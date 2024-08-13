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Ai Işlemci. Olağanüstü Kaliteye Tanik Olun.
Olağanüstü Kaliteye Tanik Olun.
AI Picture Pro
Profesyonel Görüntü Kalitesi.
Bir milyondan fazla görsel veri noktasından oluşan geniş bir veritabanı ile geliştirilen derin öğrenme algoritması, içerik kalitesini tanırken, 4. nesil α9 AI işlemci ise paraziti ortadan kaldırarak kontrast ve doygunluğu optimize eder. Böylelikle canlı, net ve yüksek kaliteli görseller elde edebilirsiniz.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*AI Picture Pro yalnızca Z1, G1, C1, QNED99, QNED95, NANO99 ve NANO95 modellerinde desteklenir.
Sahne Analizi
Her Sahne Birbirinden Güzel.
Sahne analizi özelliği, ekranda gösterilenleri dört sahne türünden birine sınıflandırır: Manzara, Gece, Şehir ve Diğer. Ardından, görüntü kalitesini iyileştirmek için farklı geliştirmeler ve AI ölçek yükseltme uygulayarak görüntüyü uygun şekilde işler. "Manzara", kenarları ve dokuları geliştirirken rengi ve netliği vurgular. "Gece", gölgedeki farklılıkları daha görünür hale getirir. "Şehir ise binaların keskinliğini artırır.
Manzara, şehir, gece ve diğer sahne türlerine göre resim kalitesinin karşılaştırılması.
Yüz Güzelleştirme ve Metin Ölçeğini Yükseltme
Yüzler Ve Metin Artık Çok Daha Net.
Geliştirilmiş derin öğrenme teknolojisi, yüzlerin daha canlı görünmesini ve ekrandaki metnin daha net bir şekilde okunmasını sağlar.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
AI 8K Ölçek Yükseltme
Hepsini Muhteşem 8K Kalitesinde Görün.
α9 AI 8K işlemci, derin öğrenme algoritmalarını kullanarak ayrıntıları ve çözünürlüğü geliştirirken, 2K veya 4K içerikleri en gerçekçi 8K görüntülere dönüştürür. LG'nin en büyük ekranlarında bile, daha az parazit ve gelişmiş netlik ile daha net metin ve görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Bir ormanın ortasındaki antik bir kalede yakın çekim görüntülenen çatı görüntüsünün, ölçeği yükseltildikten sonra daha yüksek netlik ve ayrıntı sergilediğini gösteren karşılaştırma.
*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin kalitesi, kaynak çözünürlüğüne göre değişir.
*Yalnızca Z1, QNED99, QNED95, NANO99 ve NANO95 modellerinde mevcuttur.br>*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
Yüz, Vücut, Obje Güzelleştirme
Resmin Her Parçası Artık Daha Da Güzel.
AI Görüntü algoritması, yalnızca yüzleri değil aynı zamanda vücut ve objeleri de algılar. Görüntü işleme sırasında, nesneler genellikle aşırı soluk görünebilir. AI Görüntü algoritması, bunu engellemek için arka planları ve ana objeleri bağımsız olarak güzelleştirir. Böylelikle daha net ve daha doğal görüntüler elde edebilirsiniz.
Yüz, vücut ve obje alanı seçiliyken tarlada bir köpekle selfie çeken bir kız.
*Vücut ve Obje Güzelleştirme yalnızca Z1'de uygulanır.
Yerleşik Video Dekoderi
GERÇEK 8K Kalitesinde Daha Fazla 8K Video.
AV1, HEVC ve VP9 codec bileşenleri desteği, YouTube'da, diğer yayın akışı hizmetlerinde ve hatta bir USB depolama cihazı üzerinden 8K video izlemenize olanak tanır.
Dağın tepesindeki bir adamın gösterildiği Belgesel sahnesi, ormanda yuvarlak kırmızı bir ışığa bakan çocuğun gösterildiği Yayın Akışı sahnesi ve elinde kılıç tutan bir kadının gösterildiği Filmler sahnesi.
*AV1, 8K YouTube videolarına izin verir. HEVC ve VP9, diğer yayın akışı hizmetlerini ve yerel medya oynatmayı kapsar.
*Yayın akışı, satın alımdan sonra yazılım güncellemesi gerektirebilir. 8K içeriğinin bulunabilirliği, hizmet sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.
*8K oynatım, yüksek bant genişliğine sahip internet bağlantısı gerektirir.
Mükemmel TV'nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
AI Ton Eşleştirme
Her Şey Ayrıntıda Gizlidir.
AI Ton Eşleştirme, görüntüyü analiz eder ve doymuş veya lekeli alanları azaltmak üzere parlaklık seviyelerini ayarlar. Videoları analiz ederken, onları küçük bloklara ayırır ve her blok için ayrı ayrı veri toplar. Bu şekilde, bir sahnedeki her ayrıntı alanını ortaya çıkarır ve ton eğrilerini kare kare optimize eder.
Otomatik Tür Seçimi
Her Türü En Iyi Haliyle Izleyin.
İşlemci, içerik türünü (film, spor, animasyon veya standart) analiz ederek görüntüyü ve sesi otomatik olarak türe en uygun şekilde ayarlar.
Bir film sahnesi, golf maçı ve animasyon sahnesi dikey ve eğik olarak sıralanmıştır.
AI Parlaklık Kontrolü
Her Türlü Aydınlatmada Mükemmel Bir Görüntü.
Bir ışık sensörü, çevredeki ortam ışığını ölçer. Ardından, işlemci en uygun ekran parlaklığını sağlamak için ton eşleştirmeyi hassas bir şekilde ayarlar. Parlaklık ayarlamalarıyla düzeltilen HDR içeriği, karanlık sahneleri çarpıcı kontrast, ayrıntı ve renk derinliğine sahip görüntülere dönüştürür.
Farklı parlaklık koşullarına sahip oturma odalarında televizyonda aynı sahneyi izleyen iki kadının yan yana görüntüsü.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Mükemmel TV'nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
AI Picture Pro
Profesyonel Ses Kalitesi.
17 milyondan fazla ses veri noktasından veri alan işlemci, sesleri, efektleri ve frekansları tanımlayarak sesleri türüne göre optimize eder. Yeni Otomatik Ses Seviyesi Ayarlama özelliği ise farklı içerik türlerinde tutarlı ses seviyelerini korur.
İki tarafta müzik paneli grafikleri ile davul çalan gözlüklü adam.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*AI Sound Pro yalnızca Z1, G1, C1, QNED99, QNED95, NANO99 ve NANO95 modellerinde desteklenir.
Sanal 5.1.2 Kanal Artırma
Etrafınızı Saran Ses Kalitesi.
İki kanallı sesin kanal sayısını yükselterek oldukça nitelikli bir 5.1.2 surround ses yaratan AI algoritması, böylelikle kaliteyi artırarak daha iyi bir dinleme deneyimi sunar.
TV'de sular içinde koşan dört beyaz at ve surround ses grafiği.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Adaptif Ses Kontrolü
Mükemmel Ses Ile Tanışın.
İşlemci, izlediğiniz her türlü drama, spor, film, haber veya müzik içeriğini tanıyarak sesi söz konusu içerik türü için optimize eder. Haber spikerlerinin sesi daha net, filmlerin ses efektleri daha canlı hale gelir.
Film, Müzik, Spor, Drama ve Haber yazılı beş dikey başlık kartı.
Otomatik Ses Düzenleme
Artık Sesi Kısıp Açmakla Uğraşmayın.
Otomatik Ses Düzenleme özelliği, ses seviyelerini ayarlayarak ve ses seviyesini kanallar ve akış uygulamaları arasında geçiş yaparken bile farklı içerik türlerinde net ve tutarlı tutarak uzaktan kumanda kullanımını en aza indirir.
*Otomatik Ses Düzenleme, AI Sound Pro açık olduğunda TV sesinde otomatik olarak etkin hale gelir.
*Otomatik Ses Düzenleme, yalnızca AI Sound Pro ve TV Ses Modu Paylaşımı açıksa harici cihazlarda çalışır.
*Harici cihaz olarak yalnızca 2021 LG Soundbar desteklenmektedir.
AI Akustik Ayar
Yaşam Alanınızla Uyumlu.
Sihirli Uzaktan Kumanda, odanın büyüklüğünü, TV'nin konumunu ve oturduğunuz yeri tespit eder. İşlemci daha sonra sesi yaşam alanınıza uyacak şekilde ayarlar ve dengeler.
Büyük ve minimalist döşenmiş oturma odasında TV'de dans eden insanları izleyen kadın.