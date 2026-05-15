39 inç UltraGear evo GX9, Dünyanın İlk 39 inç 5K2K OLED Oyun Monitörü

39GX950B-B
Front view of 39 inç UltraGear evo GX9, Dünyanın İlk 39 inç 5K2K OLED Oyun Monitörü 39GX950B-B
Sağdan görünüm
Arkadan görünüm
AI yükseltme, ultra geniş ekran ve yüksek parlaklık vurgularıyla dinamik mor ışık izleri gösteren şık bir stantta LG UltraGear evo AI 39GX950B 39 inç 5K2K kavisli OLED oyun monitörü.
Ultra geniş çözünürlüğü ve sürükleyici oyunu vurgulayan bir aksiyon oyunu sahnesini gösteren LG UltraGear 39GX950B 39 inç 5K2K 21:9 kavisli OLED oyun monitörü.
WFHD’de bir oyun sahnesi ile gelişmiş netlik, daha keskin ayrıntıları ve gelişmiş görüntü kalitesini vurgulayan 5K2K AI yükseltmeyi gösteren LG UltraGear 39GX950B’de yan yana karşılaştırma.
Bir masa kurulumunda parlak patlama efektleriyle canlı bir aksiyon oyunu sahnesi gösteren ve 4. Nesil Tandem OLED ve ultra yüksek parlaklığı vurgulayan LG UltraGear 39GX950B 39 inç kavisli OLED oyun monitörü.
Daha derin siyahları, doğru renkleri ve UL-verified gelişmiş görsel performansı vurgulayarak OLED olmayan ile yan yana karşılaştırmayı gösteren bir masa kurulumundaki LG UltraGear 39GX950B 39 inç kavisli OLED oyun monitörü.
LG UltraGear 39GX950B kavisli OLED oyun monitörü, karanlık alanlarda parlak vurguları, derin kontrastı ve net ayrıntıları vurgulayan hararetli bir sahnedeki bir şövalyeyi gösteriyor.
70 PPI ile 143 PPI’nin yan yana karşılaştırmasını göstererek oyun ve üretkenlik için daha keskin metinleri ve daha net ayrıntıları vurgulayan LG UltraGear 39GX950B kavisli OLED oyun monitörü.
LG UltraGear 39GX950B, daha az göz yorgunluğu için flicker-free, low blue light ve glare reduction sertifikaları dahil olmak üzere UL-verified göz konforu özelliklerini vurgular.
Oyun, video düzenleme ve gezinme için birden fazla pencere gösteren ve gelişmiş üretkenlik ve çoklu görevleri vurgulayan LG UltraGear 39GX950B 39 inç 5K2K ultra geniş kavisli OLED monitör.
Sürükleyici RPG oyunları için 5K2K’da 165Hz’yi ve hızlı tempolu FPS ve yarışlar için WFHD’de 330Hz’yi gösteren Dual-Mode yenileme hızlarını vurgulayan LG UltraGear 39GX950B kavisli OLED oyun monitörü.
ekran yırtılması ile senkronize hareketi karşılaştıran ve NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium Pro desteğini vurgulayan bir yarış sahnesiyle akıcı bir oyun deneyimini gösteren LG UltraGear 39GX950B kavisli OLED oyun monitörü.
DisplayPort 2.1, USB Type-C ve HDMI 2.1 ile gelişmiş bağlantıyı vurgulayan, konsol, dizüstü ve masaüstüne bağlı LG UltraGear 39GX950B kavisli OLED oyun monitörü.
Temel Özellikler

  • 39 inç 5K2K (5120x2160) OLED ekran, 143 PPI
  • 4. Nesil Tandem OLED, 1500 nit (pik) parlaklık
  • VESADisplayHDR™ Gerçek Siyah 500, DCI-P3 %99,5 (Tip.) ile
  • Dual-Mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), 0,03 ms (GtG) Tepki süresi
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
  • AI Ses ve AI Sahne Optimizasyonu
Daha fazla

Ödüllü mükemmellik

CES 2026-beyaz Honoree ödülü logosunun görüntüsü

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

Bilgisayar donanımı ve bileşenlerinde

PC world ödülü logosunun görüntüsü

CES 2026'daki en iyi 10 PC monitörü

CES 2026’daki en iyi oyun monitörü.

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Neon ışıklı ve fütüristik bir odada UltraGear™ evo AI logosu.

39 inç UltraGear evo OLED GX9, Dünyanın İlk AI Yükseltmeli 39 inç 5K2K Oyun Monitörü (39GX950B)

*Mart 2026 itibarıyla oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine göre LG 39GX950B, 39 inç 5K2K (5120x2160) OLED ekrana sahip ilk oyun monitörüdür.

**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

AI yükseltme, Mükemmel Siyah, 143 PPI, WFHD’de 330Hz, HDR 500 özellikli UltraGear 39 inç 5K2K Tandem OLED oyun monitörü (39GX950B)

*Mart 2026 itibarıyla oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine dayanan LG 39GX950B, 5K2K çözünürlüğe kadar AI yükseltmeyi destekleyen ilk oyun monitörüdür.

**39GX950B, dahili test koşulları altında ölçülen 1500 nitlik pik parlaklık sunar. Gerçek parlaklık, kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

***39GX950B, 5K2K'da 165Hz ve WFHD'de 330Hz yenileme hızlarına sahip Dual-Mode’u destekler.

Dünyanın ilk 39 inç 5K2K OLED’i

39 inç 5K2K (5120×2160) ekranla yeni bir sürükleyicilik seviyesini keşfedin. 32 inç 4K ekrana göre yaklaşık %33 daha fazla piksel sunan 1500R kavisli ekrana sahip 21:9 UltraWide formatında tasarlanan bu ekran, daha sürükleyici bir izleme deneyimi sağlamak için görüşünüzü nazikçe çevreler. Yüksek yoğunluklu 5K2K çözünürlük, her sahneyi keskin, odaklanmış ve çeşitli oyunlarda derinden ilgi çekici tutarak net ayrıntı ve görsel derinlik sunar.

Ekran, daha sürükleyici oyun görselleri için 32 inç 16:9 4K ekrandan 39 inç 21:9 5K2K oyun monitörüne genişler

Pelerinli bir savaşçının karlı dağların önünde durduğu etkileyici bir fantezi oyun sahnesi. Sağ alt köşede 32" OLED 4K yazısı var.

*Mart 2026 itibarıyla oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine göre LG 39GX950B, 39 inç 5K2K (5120x2160) OLED ekrana sahip ilk oyun monitörüdür.

**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Dünyanın ilk 5K2K AI Yükseltmesi.
GPU yükseltmesi gerekmez.*

UltraGear evo™’nun dahili işlemcisi, 5K2K AI Yükseltmeyi destekler ve içeriği her tür cihazdan 5K2K çözünürlüğe akıllıca yükseltir. Ek GPU veya donanım yükseltmeleri olmadan, daha keskin ayrıntılar ve gelişmiş çözünürlük sunmak için içeriği akıllıca yükseltir.**

Cihaz üzerinde 5K2K’ya kadar AI yükseltme sunan UltraGear oyun monitörü (39GX950B), GPU yükseltmesi olmadan içerikleri iyileştirir
*Mart 2026 itibarıyla oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine dayanan LG 39GX950B, 5K2K çözünürlüğe kadar AI yükseltmeyi destekleyen ilk oyun monitörüdür.

**Yükseltme performansı, giriş kaynağı kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. AI Yükseltme işlevi için GPU yükseltmesi gerekmez. Oyunun çalışması için uyumlu bir harici cihaz (PC/GPU/konsol) gereklidir. 

***Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

4. Nesil Tandem OLED.
Ultra yüksek 1500 nit parlaklık.*

4. Nesil Tandem OLED ile desteklenen LG 39GX950B, parlak ortamlarda bile ekrandaki görselleri hassas bir şekilde görmenize yardımcı olarak görünür şekilde daha net bir oyun deneyimi için 1500 nit’e kadar en yüksek parlaklığa ulaşan daha parlak görseller sunar.

1.500 nit zirve parlaklık ve 4. Nesil Tandem OLED ile keskin oyun deneyimi sunan UltraGear oyun monitörü (39GX950B)

*39GX950B, dahili test koşullarında (@HDR, %1,5 APL) ölçülen 1500 nitlik bir pik parlaklık sunar. Gerçek parlaklık, kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

UL tarafından doğrulanmış Üçlü Mükemmel Görseller,
parlak ışıkta bile

Mükemmel Siyah

Mükemmel Siyah, UL onaylıdır ve etrafınız ister aydınlık ister karanlık olsun, algılanan parlaklığı ve kontrastı artırmak için mükemmel siyah seviyeleri sunar.

Mükemmel Renk ve 100% Color Fidelity

Mükemmel Renk ve 100% Color Fidelity, düşük ışıktan parlak ambiyanslı ortamlara kadar değişen aydınlatma koşullarında bile doğru renk ifadesi sunar.

Mükemmel Reprodüksiyon

UL onaylı Mükemmel Reprodüksiyon, hem karanlık hem de parlak ortamlarda doğru renk, parlaklık ve ayrıntılarla oyunların ve içeriğin amaçlandığı gibi görünmesini sağlar.

UltraGear OLED oyun monitöründe (39GX950B) Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk ve Mükemmel Çoğaltma için UL sertifikası

UltraGear oyun monitörü (39GX950B), 4. Nesil Tandem OLED teknolojisiyle mükemmel siyah seviyeleri ve mükemmel renkler sunar.

*OLED oyun monitörleri arasında. Görüntüler yalnızca temsili amaçlarla simüle edilmiştir.

**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Karanlıkta parlak vurgular venet ayrıntılar

VESA DisplayHDR™ True Black 500 ile daha derin ve canlı gerçekçiliği deneyimleyin, oyunlarda parlak vurguları ve ince gölge ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kontrastı artırın. Parlak, yüksek etkili efektler daha canlı ve net görünürken, karanlık sahneler ayrıntıları kaybetmeden dokuyu ve netliği korur. DCI-P3 %99,5 (Tipik) renk gamı sayesinde monitör, renklerin orijinal amaca mümkün olduğunca yakın, gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Hem oyun hem de üretkenlik için yüksek 143 PPI netlik

143 PPI (İnç Başına Piksel) ile, hassas bir oyun deneyimi ve daha iyi üretkenlik sunar. Oyun sırasında oyun içi metinler, kullanıcı arayüzü ögeleri ve ince ayrıntılar daha net ve iyi tanımlanmış görünür ve HUD'ları (Head-Up Displays), menüleri ve ekran bilgilerini daha kolay okunur hale getirir. Ayrıca belge düzenleme, web’de gezinme veya kodlama gibi metin ağırlıklı görevler için netliği artırır.

Oyun için yüksek PPI hassasiyeti

Üretkenlik için yüksek PPI netliği

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

UL onaylı göz konforu teknolojisi ile
daha az göz yorgunluğu 

LG UltraGear’ın UL onaylı gelişmiş göz konforu teknolojileri, rahatsız edici yansımaları en aza indirir ve görsel konfor göz önünde bulundurularak yapılan tasarımıyla tutarlı netlikte, kristal berraklığında oyun performansı sunar. Titreşimi azaltma, rahatsız edici parlamayı en aza indirme ve zararlı mavi ışık maruziyetini kısıtlama gibi kritik alanlardaki UL onayları sayesinde bu teknolojiler, ister parlak ortamlarda ister LED aydınlatmalı odalarda oyun oynayın, görsel konfor sağlar ve daha akıcı bir oyun deneyimine katkıda bulunur.

39 inç 5K2K (5120×2160) ekranla yeni bir sürükleyicilik seviyesini keşfedin. 32 inç 4K ekrana göre yaklaşık %33 daha fazla piksel sunan 1500R kavisli ekrana sahip 21:9 UltraWide formatında tasarlanan bu ekran, daha sürükleyici bir izleme deneyimi sağlamak için görüşünüzü nazikçe çevreler. Yüksek yoğunluklu 5K2K çözünürlük, her sahneyi keskin, odaklanmış ve çeşitli oyunlarda derinden ilgi çekici tutarak net ayrıntı ve görsel derinlik sunar.

*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir.

**LG 4. Nesil Tandem OLED’in Flicker-Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light ve Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) olduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

***Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR’nin 22’den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

****Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Genişletilmiş 5K2K UltraWide tuval ile
üretkenliği en üst düzeye çıkarın

UltraGear yalnızca oyun için değil; 143 PPI’lik geniş 5K2K çözünürlüğüyle, hem içerik üreticileri hem de çoklu görevler için ideal keskin ve ayrıntılı görseller sunar. Tipik bir 16:9 çift ya da üçlü monitör kurulumu, ekranlar arasındaki çerçeveler nedeniyle görüşünüzde kesintiler yaratabilirken, daha geniş 21:9 en-boy oranı tüm iş akışınızı tek bir ekranda yönetmenizi sağlar. İster fotoğraf rötuşlayın, ister video düzenleyin ya da referans arayın, her şey görünür kalır.

UltraGear oyun monitörü (39GX950B), 21:9 ekranıyla video ve fotoğraf düzenlemede verimliliği en üst düzeye çıkarır

LG UltraGear gaming monitor (39GX950B) with Dual Mode, supporting 165Hz at 5K2K and 330Hz at WFHD for games from RPG to FPS

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Dual-Mode ile her tür için optimize edilmiş yenileme hızları

VESA Sertifikalı Dual-Mode’u kullanarak ideal yenileme hızıyla oyun türünüzü sorunsuz bir şekilde eşleştirin. RPG ve macera gibi AAA oyunları için 5K2K’da 165Hz’den FPS ve yarış gibi hızlı tempolu oyunlar için WFHD’de 330Hz’e kolayca geçin.

Dual Mode LG UltraGear oyun monitörü (39GX950B), RPG’den FPS’ye kadar oyunlar için 5K2K’da 165Hz ve WFHD’de 330Hz’yi destekler

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

0.03ms (GtG). Oyun için hızlı tepki süresi.

0.03ms (GtG) tepki süresi, gölgelenmeyi azaltarak daha sorunsuz ve daha duyarlı oyun için ekran geçişlerini daha net tutmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Sizi oyunun içine çeken akıcı hareket

NVIDIA® G-SYNC® compatible ve AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. En aza indirilmiş hareket bulanıklığı ve gölgelenme ile akıcı görseller için önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma deneyimini yaşayın.

UltraGear oyun monitörü (39GX950B), NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium Pro ile kesintisiz ve yırtılmasız yarış oyunu sunar

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Güçlü ve geleceğe hazır oyun istasyonunuz için en son bağlantı

LG UltraGear evo AI 39GX950B, DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90 W) ve HDMI 2.1 dahil olmak üzere en son port seçimine sahiptir; çok çeşitli oyun cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanır ve size en üst düzey bir oyun istasyonu sağlar. DisplayPort 2.1 (UHBR 20) ile donatılmış LG UltraGear evo AI, yüksek performanslı GPU’larda yüksek çözünürlüklü, yüksek yenileme hızlı oyun için gereken yüksek bant genişliğini sağlayarak temiz görseller ve akıcı oyun deneyimi sunar. USB Type-C, ekran çıkışını, veri aktarımını ve 90 W’a kadar cihaz şarjını tek bir kabloyla aynı anda destekler. HDMI 2.1, konsollar ve diğer cihazlarla stabil bağlantılar sağlar.

DisplayPort 2.1, USB Type-C ve HDMI 2.1 aracılığıyla PC, dizüstü bilgisayar ve konsola bağlı UltraGear oyun monitörü (39GX950B)

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Daha net ve sürükleyici oyun deneyimi için AI Ses

AI Ses, sesler, efektler ve arka plan sesleri gibi bireysel ses ögelerini akıllıca ayırır ve daha kontrollü, sürükleyici ses için oyuna uyum sağlayarak sanal bir 7.1.2 kanallı ses deneyimi sağlar. 7W×2 dahili stereo hoparlörler veya kulaklık sayesinde, yoğun silahlı çatışmalarda bile sesler net kalırken, yaklaşan ayak sesleri gibi kritik ipuçları oyun sırasında kolayca tespit edilebilir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Optimum ekran ayarları için AI Sahne Optimizasyonu

AI Sahne Optimizasyonu, ekranda neler olduğunu tanır ve renk sıcaklığı, renk iyileştirme ve keskinlik gibi temel görüntü ayarlarını, Ofis, Animasyon, Film, Oyun ve Spor modları dahil olmak üzere her içerik türüne uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Ekranınızı OLED Care ile koruyun

OLED Care özellikleri, statik yüksek kontrastlı görüntüler uzun süre görüntülendiğinde ortaya çıkabilecek görüntü tutma ve yanma riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

UltraGear OLED oyun monitörü (39GX950B) için 2 yıl garanti

2 YIL GARANTİ, XXX $ değerinde

Orijinal perakende satın alma tarihinden itibaren 2 yıl, yalnızca iç ve işlevsel parçalar için, 

OLED Ekran Paneli dahil.

*LG.com adresinde bulunan garantinin bağımsız satın alma fiyatına dayalıdır.

**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Tüm Özellikler

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • HDMI

    EVET (2.1 sürümü)

  • USB-C

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Kapı

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y26

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    38,86

  • Boyut [cm]

    98,7

  • Çözünürlük

    5120 x 2160

  • Panel Tipi

    OLED

  • En Boy Oranı

    21:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,1776 mm x 0,1776 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %94,0 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 Milyar

  • Renk Biti

    10 bit

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1480000:1

  • Tepki Süresi

    Tepki Süresi

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Eğrilik

    1500R

ÖZELLIKLER

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    Hazır Donanım Kalibrasyonu

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Nişangah işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    Unity Altıgen Aydınlatma 2.0

  • PBP

    2PBP

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Diğerleri (Özellikler)

    VESA DSC Tech, 4 Yönlü Kumanda Kolu, AI Boost

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • DP Sürümü

    2,1

  • USB-C

    Evet (1Up)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    5120 x 2160@165 Hz

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    90 W

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (USB-C aracılığıyla)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (2 adet/3.2 sürümü Gen2)

  • kulaklık çıkışı

    4 kutuplu (Ses+Mikrofon)

GÜÇ

  • AC girişi

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    10,7 kg

SENSÖR(PANEL) ÜNITESI

  • TFT Tipi

    Harici Güç (Adaptör)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

