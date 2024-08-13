Adını bile hatırlamadığınız bir aktörün oynadığı filmi hatırlamaya çalıştığınızda, LG AI TV'nin hafızanızı tazelemesine izin verin. Bir filmi, TV programını ve hatta Youtube'daki bir videoyu bulmasını isteyin, ardından mümkün olan en iyi deneyim için sinema modunu açmasını söyleyin. Patlamış mısırınız soğumadan, aradığınız içeriğin tadını çıkarın.