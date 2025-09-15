LG UltraFine™evo 32 inç Nano IPS Black 6K, Thunderbolt™ 5 ile

LG UltraFine™evo 32 inç Nano IPS Black 6K, Thunderbolt™ 5 ile

32U990A-S
Front view of LG UltraFine™evo 32 inç Nano IPS Black 6K, Thunderbolt™ 5 ile 32U990A-S
önden görünüm
ekran eğilmiş şekilde 15 derece yandan görünüm
eksen ekranın önden görünümü
yüksekliği uzatılmış şekilde 90 derece yandan görünüm
90 derece yandan görünüm
ekran eğilmiş şekilde 90 derece yandan görünüm
üstten görünüm
arkadan görünüm
stant sökülmüş şekilde arkadan görünüm
stant yakın çekim
USP kartı: 224 ppi ile 6K. Daha geniş bir çalışma alanı, ayrıntılarda netlik
USP kartı: Profesyonel ekran. Profesyonel performans.
USP kartı: Thunderbolt™ 5 ile desteklenen yeni nesil uyumluluk
USP kartı: Eksiksiz bağlantı noktası seçkisi, güçlü bir hub; hem Mac hem de PC ile çalışır
Temel Özellikler

  • 32 inç 6K (6144 x 3456) çözünürlük
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C aşağı x2, USB-C yukarı x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 %98 (Tipik), Adobe RGB %99,5, Gerçek 10 bit Renk Derinliği
  • Kontrast Oranı 2.000:1
  • TÜV Rheinland Eye Comfort sertifikası
Daha fazla
Ekran Uyumluluk Kullanılabilirlik
Aşağıda logo ve ödül logoları bulunan LG UltraFine™ evo 32U990A ürün görüntüsü

Şimdiye Kadarki İlk 6K Thunderbolt™ 5 Ekran

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Ödüllü mükemmellik

Digital Trends Award logosu

Digital Trends 2025

Oyuncular ve yüksek kaliteli performans isteyenler için Readers’ Choice en iyi monitör serisi

CES Innovation Award logosu

CES 2025 Onur Ödülü

CES Innovation Awards - Onur Ödülü

Görüntüleme dalında

iF Design Award logosu

iF Design Award 2025

iF Design Award – Kazanan

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

UltraFine'ın temel özelliklerini gösteren metin içeren 6 farklı görüntü

Görüntü yok

224 ppi ile 6K. Daha geniş bir çalışma alanı, ayrıntılarda netlik

6K ekran (6144×3456, 224 ppi), standart 4K UHD’den (3840×2160) %156’ya kadar daha fazla piksel sunarak birden fazla görevi aynı anda yönetmek için ek ekran alanı sağlar. Zaman çizelgeleri, araç çubukları ve diğer yaratıcı araçlar için ek çalışma alanına sahip olarak tam 4K dosyalarıyla orijinal çözünürlüklerinde çalışabilirsiniz. Ultra yüksek 224 ppi (inç başına piksel) özelliği, neredeyse orijinal netlik ve noktasal ayrıntı sunarak profesyonel içerik oluşturucular için daha fazla doğruluk sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

1) Nano IPS, ekranın LED'inde nanometre boyutunda parçacıklar kullanan gelişmiş bir IPS teknolojisidir.

2) 6K çözünürlük (6144 × 3456), yaklaşık 21,23 milyon olan 21.233.664 piksel sunar ve 8.294.400 piksel ile 4K UHD çözünürlüğe (3840 × 2160) kıyasla %156 daha fazla ayrıntı sağlar.

Profesyonel ekran.Profesyonel performans.

Zorlu profesyonel iş akışları için özelleştirilmiş yüksek performanslı ekran, her görevde üretkenliği en üst düzeye çıkarırken video editörlerini, fotoğrafçıları, 3D sanatçıları, AI yaratıcılarını ve web tasarımcılarını desteklemek için hassas renk doğruluğu, geniş görsel alan ve kusursuz uyumluluk sunar.

Üzerinde görüntüler bulunan 2 aynı türde UltraFine monitör, karanlık bir stüdyoya konmuş.

