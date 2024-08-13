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24 İnç UltraGear FHD 1ms 165Hz Monitör AMD FreeSync™ Premium
24GQ50F PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

24 İnç UltraGear FHD 1ms 165Hz Monitör AMD FreeSync™ Premium

24GQ50F PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
24GQ50F-B

24 İnç UltraGear FHD 1ms 165Hz Monitör AMD FreeSync™ Premium

Önden görünüm
Neredeyse çerçevesiz tasarım monitör

3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

165 Hz Yenileme Hızı
1 ms MBR
Eğimi ayarlanabilen monitör

Eğim

24” Full HD (1920 x 1080) Ekran
3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
Teknoloji
AMD FreeSync™ Premium
Oyun Kullanıcı Arayüzü
AMD FreeSync™ Premium ile oyunda akıcı ve esnek hareketleri deneyimleyin.
AMD FreeSync™ Premium

Daha Net, Daha Sorunsuz ve Daha Hızlı

Oyuncular, FreeSync™ Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.
UltraGear
1 ms MBR ile Oyunlarda Daha Az Bulanıklık ve Gölgelenme
1 ms MBR

Zafere Olağanüstü Hızla İlerleyin

1 ms MBR, akıcı bir oyun deneyimine yardımcı olarak bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltır. Aksiyonun ortasındaki dinamik ve hızlı tempolu nesneler, oyunculara rekabet üstünlüğü sunabilir.
LG UltraGear™ monitör ile oyun deneyiminizi üst seviyeye çıkarın

Ezber Bozun

LG UltraGear™ oyun monitörü ile oyun deneyiminizi üst seviyeye çıkarın
Eğim ayarı özelliklerine sahip ergonomik tasarım.
Farklı Oyunlar için Özelleştirilmiş Modlar
Oyun Kullanıcı Arayüzü

UltraGear™ teknolojisini Oyun Tarzınıza Göre Ayarlayın

Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.
FPS sayacı ile kare hızını takip edin
FPS Sayacı

Kare Hızınızı Takip Edin

Ayrı bir yazılım yüklemeden, oyunlarda saniye başına düşen kare sayısını (FPS) ekranın köşesinde görebilirsiniz.
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  • 60 Hz
  • 165 Hz
  • Geleneksel
  • DAS
  • KAPALI
  • AÇIK
  • KAPALI
  • AÇIK
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*KAPALI mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ Premium karşılaştırması.
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Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™ / DAS (Dinamik Eylem Senkronizasyonu).
*1 ms MBR işlemi sırasında titreme meydana gelebilir.
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*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Şık ve İnce Tasarım

Oyun İçin Tasarlandı

Yeni altıgen tasarımı ve 3 yanını saran ince çerçeve ile oyun deneyiminizi geliştirin. Ekranın eğimini değiştirmek için ayarlanabilen taban, daha rahat oyun oynamanıza yardımcı olur.

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165 Hz Yenileme Hızı

Akıcı Oyun Hareketi

165 Hz'lik ultra yüksek hız, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlar. Oyuncular rakiplerine hızlı tepki verebilir ve kolayca hedefe nişan alabilirler.

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Body text can be up to 1000 characters.

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Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Crosshair özelliği, FPS Sayacı etkinken kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan değeri görüntüleyebilir.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    23.8

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %72 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    2022

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    23.8

  • Boyut [cm]

    60.3

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2739 x 0,2739

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    200

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Renk Gamı (Min.)

    NTSC %70 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %72 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1800:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    3000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.2

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    24W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    27W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    75x75

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    539,5x414,2x196,0

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    539,5x322,2x39

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    710x156x400

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    3,57

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    2,97

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    5.28

AKSESUAR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları