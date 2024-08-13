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Daha çok seçenek, sevilecek daha çok özellik

LG QNED artık daha büyük boyutlara, daha üstün özelliklere ve her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip. Aradığınız sınıfının en iyisi bir miniLED TV, ya da oyun, film, spor veya daha fazlası için büyüleyici bir 4K TV ise, size en uygun LG QNED sizi bekliyor.

Table Caption
Özellikler QNED85 QNED80 QNED75
QNED85'te yeşil ve kırmızı renklerin hakim olduğu suluboya görüntüsü yer almaktadır.
QNED80'de pembe ve yeşil renklerin hakim olduğu suluboya görüntüsü yer almaktadır.
QNED75'te mor ve turkuaz renklerin hakim olduğu suluboya görüntüsü yer almaktadır.
Ekran 4K 86“ / 75“ / 65" / 55" 4K 86“ / 75“ / 65" / 55" / 50" 4K 75“ / 65" / 55" / 50"/ 43"
miniLED miniLED - -
Hassas Karartma Hassas Karartma Hassas Karartma (86") / Pro Karartma (75/65/55/50") Pro Karartma
Renk QNED Color Pro / %100 Renk Hacmi QNED Renk QNED Renk
Ultra Kontrast Ultra Kontrast Ultra Kontrast Ultra Kontrast
Ses 2.2 Kanal / 40 W / Dolby Atmos / AI Sound Pro 2.2 Kanal / 40 W (86") / 2.0 Kanal / 20 W (75/65/55/50") / AI Sound Pro 2.0 Kanal / 20 W / AI Sound Pro
Stant Duvara monte, Opsiyonel stant Duvara monte, Opsiyonel stant Duvara monte, Opsiyonel stant
İşlemci 6.Nesil α7 AI 4K İşlemci 6.Nesil a7 AI 4K İşlemci 6.Nesil α5 AI 4K İşlemci
HDR Dolby Vision / HDR10 Pro HDR10 Pro HDR10 Pro
Bant Genişliği HDMI2.1 HDMI2.1 HDMI2.0
HDMI özellikleri ALLM / eARC ALLM / eARC ALLM / eARC
VRR AMD FreeSync Premium / VRR AMD FreeSync Premium / VRR -
Oyun Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu / HGiG Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu / HGiG Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu / HGiG
Akıllı Amazon Alexa / Apple AirPlay2 ve Home Amazon Alexa / Apple AirPlay2 ve Home Amazon Alexa / Apple AirPlay2 ve Home
Sesli Kontrol Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda
Platform webOS 23 webOS 23 webOS 23

*Ürünlerin görüntüleri ve özellikleri bölgeye, ülkeye veya ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir.
*Ürün tasarımı ve teknik özellikleri ülkeye veya ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir.