55 inç LG OLED evo AI C6E 4K 165Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

OLED55C6ELB
Temel Özellikler

  • 3.Nesil alfa 11 AI İşlemci destekli Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller ve canlı ayrıntılar
  • Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk, her ışık koşulunda daha derin kontrast ile canlı ve doğru renkler sunar.
  • Ödüllü webOS, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli gelişmiş AI deneyimleri sunar.
  • AI düğmesi, LG Shield ile güvence altına alınan akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim için AI Hub’ın kilidini açar.
Daha fazla
LG Shield için Siber Güvenlik kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

LG Shield Entegreli TV OS Platformu

Çoklu AI için Yapay Zeka kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Çoklu AI mimarisi

AVForums Editörün Seçimi rozeti, 2025/26 dahil olmak üzere art arda 8 yıl boyunca En İyi Akıllı TV Sistemi seçildi.

AVForums Editörün Seçimi - En İyi Smart TV Sistemi 2025/26

“En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl”

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Neden LG OLED evo C6?

Parlaklık Artırıcılı LG OLED evo AI C6, karanlık bir sahnede parlak biçimde aydınlatılmış bir tavuskuşunun ışıldayan tüylerini sergileyerek gelişmiş ayrıntılar ve çarpıcı kontrastla daha parlak vurgular sunuyor.

Parlaklık Artırıcı

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahip LG OLED evo AI C6, solda daha zayıf siyahlar ile sağda daha net ayrıntılar, daha derin siyahlar ve daha canlı renk ifadesini karşılaştıran bölünmüş bir gezegen sahnesini gösteriyor.

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

4K 165Hz’de Rakipsiz Oyun için LG OLED evo AI C6, hareket halindeki sarı açık tekerlekli bir araba ve üstte NVIDIA G-SYNC ile AMD FreeSync Premium logolarıyla yüksek hızlı bir yarış oyununu gösteriyor.

4K 165Hz’de Rakipsiz Oyun

Ödüllü Çoklu AI webOS özellikli LG OLED evo AI C6, TV arayüzü üzerinden erişilebilen yapay zekâ hizmetlerine desteği gösteren Microsoft Copilot ve Google Gemini logolarıyla koyu bir arka planda sunuluyor.

Ödüllü Çoklu AI webOS

LG OLED evo AI C6, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI sembolü, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.

Kişiselleştirme için AI Hub

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir.

LG Shield Güvencesiyle

LG OLED evo C6 üstün görüntü kalitesini nasıl sunar?

LG OLED evo C6 ile yeni nesil OLED’e adım atın. Parlaklık Artırıcı, artırılmış parlaklıkla her kareyi güçlendirirken, 3.Nesil alfa 11 AI 4K İşlemci daha ince ayrıntılar ve yüksek hassasiyet sunar. Tüm aydınlatma koşullarında derinliği koruyan Mükemmel Siyah ile desteklenen ve %100 Renk Hacmi ile Renk Doğruluğu için Mükemmel Renk sertifikasına sahip daha parlak görsellerin keyfini çıkarın. OLED evo C6—parlak ya da karanlık fark etmeksizin, çoğu izleme koşulunda tutarlı ve yüksek kaliteli görüntü performansı sunmak için tasarlanmıştır.

Parlaklık Artırıcı

Üstün Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller

3.Nesil alfa 11 AI İşlemci’nin yeni Işık Artırıcı Algoritması, daha parlak vurgular ve gelişmiş ayrıntılar sunar.2)

 

Parlaklık Artırıcılı LG OLED evo AI C6, karanlık bir sahnede parlak biçimde aydınlatılmış bir tavuskuşunun ışıldayan tüylerini sergileyerek gelişmiş ayrıntılar ve çarpıcı kontrastla daha parlak vurgular sunuyor.

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Her ışıkta Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

LG OLED TV, daha derin kontrast, gelişmiş parlaklık ve canlı, doğru renkler sunan UL onaylı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahiptir. Parlak bir odada bile her yıldızı net şekilde görün.3)

LG OLED evo AI C6, UL sertifikası ve renk hacmi ile renk doğruluğu için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere parlama karşıtı mat ekranı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.

LG OLED evo AI C6, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 40 rozetine sahiptir.

Mavi ışığı azaltmak için Eyesafe onaylıdır; her kare gözleriniz için daha rahattır.4)

3.Nesil alfa11 AI 4K İşlemci, Çift AI Motoru ile

Yeni AI İşlemci, artık yeni Çift AI Motoru ile

3.Nesil alfa 11 AI İşlemci, OLED performansını sınırların ötesine taşıyarak 8,3 milyon kendi kendini aydınlatan pikseli hassas şekilde kontrol eder; artık Çift AI Motoru ile daha da güçlüdür. Tek bir AI motorunun ötesine geçen bu gelişmiş işlem, keskinliği ve dokuyu aynı anda iyileştirerek daha keskin ve daha doğal 4K görüntü kalitesi sunar.5)

LG OLED evo C6 AI TV’nin 3.Nesil alfa 11 AI 4K İşlemci, koyu bir devre kartı üzerinde mor ve mavi ışıkla parlayarak Çift AI Motorunu öne çıkarır; NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunar.

Neden LG AI TV?

LG AI TV, kişiselleştirilmiş AI Hub ile her günü daha akıllı hale getirirken görüntü ve sesi optimize eder.

AI HDR Yeniden Düzenleme

Her kareyi HDR kalitesine yükseltin

AI renk, parlaklık ve kontrastı otomatik olarak optimize eder ve daha zengin, daha gerçekçi görseller için SDR görüntü kalitesini HDR seviyelerine yükseltir.

AI Hub’ın öne çıkan 3 avantajını keşfedin

Google Gemini ve Microsoft Copilot ile gelişmiş çoklu AI arama

Aradığınızı söyleyin, ardından size en uygun AI modelini seçin. Sistem, daha geniş ve daha ilgili sonuçlar sunmak için birden fazla AI modeline bağlanır.9)

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve bilgilere ulaşın

AI Konsiyerj, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış içerik ve güncellemeler sunar. Bu Sahnede, izlediklerinize dayalı olarak ilgili öneriler ve bilgiler sunarken, Üretken AI görüntü arama ve oluşturmayı mümkün kılar.10)

LG AI TV sesinizi tanır ve sizi yalnızca size özel hazırlanmış Sayfam’a yönlendirir!

Sayfam’a yönlendirildiğinizde hava durumu, takvim ve widget’lardan favori spor skorlarınıza kadar her şeyi bir bakışta görebilirsiniz.11)

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Çoklu AI mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Ödüllü Çoklu AI webOS

Ödüllü webOS artık LG Shield güvencesiyle

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl 

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield

Güvenilir güvenlik

LG Shield’ın 7 temel teknolojisi; güvenli veri depolama ve yönetimi, güvenli kriptografik algoritmalar, yazılım bütünlüğünün sağlanması, kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü, güvenli veri iletimi, güvenlik olaylarının tespiti ve müdahalesi ile güvenli güncelleme yönetimi sayesinde verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Güvenilir güvenlik LG Shield hakkında daha fazlasını keşfedin

webOS Re:New Program

TV’nizi 5 yıla kadar ücretsiz olarak yükseltin14)

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma

LG TV’niz, LG Dörtlü Koruma ile uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.

Donanımdan yazılıma kadar LG TV’niz korunur. Yerleşik kapasitörler, yıldırım darbeleri de dahil olmak üzere yüksek voltajlara karşı koruma sağlarken, yarı iletkenler aşırı gerilim korumasıyla tasarlanmıştır. Silikon jel ve koruyucu kaplamalar yonga setlerini neme karşı korur; verileriniz bile LG Shield ile güvende kalır.

AI Sihirli Kumanda

Tek bir AI düğmesiyle tüm AI deneyimlerine erişin

Tüm AI destekli etkileşimlere erişmek ve kontrol etmek için tek bir AI düğmesi yeterlidir. Kaydırma tekerleği ve anında sesli komutla her kontrol zahmetsizdir. 15)

LG OLED evo AI C6, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesi, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.

Neden LG OLED evo Oyun Televizyonu?

Ultra akıcı ve yırtılmasız oyun deneyimi

G-Sync ve AMD FreeSync uyumluluğuyla 4K 165Hz’de oynayın

165Hz’e kadar her oyunda daha keskin ve daha akıcı hareket sunar. G-Sync Uyumlu ve AMD FreeSync Premium, hareketi sabit ve yırtılmasız tutarken; VRR ve ultra düşük giriş gecikmesi, her hareketin akıcı ve duyarlı kalmasını sağlayarak her maçta net bir avantaj sunar.16)

4K 165Hz’de Rakipsiz Oyun için LG OLED evo AI C6, hareket halindeki sarı açık tekerlekli bir araba, ekranda kalın “WIN” metni ve üstte NVIDIA G-SYNC ile AMD FreeSync Premium logolarıyla yüksek hızlı bir yarış oyununu gösteriyor.

0,1 ms tepki süresi sertifikalı OLED, gölgelenme olmaksızın anında yanıt verir

0,1 ms piksel tepki süresi ve ultra düşük gecikme için ALLM sayesinde her komut anında ve hassasiyetle işlenir. Bu yüksek yanıt hızı, hızlı oyun deneyimini net ve kontrollü tutarak belirgin bir rekabet avantajı sunar.17)

HGiG ve ClearMR 10000 ile sürükleyici oyun deneyimi

HGiG, HDR ton eşleştirmeyi içerik üreticisinin amacına sadık tutarken ClearMR 10000, hızlı sahnelerde netlik için hareket bulanıklığını en aza indirir. Sonuç, her an doğruluğunu ve netliğini koruyan görsellerle daha derin bir sürükleyiciliktir.18)

LG OLED evo AI C6, webOS ekranında LG Oyun Portalını görüntüleyerek NVIDIA GeForce NOW ve webOS uygulamaları gibi bulut oyun hizmetleri üzerinden birden fazla oyun uygulamasına erişim sunan tek adımlı arayüze sahip bir oyun merkezini gösterir.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Oyun Portalı

Oyun için tek durak noktanız

NVIDIA GeForce Now, yerel webOS uygulamaları ve daha fazlasından binlerce oyunu keşfedin. Uzaktan kumanda veya oyun kumandasıyla oynanabilen oyunları kolayca bulun ve Challenge Mode ile diğer oyuncularla yarışın.21)

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG OLED evo AI C6, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösterir.

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici

Oyun ayarlarını oyun tarzınıza uygun şekilde kolayca ince ayarlayın

Hızlı ve gerçek zamanlı kontrol için Oyun Kontrol Panelini, tercih ettiğiniz ayarları ince ayarlamak için Oyun Optimize Ediciyi kullanarak oyun deneyiminizi kolayca özelleştirin. Her oyun oturumunu kolayca optimize etmek için yenileme hızı, gecikme ve görsel modları ayarlayın.

LG OLED evo, tasarım meraklıları için neden mükemmel bir tercihtir?

Modern yaşam tarzınıza uyan Ultra İnce Tasarım

Dar çerçeveleri ve ultra ince profiliyle ekran, daha temiz ve kusursuz bir görünümle ön plana çıkar. Uçtan uca tasarım, mekanınıza zarif bir şekilde uyum sağlayarak kesintisiz bir görünüm sunar.22)

LG OLED evo AI C6, dar çerçevelere sahip ultra ince tasarımıyla şık bir yaşam alanında duvara monte edilmiş olup ekranda gün batımında nehir kenarı bir şehir manzarası görüntüler.

