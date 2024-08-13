Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Alpha9 Nereden Alabilirim

En Güçlü Çipimizle Tanışın

α9 Gen5 AI İşlemci 8K

Güç Demek Aklınızı Başınızdan Alacak Performans Demektir

En gelişmiş işlemcimiz, ses ve görüntü kalitesini otomatik olarak optimize ederek sizi tamamen içine alan bir ortam yaratır.

* LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde, QNED99 ve QNED95'te α9 5. Nesil AI İşlemci bulunur.

AI Picture Pro

Görüntüleri Profesyonel bir Şekilde Optimize Eder

Derin öğrenme algoritmaları, izleme deneyiminizi gerçek zamanlı olarak geliştirmek için bir milyondan fazla veri noktasından oluşan geniş bir veritabanından içerik türünü tanır, paraziti giderir ve resim kalitesini optimize eder.

*AI Picture Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.

Dynamic Tone Mapping Pro

Net bir Kontrast Farkı

Çok tonlu HDR görüntü eşleme, bir çerçevenin her alanını analiz eder ve blok ton eşleme ile her blok için en uygun ton eğrisini uygular. Başka bir deyişle, gölgeleme ve kontrastı gerçek zamanlı olarak analiz ve optimize eden akıllı işlemci, her sahnede daha net ayrıntılar sunar.

OLED'İ KEŞFEDİN QNED'İ KEŞFEDİN

Mavi karanlık mağaranın içi görüntüsü ve sağ alt köşede işlemci çipi görüntüsü bulunur. Hemen aşağıda aynı mavi karanlık mağara görselinin daha soluk bir versiyonu vardır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Dynamic Tone Mapping Pro özelliği LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde, QNED99 ve QNED95'te mevcuttur. LG OLED B2, A2, QNED90, QNED85 ve QNED80, α7 5. Nesil AI İşlemcinin Dynamic Tone Mapping özelliğine sahiptir.

AI Sound Pro

 

Sinematik ses Kalitesiyle Tanışın

Dolby Atmos ile 3D uzamsal ses teknolojisinin büyüleyici etkisini deneyimleyin. Derin öğrenme algoritmaları, 2 kanallı sesi büyüleyici sanal 7.1.2 surround sese dönüştürür. Sanal yükseklik ve sanal arka alanın eklenmesiyle, sesin her yerden geldiği izlenimini verir.

*LG OLED Z2, G2, C2, QNED99 ve QNED95, α9 5. Nesil AI İşlemci ve sanal surround 7.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.
*LG OLED B2, A2, QNED90, QNED85 ve QNED80, α7 5. Nesil AI İşlemci ve sanal surround 5.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.
*QNED80, Dolby Atmos'u desteklemez.

AI 8K Ölçek Yükseltme

Daha Yüksek Çözünürlüklü bir Dünyaya hoş Geldiniz

AI 8K Yükseltme, kayıp bilgileri analiz etmek ve geri yüklemek için derin öğrenmeden faydalanır ve düşük çözünürlüklü içeriği şaşırtıcı derecede sürükleyici 8K'ya dönüştürür. LG TV'ler, tek adımlı değişken ölçek kullanan ve cihazın içeriği herhangi bir çözünürlükten yükseltmesine olanak tanıyan yükseltilmiş AI 8K Yükseltme teknolojimize sahiptir.

Bir kuşun leylak rengindeki parlak yanardöner tüylerinin görüntüsü. İki görüntü: Üst kısım daha canlıdır ve üzerinde işlemci çipi görüntüsünün yanı sıra AI 8K ölçek yükseltme yazısı bulunur; alt kısım daha soluktur.

Standart

Bir kuşun leylak rengindeki parlak yanardöner tüylerinin görüntüsü. İki görüntü: Üst kısım daha canlıdır ve üzerinde işlemci çipi görüntüsünün yanı sıra AI 8K ölçek yükseltme yazısı bulunur; alt kısım daha soluktur.

AI 8K Ölçek Yükseltme

*Yalnızca 8K modellerinde bulunur (LG OLED Z2 serisi, QNED99, QNED95).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Standart ifadesi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.

OLED evo

LG OLED evo ekranda bir çiçeğin renkli soyut bir görüntüsü gösterilir ve televizyondan arka plana doğru genişler.

Yeni LG OLED evo çağı

Brightness Booster ile ultra ince tasarım bir araya gelerek ekranı bir şahesere dönüştürür.

QNED

TV ve LG QNED 8K Mini LED logosu ortaya yerleştirilmiştir; TV monitörü içinde renkli toz kütlesi patlar ve TV çerçevesinin dışına çıkar.

Canlı bir renk deneyimi

Quantum Dot ve NanoCell özelliklerine sahip LG QNED, benzersiz renkler sunar.