34 inç UltraWide QHD Kavisli Monitör

Sürükleyici izleme deneyimi
34” WQHD Kavisli (3440x1440)
3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
Görüntü Kalitesi
HDR10
sRGB %99 (Tip.)
Rahat bir iş istasyonu
Ergonomik Ayak
Okuyucu Modu ve Titreşim Önleme
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
21:9 WQHD (3440x1440) Kavisli (1800R)
Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın
1800R kavisli ve 21:9 en boy oranına sahip UltraWide™ QHD ekran (3440x1440) aynı anda farklı programları görüntüleyebildiği için iş ortamında idealdir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Picture By Picture (PBP)
Kolay çoklu görev kurulumu
34WR50QK, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.
Bu monitör, picture-by-picture özelliği sayesinde iki bilgisayardan birden fazla içeriği görüntülemenize izin vererek işlerinizi etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*HDMI kablosu ve DisplayPort kablosu ile bağlanabilir.
*DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR.
LG Switch uygulaması
Hızlıca geçiş yapın
LG Switch uygulaması monitörü iş ve yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Tüm ekranı anında 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir ve hatta eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu bile başlatabilirsiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*En güncel LG Switch uygulamasını indirmek için, LG.com Destek Menüsünde 34WR50QK için arama yapın.
sRGB %99 (Tip.) ile HDR10
Muhteşem Renklerin Tadını Çıkarın
HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 (Yüksek Dinamik Aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Parlaklık: 300 nits (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.).
Ergonomik tasarım
Kolay ve konforlu
Ergonomik Ayak ile optimum konumlandırma sağlayın: Tek bir tıkla basit ekran ayarı ve kolaylıkla ayarlanabilen Eğim ile ideal bir görüntüleme deneyimi sunar.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Gözlerinizi koruyun
Okuyucu Modu
Okuyucu Modu, renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayarak monitörden belge okurken göz yorgunluğunu azaltmaya ve gözü rahatlatmaya yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
34
-
Çözünürlük
3440 x 1440
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
21:9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
eğrilik
1800R
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100 Hz
-
Tepki Süresi
5ms (GtG - Daha Hızlı)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
-5~15º
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraWide
-
Yıl
2024
EKRAN
-
Boyut [İnç]
34
-
Boyut [cm]
86.42
-
Çözünürlük
3440 x 1440
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
21:9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.23175 x 0.23175
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7 Milyon
-
Renk Biti
8 bit
-
Kontrast Oranı (Min.)
1500:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
3000:1
-
Yüzey İşlem
Yansıma Önleyici
-
Tepki Süresi
5ms (GtG - Daha Hızlı)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100 Hz
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(Y/D), 178º(S/B)
-
eğrilik
1800R
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
PBP
EVET (2 PBP)
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET (2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET (1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Sadece Ses)
STANDART
-
UL (cUL)
EVET
-
CE
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
DC Output
48W (19V / 2.53A)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
33.2W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
40W
-
Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)
31W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0.5W dan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0.3W dan az
MEKANIK
-
Sınırsız Tasarım
3 Taraflı Neredeyse Sınırsız Tasarım
-
OneClick Standı
EVET
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
-5~15º
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
809 x 483.3 x 223.2
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
986 x 524 x 212
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
5.9
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.9
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
8.4
AKSESUAR
-
Adaptör
EVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
-
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Siyah / 1.5m
-
HDMI
EVET (2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET (1 adet)
KONTROL KUTUSU
-
AC güç kablosu
100~240V (50/60Hz)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
-
-
-
uzatma
