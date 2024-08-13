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Tüm Özellikler
TEMEL NITELIKLER
-
Telefon Tipi
Watch phone
-
Renk
Siyah
-
QWERTY Klavye
Yok
-
RF Bant
GSM (850,900/1800/1900), HSDPA (2100)
-
Boyut: L x W x D (mm)
49x39x13.8
-
Standart Pille Birlikte Ağırlık(g)
84
-
Bekleme Süresi, Maks (sa)
247
-
Konuşma Süresi (sa)
2
-
Ekran
TFT dokunmatik ekan, 1.43", 256K Renk
-
Titreşim
Var
-
SIM Araç kiti
Var
-
Pil Kapasitesi (mAh)
480mAh, Li-polymer
-
GPRS/EDGE (sınıf)
Yok / Var
MESAJLAŞMA
-
SMS / EMS / MMS
Var/Yok/Yok
-
Anında Mesajlaşma
SMS
-
Akıllı Metin Girişi (T9)
Var
PIM
-
Ajanda
Var
-
Alarm
Var
-
Telefon rehberi (kayıt sayısı)
1000
GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER
-
MIDI (polifonik sayısı)
Var
-
Dahili Kamera
Var
-
Kamera Çözünürlüğü (MP)
VGA
-
Dahili Hafıza
70 MB
-
MP3
Var
-
Bluetooth
Var
-
Dokunma Ekranı
Var
-
3,5 Audio Jack
Yok
-
3G
Var
-
Bluetooth Stereo
Var
-
Ses kodek
MP3
-
Otomatik netleştirme
Yok
-
Tarayıcı
Yok
-
Arama Günlüğü Hafızası
120
-
DivX Video Playback
Yok
-
İndir/destek olarak kaydet
Yok
-
Uçuş modu
Var
-
HSCSD
Yok
-
Görüntü düzenleme
Yok
-
Görüntü/video yakalama
Var/Yok
-
Kızılötesi bağlantı noktası
Yok
-
Internet
Yok
-
IrDA
Yok
-
Tuş tonu etkisi
Var
-
Film
Yok
-
Film yakalama
Yok
-
Ağ
3G
-
Gece modu
Yok
-
OS
Yok
-
Optik Zoom
Yok
-
PTT
Yok
-
Bas Konuş
Yok
-
Zil Tonu
polyphonic,mp3
-
TV
Yok
-
USB connection / PC Synchronization
Var / Var
-
VOD / AOD / MMS
Yok
-
Titreşim
Var
-
Video kodek
Yok
-
Video telefon sistemi
Var
-
Ses kaydetme
Var
-
WLAN
Yok
-
Duvar kağıdı/ekran koruyucu
Yok / Yok
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