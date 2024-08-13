We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Α7 4. Nesil Yapay Zeka Işlemcisi Ile Daha Güçlü Bir TV Deneyimini Keşfedin.
AI Görüntü
Olağanüstü Görüntüye Kavuşun.
Α7 4. Nesil Yapay Zeka İşlemcisi, içerik türünü ve ortam aydınlatma koşullarınızı otomatik olarak tanır ve ekran ayarlarını buna göre optimize eder. Otomatik ayarlamalar, gelişmiş bir TV deneyimi sağlayan net ve yüksek kaliteli görseller sunar.
AI Picture özelliği OTT uygulamalarında yayınlanan telif hakkı korumalı içeriklerde çalışmaz.
Otomatik Tür Seçimi
Her Sahnede En Lyi Görüntüyü Ön Plana Çıkarın.
İşlemci, içerik türünü (film, spor, animasyon veya standart) analiz ederek görüntüyü ve sesi otomatik olarak türe en uygun şekilde ayarlar.
Atı öpen bir kızı, topa vuran bir beyzbol oyuncusunu ve gökyüzünde uçan hareketli bir uçağı gösteren üç resim.
AI Parlaklık Kontrolü
Hem Gündüz Hem De Gece Mükemmel Bir Ekran.
AI Parlaklık Kontrolü, ortam aydınlatma koşullarına göre ton eşleştirmeyi ve ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Ekran, ışık halkası etkisini azaltmak ve netliği artırmak için aydınlık ortamlarda parlaklaşır ve karanlık ortamlarda kararır. Bu otomatik ayarlamalar ekranı optimize ederek içeriğinizin her zaman harika görünmesini sağlar.
Kanepede oturarak duvara monte edilmiş büyük bir TV'de film izleyen kadına ait iki resim. Soldaki görüntü aydınlık, sağdaki görüntü karanlık bir odayı gösteriyor.
Mükemmel TV'nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
AI Ses
A+ Ses Deneyimi.
Α7 4. Nesil Yapay Zeka İşlemcisi, ses kaynaklarını analiz ederek izlediğiniz içeriğe ve TV'nin yaşam alanınızdaki konumuna göre sesi optimize eder. Ayrıca, her yönüyle daha iyi bir ses deneyimi için ses kanallarını çoğaltır.
Karanlık bir arka planın önünde gitar çalan bir adamı gösteren TV ekranı. TV'nin yan tarafında farklı ses ayarları, önde ise ses dalgalarını görselleştiren renkli çizgiler bulunur.
Virtual Surround 5.1 Kanal Çoğaltma
Ses Kalitenizde Devrim Yaratın.
AI algoritması, daha sürükleyici bir sanal 5.1 surround ses deneyimi sunmak için sesi 2 kanala çıkarır. Daha yoğun bir ses sunarak daha iyi bir dinleme deneyimi sağlar.
Karanlık bir odada, gün batımında aydınlık bir şelalenin gösterildiği büyük bir düz ekran TV. Dalgalar, sanal surround sesi temsil eden dairesel bir düzende TV'den yayılıyor.
Adaptif Ses Kontrolü
Mükemmel Ses Ile Tanışın.
İşlemci, izlediğiniz her türlü drama, spor, film, haber veya müzik içeriğini tanıyarak sesi söz konusu içerik türü için optimize eder. Haber spikerlerinin sesi daha net, filmlerin ses efektleri daha canlı hale gelir.
Soldan sağa zırhlı bir adam, mikrofona şarkı söyleyen bir kadın, bir rugby oyuncusu, kafalarını birbirine dayamış bir çift ve haber sunan bir adamdan oluşan beş resim.
AI Akustik Ayar
Akustik Ayarın Sağladığı Kalite.
Sihirli Uzaktan Kumanda, odanın büyüklüğünü, TV'nin konumunu ve oturduğunuz yeri tespit eder. İşlemci daha sonra sesi yaşam alanınıza uyacak şekilde ayarlar ve dengeler.
İçinde duvara monte edilmiş bir TV ve karşısındaki duvara yaslanarak kanepede oturan ve TV'ye bakan bir kadının bulunduğu aydınlık odanın geniş görünümü.
*Sihirli Uzaktan Kumanda kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterir