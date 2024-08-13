Skip to Content Skip to Accessibility Help
34 inç UltraWide QHD Kavisli Monitör

34WR50QK-B

34 inç UltraWide QHD Kavisli Monitör

34WR50QK-B
Temel Özellikler

  • 34” WQHD Kavisli (3440x1440) ekran
  • sRGB %99 (Tip.)
  • HDR10
  • 100 Hz Yenileme Hızı
  • Tek Tıkla Takılan Ayak / Eğim Ayarlı Ayak
  • Okuyucu Modu / Titreşim Önleme
LG UltraWide Kavisli Monitör.

Sürükleyici izleme deneyimi

34” WQHD Kavisli (3440x1440)

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

Görüntü Kalitesi

HDR10

sRGB %99 (Tip.)

Rahat bir iş istasyonu

Ergonomik Ayak

Okuyucu Modu ve Titreşim Önleme

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

21:9 WQHD (3440x1440) Kavisli (1800R)

Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın

1800R kavisli ve 21:9 en boy oranına sahip UltraWide™ QHD ekran (3440x1440) aynı anda farklı programları görüntüleyebildiği için iş ortamında idealdir.

Animasyon, 21:9 görüntü oranına sahip ekranın aynı anda daha fazla içeriği görüntüleyebileceğini gösteriyor.

Picture By Picture (PBP)

Kolay çoklu görev kurulumu

34WR50QK, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.

Bu monitör, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.

*HDMI kablosu ve DisplayPort kablosu ile bağlanabilir.

*DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR.

LG Switch uygulaması

Hızlıca geçiş yapın

LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.

*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için, LG.com Destek Menüsünde 34WR50QK için arama yapın.

sRGB %99 (Tip.) ile HDR10

Muhteşem Renklerin Tadını Çıkarın

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 (Yüksek Dinamik Aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

*Parlaklık: 300 nits (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.).

Ergonomik tasarım

Kolay ve konforlu

Ergonomik Ayak ile optimum konumlandırma sağlayın: Tek bir tıkla basit ekran ayarı ve kolaylıkla ayarlanabilen Eğim ile ideal bir görüntüleme deneyimi sunar.

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım piktogramı.

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

Tek Tıkla Takılan Ayak piktogramı.

Tek Tıkla Takılan Ayak

Eğim piktogramı.

Eğim (-5°~15°)

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım, Tek Tıkla Takılan Ayak, Yükseklik ve Eğim görünümünü gösteren monitör görüntüsü.

Gözlerinizi koruyun

Okuyucu Modu

Okuyucu Modu, renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayarak monitörden belge okurken göz yorgunluğunu azaltmaya ve gözü rahatlatmaya yardımcı olur.

Titreşim Önleme

Titreşim Önleme, ekranda görünmeyen titreşimleri azaltır, böylece göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süren çalışmalar için rahat bir ortam sağlar.

*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    34

  • Çözünürlük

    3440 x 1440

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    21:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • eğrilik

    1800R

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100 Hz

  • Tepki Süresi

    5ms (GtG - Daha Hızlı)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    -5~15º

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraWide

  • Yıl

    2024

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    34

  • Boyut [cm]

    86.42

  • Çözünürlük

    3440 x 1440

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    21:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.23175 x 0.23175

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 Milyon

  • Renk Biti

    8 bit

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1500:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    3000:1

  • Yüzey İşlem

    Yansıma Önleyici

  • Tepki Süresi

    5ms (GtG - Daha Hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100 Hz

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(Y/D), 178º(S/B)

  • eğrilik

    1800R

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • PBP

    EVET (2 PBP)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET (1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Sadece Ses)

STANDART

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    48W (19V / 2.53A)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    33.2W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    40W

  • Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)

    31W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0.5W dan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0.3W dan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Sınırsız Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    -5~15º

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    809 x 483.3 x 223.2

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    986 x 524 x 212

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    5.9

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.9

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    8.4

AKSESUAR

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Siyah / 1.5m

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET (1 adet)

KONTROL KUTUSU

  • AC güç kablosu

    100~240V (50/60Hz)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

