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*Ekran görüntüleri temsilidir.
Kanalı mi Değiştirmek Istiyorsunuz? Söylemeniz Yeter.
Uzaktan kumandadaki kanal düğmelerine basmak yerine sadece mikrofon tuşuna basın ve açmak istediğiniz kanalı LG AI TV'ye söyleyin.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sihirli kumandanın tasarımı ve özellikleri ülkeye göre farklılık gösterir.
Sesi Açmanız mi Gerekiyor? Söylemeniz Yeter.
Bulaşık yıkarken televizyonda en sevdiğiniz şarkının çıktı ve sesi açmak istiyorsunuz. Ellerinizi kurulayıp sesi açmakla uğraşmaya vaktiniz yok, yoksa şarkıyı kaçırabilirsiniz. Merak etmeyin, LG AI TV yanınızda. Sesi açmasını söyleyin, sonra şarkıya dilediğiniz gibi eşlik edin.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sihirli kumandanın tasarımı ve özellikleri ülkeye göre farklılık gösterir.
Bir Filmi Bulmaya mi Calışıyorsunuz? Sadece Komut Verin.
Adını bile hatırlamadığınız bir aktörün oynadığı filmi hatırlamaya çalıştığınızda, LG AI TV'nin hafızanızı tazelemesine izin verin. Bir filmi, TV programını ve hatta Youtube'daki bir videoyu bulmasını isteyin, ardından mümkün olan en iyi deneyim için sinema modunu açmasını söyleyin. Patlamış mısırınız soğumadan, aradığınız içeriğin tadını çıkarın.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sihirli kumandanın tasarımı ve özellikleri ülkeye göre farklılık gösterir.
Biraz Müzik Dinlemeye ne Dersiniz? Sadece Komut Verin.
Canınız rahatlamak, dans etmek veya işe odaklanmak istediğinde LG AI TV'yi açın. Çalma listenizden bir şarkı bulmasını, yeni bir müzik önermesini ve hatta kendi kendine kapanmak üzere bir zaman ayarlamasını isteyin.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sihirli kumandanın tasarımı ve özellikleri ülkeye göre farklılık gösterir.
Izleyecek bir Seyler mi Arıyorsunuz? Sadece Komut Verin.
Ne izleyeceğinize ya da dinleyeceğinize karar veremiyor musunuz? LG AI TV yardıma hazır. Alışkanlıklarınızı öğrenen LG AI TV, bazen ne istediğinizi sizden daha iyi bilebilir. Ondan bir öneri isteyin ve keyfinize bakın.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sihirli kumandanın tasarımı ve özellikleri ülkeye göre farklılık gösterir.
TV'de bir Yemek mi Gördünüz? Hemen Tarifini Oynatın.
TV'de gördüğünüz yemekler karnınızı mı acıktırdı? Yoksa gördüğünüz güzel yerler içinizde seyahat etme isteği mi uyandırdı? LG AI TV ile merakınızı giderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ekran içeriği hakkında soru sormak. LG AI TV anında isteğinizi yerine getirir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sihirli kumandanın tasarımı ve özellikleri ülkeye göre farklılık gösterir.
Yeni bir Egzersiz Programı mi Arıyorsunuz? Sormanız Yeter.
Ekipman kurma, egzersiz rehberi bulma, esneme hareketleri. Ev egzersizleri ilk bakışta zor gelebilir. LG AI TV'nin işinizi kolaylaştırmasına izin verin. Yeni bir egzersiz videosu isteyin ve saniyeler içinde harika videolar bulun.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sihirli kumandanın tasarımı ve özellikleri ülkeye göre farklılık gösterir.
Dışarı çıkmayı mi Planlıyorsunuz? Hava Durumunu Sormanız Yeter.
İçinizde bir anda seyahat etme isteği uyanırsa, hemen hava durumunu LG AI TV'den öğrenebilirsiniz. Başka şeyler izlerken bile hava tahminlerini isteyin, hava durumu hemen önünüze gelsin. Hatta başka sorular da sorabilirsiniz. LG AI TV, neye ihtiyacınız olduğunu sezgisel olarak anlar ve size gerekli ayrıntıları sağlar.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sihirli kumandanın tasarımı ve özellikleri ülkeye göre farklılık gösterir.