Çeşitli araçlar kullanan UltraFine monitörlerde çalışan çeşitli yaratıcı çalışanları gösteren 5 görüntü.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Thunderbolt™ 5 ile desteklenen yeni nesil uyumluluk

6K ekranlarda Thunderbolt™ 5 ile iş akışınızı geliştirin. Thunderbolt™ 5, 2 kat Daha Hızlı** Aktarım, 6K Papatya Zinciri ve DisplayPort 2.1 bant genişliği ile önemli iş akışlarını sorunsuz bir şekilde destekleyen yeni nesil uyumluluk sağlar. İçerik oluşturucular, editörler ve AI sanatçıları için, güçlü performans ve ölçeklenebilirlik ile zahmetsiz bağlantı ve çoklu görev sağlar. Ayrıca, 96 W Güç Dağıtımı, daha fazla üretkenlik için hızlı ve güvenilir şarjı destekler. Geleceğe hazır bir iş akışını maksimum verimlilikle birleştirmek için ihtiyacınız olan her şey.

Daha hızlı aktarım simgesi | 6K Papatya Zinciri simgesi | Güç Sağlama simgesi

2 Kat Daha Hızlı** Aktarım

(80 Gbps’ye kadar)

6K Papatya Zinciri

96 W Güç Sağlama

Two identical UltraFine monitors are placed with program screens on them beside a laptop PC and a storage, connected with cables showing its multi-connectivity.

*Düzgün çalışması için pakette bulunan Thunderbolt 5 kablosuyla Thunderbolt 5 bağlantı noktasının monitöre bağlanması gerekir.

*96 W şarj ve 6144 × 3456 çözünürlük dahil olmak üzere tüm özelliklere erişmek için cihazınızın DisplayPort 2.1 ile Thunderbolt 5 veya USB-C’yi desteklemesi gerekir.

*DP, HDMI, USB-C ve Thunderbolt kabloları pakete dahildir.

*Mac, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli bir ticari markasıdır.

*DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, Güç kablosux1 ve Thunderboltx1 kabloları pakete dahildir.

*Bağlı Mac bilgisayarların ve PC’lerin performansına bağlı olarak zincir işlevselliği, çözünürlük ve yenileme hızı sınırlı olabilir

**Thunderbolt™ 5 120 Gbps’ye kadar (tek yönlü) ekran bant genişliğini destekler ve Thunderbolt™ 4’e kıyasla 2 kata kadar daha hızlı performans sunar. Thunderbolt™ 5 performansı, Intel resmî teknik özelliklerine dayanır. 

Ayrıntılar için lütfen Intel’in resmî web sitesini ziyaret edin.

※ Not ※

 

Windows: Intel işlemci ve Windows işletim sistemi sürümüne bağlı olarak ekran düzgün çalışmayabilir.

*Minimum gereklilikler: Intel 12. Nesil veya üzeri, Windows 11 veya üzeri.

 

macOS: Ekran, macOS sürümüne bağlı olarak Apple Silicon olmayan cihazlarda düzgün çalışmayabilir.

*Minimum gereklilikler: macOS Sequoia (versiyon 15) veya üzeri.

Sahip olduğu çeşitli kablo bağlantılarını göstermek için UltraFine monitörün bağlantı noktalarının yakın çekim görüntüsü.

Güçlü bir hub için eksiksiz bağlantı noktası seçkisi Hem Mac bilgisayarlarla hem de PC'lerle çalışır

Mac bilgisayarlar ve PC’lerle uyumlu LG UltraFine evo 6K monitör, tam bağlantı noktası seçimiyle tüm cihazlara serbestçe bağlanmanızı sağlayarak güçlü bir hub’a dönüştürür.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, Güç kablosux1 ve Thunderboltx1 kabloları pakete dahildir.

*Mac, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli bir ticari markasıdır. Bu ürün Apple ile bağlantılı bir ürün değildir ve herhangi bir Apple hizmeti veya garantisi sağlamaz.

Mac bilgisayarlar için sorunsuz deneyim

Mac bilgisayarlarla sorunsuz uyumluluğun keyfini çıkarın. Stüdyo Modu, Yüksek PPI netliği ve M-Control özellikli UltraFine evo 6K, Mac bilgisayarlar için tasarlanmış uyumluluk sağlar.

Stüdyo Modu*, Mac bilgisayarlar için kolay renk ayarı

UltraFine evo 6K’nın Stüdyo Modu, Mac bilgisayarlarda kullanım için ekran renklerini ayarlamaya yardımcı olan üç renk ön ayarı sunar. Ekran boyunca tutarlı renkleri desteklemek için ince varyasyonları düzeltir.

Mac bilgisayarlar için yüksek PPI** netliği

UltraFine evo 6K, 224 ppi sunarak Mac bilgisayarlara bağlandığında yüksek PPI netliği sağlar. Her ayrıntı keskin ve hassas kalır ve daha büyük bir ekranda net ve ayrıntılı bir izleme deneyimi sunar.

M-control ile kolay kontrol***

Bağlı bir Mac bilgisayarın klavyesini kullanarak UltraFine evo 6K’nın parlaklığını ve sesini kolay ve rahat bir şekilde kontrol edin.

* Stüdyo Modu, LG Switch yazılımı (sürüm 3.05) aracılığıyla kullanılabilir. Kullanılabilirlik ve güncelleme programları ülkeye göre değişiklik gösterebilir; ayrıntılar için lütfen yerel LG web sitenizi kontrol edin.

** PPI karşılaştırması, LG’nin 32 inç 4K monitörünü (32GX870A modeli) temel alır. Görüntüler yalnızca temsil amaçlıdır.

*** M-Control, özelliği açarken veya kapatırken LG Switch yazılımının kullanılmasını gerektirir.

**** Mac, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli bir ticari markasıdır. Bu ürün Apple ile bağlantılı bir ürün değildir ve herhangi bir Apple hizmeti veya garantisi sağlamaz.

***** Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

※ Monitör Yazılım
Güncelleme Bildirimi ※

Stüdyo Modunun kullanımı, monitör yazılımının Ekim 2025'te kullanıma sunulacak LG Switch yazılımı aracılığıyla sürüm 3.05 veya daha yeni bir sürüme güncellenmesini gerektirir. Güncelleme, bilgisayar internete bağlandığında LG Switch ile ve monitörle (1) USB-C’den A’ya veya USB-A’dan B’ye kablo veya (2) USB-C’den C’ye veya Thunderbolt kablosu kullanılarak otomatik veya manuel olarak gerçekleştirilebilir.

*Bu güncelleme, Windows'ta LG Switch sürüm 7.3.3 veya üzerini veya Mac'te sürüm 7.5.5 veya üzerini gerektirir.

**Güncelleme programı ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için lütfen bölgenizdeki yerel LG web sitesini ziyaret edin. 

UltraFine monitörün üzerinde rengin nasıl doğru gösterildiğini gösteren renkli bir görüntüyle UltraFine monitörün önden görünümü. VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600 logosunun yer aldığı bölümlerin altında.

Her renk nüansı, tamamen hayata geçirilmiş

VESA DisplayHDR™ 600, yaratıcı profesyoneller için parlak vurgular, derin gölgeler ve doğru renk temsili sunar. Dokuları, ögeleri ve ışığın ve gölgenin doğal etkileşimini artırır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Profesyonel renk ustalığı, piksel piksel

Adobe RGB %99,5 ve DCI-P3 98% (Tipik) kapsama alanı sunarak standart sRGB ekranlardan daha geniş ve daha doğru bir renk aralığı sunar. Gerçek 10 bit derinlik, her tonu pürüzsüz ve sorunsuz geçişlerle yakalar ve bu da onu hassasiyet gerektiren HDR ve yüksek çözünürlüklü yaratıcı işler için ideal hale getirir.

Canlı renkleri gösteren tasarım programıyla tam boyutlu ekran görüntüsü.

Adobe RGB %99,5’in üzerinde

Adobe RGB, baskıyla ilgili iş akışlarında yaygın olarak kullanılan bir renk gamıdır ve içerik oluşturucuların hem dijital hem de baskı medyasında renk doğruluğunu tek bir ekranda doğrulamalarını sağlar.

DCI-P3 98%

Video düzenleme ve renk derecelendirme için ideal, doğru ve canlı renk gamı.

Gerçek 10 bit Renk Derinliği

Gerçek 10 bit renk derinliği, simüle edilmiş 8 bit + FRC yöntemlerine güvenmeden yüksek çözünürlüklü ve HDR içerik için hassas ve ayrıntılı renk temsili sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Parlaklık: 450 nit (Tip.), Renk Gamı: DCI-P3 98% (Tipik)

*Nano IPS, ekranın LED'inde nanometre boyutunda parçacıklar kullanan gelişmiş bir IPS teknolojisidir.

2000:1 daha derin siyah ve zengin gölgeler

Kontrast oranı doğru renk temsilini etkilediğinden, Nano IPS Black, standart IPS 1000:1'den 2000:1'e kontrast oranını artırarak nesnelerde, gölgelerde ve arka planlarda canlı renkler ve daha keskin ayrıntılar sunar. Ekran üzerinde uçtan uca tutarlı renk ifadesini koruyan daha derin siyahları ve daha zengin gölgeleri ve görsel çıktılarınızı doğal bir şekilde ileten artırılmış bir gerçekçilik hissini deneyimleyin.

