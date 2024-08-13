GİZLİLİK POLİTİKASI ÖNEMLİ NOKTALARI

LG Electronics Inc. (“LGE”), bağlı kuruluşları ve iştirakleri ile birlikte (“LG Grubu”, “biz”, “bizim” veya “bize”) gizliliğinize saygı gösterir. İşbu Gizlilik Politikası, lg.com web sitesi (“Web Sitesi”), LG Grup tarafından sağlanan diğer web siteleri, LG Hesapları, ThinQ App aracılığıyla sunulan SmartHome hizmetlerimiz (topluca “Hizmetler”) aracılığıyla işlediğimiz kişisel bilgiler için geçerlidir. Ayrıca yerel LG Grup üyenize sağladığınız diğer herhangi kişisel bilgiler için de geçerlidir.

LG Smart TV veya Akıllı Medya Ürünü kullanıcıları için, LGE'nin Smart TV / Medya Ürünü hizmetini sunarken kişisel bilgileri nasıl işlediğine dair ayrıntılar için lütfen ayrı şekilde Akıllı Medya Ürünü Üyeliği Gizlilik Politikası'na bakınız. LG Grubu, işbu Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde Smart TV / Medya Ürünü hizmeti aracılığıyla toplanan kişisel bilgileri de kullanabilmesine rağmen, işbu Gizlilik Politikası, Akıllı Medya Ürün Üyeliği Gizlilik Politikası kapsamındaki işlemler için geçerli değildir ve LGE, Akıllı Medya Ürün Üyeliği Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde hizmetler aracılığıyla toplanan kişisel bilgileri kullanabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen Hesap yönetimi menüsündeki Akıllı Medya Ürünü Üyeliği Gizlilik Politikası'na veya Smart TV/ Medya Ürünü ayarlarından LG Hesabı menüsüne bakınız.



GİZLİLİK POLİTİKASINA GENEL BAKIŞ

İşbu Gizlilik Politikası'nda, Hizmetlerimiz aracılığıyla topladığımız kişisel bilgi türlerini, bu bilgileri nasıl kullandığımızı, ne kadar süreyle sakladığımızı ve hangi taraflarla paylaştığımızı açıklarız. Ayrıca, yürüttüğümüz işlemlerin bazılarına itiraz etme hakkı da dâhil olmak üzere (geçerli yasa tarafından sağlanmışsa), bilgilerinizin kullanımıyla ilgili hangi seçeneklere ve haklara sahip olduğunuzu açıklarız. Haklarınız ve bunları nasıl kullanacağınıza dair daha fazla bilgi “ Haklarınız ” kısmında verilmiştir. İşbu Gizlilik Politikası ve gizlilik uygulamalarımız hakkında sorularınız olursa, bizimle iletişime geçebilmeniz için iletişim bilgilerimizi de sağlarız.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme: 15 / 09 / 2023

1. Kişisel Bilgilerinizden kim sorumludur?

Yerel LG kuruluşunuz, Web Sitesini veya ülkenizdeki diğer LG Grup web sitelerini işletmekten ve Web Sitesi aracılığıyla sizin hakkınızda toplanan bilgilerden sorumludur. Yerel LG kuruluşunuz, örneğin müşteri hizmetleri aramaları veya ürün kayıt kartları esnasında kendilerine doğrudan sağladığınız tüm kişisel bilgilerden de sorumludur. LGE, diğer tüm Hizmetlerin işletilmesinden ve bu Hizmetler aracılığıyla veya bu Hizmetlerle bağlantılı olarak sizin hakkınızda toplanan bilgilerden sorumludur.

Yerel LG kuruluşunuz ve LGE'nin adı ve iletişim bilgileri aşağıdaki "Bize Ulaşın" bölümünde bulunabilir.

2. Topladığımız Kişisel Bilgiler

İşbu Gizlilik Politikası'nda "kişisel bilgiler"e atıfta bulunduğumuzda, tanımlanabilir bir kişiyle ilgili bilgileri kastetmekteyiz (örneğin, isim, iletişim bilgileri, satın alma bilgileri). Hizmetlerimizle bağlantılı olarak aşağıdaki kişisel bilgi türleri toplanmaktadır:

Doğrudan bize veya üçüncü taraflara sağladığınız bilgiler

Bazı Hizmetler, doğrudan sizden veya ilişkinizin olduğunu diğer şirketlerden bilgi toplamamızı sağlar. Örneğin:

• Bir LG Hesabı oluşturduğunuzda ve Hizmetlerimize kaydolduğunuzda veya onları kullandığınızda, bize adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, konuşan kişinin sesi, fotoğrafı, videosu, ödeme kartı bilgileri, satın alma bilgileri ve bağlı elektronik cihazlarla etkileşimleri gibi bilgileri sağlarsınız.

• Bir üçüncü taraf hesabı veya profili ile giriş yaptığınızda, adınız, e-posta adresiniz ve sosyal medya etiketleri gibi bilgilere erişiriz.

• Müşteri hizmetleri personelimiz veya diğer LG Grup personeli ile iletişim kurduğunuzda, bu görüşmeleri ve sorularınızı yanıtlamak ve taleplerinizi karşılamak için gereken diğer bilgileri işleriz.

Hizmetlerimizi Kullanımınız Hakkında Bilgi

Sağladığınız bilgilere ek olarak, cihazlarınızdaki yazılımlar ve diğer elektronik araçlar (çerezler ve sensörlerin kullanımı gibi) aracılığıyla Hizmetlerimizi kullanımınıza dair bilgiler toplarız. Şu bilgileri toplarız:

• Cihaz bilgileri: Cihazınızın adı, IMEI, UUID, İşletim Sistemi sürümü, ülke, konum, dil, IP adresi ve cihaz ayarları.

• Günlük bilgileri: URL, yeniden yönlendirilen URL, performans zamanlaması, yönlendiren, ağ türü, ağ bilgisi, şarj durumu, reklam engelleme bilgisi ve çerezler gibi kullanım bilgileri. Hizmetlerimiz için çerezleri nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi için lütfen kullandığınız Hizmetlerle ilgili Çerez Politikası'na bakın.

• Konum bilgileri: Konum bilgilerinizi, izninize dayalı olarak veya talep ettiğiniz Hizmeti sunmak adına bunun gerekli olduğu durumlarda (örneğin, konum bilgilerinizin size yol tarifi vermesini isteyerek) işleriz.

• Ziyaret ettiğiniz web siteleri, yazı kalıpları (otomatik doldurma), bağlı cihaz davranışı ve kullanım geçmişi, bağlı cihazın güç ve güç kullanım bilgileri ve Hizmetlerimiz aracılığıyla sunulan içerikle nasıl etkileşimde bulunduğunuz gibi Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili diğer bilgiler.

Hizmetlerimizi kullandığınızda ne tür bilgiler topladığımızı, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklamaktayız:

Toplama noktası Kişisel bilgi türleri Web Sitesi aracılığıyla toplanan bilgiler - LG Hesabı (detay için aşağıya bakın), web kayıt formu, anket formu, demo veya satın alım talep formları, müşteri hizmetleri iletişim formu veya çevrimiçi sohbet yoluyla toplanan bilgileri . - Ülke kodu, ürün kategorisi, kod ve model no, cihaz kimliği, fatura ve ödeme bilgileri, kayıt bilgileri, IP adresi ve donanım yazılımı ile yazılım bilgileri dâhil olmak üzere, Web Sitesi aracılığıyla satın aldığınız veya kullandığınız ürünler ve hizmetler hakkında b ilgiler dâhil ürün ve hizmet bilgileri . - Web sitesi kullanım bilgileri: Web Sitesi ile nasıl etkileşimde bulunduğunuz ve bunu yapmak için kullandığınız cihaz hakkındaki bilgileri kapsar. Bununla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamız'a bakınız. - Görüntü ve ses bilgisi. - Gönderinin zamanı, e-posta adresiniz ve rumuzunuz, ekli görüntü veya dosyalar dahil olmak üzere, varsa, Web Sitesindeki yorumlar veya benzer gönderiler LG Hesabı aracılığıyla toplanan bilgiler - Görünen adınız, ülke kodunuz, diliniz, adınız, adresiniz, doğum tarihiniz, iletişim bilgileriniz ve isme göre profil fotoğrafı ve kullanıcı doğrulama dâhil kimlik bilgileri . Ticari müşteri veya ticari müşterilerimizden birinin çalışanı iseniz, bu durum aynı zamanda şirketinizle ilgili tüm bilgileri de içerir; örn. iletişim bilgileri, iş unvanı ve faaliyet sektörü. - IMEI numarası ve ürün seri numarası, UUID, reklam kimliği ve IP adresi gibi cihaz tanımlama bilgileri dâhil cihaz bilgileri . ThinQ hizmeti aracılığıyla toplanan bilgiler - Konuşmacının sesi ve çevrilmiş metni dâhil kimlik verileri . Sanal bir Ev veya Oda'da Üye iseniz: Kullanıcı numarası, profil fotoğrafı, isim, e-posta adresi - Ev sahibi kullanıcının durumu, paylaşılan ev kimliği, müşterinin oluşturduğu ev ve oda bilgileri (ev adı, ev kimliği, arka plan ekran URL'si, adres, alan kodu, coğrafi konum gibi) dâhil profil bilgileri . - Ürün bilgileri (ürün garantisinden faydalanma amaçlı kullanılır): Satın alım tarihi ve yeri, makbuzun fotoğrafı - Konum bilgileri : Şehir kodu, sunucu adresi, coğrafi konum bilgileri dâhil - İletişim bilgileri : 1:1 Sorgulama'yı veya Tek Noktadan Hizmet'i kullandığınızda sorgulama ayrıntıları ve ekli resimler dâhil - Ağ bağlantınız, uygulamaya erişim (örn. kaç kere ve zaman çizelgesi) ve Hizmetimizi kullanımınız sırasında oluşturulan bilgiler (günlük verileri ve çerez verileri gibi) hakkındaki bilgiler de dahil teknik bilgiler . ThinQ ile bağlantılı elektronik cihazlar aracılığıyla toplanan bilgiler - Cihaz kayıt bilgileri (benzersiz tanımlama değeri, tip, isim, üretici, model numarası, üretim numarası, satış ülkesi, sürüm bilgisi gibi), cihaz durumu, cihaz ayarları, cihaz davranışı ve kullanım geçmişi, güç (açık/kapalı) ve güç kullanım bilgileri, ağ bağlantısı ve çevresel ağ ortamı hakkında bilgiler, LG Electronics Hizmeti'nin çeşitli işlevlerinin yürütülmesi ve çalıştırılması hakkında bilgiler, Ürün Hatası/Arıza Bilgileri, IP adresi dâhil cihaz bilgileri . Proactive Customer Care (PCC) hizmet sağlama işlemi esnasında toplanan bilgiler - Model adı, üretim numarası, ürün durumu bilgileri, ürün geçmişi, ürün tanılamaya dair bilgiler, onarım talebi bilgileri, satın alım tarihi ve yeri dâhil ürün bilgileri . İklimlendirme Smart Care'i kullanırken toplanan bilgiler - Rezervasyon bilgileri, filtreler, sıcaklık birimi bilgileri, ayar değerleri, iç mekan kirlilik seviyesi ve enerji izleme dâhil ürün ve ayar bilgileri . - Kullanıcı konumu (mesafe ve açıya göre), sıcaklık bilgisi (kullanılan alanın sıcaklığı, sıcaklık ayarı), insan algılama bilgisi ve iç mekan yük bilgisi dâhil mekansal veriler . Kamera veya galeri fotoğraf yükleme işlevini kullanırken toplanan bilgiler

(Bu, şu özelliklerle ilgilidir: Buzdolabının panoramik görünümü, Insta-view buzdolabı arka plan ekranı/galeri fotoğrafı yükleme, Roboking Ev görünümü/Ev koruması, İklimlendirme) - Görüntü ve video bilgisi : Fotoğraf bilgileri, akıllı telefon galeri fotoğrafları, ana sayfa görünümü/ev koruma konumlandırma ekranı bilgileri, ev görünümü fotoğraf/video bilgileri, Ev Koruması'nın belirlediği değer, Ev Bakımı fotoğraf bilgileri, Evim görünümü (akış) dâhil. - Bu bilgiler sadece, görüntü veya video işlevselliği gerektiren veya destekleyen ve/ya işletim sistemi ayarlarınız aracılığıyla cihazınızdaki kamera veya fotoğraf galerisine erişim izni veren özelliklerden faydalanırsanız toplanacaktır. Görüntü ve video bilgileri sadece cihazınızda ve yalnızca Hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu sürece saklanır. Ev Görünümü/Ev Koruması işlevlerimizi kullandığınızda, herhangi bir kayıtlı alanda bulunan kişileri, görüntülerinin veya video kayıtlarının tarafımızca işleneceği konusunda bilgilendirmeniz ve işbu Gizlilik Politikası'nı onlara ulaştırmanız gerekir.

Robot süpürgeye bağlanırken toplanan bilgiler - Görüntüler ve çizim haritası, temizlik alanı bilgileri, temizlik geçmişi, temizlik günlüğü listesi ve video bilgileri Sesli bağlantı kullanılırken toplanan bilgiler - Cihaz tanımlama bilgileri , - Harici cihazlarla bağlantı kurmak için gereken teknik bilgiler ve - Ürün bilgileri : Ürün modeli adı ve türü, ürün rumuzu, durumu (Açık/Kapalı, hareket halinde kalan süre, cihaz durum değeri) ve durum özellikleri, ürün özelliği değerleri aralığı, ürün kontrol sonuçları, oturum anahtarı dâhil. - Ses Bilgileri . Smart TV'ye bağlanırken toplanan bilgiler - OTA Kimliği, TV işletim sistemi sürümü, cihaz özellik seti kodu, içerik öneri listesi kimliği, içerik kimliği

Topladığımız Diğer Bilgiler

Rızanızı gerektiğinde, sizden rıza alırken hangi bilgileri toplayacağımızı ve onları nasıl kullanacağımızı açıklarız.

Bazen Facebook, Google, Amazon veya Line gibi diğer şirketler de dâhil olmak üzere üçüncü taraflardan hakkınızda bilgi alırız. Örneğin, sosyal ağ hesabınızı kullanarak hizmetlerimize bağlanmayı seçerseniz, bilgilerinizi üçüncü taraf sosyal ağ sağlayıcılarından alabiliriz.

Dolandırıcılığa karşı korumak için, üçüncü taraflara verdiğiniz belirli bilgileri, örneğin kimlik doğrulama sağlayıcıları, doğrularız.

Ayrıca, LGE'nin Smart TV / Medya Ürünü hizmeti aracılığıyla başlangıçta toplanan kişisel bilgileri, işbu Gizlilik Politikası'nda tanımlanan amaçlar için de kullanırız. Daha fazla ayrıntı için lütfen ayrı şekilde LGE'nin Akıllı Medya Ürün Üyeliği Gizlilik Politikası'na bakın.

Ayrıca, ilgi alanlarınızı daha iyi anlamak ve size daha çok kişiselleştirilmiş Hizmetler ve reklamlar sunmak adına, diğer üçüncü taraflardan, örneğin pazarlama şirketleri ve veri komisyoncuları, da sizinle ilgili bilgiler toplarız. Örneğin, olası ilgi alanlarınızı daha iyi anlamak için belirli demografik grupların yaşam tarzı veya satın alım tarzları hakkında toplu bilgiler alırız.

Ayrıca, yasaların gerektirdiği durumlarda (yasalarca internet arama günlüklerini toplamakla yükümlü olduğumuz durumlar gibi) veya sizin izninizle, sizin hakkınızda, cihazlarınız veya Hizmetlerimizi kullanımınız hakkında başka bilgiler de toplayabiliriz.

Diğer Web Sitelerine, Cihazlara, Uygulamalara ve Özelliklere Giden Bağlantılar

Hizmetlerimiz, bizden bağımsız olarak çalışabilen ve incelemenizi şiddetle önerdiğimiz kendi gizlilik bildirimlerine veya politikalarına sahip olan diğer web sitelerine, cihazlara, uygulamalara ve başka özelliklere bağlanmanızı sağlayabilir. Bağlantılı herhangi bir web sitesi, cihaz, uygulama veya diğer özelliklerin sahibi olmadığımız veya tarafımızca kontrol edilmediği ölçüde, bunların içeriğinden, kullanımından veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz.

3. Bu Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Bu bölümde, kişisel bilgilerinizi işlemek için bağlı olduğumuz yasal dayanakları belirleriz ve her bir yasal dayanağın altında da kişisel bilgilerinizi toplama ve kullanma amaçlarımızı açıklamaktayız.

İşbu Gizlilik Politikası'nda tanımlanan Hizmetler ve Smart TV / Medya Ürünü hizmetimiz de dâhil birden fazla hizmetimizi kullanıyorsanız, bu hizmetlerin her biri ile bağlantılı olarak sizden topladığımız kişisel bilgileri birleştireceğiz ve onları aşağıda belirtilen amaçlar için ya da kullandığınız hizmetler için geçerli olan gizlilik politikasında açıklandığı şekilde kullanacağız. Örneğin; bu, farklı hizmetler için farklı oturum açma bilgileri kullanmak zorunda kalmanızı engeller.

Bizimle olan sözleşmeye bağlı ilişkinize dair hizmetlerin sağlanması

Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, sizinle olan sözleşmemiz kapsamında gerekli olduğunda kişisel bilgilerinizi işleriz:

• Hizmetlerimizi ve Hizmetlerimizi kullanırken seçtiğiniz, Hizmetlerimizin içeriğinin kişiselleştirilmesini gerektirebilecek belirli özellikleri size sağlamak.

• Siparişleri ve ödemeleri işlemek ve hizmetlerimiz aracılığıyla satın aldığınız ürünlerimizi veya üçüncü şahısların ürünlerini size teslim etmek ve garanti haklarınızı veya sözleşmeniz kapsamında sahip olduğunuz diğer haklarınızı kullanmanızı sağlamak.

• Hizmetlerimizden bazılarını kullanabilmeniz için kimliğinizi tanılamak ve doğrulamak.

Kurulumları ve kayıtları kolaylaştırmak, teknik sorunları çözmek, size müşteri hizmetleri desteği sağlamak ve hizmetlerle ilgili gerekli bilgileri size göndermek.

LG Grup ve/ya üçüncü tarafların meşru menfaatleri

Kişisel bilgileri, meşru menfaatlerimizi (veya üçüncü şahısların menfaatlerini) yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işleriz:

• Sizinle iletişim kurmak ve sorularınıza yanıt vermek de dâhil, müşterilerimizle olan ilişkimizi etkin bir şekilde yönetmek;

• Size e-posta, telefon çağrıları, posta, metin mesajları, sosyal medya kanalları veya mobil uygulamalarımız aracılığıyla anlık bildirimler yoluyla pazarlama mesajları göndermek, hem hizmetlerimizde hem de üçüncü taraf web sitelerinde size çevrimiçi reklamlar sunmak, pazarlama profilleri oluşturmak, bizim ve başkalarının size sunduğu önerileri ve pazarlama içeriğini kişiselleştirmek ve promosyonlar, yarışmalar ve ödül çekilişleri düzenlemek dâhil doğrudan pazarlama faaliyetleri yürütmek (kanunen rızanızı almamız gerekmediğinde), Verilerinizin doğrudan pazarlama için kullanılmasına istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Lütfen aşağıdaki “Tercihleriniz” bölümüne bakın.

• Ticari faaliyetlerimizi dolandırıcılığa, diğer yasa dışı faaliyetlere ve Kullanım Koşullarımız tarafından yasaklanan faaliyetlere karşı korumak, tespit etmek ve önlemek.

• Kimlik doğrulama mekanizmalarını ve diğer güvenlik önlemlerini kullanmak, sistemlerimizi güvenlik tehditlerine karşı izlemek, yedekleri tutmak, verileri anonim hale getirmek ve sistem bakım hizmetlerini yürütmek de dâhil, hizmetlerimizin ve bilgi sistemlerimizin güvenliğini, kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü korumak.

• Şikayetleri ele almak, hukuki tavsiye almak ve bizimle veya grubumuzdaki diğer şirketler ve grubumuzdaki ve Hizmetlerimizdeki bizimle veya diğer şirketlerle ilgili yasal hak talebi oluşturmak, uygulamak veya savunmak da dâhil, yasal haklarımızı ve son kullanıcıların güvenliğini korumak;

• Otomatik doldurma işlevi, en çok ziyaret ettiğiniz web sayfalarına göre hızlı arama işlevi ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş ek içerikler gibi size özelleştirilmiş işlevler sağlayarak kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek;

• Geri bildiriminizi almak, anketler ve pazar araştırması yapmak, hizmetlerimizin kullanımına ilişkin veri analitiği gerçekleştirmek, müşteri davranışlarını analiz etmek, bölgesel ve küresel kullanıcı eğilimlerini belirlemek için müşteri kullanım tarzları ve profilleri oluşturmak da dâhil, hizmetlerimizi ve müşteri hizmetlerimizi iyileştirmek ve küresel olarak müşterilerimize sunduğumuz tekliflerde iyileştirmeler yapmak;

• Raporlar oluşturmak ve hizmetlerimizin performansını analiz etmek (toplanmış bilgilerin kullanımı yoluyla), iş süreçlerimizi denetlemek, bilinçli iş kararları almak için istatistikleri kullanmak da dâhil, işimizi etkin bir şekilde yönetmek.

Meşru çıkarlarımıza güvendiğimiz durumlarda,işlemlerimizin bireyler üzerindeki etkisinin ne olacağını düşünmek ve gerçekleşen işlemlerde bireylerin çıkarlarının kendi çıkarlarımızdan daha fazla olup olmadığını belirlemek için bir dengeleme testi gerçekleştirdik. İşbu Gizlilik Politikası'nın sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak, bu dengeleme testi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Rızanız

Uygun gördüğümüz veya yasaların gerektirdiği durumlarda, kişisel bilgilerinizi işlemek için onayınızı isteriz. Onayınızı şunlar için kullanırız:

• Çerez Politikalarımıza ve bu teknolojiler kullanıldığında size sağlanan bilgilere uygun olarak çerezleri yerleştirmek ve benzer teknolojileri kullanmak. Daha fazla bilgi için, kullandığınız hizmetle ilgili Çerez Politikasına bakınız.

• Size pazarlama mesajları göndermek (yasaların gerektirdiği veya bir şekilde rızaya güvenmeyi seçtiğimiz durumlarda).

• Bu Gizlilik Politikası ile tutarlı amaçlar için bize başka yollarla sağladığınız çeşitli bilgilerle birlikte Hizmetleri kullanımınıza ilişkin bilgileri analiz ederek, bizim veya başkalarının hoşunuza gideceğini düşündüğümüz içeriğin, ürünün ve hizmetlerin tavsiyelerini ve özelleştirilmiş reklamlarını size sağlamak. Bu, e-posta, LG hesabı, web sitelerimiz veya üçüncü taraf platformlar (sosyal ağlar dahil) da dahil, çeşitli kanallar aracılığıyla pazarlama sunmayı içerebilir.

Sizin rızanızı istediğimiz diğer durumlarda, verileri o sırada size açıklanan amaç için kullanırız.

Rızanıza güvendiğimizde, daima herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu, rızanızı geri çekmeden önce gerçekleştirdiğimiz herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyecektir. Bu hakkı kullanmak için, lütfen aşağıdaki “Haklarınız” bölümüne bakınız.

Yasal yükümlülükler

Kişisel bilgileri şunlar için gerekli olduğu ölçüde işleriz:

• Geçerli yasalar kapsamındaki yasal gereksinimlerimize uymak (ör. Vergi ve muhasebe yükümlülükleri, ürün güvenliğine ilişkin yükümlülükler, garantiler ve tüketicinin korunması).

• Mahkeme emirlerine ve celplere uymak ve hükümetten, kanun uygulayıcı kurumlardan, kamu makamlarından ve/ya düzenleyicilerden gelen yasal olarak bağlayıcı taleplere yanıt vermek.

Sizinle olan sözleşmemizi yerine getirmek veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bilgilerinize ihtiyaç duyduğumuz durumlarda, bu bilgileri bize sağlamanız gerekmektedir. Diğer durumlarda, kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekmemektedir; ancak bu bilgileri vermemeniz, Hizmetlerimizi kullanma şeklinizi etkileyebilir.

4. Bilgi Paylaşımı

Sizinle ilgili kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı şekilde üçüncü taraflara aktarır, ifşa eder veya başka bir şekilde kullanıma sunarız:

• LG Grubu ve personeli : Hizmetlerimizi sağlamak ve yukarıdaki 3. kısımda belirtilen veya diğer hizmetlerimizle ilgili gizlilik politikalarında açıklanan amaçları yerine getirmek için gerekli veya makul olduğu ölçüde, kişisel bilgileri LG Grubu üyeleri ve anlaşmalı taraflar ve temsilciler dâhil personelimiz ve grubumuzdaki diğer şirketler arasında paylaşırız. Örneğin, ürün geliştirme ve iyileştirme amacıyla kişisel bilgilerinizi LGE ile ve pazarlama amacıyla sizin yerel LG Grup üyenizle paylaşırız.

• Servis Sağlayıcıları . Bilgilerinizi, bize hizmet sağlayan dikkatle seçilmiş şirketlere ve bireylere aktarır veya ifşa ederiz; örneğin, Hizmetlerimiz için sistemler geliştirmemize ve çalıştırmamıza yardımcı olan şirketler, IT hizmetleri sağlayıcıları, güvenlik, barındırma, Web sitesi bakımı, veri bakımı ve analitiği, müşteri hizmetleri ve iletişimi, sipariş işleme ve yerine getirme, postalama, faturalandırma, pazarlama ve pazar araştırması hizmetleri, yetkili servis ve onarım merkezleri, diğer idari hizmetler ve bizim adımıza yarışmalar, çekilişler ve diğer promosyonları düzenleyen şirketler. Bu kuruluşlar, bize kendi hizmetlerini sunmaları için gerekli olduğu ölçüde ancak kişisel bilgilerinize erişme ve bunları kullanma yetkisine sahiptir; bu arada, bilgilerinizi başka amaçlarla kullanmalarını önlemek amacıyla sözleşmeden doğan yükümlülüklerin altındadırlar. Hizmet sağlayıcılarımızdan bazıları Kore Cumhuriyeti'nde veya Avrupa dışındaki diğer ülkelerde bulunmaktadır.

• Üçüncü taraf IoT sağlayıcıları : Üçüncü taraf bağlanılabilirlik özelliklerini etkinleştirdiğinizde, örneğin evdeki IoT cihazlarını Hizmetlerimize bağladığınızda, Hizmetlerimizdeki ilgili özellikleri kullanabilmeniz için kişisel bilgileri bu IoT cihazlarının sağlayıcılarıyla paylaşırız.

• Yetkili bayiler . Bazı ülkelerde, Web Sitemizdeki ürünler yetkili bayilerimiz tarafından satılmaktadır. Bu ülkelerdeki Web Sitemizden ürün satın aldığınızda, kişisel bilgilerinizi bu bayilerle paylaşırız.

• Reklam ortakları . Reklamlarımızın etkinliğini ölçmek, pazarlama uygulamalarımızı iyileştirmek ve size daha ilgili reklamlar sunmamıza yardımcı olmak için Hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunuz, gördüğünüz reklamlar ve sosyal ağlar ile diğer reklam ortaklarıyla yaptığınız satın alımlar dâhil kişisel bilgileri paylaşırız. Kişisel verilerinizi, pazarlama tercihlerinize uygun olarak, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürün veya hizmetler sunan veya başka bir şekilde pazarlama araştırması ve analizi yapan üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz. Bu taraflar, teklifler veya reklamlar ile ilgili sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi kullanabilir.

• Diğer iş ortakları . Hizmetlerimiz veya Hizmetlerimizle ilgili promosyon malzemeleri aracılığıyla talepte bulunduğunuz Hizmetlere erişmenizi sağlamak için gerektiğinde kişisel bilgilerinizi diğer iş ortaklarına ifşa ederiz.

• Web Sitemizin Ziyaretçileri . Ürün inceleme panoları, sohbet odaları, forumlar veya diğer halka açık paylaşım alanları da dâhil olmak üzere, Web Sitesinin bazı alanlarına gönderdiğiniz mesajlar Web Sitemizin diğer ziyaretçileri tarafından görüntülenebilir. [Gönderdiğiniz bilgilerin başkaları tarafından nerede görülebileceğini Web Sitemizde açıkça belirtmekteyiz.]

• Ticari danışmanlar : örneğin, hizmetlerini bize sunmaları için gerekli olduğu ölçüde, avukatlarımız, muhasebecilerimiz, ticari danışmanlarımız, sigortacılarımız, denetçilerimiz.

• Hükumet makamları, yargı makamları, düzenleyiciler veya gerektiğinde diğer üçüncü taraflar : Kişisel bilgileri, yasal bir zorunluluğumuz olduğu veya aşağıdaki durumlarda gerekli olduğuna inandığımız durumlarda hükumet makamlarına, yargı makamlarına, düzenleyicilere veya diğer üçüncü taraflara ifşa ederiz:

- yasalara uymak veya zorunlu yasal süreçlere yanıt vermek için (arama emri, mahkeme celbi veya mahkeme kararı gibi);

- bu tür bir ifşaya geçerli veri koruma yasalarının izin verdiği ölçüde, Hizmetlerimizi yöneten şartlara ve politikalara uygunluğu doğrulamak veya bunları uygulamak için ve Hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili veya ticaretimizi etkileyen dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetleri araştırmak ve önlemek; ve

- haklarımızı, mülkiyetimizi ve ticari faaliyetlerimizin ve ilgili iştiraklerimizin, personelimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin veya toplum üyelerinin güvenliğini veya emniyetini korumak ve savunmak.

• Kurumsal İşlemler . Bilgilerinizi, bir birleşme veya devir, yeniden yapılanma, edinme veya satış (müzakereler bağlamında olanı dâhil), tasfiye veya diğer kurumsal işlemlerin bir parçası olarak veya bir iflas durumunda üçüncü bir tarafa (ve onların ticari danışmanlarına) ifşa edebiliriz.

• Rızanız veya Talebiniz Üzerine Diğer Taraflar . İşbu Gizlilik Politikası'nda açıklanan açıklamalara ek olarak, bu tür bir paylaşıma ayrı olarak rıza verdiğinizde veya onu talep ettiğinizde, sizinle ilgili bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

• Analiz Zaman ve üçüncü taraf web siteleri, cihazlar, uygulamalar ve diğer çevrimiçi özellikler ve hizmetler üzerinden web siteleri ve bağlı cihazlardaki çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında kişisel bilgiler toplayabiliriz. Google Analytics ve Firebase gibi üçüncü taraf analiz hizmetlerini kullanabiliriz. Elde ettiğimiz bilgiler, bu sağlayıcılara ve bilgileri, örneğin Hizmetlerin kullanımını değerlendirmek için kullanan diğer ilgili üçüncü taraflara ifşa edilebilir veya bu taraflarca doğrudan toplanabilir. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen “İş ortaklarımızın sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda, Google verileri nasıl kullanır” (https://www.google.com/policies/privacy/partners/), “Verilerinizin Güvenliğini Sağlama” (https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) ve “Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi” (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) adreslerini ziyaret edin.

5. Kişisel Bilgilerin Tutulması

Bilgileri aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlediğimizden ve tuttuğumuzdan emin olmak için uygun adımları atmaktayız:

• en azından bilgilerin size Hizmetlerimizi sunmak için kullanıldığı süre boyunca;

• yasa ve sözleşmede gerektiği gibi veya yasal yükümlülüklerimiz (ör. vergi yasaları) uyarınca; veya

• sadece toplanma, işlenme amacı için gerekli olduğu sürece veya uygun teminatlara tabi olarak, herhangi bir sözleşme kapsamında, yürürlükteki yasalarca veya anonimleştirilmiş biçimde, istatistiksel amaçlarla gerekliyse daha uzun süre. Örneğin, siz ve LG Grubu arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa veya Hizmetlerimiz için ödeme yapmazsanız, ilgili bilgileri söz konusu anlaşmazlık çözülene veya ödeme yapılana kadar sırasıyla saklayabiliriz. Tüm LG Hesabınızı silerseniz, bilgileriniz üç ay boyunca saklanacak ve daha sonra yürürlükteki kanunlar aksini gerektirmedikçe derhal imha edilecektir.

• Bilgilerinizi işlediğimiz durumlarda, siz bizden durmamızı isteyene kadar ve bundan kısa bir süre sonrasına kadar (taleplerinizi yerine getirmemize izin vermek için) verileri işleriz. Gelecekte talebinize saygı duyabilmemiz adına, size doğrudan pazarlama mesajları göndermememizi veya verilerinizi süresiz olarak işlemememizi istediğini durumların kaydını da tutarız.

6. Seçimleriniz

İzin verildiğinde sizinle e-posta, telefon çağrısı, metin mesajları veya mobil uygulamalarımız aracılığıyla anlık bildirimler yoluyla iletişim kurabiliriz. Bizden bu tür mesajların alındığına ilişkin bir talep göndermek için lütfen aşağıdaki “ Bize Ulaşın ” bölümünde belirtilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

E-postaların alt kısmında bulunan "abonelikten çık" bağlantısını tıklayarak veya direkt bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman pazarlama mesajlarımızın aboneliğinden çıkabilirsiniz (aşağıdaki “ Bize Ulaşın” kısmına bakın). Aşağıdaki Haklarınız kısmında belirtildiği gibi, kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmasına istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Pazarlama mesajlarımızın aboneliğinden çıkarsanız, abonelikten çıkmanızı mümkün olan en kısa sürede işleme koyacağımızı lütfen unutmayın; ancak bazı durumlarda, biz talebinizi işlerken kısa bir süre boyunca pazarlama mesajları almaya devam edebileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, sözleşmeniz ve kullandığınız Hizmetlerle ilgili gerekli bilgileri sağlamak için (örneğin, Kullanım Koşullarımız'daki değişiklikler hakkında sizi haberdar etmek için) size hizmet mesajları göndermeye devam edeceğiz.

7. Haklarınız

Yürürlükteki yasalarda belirtildiği ölçüde, yerel LG Grubu üyenizden sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin bir kopyasını isteyebilirsiniz. Ayrıca bizden kişisel bilgilerinizi silmemizi veya herhangi bir yanlışlığı düzeltmemizi, kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı veya sınırlandırmamızı, onayınızı geri çekmemizi ve bir sözleşme için veya sizin izninizle yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir bir formatta sağladığınız kişisel bilgileri size vermemizi isteyebilirsiniz.

Ayrıca, geçerli yasaların öngördüğü ölçüde, bazı durumlarda (özellikle, sözleşmeden doğan veya başka bir yasal gerekliliği karşılamak için verileri işlememiz gerekmediği durumlarda) kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Doğrudan pazarlamayla ilgili profilleme de dâhil, kişisel bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla kullanılmasına istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Ancak, bu haklar sınırlı olabilir; örneğin, talebinizi yerine getirmek, üçüncü bir tarafın haklarını (haklarımız dâhil) ihlal edecek biçimde başka bir kişi hakkındaki kişisel verileri ifşa edecekse veya bizden kanunen saklamamız gereken veya saklamada zorlayıcı meşru menfaatlerimizin olduğu bilgileri silmemizi isterseniz. İlgili muafiyetler hem GVKY'de hem de ulusal yasalarda yer almaktadır. Yaptığınız herhangi bir talebe yanıt verirken güvendiğimiz ilgili muafiyetler hakkında sizi bilgilendiririz. Haklarınızla ilgili bir talepte bulunmak veya bir soruşturma yapmak için aşağıdaki “ Bize Ulaşın ” kısmındaki iletişim bilgilerini kullanın. Bazı durumlarda, haklarınızı doğrudan Web Sitesi üzerinden de kullanabilirsiniz.

8. Kişisel Bilgileri Nasıl Koruyoruz

Bilgilerinizin korunmasını ciddiye alıyoruz ve Hizmetlerimiz aracılığıyla topladığımız bilgileri korumak için tasarlanmış yerinde güvenlik önlemlerimiz bulunmaktadır. Ancak, bilgilerinizi korumak için makul adımlar atmamıza rağmen, hiçbir web sitesi, internet iletimi, bilgisayar sistemi veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığını lütfen unutmayın.

9. Bilgilerin Uluslararası Transferi

Hizmetlerimizi kullanımınız, kişisel bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak ikâmet ettiğiniz ülke içinde ve dışında aktarılmasını, depolanmasını ve işlenmesini kapsayacaktır. Kişisel bilgileriniz, özellikle Kore Cumhuriyeti’ne aktarılacaktır. Lütfen bilgilerinizin aktarılabileceği ülkelerin veri koruma yasalarının ve diğer yasalarının ülkenizdeki yasalar kadar kapsamlı olmayabileceğini unutmayın.

[Avrupa'da İkamet Edenler için]

AEA'da (Avrupa Ekonomik Alanı, yani Avrupa Birliği ve İzlanda, Lihtenştayn, Norveç), Birleşik Krallık veya İsviçre'de bulunuyorsanız, kişisel bilgilerinizi Kore Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri dâhil de olmak üzere AEA, Birleşik Krallık veya İsviçre dışındaki diğer ülkelere transfer ederiz. Avrupa Birliği Yasaları, Kore Cumhuriyeti'nin kişisel bilgileri yeterince koruduğunu onaylamaktadır. Ancak, kişisel bilgilerinizi yürürlükteki yasalarca yeterli olduğu düşünülmeyen bir yargı alanına aktardığımızda, kişisel bilgilerinizin korunmaya devam etmesinden emin olmak için yürürlükteki yasalara uygun olarak uygun önlemleri alacağız. Bu tür önlemler, örneğin AB, Birleşik Krallık ve İsviçre tarafından onaylanan model hükümlerin kullanımını içerir. Bazı durumlarda, uygun olduğu hallerde açık izninize güveneceğiz. Daha fazla bilgi talep etmek veya sözleşmeye dayalı anlaşmaların veya yerinde diğer güvenlik önlemlerimizin bir kopyasını almak için aşağıdaki “ Bize Ulaşın ” kısmında belirtilen iletişim bilgilerini kullanın.



10. Gizlilik Politikamızda Yapılan Güncellemeler

Kişisel bilgilerinizi kullanma şeklimizi değiştirdiğimizde veya veri koruma yasaları uyarınca bu şekilde yapmamız gerektiğinde, işbu Gizlilik Politikası'nı güncelleyeceğiz. Gizlilik Politikamızdaki herhangi bir önemli değişikliği uygun bir şekilde (örneğin, Hizmetlerimizi sunduğumuz web sayfalarında ve uygulamalarda bir bildirim yayınlayarak ve en son ne zaman güncellendiğini bildirimin üst kısmında belirterek dikkatinize sunacağız).

11. Bize Ulaşın

Haklarınızı kullanmak veya kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Web Sitesi aracılığıyla veya başka bir şekilde yerel LG Grubu üyeniz tarafından sizin hakkınızda toplanan bilgilerle ilgili talepler ve sorular için lütfen yerel LG Grup üyenizle iletişime geçin. Yerel LG Grup üyenizin adı ve iletişim bilgileri burada bulunabilir.

Sizin hakkınızda ilgili diğer Hizmetler aracılığıyla toplanan bilgilerle ilgili talepler ve sorular için lütfen [buradan] veya [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Kore Cumhuriyeti] adresinden posta yoluyla LGE ile iletişime geçin. LGE'nin AEA'daki iletişim bilgileri: [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Yerel LG Grup üyenizin adı ve iletişim bilgileri burada bulunabilir.

Veri Koruma Görevlimizle [dpo-eu@lge.com] üzerinden iletişime geçilebilir.

Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızdan memnun değilseniz veya bunun veri koruma yasalarına uygun olmadığına inanıyorsanız, yaşadığınız, çalıştığınız veya veri koruma yasalarının ihlal edildiğine inandığınız yerdeki veri koruma makamına şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

12. Çocukların Kişisel Bilgileri

Hizmetlerimiz genel bir kitle için tasarlanmıştır ve çocuklara yönelik değildir. Hizmetlerimizle bağlantılı olarak, 18 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel bilgi toplamaz veya saklamayız ya da bu tür kişilerin Hizmetlerimizi kullanmasına bilerek izin vermeyiz. Lütfen 18 yaşın altındaki kişilerle ilgili herhangi bir kişisel bilgiyi bize vermeyin. 18 yaşın altındaysanız, lütfen Hizmetlerimize kaydolmaya veya bize herhangi bir kişisel bilgi vermeye çalışmayın. 18 yaşın altındaki bir kişinin bize herhangi bir kişisel bilgiyi verdiğini öğrenirsek, bu tür kişisel bilgileri hemen sileriz. 18 yaşından küçük bir çocuğun bize kişisel bilgiler vermiş olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen yukarıdaki “ Bize Ulaşın ” kısmında belirtilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

Bazı yargı yetki alanlarında daha katı bir yaş sınırlaması politikası benimseyebiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen işbu Gizlilik Politikası'nın altındaki yargı yetki alanınıza ilişkin ek bilgileri okuyunuz.

LG Kurumları

Ülke LG Kurumu Kayıtlı adres İletişim bilgileri Türkiye LG Electronics Ticaret A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza K: 7 Okmeydanı ŞİŞLİ / İSTANBUL Çağrı Merkezi: 444 6 543 Telefon: 0212 314 52 52 E-posta : kisisel.veri@lge.com

www.lg.com/tr/destek/email

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