Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
AMD FreeSync™ özellikli 29" 21:9 UltraWide™ Full HD IPS Monitör
29WQ600-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

AMD FreeSync™ özellikli 29" 21:9 UltraWide™ Full HD IPS Monitör

29WQ600-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
29WQ600-W

AMD FreeSync™ özellikli 29" 21:9 UltraWide™ Full HD IPS Monitör

Önden görünüm
LG UltraWide™ Monitör.
HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, HDR10 (yüksek dinamik aralık) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.
HDR10

Detaylandırılmış Kontrast

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, HDR10 (yüksek dinamik aralık) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

LG IPS monitör, renkleri kusursuz doğrulukta gösterir. Geniş görüntüleme açısına sahip IPS ekran, sRGB spektrumunun �'unu kapsar.
sRGB � (Tip.) ile IPS:

Gerçek Renkler ve Geniş Görünüm

LG IPS monitör, renkleri kusursuz doğrulukta gösterir. Geniş görüntüleme açısına sahip IPS ekran, sRGB spektrumunun �'unu kapsar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

29" 21:9 UltraWide™ Full HD Ekran

Daha Geniş Görüntü

Bu UltraWide™ Full HD (2560x1080) ekranda daha geniş görüntü elde edin. FHD çözünürlüklü (1920x1080) ekrana göre 3 daha fazla ekran alanı genişliği sağlayan bu modelde, programlar arasında geçiş yapmadan birçok farklı görevi aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.

Bu UltraWide™ Full HD (2560x1080) ekranda daha geniş görüntü elde edin. FHD çözünürlüklü (1920x1080) ekrana göre 3 daha fazla ekran alanı genişliği sağlayan bu modelde, programlar arasında geçiş yapmadan birçok farklı görevi aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Daha Kolay Kullanıcı Arayüzü sunan OnScreen Control.
OnScreen Control

Birkaç Tıklamayla Kontrol Edin

Ekranı bölerek veya sadece birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak çalışma alanını özelleştirebilirsiniz.
Birkaç Tıklamayla Kontrol Edin İNDİR

*En yeni OnScreen Control sürümünü indirmek için İNDİR düğmesini tıklayın.
*Videodaki ürün görüntüleri ve OnScreen Control temsilidir; gerçek üründen ve asıl Onscreen Control’den farklılık gösterebilir.
*Kullanıcının kullandığı bilgisayara bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.

USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mod)

Kolay Bağlantı

LG 29WQ600, DisplayPort Alt Modu destekleyen bir USB Type-C™ bağlantı noktasına sahiptir. Tek bir USB Type-C™ kablosu kullanılarak, tam DisplayPort görüntü sinyalleri, özel ekran kabloları veya aktif adaptörler olmadan harici bir monitöre aktarılabilir.

LG 29WQ600, DisplayPort Alt Modu destekleyen bir USB Type-C™ bağlantı noktasına sahiptir. Tek bir USB Type-C™ kablosu kullanılarak, tam DisplayPort görüntü sinyalleri, özel ekran kabloları veya aktif adaptörler olmadan harici bir monitöre aktarılabilir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Düzgün çalışması için USB Type-C kablo gereklidir (ayrı satılır).
*Bu monitördeki USB Type-C™ bağlantı noktası, güç dağıtımını desteklemeyen USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mod) özellikli dizüstü bilgisayarlarla ve akıllı cihazlarla uyumludur.
Üç taraftan ince bir çerçeveye sahip olan bu modern ekran, göz kamaştırıcı derecede hassas ve gerçeğe yakın görüntüsüyle dikkatinizin dağılmasını engellerken, MaxxAudio® özelliğine sahip 7W Stereo hoparlörler ise büyüleyici deneyiminizi tamamlar.
Waves MaxxAudio®

Büyüleyici Ses Sistemi

Üç taraftan ince bir çerçeveye sahip olan bu modern ekran, göz kamaştırıcı derecede hassas ve gerçeğe yakın görüntüsüyle dikkatinizin dağılmasını engellerken, MaxxAudio® özelliğine sahip iki 7W Stereo hoparlör ise büyüleyici deneyiminizi tamamlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Oyun Deneyiminizi Zenginleştirin

1 ms MBR, akıcı bir oyun deneyimine yardımcı olarak bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltır. Aksiyonun ortasındaki dinamik ve hızlı tempolu nesneler, oyunculara rekabet üstünlüğü sunabilir.
1 ms MBR

Zafere Olağanüstü Hızla İlerleyin

1 ms MBR, akıcı bir oyun deneyimine yardımcı olarak bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltır. Aksiyonun ortasındaki dinamik ve hızlı tempolu nesneler, oyunculara rekabet üstünlüğü sunabilir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™.
*1 ms MBR işlemi sırasında titreme meydana gelebilir.

Oyuncular, AMD FreeSync™ teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.
AMD FreeSync™

Akıcı ve Hızlı Hareket

Oyuncular, AMD FreeSync™ teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*“KAPALI” mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ karşılaştırması

  • Geleneksel
  • DAS.
Dinamik Hareket Senkronizasyonu

Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin

Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesini azaltabilir, böylelikle oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamalarına yardımcı olabilirsiniz.

*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

  • KAPALI
  • AÇIK
Siyah Dengeleyici

Karanlıkta İlk Siz Saldırın

Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

  • KAPALI
  • AÇIK
Nişan imleci

Daha İyi Nişan Alın

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Göz Ayarı Özellikleriyle Gözlerinizi Koruyun

Titreşim Önleme, ekrandaki görünmez titremeyi azaltarak göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süre rahat bir çalışma ortamı sağlar.

Okuyucu Modu

Okuyucu Modu, bir monitörde belgeleri okurken göz yorgunluğunu azaltmaya ve göz rahatlığı sağlamaya yardımcı olan renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlar.

Titreşim önleme

Titreşim Önleme, ekrandaki görünmez titremeyi azaltarak göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süre rahat bir çalışma ortamı sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki özellik, kullanıcının PC ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Ergonomik Tasarım

Şık ve Rahat Tasarım

Eğim ayarlı stant ile ideal izleme konumunuzu bulun ve üç taraflı, neredeyse çerçevesiz bir tasarımla deneyiminizi en üst düzeye çıkarın.

3 tarafı çerçevesiz simgesi.

3 tarafı çerçevesiz

Eğim ayarı sunan monitör.

Eğim

Eğim ayarlı stant ile ideal izleme konumunuzu bulun ve üç taraflı, neredeyse çerçevesiz bir tasarımla deneyiminizi en üst düzeye çıkarın.

Kılavuz ve Yazılım İndirme

Ürünleriniz için ürün kılavuzları ve yazılım indirin.

 

KILAVUZ İNDİR YAZILIM İNDİR
Yazdır

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    29

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    Ultra Geniş

  • Yıl

    2022

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    29

  • Boyut [cm]

    73

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2626 x 0,2628

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    200

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %90 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET(1 adet)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    100 Hz'de 2560 x 1080

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

SES

  • Konuşmacı

    7G x 2

  • Maksimum Ses

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    22W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    28W

  • Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)

    13W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,3 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    688.5 x 406.6 x 223.8

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    688.5 x 313.4 x 45.3

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    822x159x413

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    4.5

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    6.8

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları