hz yenileme hızıyla net ve kesintisiz

Ergonomik hareket aralığını gösteren, üst üste binmiş dış hatlarla eğim ayarını belirten beyaz bir monitörün yandan görünümü.

Şık Stant ile Karmaşasız

21:9 UltraWide™ Full HD Ekran

Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın

UltraWide Full HD (2560×1080) ekran, standart FHD (1920×1080) monitörden daha yatay ekran alanı sağlar. Neredeyse çerçevesiz tasarım kesintisiz, daha geniş bir görüntü sunar. Böylece pencereler arasında geçiş yapmadan daha verimli çoklu görev mümkün hale gelir.

21:9 ve 16:9 en boy oranları arasındaki farkı gösteren ultra geniş 29 inç LG monitör. Çoklu görev yapabildiğini göstermek için ekranda yan yana görüntülenen birden fazla uygulama var.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

HDR 10

Detaylandırılmış kontrast

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 yüksek dinamik aralığı ile uyumludur ve izleyicilerin, içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

Çerçevesiz

LG IPS™ monitör, geniş izleme açısıyla olağanüstü renk doğruluğu sunar.

HDR 10

HDR 10 (yüksek dinamik aralığı), belirli renk ve parlaklık düzeylerini destekler.

sRGB %99 (Tipik)

DCI-P3 spektrumunun %99’unu kapsadığı için doğru renk görüntüleme konusunda mükemmel çözümü sunar.

Renk ayarlı

Hassas ve tutarlı renk reprodüksiyonu sağlar.

Renk ve kontrast araçlarını vurgulayan bir fotoğraf düzenleme yazılımı arayüzünde gösterilen, parlak aydınlatmalı bir köprü ve yansıması ile canlı bir gece manzarasını gösteren LG ultra geniş ekran.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

USB Type-C™ (DisplayPort Alt modu)

Çok yönlü bağlantıya sahip USB Type-C™

Bu monitör, farklı cihazlarla sorunsuz bağlantı sağlamak için USB Type-C™, DisplayPort, HDMI bağlantı noktaları sunar. USB Type-C™ bağlantı noktası hem ekran çıkışını hem de veri transferini destekleyerek tek bir kabloyla dizüstü bilgisayarınıza kolay bağlantı sağlar.

Bir dizüstü bilgisayarı LG ultra geniş monitöre bağlayan USB Type-C kablosu, monitörün arkasındaki USB-C portunu gösteren yakın çekim ve her iki ekranda da çalışan bir video düzenleme programı.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için usb type-c kablo gereklidir (ayrı satılır).

*Bu monitördeki USB Type-C™ bağlantı noktası, güç sağlamayı desteklemeyen USB Type-C™ (DisplayPort Alt Modu) özellikli dizüstü bilgisayarlarla ve akıllı cihazlarla uyumludur.

Waves MaxxAudio®

Sürükleyici Ses Sistemi

MaxxAudio® özellikli iki adet 7W Stereo Hoparlör, sürükleyici ses deneyiminizi tamamlar.

Altı katılımcının yer aldığı bir video konferansı ve bir finansal tabloyu gösteren LG ultra geniş monitör, dahili ses olanaklarını gösteren ses dalgaları ve hoparlör simgeleri bulunuyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

LG Switch uygulaması

Hızlıca geçiş yapın

Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformu bile başlatabilirsiniz. Ayrıca birden fazla giriş kaynağı arasında verimli çoklu görev için PBP ve PIP modlarını destekler.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için LG.com Destek Menüsünde aratın.

1ms MBR

1 ms MBR ile net hareket

1 ms MBR, hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltarak hızlı tempolu sahnelerde daha akıcı oyun deneyimi ve daha net görseller sunar.

Fütüristik motosikletçiler, şehrin neon ışıklı caddesinde yarışıyor. Arka planda hareket bulanıklığı efekti var. 1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma (MBR) özelliğini göstermek için keskin ve net görseller bulunan bölüm vurgulanmış.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur, dolayısıyla bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™.

*1 ms MBR çalışırken titreşim meydana gelebilir.

Konfor için geliştirildi, üretkenlik için tasarlandı

Okuyucu Modu

Belgeleri uzun süre görüntülerken göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için renk sıcaklığını ve parlaklığını ayarlar.

Titreşim Önleme

Titreşim Önleme, ekrandaki görünmez titreşimi azaltır ve gözleriniz için daha rahat bir çalışma ortamı sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

İnce Tabanlı Şık Stant

Şık stant ile karmaşasız

Karmaşayı önleyen L şeklinde standa sahip, neredeyse çerçevesiz 3 yönlü tasarım. Döndürme, eğme, ekseni değiştirme ve yükseklik ayarı yapılabilen tam ayarlanabilir bir tabana sahip. Masa alanından tasarruf etmek için tasarlanmıştır, iş akışınızı daha verimli hale getirir ve video klipleri ve görsel çıktıları düzenlerken daha uzun süre odaklanmanıza yardımcı olur.

Top and angled views of an monitor setup on a clean desk, featuring a coffee cup, wireless keyboard, mouse, and a sleek, low-profile stand that ensures stability and saves space.
Yazdır

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    29

  • Çözünürlük

    2560 x 1080

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı GtG)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraWide

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    29

  • Boyut [cm]

    73 cm

  • Çözünürlük

    2560 x 1080

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2628 x 0,2628

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %95 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 M

  • Renk Biti

    8 bit (6 bit + FRC)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    29.16736111

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    41.66736111

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

ÖZELLIKLER

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    75Hz,100Hz

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    HDMI 1.4 ile uyumlu TMDS 3G'yi destekler

  • Thunderbolt (Güç Dağıtımı)

    EVET (1 adet)

  • USB-C

    1.4

  • SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    3 kutuplu (Sadece Ses)

  • kulaklık çıkışı

    5W x2

SES

  • Zengin Bas

    100~240V (50/60Hz)

GÜÇ

  • Tip

    22W (Tip.)

  • AC girişi

    25W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    Siyah Doku

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    688,5 x 408,7 x 220 mm

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    688,5 x 313,4 x 76,9 mm

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    5,2 kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4,1 kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    6,7 kg

AKSESUAR

  • Adaptör

    Beyaz / 1,5 m

  • HDMI

    HDMI 1.4 ile uyumlu TMDS 3G'yi destekler

  • USB-C

    1.4

  • Diğerleri (Aksesuar)

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
