We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
39 inç UltraGear evo GX9, Dünyanın İlk 39 inç 5K2K OLED Oyun Monitörü
39GX950B-B
()
Ödüllü mükemmellik
CES 2026'daki en iyi 10 PC monitörü
CES 2026’daki en iyi oyun monitörü.
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
*Mart 2026 itibarıyla oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine göre LG 39GX950B, 39 inç 5K2K (5120x2160) OLED ekrana sahip ilk oyun monitörüdür.
**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Mart 2026 itibarıyla oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine dayanan LG 39GX950B, 5K2K çözünürlüğe kadar AI yükseltmeyi destekleyen ilk oyun monitörüdür.
**39GX950B, dahili test koşulları altında ölçülen 1500 nitlik pik parlaklık sunar. Gerçek parlaklık, kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.
***39GX950B, 5K2K'da 165Hz ve WFHD'de 330Hz yenileme hızlarına sahip Dual-Mode’u destekler.
39 inç 5K2K (5120×2160) ekranla yeni bir sürükleyicilik seviyesini keşfedin. 32 inç 4K ekrana göre yaklaşık %33 daha fazla piksel sunan 1500R kavisli ekrana sahip 21:9 UltraWide formatında tasarlanan bu ekran, daha sürükleyici bir izleme deneyimi sağlamak için görüşünüzü nazikçe çevreler. Yüksek yoğunluklu 5K2K çözünürlük, her sahneyi keskin, odaklanmış ve çeşitli oyunlarda derinden ilgi çekici tutarak net ayrıntı ve görsel derinlik sunar.
*Mart 2026 itibarıyla oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine göre LG 39GX950B, 39 inç 5K2K (5120x2160) OLED ekrana sahip ilk oyun monitörüdür.
**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Dünyanın ilk 5K2K AI Yükseltmesi.
GPU yükseltmesi gerekmez.*
UltraGear evo™’nun dahili işlemcisi, 5K2K AI Yükseltmeyi destekler ve içeriği her tür cihazdan 5K2K çözünürlüğe akıllıca yükseltir. Ek GPU veya donanım yükseltmeleri olmadan, daha keskin ayrıntılar ve gelişmiş çözünürlük sunmak için içeriği akıllıca yükseltir.**
*Mart 2026 itibarıyla oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine dayanan LG 39GX950B, 5K2K çözünürlüğe kadar AI yükseltmeyi destekleyen ilk oyun monitörüdür.
**Yükseltme performansı, giriş kaynağı kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. AI Yükseltme işlevi için GPU yükseltmesi gerekmez. Oyunun çalışması için uyumlu bir harici cihaz (PC/GPU/konsol) gereklidir.
***Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
4. Nesil Tandem OLED.
Ultra yüksek 1500 nit parlaklık.*
4. Nesil Tandem OLED ile desteklenen LG 39GX950B, parlak ortamlarda bile ekrandaki görselleri hassas bir şekilde görmenize yardımcı olarak görünür şekilde daha net bir oyun deneyimi için 1500 nit’e kadar en yüksek parlaklığa ulaşan daha parlak görseller sunar.
*39GX950B, dahili test koşullarında (@HDR, %1,5 APL) ölçülen 1500 nitlik bir pik parlaklık sunar. Gerçek parlaklık, kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.
**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
UL tarafından doğrulanmış Üçlü Mükemmel Görseller,
parlak ışıkta bile
*OLED oyun monitörleri arasında. Görüntüler yalnızca temsili amaçlarla simüle edilmiştir.
**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Karanlıkta parlak vurgular venet ayrıntılar
VESA DisplayHDR™ True Black 500 ile daha derin ve canlı gerçekçiliği deneyimleyin, oyunlarda parlak vurguları ve ince gölge ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kontrastı artırın. Parlak, yüksek etkili efektler daha canlı ve net görünürken, karanlık sahneler ayrıntıları kaybetmeden dokuyu ve netliği korur. DCI-P3 %99,5 (Tipik) renk gamı sayesinde monitör, renklerin orijinal amaca mümkün olduğunca yakın, gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Hem oyun hem de üretkenlik için yüksek 143 PPI netlik
143 PPI (İnç Başına Piksel) ile, hassas bir oyun deneyimi ve daha iyi üretkenlik sunar. Oyun sırasında oyun içi metinler, kullanıcı arayüzü ögeleri ve ince ayrıntılar daha net ve iyi tanımlanmış görünür ve HUD'ları (Head-Up Displays), menüleri ve ekran bilgilerini daha kolay okunur hale getirir. Ayrıca belge düzenleme, web’de gezinme veya kodlama gibi metin ağırlıklı görevler için netliği artırır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
UL onaylı göz konforu teknolojisi ile
daha az göz yorgunluğu
LG UltraGear’ın UL onaylı gelişmiş göz konforu teknolojileri, rahatsız edici yansımaları en aza indirir ve görsel konfor göz önünde bulundurularak yapılan tasarımıyla tutarlı netlikte, kristal berraklığında oyun performansı sunar. Titreşimi azaltma, rahatsız edici parlamayı en aza indirme ve zararlı mavi ışık maruziyetini kısıtlama gibi kritik alanlardaki UL onayları sayesinde bu teknolojiler, ister parlak ortamlarda ister LED aydınlatmalı odalarda oyun oynayın, görsel konfor sağlar ve daha akıcı bir oyun deneyimine katkıda bulunur.
*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir.
**LG 4. Nesil Tandem OLED’in Flicker-Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light ve Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) olduğu UL tarafından doğrulanmıştır.
***Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR’nin 22’den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
****Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
Genişletilmiş 5K2K UltraWide tuval ile
üretkenliği en üst düzeye çıkarın
UltraGear yalnızca oyun için değil; 143 PPI’lik geniş 5K2K çözünürlüğüyle, hem içerik üreticileri hem de çoklu görevler için ideal keskin ve ayrıntılı görseller sunar. Tipik bir 16:9 çift ya da üçlü monitör kurulumu, ekranlar arasındaki çerçeveler nedeniyle görüşünüzde kesintiler yaratabilirken, daha geniş 21:9 en-boy oranı tüm iş akışınızı tek bir ekranda yönetmenizi sağlar. İster fotoğraf rötuşlayın, ister video düzenleyin ya da referans arayın, her şey görünür kalır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Dual-Mode ile her tür için optimize edilmiş yenileme hızları
VESA Sertifikalı Dual-Mode’u kullanarak ideal yenileme hızıyla oyun türünüzü sorunsuz bir şekilde eşleştirin. RPG ve macera gibi AAA oyunları için 5K2K’da 165Hz’den FPS ve yarış gibi hızlı tempolu oyunlar için WFHD’de 330Hz’e kolayca geçin.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
0.03ms (GtG). Oyun için hızlı tepki süresi.
0.03ms (GtG) tepki süresi, gölgelenmeyi azaltarak daha sorunsuz ve daha duyarlı oyun için ekran geçişlerini daha net tutmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Sizi oyunun içine çeken akıcı hareket
NVIDIA® G-SYNC® compatible ve AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. En aza indirilmiş hareket bulanıklığı ve gölgelenme ile akıcı görseller için önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma deneyimini yaşayın.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Güçlü ve geleceğe hazır oyun istasyonunuz için en son bağlantı
LG UltraGear evo AI 39GX950B, DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90 W) ve HDMI 2.1 dahil olmak üzere en son port seçimine sahiptir; çok çeşitli oyun cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanır ve size en üst düzey bir oyun istasyonu sağlar. DisplayPort 2.1 (UHBR 20) ile donatılmış LG UltraGear evo AI, yüksek performanslı GPU’larda yüksek çözünürlüklü, yüksek yenileme hızlı oyun için gereken yüksek bant genişliğini sağlayarak temiz görseller ve akıcı oyun deneyimi sunar. USB Type-C, ekran çıkışını, veri aktarımını ve 90 W’a kadar cihaz şarjını tek bir kabloyla aynı anda destekler. HDMI 2.1, konsollar ve diğer cihazlarla stabil bağlantılar sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Daha net ve sürükleyici oyun deneyimi için AI Ses
AI Ses, sesler, efektler ve arka plan sesleri gibi bireysel ses ögelerini akıllıca ayırır ve daha kontrollü, sürükleyici ses için oyuna uyum sağlayarak sanal bir 7.1.2 kanallı ses deneyimi sağlar. 7W×2 dahili stereo hoparlörler veya kulaklık sayesinde, yoğun silahlı çatışmalarda bile sesler net kalırken, yaklaşan ayak sesleri gibi kritik ipuçları oyun sırasında kolayca tespit edilebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Optimum ekran ayarları için AI Sahne Optimizasyonu
AI Sahne Optimizasyonu, ekranda neler olduğunu tanır ve renk sıcaklığı, renk iyileştirme ve keskinlik gibi temel görüntü ayarlarını, Ofis, Animasyon, Film, Oyun ve Spor modları dahil olmak üzere her içerik türüne uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Ekranınızı OLED Care ile koruyun
OLED Care özellikleri, statik yüksek kontrastlı görüntüler uzun süre görüntülendiğinde ortaya çıkabilecek görüntü tutma ve yanma riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*LG.com adresinde bulunan garantinin bağımsız satın alma fiyatına dayalıdır.
**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
AKSESUAR
Güç kablosu
EVET
Adaptör
EVET
HDMI
EVET (2.1 sürümü)
USB-C
EVET
Diğerleri (Aksesuar)
Kapı
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y26
STANDART
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
EKRAN
Boyut [İnç]
38,86
Boyut [cm]
98,7
Çözünürlük
5120 x 2160
Panel Tipi
OLED
En Boy Oranı
21:9
Piksel Aralığı [mm]
0,1776 mm x 0,1776 mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
300 cd/m²
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %94,0 (CIE1976)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 Milyar
Renk Biti
10 bit
Kontrast Oranı (Min.)
1480000:1
Tepki Süresi
Tepki Süresi
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Eğrilik
1500R
ÖZELLIKLER
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
HDR Etkisi
EVET
Donanım Kalibrasyonu
Hazır Donanım Kalibrasyonu
Renk Zayıflığı
EVET
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Nişangah işareti
EVET
FPS Sayacı
EVET
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
RGB LED Aydınlatma
Unity Altıgen Aydınlatma 2.0
PBP
2PBP
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
Diğerleri (Özellikler)
VESA DSC Tech, 4 Yönlü Kumanda Kolu, AI Boost
YAZILIM UYGULAMASI
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
BAĞLANTI
HDMI
EVET (2 adet)
DP Sürümü
2,1
USB-C
Evet (1Up)
USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)
5120 x 2160@165 Hz
USB-C (Veri İletimi)
EVET
USB-C (Güç Dağıtımı)
90 W
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (USB-C aracılığıyla)
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET (2 adet/3.2 sürümü Gen2)
kulaklık çıkışı
4 kutuplu (Ses+Mikrofon)
GÜÇ
AC girişi
100~240 V (50/60 Hz)
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Ağırlık [kg]
10,7 kg
SENSÖR(PANEL) ÜNITESI
TFT Tipi
Harici Güç (Adaptör)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.
Mağazada Bul
Tavsiye Edilen Ürün