LG Soundbar SC9S

Dolby Atmos, DTS:X ve IMAX Enhanced ile birlikte kullanılan LG Soundbar, sinema kalitesindeki ses deneyimini oturma odanıza getirir. Sizi her yönden net ve gerçekçi bir sesle çevrelerken her sahnede güçlü ve gerçeğe yakın ses kalitesi sunarak sizi en sevdiğiniz filmlerin merkezine yerleştirir.

