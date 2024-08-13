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LG Optimus 3D Max, 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcisine ve gözlük gerektirmeyen LG NOVA 3D Display gibi özelliklere sahip.
LG Optimus 3D Max, 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcisine ve gözlük gerektirmeyen LG NOVA 3D Display gibi özelliklere sahip.
Tüm Özellikler
TEMEL NITELIKLER
-
Telefon Tipi
Bar
-
Ekran
NOVA display, WVGA 480x800
-
Batarya
Li-Ion 3,7 V/1.520mAh
-
Bekleme Süresi, Maks (sa)
422 (2G) / 330 (3G)
-
Konuşma Süresi (sa)
4 (2G) / 3 (3G)
-
RF Bant
Quad band (850/900/1800/1900 MHz) and UMTS (2100/1900/900MHz) HSPA + (21.1/5.7) Mbps
-
Boyut: L x W x D (mm)
126.8 x 67.4 x 9.98
-
Standart Pille Birlikte Ağırlık(g)
148
-
FM Radyo
Var
-
Bluetooth
Var
-
İşletim Sistemi
Android 2.3 (Gingerbread)
-
MP3
Var
MEMORY
-
Harici Hafıza
32GB 'a kadar MicroSD kart
-
Dahili Hafıza
8GB
KAMERA
-
Ön Kamera
VGA 640 x 480 piksel
-
Arka Kamera
2x5MP stereoskopik kamera, 5MP kamera (2D), 3MP kamera (3D)
-
Video Kodekleri
H.264, H.263, MPEG4, DivX, WMV
-
Ses Kodekleri
3GP, MP3, WMA, WAV, AAC, AAC +, AAC + +, amrnb, MP4
-
Video Kaydetme
Max. Full HD 1920 x 1080 piksel
MESAJLAŞMA
-
SMS / EMS / MMS
Var/Yok/Var
-
Var
-
Anında Mesajlaşma
Var
-
Video MMS
Var
INTERNET
-
Wi-Fi
Var
-
WAP (versiyon)
Var
-
Var
-
3G
Var
-
DLNA
Var
-
GPS
Var
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