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Zamanın ötesinden 3D

Teknik Özellikler

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Zamanın ötesinden 3D

P920 LG Optimus 3D

Zamanın ötesinden 3D

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GENEL ÖZELLİKLER

  • Telefon Boyutu

    128x68.8x11.9

  • Pil Kapasitesi

    1500mAh

  • İşletim Sistemi

    Android OS, v2.2 (Froyo), v2.3'ye güncellenebilir

  • Ağırlık

    167g

  • CPU

    Dual 1GHz Core

  • CPU chipset tipi

    Texas Instrument OMAP4

  • CPU kanal yapısı

    Dual kanalı

GÖRÜNTÜ

  • Tipi

    IPS TFT

  • Boyutu

    4.3 inç

  • Çözünürlük

    800 x 480 piksel

  • 3D Ekran

    3D Kaydetme, Görüntüleme ve Paylaşma

MEMORY

  • Harici Hafıza

    32GB 'a kadar MicroSD kart

  • Dahili Hafıza

    8GB

DETAY ÖZELIKLERI

  • Bluetooth

    V2.1

  • Video Kaydetme

    Full HD 1080p

  • Mutimedya video görüntüleme

    Full HD 1080p

KAMERA

  • Ön Kamera

    VGA(video arama)

  • Arka Kamera

    İki 5 Megapikel Ana Kamera

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