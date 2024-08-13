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Saf Renklerin Sırrı.
Saf Renklerin sırrı NanoCell teknolojimizde yatar. Nanopartiküller, saf olmayan renkleri RGB dalga boylarından çıkararak ekranda yalnızca saf ve doğru renklerin görüntülenmesini sağlar.
%100 Renk Tutarlılığı
Kusursuz Tutarlılık Sunan Saf Renkler.
LG NanoCell TV, Nano teknolojisi sayesinde Saf Renkleri geniş izleme açılarından yüksek tutarlılıkta görüntülemenizi sağlar. Renk tutarlılığı, renk ve aydınlatma açısından ekran tutarlılığını temsil eder. Intertek tarafından onaylanan LG NanoCell TV, CIE DE2000 formülüne göre ±30° görüntüleme açısıyla 18 renk deseninde %100 Renk Tutarlılığı elde eder. Başka bir deyişle, LG NanoCell TV, geniş açılardan bakıldığında bile renkleri zengin ve doğru bir şekilde görüntüler.
Yan yana duran iki LG NanoCell TV'de, çok renkli boya parçacıklarını tutan ellerin önden ve açılı görüntüsü gösterilir. Resim her iki açıdan da tutarlı bir şekilde canlı ve doğru görüntülenir.
*%100 Renk Tutarlılığının, ±30° izleme açısına sahip 18 renkli Macbeth deseniyle CIE DE2000'e göre ölçüldüğünü Interteck tarafından onaylanmıştır.
*%100 Renk Tutarlılığı, 50 inç NANO85 modelinde desteklenmez. NANO85 modelinin diğer tüm boyutlarında ve NANO90, NANO95 ve NANO99 modellerinin tüm boyutlarında desteklenir. %100 Renk Tutarlılığını destekleyen tüm modeller InterTeck tarafından onaylanmıştır.
Full Array Karartma ile Koyu Siyahlar
Saf Renkler, Koyu Siyahlarla Daha da Geliştirildi.
LG NanoCell TV, Saf Renkleri ustalıkla tamamlayan koyu siyahlarla mükemmel görüntü kalitesi sağlar. Full Array Yerel Karartma teknolojisi, TV ekranının hemen arkasında bulunan birden fazla karartma bölgesine sahiptir. Bağımsız olarak kontrol edilebilen bu bölgeler, siyah seviyelerini artırarak karanlık sahnelere daha fazla ayrıntı ve derinlik kazandırır. Daha hassas arka ışık kontrolü, izlediğiniz tüm içeriklerde daha fazla kontrast ve daha ayrıntılı bir görüntü sunarak arka ışık sızmasını ve ışık halkası etkisini önlemeye olur.
"Havai fişek gösterisini izleyen kadın ve çocuğun arkadan görüntüsü. Görüntü ortadan ikiye ayrılmıştır: Sol tarafta standart LCD TV'lerde görüldüğü gibi gri ve soluk renkli bir arka plan varken, sağ tarafta LG NanoCell TV'de görüldüğü gibi daha koyu siyahlar ve daha canlı renkler vardır. Farklı TV karartma teknolojileri, ortadan ikiye ayrılmış bir resimde sunulur. Sol tarafta Kenar karartma, sağda Full Array Karartma vardır. Sağda daha fazla ayrıntı ve net çözünürlük gösterilir."
*Full Array Karartma; NANO99, NANO95 ve NANO 90 modellerinin tüm boyutlarında desteklenir. Yalnızca 86 inç NANO85 modelinde mevcuttur.
*NanoCell Teknolojisine sahip olmayan standart LG UHD televizyona kıyasla.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
Mükemmel TV'nizi Bulduğunuzu mu Düşünüyorsunuz?
Gerçek 8K
Tam Çözünürlükte Saf Renkler.
Saf Renkler, Gerçek 8K'da hiç olmadığı kadar iyi görünür. Bunun nedeni, LG NanoCell TV'nin yüksek çözünürlüklü bir ekran için yaklaşık 33 milyon piksel sunmasıdır. Piksel yoğunluğu ne kadar yüksekse, çözünürlük o kadar iyi olur. Yüksek piksel yoğunluğunu mükemmele yakın bir kontrast modülasyonu seviyesiyle birleştiren 8K ekran, Saf Renkleri daha da iyi hale getirerek 8K TV'de CTA'nın beklentilerinin ötesine geçen çarpıcı, yüksek kaliteli bir görüntü sunar.
Yapraklı bir arka planın önünde parlak renkli bir bukalemunu gösteren TV ekranının sol üst bölümü. Görüntünün altında, bukalemun gözünün Full HD ve 8K çözünürlükteki farkını ayrıntılı olarak gösteren daha küçük görüntüler bulunur.
*CTA (Tüketici Teknolojisi Derneği): ABD'de 2.200'den fazla tüketici teknolojisi şirketini temsil eden bir standart ve ticari kuruluş.
*CTA sertifikası, resmi sektör şartlarına uygun bir ürüne verilir.
*Yalnızca 8K modellerde mevcuttur.
*CM değerleri, LG kurum içi araştırması tarafından test edilen 65NANO99 modellerine dayanır.
*Belirtilen CM değeri yatay olarak test edilmiştir.
AI 8K Ölçek Yükseltme
Saf Renklerle Her Şey Daha Kaliteli.
LG NanoCell TV, Saf Renkleri daha da zirveye çıkararak nefes kesici 8K çözünürlükte her türlü içeriğin keyfini çıkarmanızı sağlar. AI işlemci, izlediklerinizi analiz etmek ve yerel olmayan 8K içeriği büyüleyici bir 8K içeriğine dönüştürmek üzere derin öğrenme algoritmaları kullanır. Büyütülen görüntü, en büyük ekranlarımızda görüntülendiğinde bile fark edilir derecede daha yüksek detay ve çözünürlük seviyeleri ve daha net görüntüler sağlar.
Yan yana duran, kırmızı tuğlalı şehir binalarının görüntüsü. Sağdaki görüntü daha keskin ve nettir; görüntünün AI 8K ölçek yükseltme ile nasıl iyileştirilebileceğini gösterir.
*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
*Yalnızca 8K modellerde mevcuttur.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
Entegre Video Dekoderi
8K'da Saf Renkler Için Tam Destek.
LG NanoCell TV, 8K ihtiyaçlarınızı karşılar. Yerleşik video kod çözücü, AV1 ve HEVC dahil olmak üzere çeşitli kodek türleri için destek sağlar. Bu da size yerel medya, YouTube ve diğer veri akışı hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan 8K içeriğin keyfini çıkarma özgürlüğü verir.
Soldan sağa: Kayalık bir dağda yürüyüş yapan adamın görüntüsü; kırmızı ışık yayan bir tünelin önünde duran çocuğun bulunduğu karanlık sahne; beyaz bir arka planın önünde kılıç tutan mavi elbiseli kadın.
*AV1 ile YouTube’da en yeni 8K videoları izleyebilirsiniz. HEVC desteği, diğer yayın akışı hizmetlerini ve yerel medya oynatmayı kapsar.
*Yayın akışı, satın alımdan sonra yazılım güncellemesi gerektirebilir. *8K içerik kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir ve 8K oynatım, yüksek bant genişliğine sahip internet bağlantısı gerektirir.
Mükemmel TV'nizi Bulduğunuzu mu Düşünüyorsunuz?
Saf Renklerden Bir Yelpaze.
LG NanoCell TV'yi mükemmel yapan her şey, Ultra Geniş Ekran ile daha da zirveye çıkar. Bu devasa, yüksek çözünürlüklü ekran, en sevdiğiniz içerikleri daha da büyüleyici hale getirir.
Şehir manzaralı pencerenin yanında gri duvara monte edilmiş düz ekran TV. TV'nin solunda bir lamba vardır ve ekranda bulutlarla kaplı mavi bir gökyüzünün önünde karla kaplı bir kayanın üzerinde duran yürüyüşçü gösterilir.