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85 inç LG UHD AI NU8E 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

85NU8E0B3LA_Turkiye.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
85NU8E0B3LA_Turkiye.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

85 inç LG UHD AI NU8E 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

85NU8E0B3LA
Front view of 85 inç LG UHD AI NU8E 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026 85NU8E0B3LA
Ön ve yan görünümleri gösterilen LG NANO 4K UHD AI NU85, 1890 mm ekran genişliği, 1088 mm ekran yüksekliği, standıyla birlikte 1148 mm yükseklik, 72,4 mm profil derinliği ve 1565 x 362 mm stant taban alanına sahip 85 inç ekranı vurguluyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Büyük TV, yaşam alanında duvara monte edilmiş. Konfeti ve kupanın yer aldığı bir spor zaferi sahnesini göstererek canlı renkleri, net detayları ve sürükleyici bir ölçek hissini vurguluyor.
Nano Ayrıntı Geliştirici özelliğine sahip LG NANO 4K UHD AI NU85, kontrastı ve derinliği artırmak ve daha net ve üç boyutlu 4K görüntü sunmak için ince dokuları algılayan alfa AI İşlemci ile desteklenen bir tüy resmi gösteriyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85, SDR ve HDR10 Pro'yu karşılaştıran bölünmüş bir manzara görüntüsünde HDR10 Pro'yu vurguluyor. Görselde, gün batımında göl sahnesinde daha parlak vurgular, daha derin gölgeler ve gelişmiş kontrast belirginleşiyor ve daha zengin ayrıntı ve netlik sunuyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85'in 9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci özelliği, sarı bir devre kartının ortasında parlayarak, gelişmiş kontrast ve derinlikle 4K görüntü netliğini artıran daha akıllı ve daha güçlü yapay zeka işlemeyi vurguluyor.
LG NANO 4K UHD AI NU8E, 4K Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme özellikleriyle, bir deniz aslanının su altı sahnesinde yapay zekanın her kareyi 4K çözünürlüğe yükselttiğini gösteriyor.
LG QNED evo AI QNED85’e uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ile üstte veri ve sistem korumasını temsil eden 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösteriliyor.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Çoklu AI aramasını takdir eder.
LG NANO 4K UHD AI NU85’in kişiselleştirme için AI Portalı özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85 ana ekranı, ücretsiz canlı TV kanallarını, filmleri ve özel içerikleri gösteren LG Channels arayüzüne geçiyor. Ödeme, abonelik ve set üstü kutu gerekmeden yüzlerce eğlence seçeneğine doğrudan erişimi vurguluyor.
85 inç LG UHD AI NU8E 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
Üstün Oyun Deneyimi için LG NANO 4K UHD AI NU85 daha akıcı hareketi vurgulayan bir karşılaştırma ile hızlı tempolu bir aksiyon oyunu sahnesini gösteriyor. 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG ve GeForce NOW özelliklerini destekliyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85'in arka yüzü gösteriliyor. Düzgün aralıklarla yerleştirilmiş yatay çıkıntılara sahip temiz, yapılandırılmış bir görünüm yaratan ve tüm yüzey boyunca Doğrusal Akış Tasarımını vurgulayan metal arka panel vurgulanıyor.
Front view of 85 inç LG UHD AI NU8E 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026 85NU8E0B3LA
Ön ve yan görünümleri gösterilen LG NANO 4K UHD AI NU85, 1890 mm ekran genişliği, 1088 mm ekran yüksekliği, standıyla birlikte 1148 mm yükseklik, 72,4 mm profil derinliği ve 1565 x 362 mm stant taban alanına sahip 85 inç ekranı vurguluyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Büyük TV, yaşam alanında duvara monte edilmiş. Konfeti ve kupanın yer aldığı bir spor zaferi sahnesini göstererek canlı renkleri, net detayları ve sürükleyici bir ölçek hissini vurguluyor.
Nano Ayrıntı Geliştirici özelliğine sahip LG NANO 4K UHD AI NU85, kontrastı ve derinliği artırmak ve daha net ve üç boyutlu 4K görüntü sunmak için ince dokuları algılayan alfa AI İşlemci ile desteklenen bir tüy resmi gösteriyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85, SDR ve HDR10 Pro'yu karşılaştıran bölünmüş bir manzara görüntüsünde HDR10 Pro'yu vurguluyor. Görselde, gün batımında göl sahnesinde daha parlak vurgular, daha derin gölgeler ve gelişmiş kontrast belirginleşiyor ve daha zengin ayrıntı ve netlik sunuyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85'in 9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci özelliği, sarı bir devre kartının ortasında parlayarak, gelişmiş kontrast ve derinlikle 4K görüntü netliğini artıran daha akıllı ve daha güçlü yapay zeka işlemeyi vurguluyor.
LG NANO 4K UHD AI NU8E, 4K Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme özellikleriyle, bir deniz aslanının su altı sahnesinde yapay zekanın her kareyi 4K çözünürlüğe yükselttiğini gösteriyor.
LG QNED evo AI QNED85’e uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ile üstte veri ve sistem korumasını temsil eden 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösteriliyor.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Çoklu AI aramasını takdir eder.
LG NANO 4K UHD AI NU85’in kişiselleştirme için AI Portalı özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85 ana ekranı, ücretsiz canlı TV kanallarını, filmleri ve özel içerikleri gösteren LG Channels arayüzüne geçiyor. Ödeme, abonelik ve set üstü kutu gerekmeden yüzlerce eğlence seçeneğine doğrudan erişimi vurguluyor.
85 inç LG UHD AI NU8E 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
Üstün Oyun Deneyimi için LG NANO 4K UHD AI NU85 daha akıcı hareketi vurgulayan bir karşılaştırma ile hızlı tempolu bir aksiyon oyunu sahnesini gösteriyor. 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG ve GeForce NOW özelliklerini destekliyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85'in arka yüzü gösteriliyor. Düzgün aralıklarla yerleştirilmiş yatay çıkıntılara sahip temiz, yapılandırılmış bir görünüm yaratan ve tüm yüzey boyunca Doğrusal Akış Tasarımını vurgulayan metal arka panel vurgulanıyor.

Temel Özellikler

  • Nano Ayrıntı Geliştirici: Daha gerçekçi 4K görüntüler için dokuyu ve derinliği iyileştirir.
  • Doğrusal Akış Tasarımı: Mekanınızı tamamlayacak şekilde geliştirilmiş zarif ve sağlam bir görünüme sahiptir.
  • Ödüllü webOS: Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli gelişmiş AI deneyimleri sunar.
  • AI Portalı: LG Shield tarafından korunan akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar.
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Neden LG NANO 4K UHD?

Nano Ayrıntı Geliştirici özellikli LG NANO 4K UHD AI NU85, mikro ayrıntıları geliştirmek, daha net ve canlı 4K görüntü kalitesi sunmak için dokuları ve renk hacmini algılayan alfa AI İşlemci ile desteklenen tüy resmi gösteriyor.

Nano Ayrıntı Geliştirici

Doğrusal Akış Tasarımına sahip LG NANO 4K UHD AI NU85, çok açılı bir görünümle sunuluyor. Üstte bir arka panel, sol altta duvara monte edilmiş TV bulunan yaşam alanı sahnesi ve sağ altta çıkıntılı metalin yakın çekim görüntüsü var.

Doğrusal Akış Tasarımı

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir.

LG Shield Güvencesiyle

Ödüllü Çoklu AI webOS özellikli LG NANO 4K UHD AI NU85, TV arayüzü üzerinden erişilebilen yapay zeka desteğini gösteren Microsoft Copilot ve Google Gemini logolarıyla koyu bir arka planda sunuluyor.

Ödüllü Çoklu AI webOS

LG NANO 4K UHD AI NU85’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI sembolünün etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.

Kişiselleştirme için AI Hub

LG Channels özellikli LG NANO 4K UHD AI NU85, çok çeşitli görüntüleme seçeneklerine doğrudan erişimle canlı TV kanalları, filmler ve özel içerik dahil sınırsız ücretsiz eğlence sunuyor.

