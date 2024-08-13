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α7 5. Nesil AI İşlemci
Güç Demek Yüksek Performans Demektir
Akıllı α7 5. Nesil AI İşlemci, derin öğrenme algoritmalarından faydalanarak görüntüyü ve sesi optimize eder.
*LG OLED B2, A2, QNED90, QNED85 ve QNED80, α7 5. Nesil AI İşlemciye sahiptir.
*α7 5. Nesil AI İşlemci, yalnızca NanoCell 86 inç TV'lerin NANO75/76/79 modellerinde ve UHD 86 inç TV'lerin UQ90/91 modellerinde mevcuttur.
AI Picture Pro
Görüntüleri Profesyonel Bir Şekilde Optimize Eder
Derin öğrenme algoritmaları, izleme deneyiminizi gerçek zamanlı olarak geliştirmek için bir milyondan fazla veri noktasından oluşan geniş bir veritabanından içerik türünü tanır, paraziti giderir ve resim kalitesini optimize eder.
*AI Picture Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
*AI Picture Pro, yalnızca NanoCell 86 inç TV'lerin NANO75, NANO76, NANO79 modelleri ve UHD 86 inç TV'lerin UQ90/91 modellerinde mevcuttur.
AI Sound Pro
Sinematik Ses Kalitesiyle Tanışın
Dolby Atmos ile 3D uzamsal ses teknolojisinin büyüleyici etkisini deneyimleyin. Derin öğrenme algoritmaları, 2 kanallı sesi büyüleyici sanal 5.1.2 surround sese dönüştürür. Sanal surround ve sanal yüksekliğin eklenmesiyle, sesin dört bir yandan geldiği izlenimini verir.
*LG OLED Z2, G2, C2, QNED99 ve QNED95, α9 5. Nesil AI İşlemci ve sanal surround 7.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.
*LG OLED B2, A2, QNED90, QNED85 ve QNED80, α7 5. Nesil AI İşlemci ve sanal surround 5.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.
*UQ80/75/70, α5 5. Nesil AI İşlemci sanal surround 5.1 kanal yükseltme özelliğine sahiptir.
*QNED80, Dolby Atmos'u desteklemez.
OLED
Pikseller hayat buluyor
Süper siyah ve Sonsuz Kontrast ile görüntülerin gerçeğe ne kadar yakın olduğuna inanamayacaksınız.
QNED
Canlı bir renk deneyimi
Quantum Dot ve NanoCell özelliklerine sahip LG QNED, benzersiz renkler sunar.