2000:1 kontrast oranına kıyasla siyah renk ifadesini gösteren 1000:1 kontrast oranına sahip bir dağın siyah ve beyaz görüntüsü.

Kontrast 2000:1

1000:1 oranından daha derin siyah renk gösteren 2000:1 kontrast oranına sahip bir dağın siyah ve beyaz görüntüsü.

Kontrast 1000:1

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Nano IPS, ekranın LED'inde nanometre boyutunda parçacıklar kullanan gelişmiş bir IPS teknolojisidir.

Göz konforu, TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılmıştır

UltraFine evo 6K, TÜV Rheinland Eye Comfort sertifikası ile göz yorgunluğu olmadan rahat bir izleme deneyimi sağlamak için mavi ışığı azaltmaya yardımcı olur, 

uzun çalışma saatleri veya medya tüketimi sırasında bile.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

*TÜV Rheinland sertifika kimliği (Düşük Mavi Işık - Donanım Çözümü): 1111305154

İnce stant, maksimum ayarlanabilirlik

Neredeyse çerçevesiz 4 yönlü tasarım, sürükleyiciliği artırırken, ince ve minimalist L stant temiz ve düzenli bir çalışma alanı sağlar. Her açıdan incelikli tasarım, görsel netliği ergonomik esneklikle entegre eder. Ekran, eğme, dönüş ve yükseklik ayarlamalarına olanak tanır ve Portre modu için her iki yönde 90° dönerek uzun belge görüntüleme, kodlama veya web’de gezinmeyi uygun hale getirir.

Neredeyse 4 Yönlü Çerçevesiz Tasarım

Eğim

'-5° ~ 20°

Yükseklik

60 mm

Eksen

90°

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yaratmak için hızlı geçiş yapın

LG Switch uygulaması monitörünüzü hem iş hem oyun için optimize eder. Kişiselleştirilmiş görüntü sihirbazı ile tercih ettiğiniz görüntü kalitesini ve parlaklığı zahmetsizce özelleştirin. Ayrıca ekranı 11 seçeneğe bölebilir ve görüntülü arama platformunuzu hızlıca başlatarak daha da kullanışlı hâle getirebilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin

UltraFine monitör, monitörün alt kısmından gelen ses dalgalarının ilerlediği sanal bir alana konmuştur. Ekranda kırmızı bir uzay kıyafeti giyen bir kadın ileriye bakıyor.

İş ve eğlence için kullanışlı dahili ses

5 W ×2 dahili hoparlör, oyun, görüntülü arama ve filmler için net ses sunarak harici hoparlörlere ihtiyaç duymadan kendinizi kaptırmanıza olanak tanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    31,5

  • EKRAN - Çözünürlük

    6144 x 3456

  • EKRAN - Panel Tipi

    IPS Siyah

  • EKRAN - En Boy Oranı

    16:9

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976), Adobe %99,5 (CIE1931)

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    450

  • EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • EKRAN - Tepki Süresi

    5 ms (GtG, Daha Hızlı modunda)

Tüm Özellikler

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Beyaz / 1,5 m

  • HDMI

    EVET

  • Thunderbolt

    EVET

  • USB-C

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    TUV 3 yıldızlı Göz Rahatlığı

BILGI

  • Ürün adı

    32U990A-S

  • Yıl

    Y25

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • AC girişi

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    1,2 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31,5

  • Boyut [cm]

    79,94

  • Çözünürlük

    6144 x 3456

  • Panel Tipi

    IPS Siyah

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,1134 (Y) mm x 0,1134 (D) mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    360

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    450

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %94 (CIE1976), Adobe %95 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976), Adobe %99,5 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 Milyar

  • Renk Biti

    10 bit

  • Tepki Süresi

    5 ms (GtG, Daha Hızlı modunda)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Nano IPS™ Teknolojisi

    EVET (IPS Siyah)

  • Donanım Kalibrasyonu

    Hazır Donanım Kalibrasyonu

  • Otomatik parlaklık

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • PBP

    2PBP

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (1 adet)

  • DP Sürümü

    2,1 (UHBR 13,5 DSC)

  • Thunderbolt

    Evet (1 adet giriş / 1 adet çıkış)

  • Thunderbolt (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    6144x3456@60 Hz

  • Thunderbolt (Veri İletimi)

    EVET

  • Thunderbolt (Güç Dağıtımı)

    96 W

  • USB-C

    Evet (1Yukarı / 2Aşağı)

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (Thunderbolt/1 adet, USB-C/1 adet üzerinden)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (USB-C/2ea/3.2 Sürümü Gen2)

  • Dahili KVM

    EVET

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    9,5

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

