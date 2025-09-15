LG UltraFine™evo 32 inç Nano IPS Black 6K, Thunderbolt™ 5 ile
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Ödüllü mükemmellik
Digital Trends 2025
Oyuncular ve yüksek kaliteli performans isteyenler için Readers’ Choice en iyi monitör serisi
iF Design Award 2025
iF Design Award – Kazanan
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
224 ppi ile 6K. Daha geniş bir çalışma alanı, ayrıntılarda netlik
6K ekran (6144×3456, 224 ppi), standart 4K UHD’den (3840×2160) %156’ya kadar daha fazla piksel sunarak birden fazla görevi aynı anda yönetmek için ek ekran alanı sağlar. Zaman çizelgeleri, araç çubukları ve diğer yaratıcı araçlar için ek çalışma alanına sahip olarak tam 4K dosyalarıyla orijinal çözünürlüklerinde çalışabilirsiniz. Ultra yüksek 224 ppi (inç başına piksel) özelliği, neredeyse orijinal netlik ve noktasal ayrıntı sunarak profesyonel içerik oluşturucular için daha fazla doğruluk sağlar.
1) Nano IPS, ekranın LED'inde nanometre boyutunda parçacıklar kullanan gelişmiş bir IPS teknolojisidir.
2) 6K çözünürlük (6144 × 3456), yaklaşık 21,23 milyon olan 21.233.664 piksel sunar ve 8.294.400 piksel ile 4K UHD çözünürlüğe (3840 × 2160) kıyasla %156 daha fazla ayrıntı sağlar.
Profesyonel ekran.Profesyonel performans.
Zorlu profesyonel iş akışları için özelleştirilmiş yüksek performanslı ekran, her görevde üretkenliği en üst düzeye çıkarırken video editörlerini, fotoğrafçıları, 3D sanatçıları, AI yaratıcılarını ve web tasarımcılarını desteklemek için hassas renk doğruluğu, geniş görsel alan ve kusursuz uyumluluk sunar.
Thunderbolt™ 5 ile desteklenen yeni nesil uyumluluk
6K ekranlarda Thunderbolt™ 5 ile iş akışınızı geliştirin. Thunderbolt™ 5, 2 kat Daha Hızlı** Aktarım, 6K Papatya Zinciri ve DisplayPort 2.1 bant genişliği ile önemli iş akışlarını sorunsuz bir şekilde destekleyen yeni nesil uyumluluk sağlar. İçerik oluşturucular, editörler ve AI sanatçıları için, güçlü performans ve ölçeklenebilirlik ile zahmetsiz bağlantı ve çoklu görev sağlar. Ayrıca, 96 W Güç Dağıtımı, daha fazla üretkenlik için hızlı ve güvenilir şarjı destekler. Geleceğe hazır bir iş akışını maksimum verimlilikle birleştirmek için ihtiyacınız olan her şey.
*Düzgün çalışması için pakette bulunan Thunderbolt 5 kablosuyla Thunderbolt 5 bağlantı noktasının monitöre bağlanması gerekir.
*96 W şarj ve 6144 × 3456 çözünürlük dahil olmak üzere tüm özelliklere erişmek için cihazınızın DisplayPort 2.1 ile Thunderbolt 5 veya USB-C’yi desteklemesi gerekir.
*DP, HDMI, USB-C ve Thunderbolt kabloları pakete dahildir.
*Mac, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli bir ticari markasıdır.
*Bağlı Mac bilgisayarların ve PC’lerin performansına bağlı olarak zincir işlevselliği, çözünürlük ve yenileme hızı sınırlı olabilir
**Thunderbolt™ 5 120 Gbps’ye kadar (tek yönlü) ekran bant genişliğini destekler ve Thunderbolt™ 4’e kıyasla 2 kata kadar daha hızlı performans sunar. Thunderbolt™ 5 performansı, Intel resmî teknik özelliklerine dayanır.
Ayrıntılar için lütfen Intel’in resmî web sitesini ziyaret edin.