LG Channels: Ücretsiz, Sınırsız Eğlence

LG NANO 4K UHD, büyük ekranda netliği ve ayrıntıyı nasıl iyileştiriyor?

LG NANO 4K UHD, her sahnede zengin ayrıntıları ortaya çıkarmak için üretilmiştir. Nano Ayrıntı Geliştirici özelliği kontrastı, ayrıntıyı ve parlaklığı nano düzeyde geliştirmek için her kareyi analiz eder. Gelişmiş yükseltme algoritmaları, çözünürlüğü 4K'ya taşır. En sevdiğiniz içerikleri daha net ve daha kaliteli olarak ultra büyük ekranda izleyin.

Nano Ayrıntı Geliştirici

Daha gerçekçi derinlik için kontrastı iyileştirir

alfa AI İşlemci ile desteklenen TV’niz, nano ayrıntıları ortaya çıkarmak için görüntüleri analiz eder ve daha gelişkin üç boyutlu sahneler sunmak için kontrastı ve derinliği artırır.

Nano Ayrıntı Geliştirici özelliğine sahip LG NANO 4K UHD AI NU85, kontrastı ve derinliği artırmak ve daha net ve üç boyutlu 4K görüntü sunmak için ince dokuları algılayan alfa AI İşlemci ile desteklenen bir tüy resmi gösteriyor.

HDR10 Pro

Her sahnede canlı ayrıntılar ve daha derin kontrast

HDR10 Pro formatımız daha parlak vurgular ve daha derin gölgeler sunar. Daha zengin ayrıntılara sahip daha parlak sahnelerin keyfini çıkarın.1)

LG NANO 4K UHD AI NU85, SDR ve HDR10 Pro'yu karşılaştıran bölünmüş bir manzara görüntüsünde HDR10 Pro'yu vurguluyor. Görselde, gün batımında göl sahnesinde daha parlak vurgular, daha derin gölgeler ve gelişmiş kontrast belirginleşiyor ve daha zengin ayrıntı ve netlik sunuyor.

LG NANO 4K UHD AI NU85, SDR ve HDR10 Pro'yu karşılaştıran bölünmüş bir manzara görüntüsünde HDR10 Pro'yu vurguluyor. Görselde, gün batımında göl sahnesinde daha parlak vurgular, daha derin gölgeler ve gelişmiş kontrast belirginleşiyor ve daha zengin ayrıntı ve netlik sunuyor.

9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci

Daha akıllı ve daha güçlü işleme için geliştirilmiştir

Artırılmış GPU ve CPU ile desteklenen alfa 7 AI İşlemci, gelişmiş kontrast ve üç boyutlu derinliğe sahip 4K netlik sunmak için nano ölçekli görüntü optimizasyonu gerçekleştirir.

LG NANO 4K UHD AI NU85'in 9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci özelliği, sarı bir devre kartının ortasında parlayarak, gelişmiş kontrast ve derinlikle 4K görüntü netliğini artıran daha akıllı ve daha güçlü yapay zeka işlemeyi vurguluyor.

LG NANO 4K UHD AI NU85'in 9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci özelliği, sarı bir devre kartının ortasında parlayarak, gelişmiş kontrast ve derinlikle 4K görüntü netliğini artıran daha akıllı ve daha güçlü yapay zeka işlemeyi vurguluyor.

Neden LG AI TV?

LG AI TV, kişiselleştirilmiş AI Hub ile her günü daha akıllı hale getirirken görüntü ve sesi optimize eder.

LG AI TV hakkında daha fazlasını keşfedin

AI Hub’ın öne çıkan 3 avantajını keşfedin

Google Gemini ve Microsoft Copilot ile gelişmiş Çoklu AI arama

Aradığınızı söyleyin, ardından size en uygun AI modelini seçin. Sistem, daha geniş ve daha ilgili sonuçlar sunmak için birden fazla AI modeline bağlanır.8)

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve bilgilere ulaşın

AI Konsiyerj, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış içerik ve güncellemeler sunar. Bu Sahnede, izlediklerinize dayalı olarak ilgili öneriler ve bilgiler sunarken, Üretken AI görüntü arama ve oluşturmayı mümkün kılar.9)

LG AI TV sesinizi tanır ve sizi yalnızca size özel hazırlanmış Sayfam’a yönlendirir!

Sayfam’a yönlendirildiğinizde hava durumu, takvim ve widget’lardan favori spor skorlarınıza kadar her şeyi bir bakışta görebilirsiniz.10)

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Çoklu AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Çoklu AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Ödüllü Çoklu AI webOS

Ödüllü webOS artık LG Shield güvencesiyle

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

Editor's Choice Ödüllü En İyi Smart TV Sistemi

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield

Bilgileriniz Güvende

LG Shield’ın 7 temel teknolojisi; güvenli veri depolama ve yönetimi, güvenli kriptografik algoritmalar, yazılım bütünlüğünün sağlanması, kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü, güvenli veri iletimi, güvenlik olaylarının tespiti ve müdahalesi ile güvenli güncelleme yönetimi sayesinde verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Bilgileriniz Güvende LG Shield hakkında daha fazlasını keşfedin

webOS Yenileme Programı

TV'nizi 5 yıla kadar yükseltin13)

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma

LG TV’niz, LG Dörtlü Koruma ile uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.

Donanımdan yazılıma kadar LG TV’niz korunur. Yerleşik kapasitörler, yıldırım darbeleri de dahil olmak üzere yüksek voltajlara karşı koruma sağlarken, yarı iletkenler aşırı gerilim korumasıyla tasarlanmıştır. Silikon jel ve koruyucu kaplamalar işlemcileri neme karşı korur; verileriniz LG Shield ile güvende kalır.

AI Sihirli Kumanda

Tek bir AI düğmesiyle tüm AI deneyimlerine erişin

tüm AI destekli etkileşimlere erişmek ve kontrol etmek için tek bir AI düğmesi yeterlidir. Kaydırma tekerleği ve anında sesli komutla her kontrol zahmetsizdir.14)

LG NANO 4K UHD AI NU85’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.

LG NANO 4K UHD AI NU85 ana ekranı, ücretsiz canlı TV kanallarını, filmleri ve özel içerikleri gösteren LG Channels arayüzüne geçiyor. Ödeme, abonelik ve set üstü kutu gerekmeden yüzlerce eğlence seçeneğine doğrudan erişimi vurguluyor.

LG Channels

Ücretsiz, sınırsız eğlence

LG Channels, çeşitli platformlardan farklı içerikleri tek merkezde ücretsiz bir araya getirerek sevdiğiniz içerikleri bulmayı kolaylaştırıyor. Gizli maliyetler veya set üstü kutu kurmadan izlemeye başlayın.15）

 

*Türkiye'de LG Channels desteklenmemektedir.

Akıllı Bağlantı özelliğine sahip LG NANO 4K UHD AI NU85, ekranda Home Hub arayüzünü görüntüleyerek LG ThinQ bağlantılarını gösteriyor ve TV, cihazlar ve uygulamalar için tek bir kontrol düzeninde paneller sunuyor.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Akıllı Bağlantı

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Home Hub tüm akıllı cihazlarınızı bir araya getirir. Desteklenen akıllı ekosistemler üzerinden evinizdeki IoT cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanın, kontrol edin ve etkileşim kurun.16)

Mekanınızı bir üst seviyeye taşıyan tasarım

Doğrusal Akış Tasarımı

Mekanınızı tamamlayan zarif, sağlam görünüm

TV’niz, mekanınızı bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış, gerçek bir ağırlık hissi veren modern metalik görünümüyle zevkli, doğrusal bir tasarıma sahiptir.24)

Doğrusal Akış Tasarımına sahip LG NANO 4K UHD AI NU85, çok açılı bir görünümle sunuluyor. Üstte bir arka panel, sol altta duvara monte edilmiş TV bulunan yaşam alanı sahnesi ve sağ altta çıkıntılı metalin yakın çekim görüntüsü var.

Ultra Büyük TV

Daha büyük ekran, daha sürükleyici deneyim

Geniş LG NANO 4K UHD Ultra Büyük TV’de spor karşılaşmalarının, film ve oyunların keyfini çıkarın. Canlı renkleri ve hassas görüntü kalitesiyle, nefes kesici ölçek ve netlikle aksiyonu ortaya çıkarır.25)

LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Büyük TV, yaşam alanında duvara monte edilmiş. Konfeti ve havaya kaldırılmış kupanın yer aldığı büyük ölçekli bir spor zaferi sahnesini göstererek canlı renkleri, netliği ve sürükleyici ölçeği vurguluyor.

LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Büyük TV, yaşam alanında duvara monte edilmiş. Konfeti ve havaya kaldırılmış kupanın yer aldığı büyük ölçekli bir spor zaferi sahnesini göstererek canlı renkleri, netliği ve sürükleyici ölçeği vurguluyor.

Her spor maçının içine dalın

AI Konsiyerj ile Spor Tahmini

Yapay zekayla maç tahminleri alın

AI, maç tahminleri sunmak için takımınızın istatistiklerini ve performansını analiz eder. AI tarafından oluşturulan bu içgörülerle takımınızı desteklemenin keyfini çıkarın.26)

TruMotion

Her türe uyum sağlayan hareket yumuşatma

AI Tür Seçimi, içerik türünü algılar; TruMotion ise filmler, sporlar ve daha fazlası için doğal bir izleme deneyimi sunacak şekilde titreme seviyelerini ayarlayarak uygun düzeyde hareket yumuşatma uygular.

Sports Alert

Uyarılar ayarlayın ve hiçbir anı kaçırmayın

Aksiyonun her anını yakalayın. Uyarılarınızı ayarlayın ve takımınızın maç programları, skorları ve daha fazlası hakkında bildirim alın.

Kazanmaya ayarlanmış bir dünyaya adım atın

Üstün Oyun Deneyimi

Kusursuz performansla kazanmak için oynayın

60 Hz’e varan VRR ile harika bir oyun deneyimi yaşayın. Hızlı yenileme hızıyla birlikte ilk BT ULL sertifikalı kumanda ile her oyun anı daha keyifli hale gelir.28)

Üstün Oyun Deneyimi için LG NANO 4K UHD AI NU85 daha akıcı hareketi vurgulayan bir karşılaştırma ile hızlı tempolu bir aksiyon oyunu sahnesini gösteriyor. 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG ve GeForce NOW özelliklerini destekliyor.

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG NANO 4K UHD AI NU85, ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek hızlı tepkili oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiliyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85, öne çıkan içerikleri ve oyun kutucuklarını birleşik bir arayüzde gösteren ve GeForce NOW ile webOS oyun uygulamalarına erişim sağlayan bir oyun merkezi düzenine sahip LG Oyun Portalını içeriyor.
Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG NANO 4K UHD AI NU85, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösteriyor.
Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG NANO 4K UHD AI NU85, ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek hızlı tepkili oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiliyor.
LG NANO 4K UHD AI NU85, öne çıkan içerikleri ve oyun kutucuklarını birleşik bir arayüzde gösteren ve GeForce NOW ile webOS oyun uygulamalarına erişim sağlayan bir oyun merkezi düzenine sahip LG Oyun Portalını içeriyor.
Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG NANO 4K UHD AI NU85, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösteriyor.
Bluetooth Ultra Düşük Gecikme

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumandalarını destekleyen dünyanın ilk TV’si

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumanda desteğiyle ultra düşük gecikmeli, yüksek performanslı bulut oyun deneyimi sunar ve giriş gecikmesini 2,5 ms’nin altına düşürür. Bulutta oynarken bile kablolu bağlantı hissi veren sorunsuz ve duyarlı kontrolün keyfini çıkarın.29)

