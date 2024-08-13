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LG Soundbar SN11R
Tüm Özellikler
ÖLÇÜLER
-
soundbar(G x Y x D) mm
1443 x 63 x 146
-
Tv ile Eşleşme
55'' ve 65 ''
-
Kutu Boyutu
1516 x 284 x 472
-
Subwoofer
221.0 x 390.0 x 312.8
AĞIRLIK(KG)
-
Soundbar
7.2Kg
-
Subwoofer
7.8Kg
-
Brüt Ağırlık
25.3Kg
-
Karton boyutu (W x H x D) mm
1089 x 217 x 416
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
Kanal Sayısı
7.1.4ch
-
Total Hoparlör
50W x 2
-
Ön Hoparlör
50W x 2
-
Surround
50W x 2
-
Subwoofer
200W (Wireless)
BAĞLANILABİLİRLİK
-
Optik
Evet
-
Wifi
Evet
-
HDMI (HDCP 2.3) Giriş/ Çıkış
Evet X2 -- Evet X 1
-
Bluetooth
5.0
-
USB
Evet
SES MODU
-
User EQ - RCU/App
Evet
-
AI Room Calibration (2 MIC In) - App
Evet
-
DTS Virtual:X
Evet
-
AI Sound Pro
Evet
-
Bass Blast/Bass Blast +
Evet
-
Dolby Atmos
Evet
-
Movie (Dolby Surround)
Evet
UYGUNLUK
-
Akıllı Telefon Playback
Evet
-
TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)
Evet
-
Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical
Evet
-
Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical
Evet
-
HDMI SIMPLINK
Evet
-
HDMI Audio Return Channel (ARC)
Evet
-
Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)
Evet
SES FORMATI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
-
Dolby Digital Plus
Evet
-
DTS:X
Evet
-
AAC / AAC+
Evet
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Güç Tüketimi
0.5W ↓
-
Güç Tüketimi
75W
-
SMPS
100~240V, 50/60Hz
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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