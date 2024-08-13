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Daha çok seçenek, sevilecek daha çok özellik
LG QNED artık daha büyük boyutlara, daha üstün özelliklere ve her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip. Aradığınız sınıfının en iyisi bir miniLED TV, ya da oyun, film, spor veya daha fazlası için büyüleyici bir 4K TV ise, size en uygun LG QNED sizi bekliyor.
|Özellikler
|QNED85
|QNED80
|QNED75
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|Ekran
|4K 86“ / 75“ / 65" / 55"
|4K 86“ / 75“ / 65" / 55" / 50"
|4K 75“ / 65" / 55" / 50"/ 43"
|miniLED
|miniLED
|-
|-
|Hassas Karartma
|Hassas Karartma
|Hassas Karartma (86") / Pro Karartma (75/65/55/50")
|Pro Karartma
|Renk
|QNED Color Pro / %100 Renk Hacmi
|QNED Renk
|QNED Renk
|Ultra Kontrast
|Ultra Kontrast
|Ultra Kontrast
|Ultra Kontrast
|Ses
|2.2 Kanal / 40 W / Dolby Atmos / AI Sound Pro
|2.2 Kanal / 40 W (86") / 2.0 Kanal / 20 W (75/65/55/50") / AI Sound Pro
|2.0 Kanal / 20 W / AI Sound Pro
|Stant
|Duvara monte, Opsiyonel stant
|Duvara monte, Opsiyonel stant
|Duvara monte, Opsiyonel stant
|İşlemci
|6.Nesil α7 AI 4K İşlemci
|6.Nesil a7 AI 4K İşlemci
|6.Nesil α5 AI 4K İşlemci
|HDR
|Dolby Vision / HDR10 Pro
|HDR10 Pro
|HDR10 Pro
|Bant Genişliği
|HDMI2.1
|HDMI2.1
|HDMI2.0
|HDMI özellikleri
|ALLM / eARC
|ALLM / eARC
|ALLM / eARC
|VRR
|AMD FreeSync Premium / VRR
|AMD FreeSync Premium / VRR
|-
|Oyun
|Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu / HGiG
|Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu / HGiG
|Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu / HGiG
|Akıllı
|Amazon Alexa / Apple AirPlay2 ve Home
|Amazon Alexa / Apple AirPlay2 ve Home
|Amazon Alexa / Apple AirPlay2 ve Home
|Sesli Kontrol
|Uzaktan Kumanda
|Uzaktan Kumanda
|Uzaktan Kumanda
|Platform
|webOS 23
|webOS 23
|webOS 23
*Ürünlerin görüntüleri ve özellikleri bölgeye, ülkeye veya ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir.
*Ürün tasarımı ve teknik özellikleri ülkeye veya ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir.