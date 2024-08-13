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24 İnç UltraGear FHD 1ms 165Hz Monitör AMD FreeSync™ Premium
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*KAPALI mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ Premium karşılaştırması.
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*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™ / DAS (Dinamik Eylem Senkronizasyonu).
*1 ms MBR işlemi sırasında titreme meydana gelebilir.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
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Oyun İçin Tasarlandı
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Akıcı Oyun Hareketi
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*Crosshair özelliği, FPS Sayacı etkinken kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan değeri görüntüleyebilir.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
23.8
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
NTSC %72 (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraGear
-
Yıl
2022
EKRAN
-
Boyut [İnç]
23.8
-
Boyut [cm]
60.3
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0,2739 x 0,2739
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
200
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250
-
Renk Gamı (Min.)
NTSC %70 (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
NTSC %72 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7 milyon
-
Kontrast Oranı (Min.)
1800:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
3000:1
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi
EVET
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.2
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
STANDART
-
RoHS
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
24W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
27W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
75x75
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
539,5x414,2x196,0
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
539,5x322,2x39
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
710x156x400
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
3,57
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
2,97
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
5.28
AKSESUAR
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
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