Saf Renkler, Gerçek 8K'da hiç olmadığı kadar iyi görünür. Bunun nedeni, LG NanoCell TV'nin yüksek çözünürlüklü bir ekran için yaklaşık 33 milyon piksel sunmasıdır. Piksel yoğunluğu ne kadar yüksekse, çözünürlük o kadar iyi olur. Yüksek piksel yoğunluğunu mükemmele yakın bir kontrast modülasyonu seviyesiyle birleştiren 8K ekran, Saf Renkleri daha da iyi hale getirerek 8K TV'de CTA'nın beklentilerinin ötesine geçen çarpıcı, yüksek kaliteli bir görüntü sunar.