LG Gallery+ ile sınırsız başyapıtları keşfedin

LG OLED evo AI C6’nın arka plan müziği ve Music Lounge özellikli LG Gallery+’ı, ekranda “Orman Akşamı” orman gölü sahnesini; ruh hali müziği, Bluetooth oynatma ve kontroller için görünür bir Music Lounge kullanıcı arayüzü paneliyle gösteriyor.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Music Lounge ile arka plan müziği

Müzikle doğru ortamı yaratın

Görsellerinize uyan müziklerle doğru atmosferi yaratın. Tercihlerinize göre önerilen müzikleri kullanın ya da kendi parçalarınızı çalmak için Bluetooth üzerinden bağlanın.

LG OLED evo AI C6, aile anlık görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar tablosunu gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albümü anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

Fotoğraflarım

Google Fotoğraflar’a kolayca erişin ve anılarınızı sergileyin

Telefonunuzu kullanarak Google Fotoğraflar hesabınızı TV’nize kolayca bağlayın. Kendi fotoğraf kütüphanenizdeki içeriği kullanarak ortamınızı zahmetsizce kişiselleştirin.27)

LG OLED evo AI C6, kırmızı bir konsolun üzerindeki yeşil bir duvara monte edilmiş olup; hava durumu, spor skorları, TV Programlayıcı ve Home Hub dahil bir bilgi panosu görüntüler.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Bilgi Panosu

Hepsi bir arada kişiselleştirilmiş pano ile güncel kalın

Önemli bilgileri bir bakışta görün. Hava durumu güncellemesi, spor hatırlatması alın, Google Takviminizi görüntüleyin ve hatta Home Hub, görüntüleme rezervasyonlarınız gibi bildirimler ayarlayın.

Galeri Modu

TV’den sanat eserlerine zahmetsizce geçiş yapın

Galeri Modu açıkken, TV’niz seçtiğiniz sanat eserlerini görüntülerken dahi enerji tasarrufu sağlamaya devam eder ve mekanınıza tarz ve zarafet katar.39)

Otomatik Parlaklık Kontrolü

Her türlü ışıkta optimum parlaklık

Parlaklık Kontrolü, ekran çıkışını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayarak her ortamda net ve konforlu bir görüntüleme sağlar.28)

Hareket Sensörü

Varlığınıza duyarlı

Hareket algılama özelliği, TV’nizin yakınında olup olmadığınıza göre modları değiştirerek akıllı tepki vermesini sağlar.29)

LG Channels

Ücretsiz, sınırsız eğlence

LG Channels, canlı ve isteğe bağlı platformlardaki çeşitli içerikleri tek bir hub’da bir araya getirerek sevdiğiniz içerikleri bulmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.30)

Akıllı Bağlantı özellikli LG OLED evo AI C6, ekranda Home Hub arayüzünü görüntüler; TV, cihaz ve uygulamalar için panellerle birlikte Google Home ve LG ThinQ bağlantılarını tek bir kontrol düzeninde gösterir.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Akıllı Bağlantı

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Home Hub tüm akıllı cihazlarınızı bir araya getirir. Google Home ve daha fazlası üzerinden ev IoT cihazlarınıza zahmetsizce bağlanın, kontrol edin ve etkileşim kurun.31)

Gerçek Sinema, tüm ayrıntılarıyla korunur

Dolby Vision ve Ambient FILMMAKER MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.32)

Dolby Atmos

Sistem, sesi statik kanallar yerine sürükleyici 360° ses nesneleri olarak işleyerek ayrıntı ve derinliğin sahneye sadık kaldığı bir ev sineması ortamı oluşturur.

Her spor maçının içine dalın

LG Sound Suite, her sahneyi daha dolgun bir çevreleyen sesle zenginleştirir.

