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LG Optimus 3D Max, 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcisine ve gözlük gerektirmeyen LG NOVA 3D Display gibi özelliklere sahip.

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG Optimus 3D Max, 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcisine ve gözlük gerektirmeyen LG NOVA 3D Display gibi özelliklere sahip.

P725 LG Optimus 3D MAX

LG Optimus 3D Max, 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcisine ve gözlük gerektirmeyen LG NOVA 3D Display gibi özelliklere sahip.

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Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Telefon Tipi

    Bar

  • Ekran

    NOVA display, WVGA 480x800

  • Batarya

    Li-Ion 3,7 V/1.520mAh

  • Bekleme Süresi, Maks (sa)

    422 (2G) / 330 (3G)

  • Konuşma Süresi (sa)

    4 (2G) / 3 (3G)

  • RF Bant

    Quad band (850/900/1800/1900 MHz) and UMTS (2100/1900/900MHz) HSPA + (21.1/5.7) Mbps

  • Boyut: L x W x D (mm)

    126.8 x 67.4 x 9.98

  • Standart Pille Birlikte Ağırlık(g)

    148

  • FM Radyo

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • İşletim Sistemi

    Android 2.3 (Gingerbread)

  • MP3

    Var

MEMORY

  • Harici Hafıza

    32GB 'a kadar MicroSD kart

  • Dahili Hafıza

    8GB

KAMERA

  • Ön Kamera

    VGA 640 x 480 piksel

  • Arka Kamera

    2x5MP stereoskopik kamera, 5MP kamera (2D), 3MP kamera (3D)

  • Video Kodekleri

    H.264, H.263, MPEG4, DivX, WMV

  • Ses Kodekleri

    3GP, MP3, WMA, WAV, AAC, AAC +, AAC + +, amrnb, MP4

  • Video Kaydetme

    Max. Full HD 1920 x 1080 piksel

MESAJLAŞMA

  • SMS / EMS / MMS

    Var/Yok/Var

  • E-Mail

    Var

  • Anında Mesajlaşma

    Var

  • Video MMS

    Var

INTERNET

  • Wi-Fi

    Var

  • WAP (versiyon)

    Var

  • Google

    Var

  • 3G

    Var

  • DLNA

    Var

  • GPS

    Var

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