Çok tonlu HDR görüntü eşleme, bir çerçevenin her alanını analiz eder ve blok ton eşleme ile her blok için en uygun ton eğrisini uygular. Başka bir deyişle, gölgeleme ve kontrastı gerçek zamanlı olarak analiz ve optimize eden akıllı işlemci, her sahnede daha net ayrıntılar sunar.