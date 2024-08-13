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LG Soundbar SN11R

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG Soundbar SN11R

SN11R

LG Soundbar SN11R

subwoofer ve yukarı ses veren arka hoparlörle önden görünüm
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Tüm Özellikler

ÖLÇÜLER

  • soundbar(G x Y x D) mm

    1443 x 63 x 146

  • Tv ile Eşleşme

    55'' ve 65 ''

  • Kutu Boyutu

    1516 x 284 x 472

  • Subwoofer

    221.0 x 390.0 x 312.8

AĞIRLIK(KG)

  • Soundbar

    7.2Kg

  • Subwoofer

    7.8Kg

  • Brüt Ağırlık

    25.3Kg

  • Karton boyutu (W x H x D) mm

    1089 x 217 x 416

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

  • Kanal Sayısı

    7.1.4ch

  • Total Hoparlör

    50W x 2

  • Ön Hoparlör

    50W x 2

  • Surround

    50W x 2

  • Subwoofer

    200W (Wireless)

BAĞLANILABİLİRLİK

  • Optik

    Evet

  • Wifi

    Evet

  • HDMI (HDCP 2.3) Giriş/ Çıkış

    Evet X2 -- Evet X 1

  • Bluetooth

    5.0

  • USB

    Evet

SES MODU

  • User EQ - RCU/App

    Evet

  • AI Room Calibration (2 MIC In) - App

    Evet

  • DTS Virtual:X

    Evet

  • AI Sound Pro

    Evet

  • Bass Blast/Bass Blast +

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

  • Movie (Dolby Surround)

    Evet

UYGUNLUK

  • Akıllı Telefon Playback

    Evet

  • TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)

    Evet

  • Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical

    Evet

  • Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical

    Evet

  • HDMI SIMPLINK

    Evet

  • HDMI Audio Return Channel (ARC)

    Evet

  • Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)

    Evet

SES FORMATI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • Dolby Digital Plus

    Evet

  • DTS:X

    Evet

  • AAC / AAC+

    Evet

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Güç Tüketimi

    0.5W ↓

  • Güç Tüketimi

    75W

  • SMPS

    100~240V, 50/60Hz

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları