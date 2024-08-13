240 Hz Yenileme Hızına sahip 49” UltraGear™ 32:9 Dual QHD Kavisli Oyun Monitörü

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*240 Hz'e kadar hızlı Yenileme Hızını destekler. Düzgün çalışması için HDMI 2.1'i destekleyen bir grafik kartı ve HDMI 2.1 kablosu (pakete dahildir) gerekir.

*Ekran kartı pakete sahil DEĞİLDİR (ayrıca satılır).

*Aynı anda ikiden fazla program çalıştırdığınızda Yenileme Hızı 120 Hz olarak ayarlanır.