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α9 Gen5 AI İşlemci 8K
Güç Demek Aklınızı Başınızdan Alacak Performans Demektir
En gelişmiş işlemcimiz, ses ve görüntü kalitesini otomatik olarak optimize ederek sizi tamamen içine alan bir ortam yaratır.
* LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde, QNED99 ve QNED95'te α9 5. Nesil AI İşlemci bulunur.
AI Picture Pro
Görüntüleri Profesyonel bir Şekilde Optimize Eder
Derin öğrenme algoritmaları, izleme deneyiminizi gerçek zamanlı olarak geliştirmek için bir milyondan fazla veri noktasından oluşan geniş bir veritabanından içerik türünü tanır, paraziti giderir ve resim kalitesini optimize eder.
*AI Picture Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
Dynamic Tone Mapping Pro
Net bir Kontrast Farkı
Çok tonlu HDR görüntü eşleme, bir çerçevenin her alanını analiz eder ve blok ton eşleme ile her blok için en uygun ton eğrisini uygular. Başka bir deyişle, gölgeleme ve kontrastı gerçek zamanlı olarak analiz ve optimize eden akıllı işlemci, her sahnede daha net ayrıntılar sunar.
Mavi karanlık mağaranın içi görüntüsü ve sağ alt köşede işlemci çipi görüntüsü bulunur. Hemen aşağıda aynı mavi karanlık mağara görselinin daha soluk bir versiyonu vardır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Dynamic Tone Mapping Pro özelliği LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde, QNED99 ve QNED95'te mevcuttur. LG OLED B2, A2, QNED90, QNED85 ve QNED80, α7 5. Nesil AI İşlemcinin Dynamic Tone Mapping özelliğine sahiptir.
AI Sound Pro
Sinematik ses Kalitesiyle Tanışın
Dolby Atmos ile 3D uzamsal ses teknolojisinin büyüleyici etkisini deneyimleyin. Derin öğrenme algoritmaları, 2 kanallı sesi büyüleyici sanal 7.1.2 surround sese dönüştürür. Sanal yükseklik ve sanal arka alanın eklenmesiyle, sesin her yerden geldiği izlenimini verir.
*LG OLED Z2, G2, C2, QNED99 ve QNED95, α9 5. Nesil AI İşlemci ve sanal surround 7.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.
*LG OLED B2, A2, QNED90, QNED85 ve QNED80, α7 5. Nesil AI İşlemci ve sanal surround 5.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.
*QNED80, Dolby Atmos'u desteklemez.
AI 8K Ölçek Yükseltme
Daha Yüksek Çözünürlüklü bir Dünyaya hoş Geldiniz
AI 8K Yükseltme, kayıp bilgileri analiz etmek ve geri yüklemek için derin öğrenmeden faydalanır ve düşük çözünürlüklü içeriği şaşırtıcı derecede sürükleyici 8K'ya dönüştürür. LG TV'ler, tek adımlı değişken ölçek kullanan ve cihazın içeriği herhangi bir çözünürlükten yükseltmesine olanak tanıyan yükseltilmiş AI 8K Yükseltme teknolojimize sahiptir.
Standart
AI 8K Ölçek Yükseltme
*Yalnızca 8K modellerinde bulunur (LG OLED Z2 serisi, QNED99, QNED95).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Standart ifadesi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.