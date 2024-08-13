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240 Hz Yenileme Hızına sahip 49” UltraGear™ 32:9 Dual QHD Kavisli Oyun Monitörü
49GR85DC_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

240 Hz Yenileme Hızına sahip 49” UltraGear™ 32:9 Dual QHD Kavisli Oyun Monitörü

49GR85DC_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
49GR85DC-B

240 Hz Yenileme Hızına sahip 49” UltraGear™ 32:9 Dual QHD Kavisli Oyun Monitörü

Önden görünüm
Dönüş hareketi ayarlanabilen monitör.

Dönüş

Eğimi ayarlanabilen monitör

Eğim

Yüksekliği ayarlanabilen monitör.

Yükseltme

Çerçevesiz tasarımlı monitör.

3 tarafı çerçevesiz

LG oyun monitörü - Oyun İçin Tasarlandı.

Oyun İçin Tasarlandı.

49GR85DC, geniş parlaklık ve kontrast aralığına sahip VESA DisplayHDR™ 1000'i destekler.
VESA DisplayHDR™ 1000

Gerçekçi Renkler ve Kontrast

49GR85DC, geniş parlaklık ve kontrast aralığına sahip VESA DisplayHDR™ 1000'i destekleyerek doğru renk ve kontrast reprodüksiyonu ile gerçeğe yakın HDR oyun deneyimi sunar.
Müthiş Hız, Gerçekçi Oyun Deneyimi.
1 ms (GtG) Tepki Süresi

Müthiş Hız, Gerçekçi Oyun Deneyimi.

Ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayan ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG), yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.
AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi, ekran yırtılmalarını ve takılmayı azaltır.
AMD FreeSync™ Premium Pro

Daha Net, Daha Sorunsuz ve Daha Hızlı

Oyuncular, AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.
4 kutuplu kulaklık çıkışı.
4 kutuplu kulaklık çıkışı.

Sürükleyici Deneyim
Ses Efektleri

4 kutuplu kulaklık çıkışıyla kolayca bağlanabilen sesli sohbet özelliğini kullanarak ekibinizle iletişim kurun. DTS kulaklıklarla sunulan sanal 3D ses, sürükleyici oyun deneyimini daha da iyi hale getirir.
Oyun İçin Özelleştirilmiş Modlar.
Oyun Grafik Kullanıcı Arayüzü

iF TASARIM ÖDÜLÜ Oyun Grafik Kullanıcı Arayüzü

Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.
Oyuncu Odaklı Tasarım.

Oyuncu Odaklı Tasarım.

Yeni altıgen aydınlatma ve 3 tarafı neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyiminizi geliştirin. Ayarlanabilir taban monitörün dönüş, eğim ve yükseklik hareketlerini destekler ve oyunları daha rahat oynamanıza yardımcı olur.
32:9 en boy oranına sahip 49 inç Dual QHD (5120x1440) ultra geniş kavisli monitör, oyun dünyasına çok daha fazla ekran alanı sunar.
49 inç 32:9 Dual QHD (5120x1440)

Panoramik Görüntüler İçin Ultra Geniş Ekran

32:9 en boy oranlı ekrana sahip 49 inç Dual QHD (5120x1440) ultra geniş kavisli monitör sayesinde oyuncular, gerçek anlamda büyüleyici bir oyun deneyimi ile panoramik görüntülerin ve canlı görüntülerin keyfini çıkarabilir.

FPS Sayacı

Teknoloji

NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
PBP & PIP.

Oyun İçin Daha Fazla Olanak

2 PBP ve PIP tarafından desteklenen 49GR85DC size daha fazlasını verir. Bu özellikler sayesinde en sevdiğiniz oyunu oynarken YouTube içerikleri izleyebilir veya tek bir büyük ekranda birden fazla pencere görüntüleyebilirsiniz.

2 PBP

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Aynı anda ikiden fazla program çalıştırdığınızda Yenileme Hızı 120 Hz olarak ayarlanır.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*"1ms Tepki Süresi"ni gerçekleştirmek için "Daha Hızlı Mod"u seçin (Oyun Modu → Tepki Süresi → Daha Hızlı Mod).
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
* KAPALI mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ Premium Pro karşılaştırması.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Bu monitör yerleşik bir hoparlörü desteklemez.
*Kulaklıklar pakete dahil DEĞİLDİR (ayrı satılır).
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
* Crosshair özelliği, FPS Sayacı etkinken kullanılamaz.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
DisplayPort veya HDMI ile DQHD@240 Hz

Eksiksiz ve Kolay Oyun Deneyimi

49GR85DC, HDMI 2.1'den 240 Hz'e kadar yenileme hızına sahiptir. Bu da oyuncuların DisplayPort 1.4 veya HDMI 2.1 ile DQHD çözünürlüğünün ve 240 Hz'in keyfini tam olarak çıkarabilecekleri anlamına gelir.

DisplayPort veya HDMI ile DQHD@240 Hz

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*240 Hz'e kadar hızlı Yenileme Hızını destekler. Düzgün çalışması için HDMI 2.1'i destekleyen bir grafik kartı ve HDMI 2.1 kablosu (pakete dahildir) gerekir.
*Ekran kartı pakete sahil DEĞİLDİR (ayrıca satılır).
*Aynı anda ikiden fazla program çalıştırdığınızda Yenileme Hızı 120 Hz olarak ayarlanır.
49 inç 32:9 Dual QHD Kavisli (1000R)

Büyüleyici Oyun Deneyimi İçin Tasarlandı

32:9 en boy oranı ve 1000R kavisi ile DQHD 49 inç ekran, oyuncuları aksiyonun merkezinde tutan, daha gerçekçi ve daha büyüleyici deneyimler sunar.

49 inç 32:9 Dual QHD Kavisli (1000R) ekran.

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
240 Hz Yenileme Hızı

Hızlı Ekran, Akıcı Oyun

240 Hz'lik yüksek hız, oyuncuların bir sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlar. Oyun severler rakiplerine hızlı tepki verebilir ve kolayca hedefe nişan alabilirler.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Aynı anda ikiden fazla program çalıştırdığınızda Yenileme Hızı 120 Hz olarak ayarlanır.
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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    49

  • Çözünürlük

    5120x1440

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    32 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %95 (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    450

  • eğrilik

    1000R

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    2023

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    49

  • Boyut [cm]

    123.8

  • Çözünürlük

    5120x1440

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    32 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.2328 x 0.2328

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    350

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    450

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %90 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %95 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Min.)

    2250:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    3000:1

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • eğrilik

    1000R

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 1000

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Profesyonel

  • SGK

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    Altıgen Aydınlatma

  • PBP

    2PBP

  • BİP

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Diğerleri (Özellikler)

    Altıgen Aydınlatma, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4 kutuplu H/P Çıkışı)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    4 kutuplu (Ses+Mikrofon)

STANDART

  • RoHS

    EVET

SES

  • DTS HP:X

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Dahili Güç

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    90W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    240W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    1170.0 x 583.3 x 393.1(↑) 1170.0 x 473.3 x 393.1(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    1170 x 373.1 x 236.4

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    1278 x 530 x 339

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    15.1

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    12.1

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    20

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET (ver 2.1)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • USB A'dan B'ye

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Fare Tutucu

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları