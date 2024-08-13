We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Soundbar SC9S
LG Soundbar SC9S
Yepyeni Bir Deneyim Yaşatan Sinerji
LG Soundbar, LG TV'ler için mükemmel bir seçimdir. TV ve Soundbar'ın oluşturduğu sinerji, eğlence deneyiminizi yepyeni bir düzeye taşır. Kolay kullanım ile keyfini çıkarın.
LG OLED C Serisi için Özel Bağlantı Parçası
Yukarıda bir video klip mevcuttur. Aşağıda gri filtreli 3 resim gösterilmektedir: Bağlantı parçalı, stantlı ve duvara monteli TV.
*Bağlantı parçası, LG OLED TV C2/C3 55", 65", 77" ile uyumludur.
"LG Soundbar ile TV Arasındaki Sinerji
Büyüleyici Bir Ses Yaratır"
Soundbar ve TV'den çeşitli şekillerde mavi renkli ses dalgaları çıkar.
*Uyumlu TV'ler: OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3, ART90, LX3, LX1, QNED99/85/80/75, NANO77/75, UR80/75/73.
*Uyumlu TV'ler: OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3, ART90, LX3, LX1, QNED99/85/80/75, NANO77/75, UR80/75/73, LQ6300/570B,LR600B.
**Bu özellik, soundbar'ın durum kontrolünü ve ekrandaki TV, Ses seviyesi eşleştirme (40-100), Soundbar Modu Kontrolü yoluyla ayarları değiştirmeyi destekler.
*LG Soundbar'ın uyumluluğu modele göre değişiklik gösterir.
**Gösterilen resim yalnızca açıklama amaçlıdır. Kablo bağlantı noktalarının gerçek konumu, TV ürünlerine veya modellerine göre değişiklik gösterebilir.
***Soundbar'ı etkinleştirmek için bir güç kablosunun bağlanması gerekir.
Sinema Kalitesinde Ses Deneyimi
Soundbar'dan ve TV'den tüm oturma odasına çeşitli biçimlerde mavi ses dalgaları yayılır.
*Dolby ve Dolby Vision, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
**Çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.
Dünyada bir ilk:
Yukarı Ses Veren Üçlü Kanallara
Sahip Dolby Atmos Soundbar
Kabin üzerine bir soundbar yerleştirilmiştir ve TV'nin hemen önünde bulunan soundbar'dan mavi daire içine alınmış ses dalgaları çıkar.
Üç Seviyeli Uzamsal Ses, Sanal Bir Ses Kubbesi Oluşturur
Mavi kubbe şeklindeki 3 katmanlı ses dalgaları, oturma odasında duvara asılı soundbar ve TV'yi kaplar.
*"Üç Seviyeli Uzamsal Ses", soundbar'ın CINEMA / AI Sound Pro Modunda mevcuttur.
**Orta katman, Soundbar'ın hoparlör kanalı kullanılarak oluşturulur. Ön ve ön üst hoparlörlerin sesi, bir ses alanı oluşturmak için sentezlenir.
***Arka hoparlör yoksa arka alan oluşturulamaz.
Bas Titreşimini Hissedin
Kabin üzerine bir soundbar yerleştirilmiştir. Yanda yere yerleştirilmiş bir kablosuz subwoofer bulunur. Subwoofer'dan mavi ses grafikleri gelir.
Olağanüstü İçerik Deneyimi
*Resmi MQA kaydı gereklidir.
*Bazı özellikler üçüncü taraf abonelikleri veya hesapları gerektirir.
**Google, Google LLC'nin ticari markasıdır.
*** Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılmaz.
****Amazon, Alexa ve diğer ilgili işaretler, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
"Beklentilerin Ötesinde Çok Kanallı Ses Deneyimi"
*AI Sound Pro, Sinema, Clear Voice Pro, Spor, Oyun modlarında mevcuttur.
**9.1.5 kanallı çıkış, kanal konfigürasyonuna bağlıdır.
Gelişmiş AI Oda Kalibrasyonu Pro, En Optimum Sesi Sağlar
*AI AI Oda Kalibrasyonu Pro, Soundbar'ın ses performansını artıran algoritmalar kullanarak soundbar'ın yerleştirildiği ortama göre kendini dengeleyen otomatik bir ses ayarlama teknolojisidir.
LG AI Sound Pro, Farklı İçerikler için Sesi Optimize Eder
*Yukarıdaki görüntü temsilidir.
*SGS denetim, doğrulama, test ve belgelendirme hizmetleri sunan çok uluslu bir İsviçre şirketidir.
**Yukarıdaki görsel temsili amaçlıdır, ürünün gerçek görseli farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Kanal Sayısı
3.1.3
-
Çıkış Gücü
400 W
-
Dolby Atmos
Evet
-
DTS:X
Evet
-
IMAX Enhanced
Evet
-
WOW Orkestra
Evet
-
Ana
975 x 63 x 125 mm
-
Subwoofer
221 x 390 x 313 mm
Tüm Özellikler
GENEL
-
Kanal Sayısı
3.1.3
-
Çıkış Gücü
400 W
-
Hoparlör Sayısı
9 EA
SES EFEKTI
-
AI Sound Pro
Evet
-
Standart
Evet
-
Müzik
Evet
-
Sinema
Evet
-
Net Ses Pro
Evet
-
Spor
Evet
-
Oyun
Evet
-
Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +
Evet
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES
-
Örnekleme
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
SES FORMATI
-
Dolby Atmos
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS:X
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
-
IMAX Enhanced
Evet
-
AAC
Evet
-
AAC+
Evet
-
MQA
Evet
BAĞLANABILIRLIK
-
Optik
1
-
HDMI Girişi
1
-
HDMI Çıkışı
1
-
USB
1
-
Bluetooth Sürümü
5.0
-
Bluetooth Çözücü - SBC/AAC
Evet
-
Wi-Fi
Evet
-
Hazır Kablosuz Arka Hoparlör
Evet
-
Alexa ile çalışır
Evet
-
Spotify Bağlantısı
Evet
-
AirPlay 3
Evet
-
Chromecast
Evet
-
Google Home ile çalışır
Evet
HDMI DESTEKLI
-
Pass-through
Evet
-
4K Geçiş (Pass-through)
Evet
-
VRR / ALLM
Evet
-
120Hz
Evet
-
HDR10
Evet
-
Dolby Vision
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)
Evet
-
Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)
Evet
ERIŞILEBILIRLIK
-
Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS
Evet
-
AI Pro Mekan Kalibrasyonu (Uygulama)
Evet
-
Soundbar Modu Kontrolü
Evet
-
TV Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
WOW Orkestra
Evet
BOYUT (GXYXD)
-
Ana
975 x 63 x 125 mm
-
Subwoofer
221 x 390 x 313 mm
AĞIRLIK
-
Ana
4,1 kg
-
Subwoofer
7,8 kg
-
Bürüt Ağırllık
22,7 kg
AKSESUAR
-
Garanti belgesi
Evet
-
HDMI Kablosu
Evet
-
TV Sinerji Aparatı
Evet
-
Uzaktan Kontrol
Evet
GÜÇ
-
Güç Tüketimi Kapalı (Ana)
0.5 W ↓
-
Güç Tüketimi (Ana)
37 W
-
Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)
0.5 W ↓
-
Güç Tüketimi (Subwoofer)
38 W
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.