※ Not ※
Windows: Intel işlemci ve Windows işletim sistemi sürümüne bağlı olarak ekran düzgün çalışmayabilir.
*Minimum gereklilikler: Intel 12. Nesil veya üzeri, Windows 11 veya üzeri.
macOS: Ekran, macOS sürümüne bağlı olarak Apple Silicon olmayan cihazlarda düzgün çalışmayabilir.
*Minimum gereklilikler: macOS Sequoia (versiyon 15) veya üzeri.
Mac bilgisayarlar için sorunsuz deneyim
Mac bilgisayarlarla sorunsuz uyumluluğun keyfini çıkarın. Stüdyo Modu, Yüksek PPI netliği ve M-Control özellikli UltraFine evo 6K, Mac bilgisayarlar için tasarlanmış uyumluluk sağlar.
Stüdyo Modu*, Mac bilgisayarlar için kolay renk ayarı
UltraFine evo 6K’nın Stüdyo Modu, Mac bilgisayarlarda kullanım için ekran renklerini ayarlamaya yardımcı olan üç renk ön ayarı sunar. Ekran boyunca tutarlı renkleri desteklemek için ince varyasyonları düzeltir.
Mac bilgisayarlar için yüksek PPI** netliği
UltraFine evo 6K, 224 ppi sunarak Mac bilgisayarlara bağlandığında yüksek PPI netliği sağlar. Her ayrıntı keskin ve hassas kalır ve daha büyük bir ekranda net ve ayrıntılı bir izleme deneyimi sunar.
* Stüdyo Modu, LG Switch yazılımı (sürüm 3.05) aracılığıyla kullanılabilir. Kullanılabilirlik ve güncelleme programları ülkeye göre değişiklik gösterebilir; ayrıntılar için lütfen yerel LG web sitenizi kontrol edin.
** PPI karşılaştırması, LG’nin 32 inç 4K monitörünü (32GX870A modeli) temel alır. Görüntüler yalnızca temsil amaçlıdır.
*** M-Control, özelliği açarken veya kapatırken LG Switch yazılımının kullanılmasını gerektirir.
***** Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
※ Monitör Yazılım
Güncelleme Bildirimi ※
Stüdyo Modunun kullanımı, monitör yazılımının Ekim 2025'te kullanıma sunulacak LG Switch yazılımı aracılığıyla sürüm 3.05 veya daha yeni bir sürüme güncellenmesini gerektirir. Güncelleme, bilgisayar internete bağlandığında LG Switch ile ve monitörle (1) USB-C’den A’ya veya USB-A’dan B’ye kablo veya (2) USB-C’den C’ye veya Thunderbolt kablosu kullanılarak otomatik veya manuel olarak gerçekleştirilebilir.
*Bu güncelleme, Windows'ta LG Switch sürüm 7.3.3 veya üzerini veya Mac'te sürüm 7.5.5 veya üzerini gerektirir.
**Güncelleme programı ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için lütfen bölgenizdeki yerel LG web sitesini ziyaret edin.
Profesyonel renk ustalığı, piksel piksel
Adobe RGB %99,5 ve DCI-P3 98% (Tipik) kapsama alanı sunarak standart sRGB ekranlardan daha geniş ve daha doğru bir renk aralığı sunar. Gerçek 10 bit derinlik, her tonu pürüzsüz ve sorunsuz geçişlerle yakalar ve bu da onu hassasiyet gerektiren HDR ve yüksek çözünürlüklü yaratıcı işler için ideal hale getirir.
Canlı renkleri gösteren tasarım programıyla tam boyutlu ekran görüntüsü.
Adobe RGB %99,5’in üzerinde
Adobe RGB, baskıyla ilgili iş akışlarında yaygın olarak kullanılan bir renk gamıdır ve içerik oluşturucuların hem dijital hem de baskı medyasında renk doğruluğunu tek bir ekranda doğrulamalarını sağlar.
*Parlaklık: 450 nit (Tip.), Renk Gamı: DCI-P3 98% (Tipik)
2000:1 daha derin siyah ve zengin gölgeler
Kontrast oranı doğru renk temsilini etkilediğinden, Nano IPS Black, standart IPS 1000:1'den 2000:1'e kontrast oranını artırarak nesnelerde, gölgelerde ve arka planlarda canlı renkler ve daha keskin ayrıntılar sunar. Ekran üzerinde uçtan uca tutarlı renk ifadesini koruyan daha derin siyahları ve daha zengin gölgeleri ve görsel çıktılarınızı doğal bir şekilde ileten artırılmış bir gerçekçilik hissini deneyimleyin.
Kontrast 2000:1
Kontrast 1000:1
Göz konforu, TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılmıştır
UltraFine evo 6K, TÜV Rheinland Eye Comfort sertifikası ile göz yorgunluğu olmadan rahat bir izleme deneyimi sağlamak için mavi ışığı azaltmaya yardımcı olur,
uzun çalışma saatleri veya medya tüketimi sırasında bile.
*TÜV Rheinland sertifika kimliği (Düşük Mavi Işık - Donanım Çözümü): 1111305154
İnce stant, maksimum ayarlanabilirlik
Neredeyse çerçevesiz 4 yönlü tasarım, sürükleyiciliği artırırken, ince ve minimalist L stant temiz ve düzenli bir çalışma alanı sağlar. Her açıdan incelikli tasarım, görsel netliği ergonomik esneklikle entegre eder. Ekran, eğme, dönüş ve yükseklik ayarlamalarına olanak tanır ve Portre modu için her iki yönde 90° dönerek uzun belge görüntüleme, kodlama veya web’de gezinmeyi uygun hale getirir.
Yaratmak için hızlı geçiş yapın
*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
31,5
EKRAN - Çözünürlük
6144 x 3456
EKRAN - Panel Tipi
IPS Siyah
EKRAN - En Boy Oranı
16:9
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976), Adobe %99,5 (CIE1931)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
450
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
EKRAN - Tepki Süresi
5 ms (GtG, Daha Hızlı modunda)
Tüm Özellikler
AKSESUAR
Güç kablosu
EVET
Adaptör
EVET
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Beyaz / 1,5 m
HDMI
EVET
Thunderbolt
EVET
USB-C
EVET
Diğerleri (Aksesuar)
TUV 3 yıldızlı Göz Rahatlığı
BILGI
Ürün adı
32U990A-S
Yıl
Y25
GÜÇ
Tip
Harici Güç (Adaptör)
AC girişi
100~240 V (50/60 Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
1,2 W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
STANDART
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
UL (cUL)
EVET
EKRAN
Boyut [İnç]
31,5
Boyut [cm]
79,94
Çözünürlük
6144 x 3456
Panel Tipi
IPS Siyah
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0,1134 (Y) mm x 0,1134 (D) mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
360
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
450
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %94 (CIE1976), Adobe %95 (CIE1931)
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976), Adobe %99,5 (CIE1931)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 Milyar
Renk Biti
10 bit
Tepki Süresi
5 ms (GtG, Daha Hızlı modunda)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
HDR Etkisi
EVET
Nano IPS™ Teknolojisi
EVET (IPS Siyah)
Donanım Kalibrasyonu
Hazır Donanım Kalibrasyonu
Otomatik parlaklık
EVET
Süper Çözünürlük+
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
PBP
2PBP
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
BAĞLANTI
HDMI
EVET (1 adet)
DP Sürümü
2,1 (UHBR 13,5 DSC)
Thunderbolt
Evet (1 adet giriş / 1 adet çıkış)
Thunderbolt (Hz'de Maks. Çözünürlük)
6144x3456@60 Hz
Thunderbolt (Veri İletimi)
EVET
Thunderbolt (Güç Dağıtımı)
96 W
USB-C
Evet (1Yukarı / 2Aşağı)
USB-C (Veri İletimi)
EVET
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (Thunderbolt/1 adet, USB-C/1 adet üzerinden)
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET (USB-C/2ea/3.2 Sürümü Gen2)
Dahili KVM
EVET
MEKANIK
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Ağırlık [kg]
9,5
UYUMLULUK BİLGİLERİ
