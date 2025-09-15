2026 LG.COM HARCADIKÇA KAZAN KAMPANYASI KULLANIM KOŞULLARI

LG Harcadıkça Kazan Kampanyası Kullanım Koşulları

1- Bu kampanya 17 Nisan 2026 saat 17.00 – 30 Nisan 2026 saat 23.59 tarihleri arasında lg.com/tr çevrimiçi mağazasında gerçekleştirilen alışverişlerde geçerlidir.

2- LG seçili ürünlerde Harcadıkça Kazan kampanyası kapsamında, belirtilen ürünler içerisinden birinci ürünün yanında ikinci ürünü alana sepette %5, üçüncü ürünü alana %10 indirim tanımlanacaktır.

3- Söz konusu kampanya kapsamında tanımlanan kupon sepete otomatik olarak tanımlanır.

4- Kampanya sadece lg.com/tr websitesinden satın alınan ürünlerde geçerlidir. Aksi taktirde kampanya geçersiz sayılacaktır.

5- Bu kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez.

6- Kampanya kapsamındaki promosyonlu veya hediyeli ürün alımlarında; ürünlerden herhangi birinin herhangi bir sebeple iade edilmesi durumunda kampanya kapsamında birlikte alınan ürünün de iade edilmesi zorunludur. İkili veya üçlü alımlarda ürünlerin tamamının iade edilmemesi durumunda iade kabul edilmeyecektir. Paket olarak alınan ve indirim kapsamındaki tüm ürünlerin eksiksiz olarak iade edilmesi gerekmektedir.

7- Söz konusu indirim belirtilen satış fiyatı üzerinden yansıtılacak olup fiyatlarda ve indirim oranlarında önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir.

8- Kampanyaya katılım stoklarla sınırlıdır.

9- LG Türkiye sahtekarlık, dolandırıcılık yaptığı şüphesi bulunan veya tespit ettiği kullanıcıların kampanyadan yararlanma hakkını iptal etme hakkına sahiptir.

10- İşbu kampanya, başka herhangi bir LG kampanyası ile birleştirilemez.Kuponlar nakde çevirilemez veya talep edilemez.

11- LG Electronics Ticaret A.Ş., kampanyanın tarih ve koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

12- Daha fazla bilgi için 444 6 543 (LGE) - LG Müşteri Bilgi Merkezi’nden 1-1-3 tuşlanarak veya LG Alışveriş Asistanı aracılığıyla çevrimiçi satış ekibine ulaşabilirsiniz.

13- Katılımcılar tarafından verilen tüm kişisel veriler, LG Electronics Ticaret A.Ş. Gizlilik Politikası kapsamında işlenecektir. Detaylı bilgi için:

14- Kampanyaya katılan tüm kişiler, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.