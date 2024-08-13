Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Güçlü Bir Çip Ile Tanışın

α7 5. Nesil AI İşlemci

Güç Demek Yüksek Performans Demektir

Akıllı α7 5. Nesil AI İşlemci, derin öğrenme algoritmalarından faydalanarak görüntüyü ve sesi optimize eder.

*LG OLED B2, A2, QNED90, QNED85 ve QNED80, α7 5. Nesil AI İşlemciye sahiptir.
*α7 5. Nesil AI İşlemci, yalnızca NanoCell 86 inç TV'lerin NANO75/76/79 modellerinde ve UHD 86 inç TV'lerin UQ90/91 modellerinde mevcuttur.

AI Picture Pro

Görüntüleri Profesyonel Bir Şekilde Optimize Eder

Derin öğrenme algoritmaları, izleme deneyiminizi gerçek zamanlı olarak geliştirmek için bir milyondan fazla veri noktasından oluşan geniş bir veritabanından içerik türünü tanır, paraziti giderir ve resim kalitesini optimize eder.

Oled'İ Keşfedin Qned'İ Keşfedin

*AI Picture Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
*AI Picture Pro, yalnızca NanoCell 86 inç TV'lerin NANO75, NANO76, NANO79 modelleri ve UHD 86 inç TV'lerin UQ90/91 modellerinde mevcuttur.

AI Sound Pro

Sinematik Ses Kalitesiyle Tanışın

Dolby Atmos ile 3D uzamsal ses teknolojisinin büyüleyici etkisini deneyimleyin. Derin öğrenme algoritmaları, 2 kanallı sesi büyüleyici sanal 5.1.2 surround sese dönüştürür. Sanal surround ve sanal yüksekliğin eklenmesiyle, sesin dört bir yandan geldiği izlenimini verir.

*LG OLED Z2, G2, C2, QNED99 ve QNED95, α9 5. Nesil AI İşlemci ve sanal surround 7.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.
*LG OLED B2, A2, QNED90, QNED85 ve QNED80, α7 5. Nesil AI İşlemci ve sanal surround 5.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.
*UQ80/75/70, α5 5. Nesil AI İşlemci sanal surround 5.1 kanal yükseltme özelliğine sahiptir.
*QNED80, Dolby Atmos'u desteklemez.

OLED

LG OLED ekranda renkli şeritler gösterilir ve televizyondan arka plana doğru genişler.

Pikseller hayat buluyor

Süper siyah ve Sonsuz Kontrast ile görüntülerin gerçeğe ne kadar yakın olduğuna inanamayacaksınız.

QNED

TV ve LG QNED Mini LED logosu ortaya yerleştirilmiştir; TV monitörü içinde renkli toz kütlesi patlar ve TV çerçevesinin dışına çıkar.

Canlı bir renk deneyimi

Quantum Dot ve NanoCell özelliklerine sahip LG QNED, benzersiz renkler sunar.

NanoCell

TV ve LG NanoCell logosu ortaya yerleştirilmiştir; NanoCell ekranında soyut ve renkli büyük damlacık desenleri bulunur.

Gerçek anlamda saf renkler

Saf Renk teknolojisi ve 4K netliği bir araya gelerek büyüleyici bir izleme deneyimi sunar.