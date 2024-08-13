LG QNED artık daha büyük boyutlara, daha üstün özelliklere ve her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip. Aradığınız sınıfının en iyisi bir miniLED TV, ya da oyun, film, spor veya daha fazlası için büyüleyici bir 4K TV ise, size en uygun LG QNED sizi bekliyor.