LG Oyun Portalı

Oyun için tek durak noktanız

NVIDIA GeForce Now, yerel webOS uygulamaları ve daha fazlasından binlerce oyunu keşfedin. Uzaktan kumanda veya oyun kumandasıyla oynanabilen oyunları kolayca bulun ve Challenge Mode ile diğer oyuncularla yarışın.30)

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici

Oyun ayarlarını oyun tarzınıza uygun şekilde kolayca ince ayarlayın

Hızlı ve gerçek zamanlı kontrol için Oyun Kontrol Panelini, tercih ettiğiniz ayarları ince ayarlamak için Oyun Optimize Ediciyi kullanarak oyun deneyiminizi kolayca özelleştirin. Her oyun oturumunu kolayca optimize etmek için yenileme hızı, gecikme ve görsel modları ayarlayın.

Gerçek Sinema, tüm ayrıntılarıyla korunur

LG NANO 4K UHD AI NU85, bir stüdyoda gösteriliyor. Yönetmen, kontrol panelinde bir filmi düzenliyor ve sol altta FILMMAKER MODE logosu görüntüleniyor.

LG NANO 4K UHD AI NU85, bir stüdyoda gösteriliyor. Yönetmen, kontrol panelinde bir filmi düzenliyor ve sol altta FILMMAKER MODE logosu görüntüleniyor.

FILMMAKER MODE

Tam da yönetmenin hayalindeki filmi izleyin

FILMMAKER Mode, ekstra işlemeyi kapatır ve yönetmenin seçtiği renk, hareket ve en/boy oranını korur. Filmler, stüdyoda tasarlananla aynı görünüm ve hisle oynatılır.31)

LG Soundbar, her sahneyi daha dolgun bir çevreleyen sesle zenginleştirir.

WOW Orkestra

LG TV ve Soundbar’ın senkronize çalıştığı tam surround ses sistemi

Sistem, TV ve Soundbar’ı tek bir yapı olarak senkronize ederek daha dolgun bir surround deneyimi için derinlik ve yön hissini artırır.32)

WOW Orkestra özelliğine sahip LG NANO 4K UHD AI NU85 ekranda bir performansı yöneten orkestra şefini gösteriyor. TV’den ve altındaki soundbar’dan çıkarak odayı dolduran katmanlı ses dalgaları senkronize bir çevreleyen ses deneyimi yaratıyor.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir AIle, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir AIle, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Erişilebilirlik

Yardımcı özellikler, izleme deneyimini daha kapsayıcı hale getirir.

LG TV’ler, Renk Ayarlama Filtresi, İşaret Dili Kılavuzu ve ses yardımcı cihazları için doğrudan bağlantı desteği gibi erişilebilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Sorumluluk Reddi

 

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Teknik özellikler ve işlevler bölgeye, modele ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) ile karasal/havadan TV kullanımı mümkündür (yalnızca ayarlayıcılı TV’ler için). LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

1)*HDR10 Pro bir format değildir, HDR10 içeriğine kare kare uygulanan LG'nin kendi Dinamik Ton Eşleme özelliğidir.

 

6)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.

 

7)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

8)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

 

9)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

 

10)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

 

11)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Sohbet Botu, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

 

12)*Ağ güncellemesi gereklidir.

 

13)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

14)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

 

15)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Türkiye'de faaliyet göstermemektedir.

 

16)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

 

24)*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

 

25)*Maksimum ekran boyutu, modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

26)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

 

28)*60 Hz, değişken yenileme hızına (VRR) dayanan maksimum yenileme hızıdır ve yalnızca 60 Hz’i destekleyen girişlerle çalışır.

*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

 

29)*Bluetooth Ultra Düşük Gecikme, yalnızca seçili 2026 LG TV modelleri için geçerlidir. ULL kontrol cihazı işlevi, yalnızca uyumlu cihazlara bağlandığında desteklenir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

*Oyun kumandası ayrıca satılır.

 

30)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

 

31)*FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.

*FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

 

32)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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