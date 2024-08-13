AI Parlaklık Kontrolü, ortam aydınlatma koşullarına göre ton eşleştirmeyi ve ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Ekran, ışık halkası etkisini azaltmak ve netliği artırmak için aydınlık ortamlarda parlaklaşır ve karanlık ortamlarda kararır. Bu otomatik ayarlamalar ekranı optimize ederek içeriğinizin her zaman harika görünmesini sağlar.