WOW Orkestra

LG TV ve Soundbar’ın senkronize çalıştığı tam surround ses sistemi

Sistem, TV ve Soundbar’ı tek bir yapı olarak senkronize ederek daha dolgun bir surround deneyimi için derinlik ve yön hissini artırır.34)

WOW Orkestra ve WOWCAST özellikli LG OLED evo AI C6, ekranın altında bir soundbar bulunan bir konser sahnesini görüntüler; grafik ses dalgaları senkronize ve kablosuz çevreleyen sesi yansıtmak için oturma odası boyunca uzanır.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Erişilebilirlik

Yardımcı özellikler, izleme deneyimini daha kapsayıcı hale getirir.

LG TV’ler, Renk Ayarlama Filtresi, İşaret Dili Kılavuzu ve ses yardımcı cihazları için doğrudan bağlantı desteği gibi erişilebilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Sorumluluk Reddi

 

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir.

*Teknik özellikler ve işlevler bölgeye, modele ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) ile karasal/havadan TV kullanımı mümkündür (yalnızca ayarlayıcılı TV’ler için). LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

2)*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

*Parlaklık Artırıcı, 66/55/48 inç OLED C6 modelleri için geçerlidir.

 

3)*LG OLED ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen 100% Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

*LG OLED ekran, Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

5)*OLED evo modellerinin (8.Nesil alfa 9 AI İşlemci) önceki yılına kıyasla.

 

6)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.

 

7)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

 

8)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

9)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

 

10)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

 

11)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

 

12)**İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Sohbet Botu, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

 

14)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

15)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

 

16)*Yalnızca 165Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*NVIDIA G-Sync, RTX 20, RTX 30, RTX 40 ve GTX 16 grafik kartlarıyla uyumludur. Daha eski GPU’lar G-Sync uyumluluğunu desteklemez.

 

17)*LG OLED ekranlar, Intertek tarafından “0,1 ms tepki süresi (Griden Griye) ve Kaliteli Oyun Performansı” kapsamında sertifikalandırılmıştır.

 

18)*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*83/77/65/55/48/42 inç OLED C6 yalnızca ClearMR 10000 sertifikasına sahiptir.

*ClearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

 

21)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

 

22)*Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

 

23)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Hizmet, ücretli abonelik kapsamında sunulmaktadır. Oturum açma ve ödeme yöntemi kaydıyla bir aylık ücretsiz deneme sunulur. Abonelik, deneme süresi bitmeden iptal edilmediği takdirde otomatik olarak ücretli bir plana yenilenir. Abonelik, deneme süresi içinde istenilen zamanda iptal edilebilir.

 

24)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

 

25)*Her profil türüyle eşleşen veriler kullanılarak oluşturulan içerik önerileriyle 16 farklı profil sunulur.

 

26)*Üretken AI özelliği yalnızca bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

*Bir abonelik, ayda 20 kredi içerir. Bir kredi, bir görüntü oluşturmanıza olanak tanır.

*Cihaz performansı, dosya boyutu ve ağ hızına bağlı olarak LG Link’in dosya aktarım hızı değişiklik gösterebilir.

*Cihaz özelliklerinize bağlı olarak bazı dosya uzantıları LG Link tarafından desteklenmeyebilir.

*LG Link, cihazın bellek özelliklerine uygun şekilde kullanıldığında harici bir depolama cihazı kullanabilir.

 

27)*Özellik, Google Fotoğraflar hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

 

28)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

 

29)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

 

30)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

31)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

 

33)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

 

34)*Eşleştirilen Sound Suite modeli ülke, bölge ve TV modeline göre değişiklik gösterebilir.

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir. 

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Bir Soundbar’a bağlandığında, 13.1.7 kanala kadar desteklenir. Desteklenen kanal yapılandırmaları, Soundbar modeline göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

 

35)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

 

37)*Üyelik gereklidir. Hizmet kapsamı üyelik planına göre değişiklik gösterebilir.

*Yalnızca LG OLED W6, C6, C6 ile MRGB95 ve MRGB9M modellerinde mevcuttur.

*GeForce NOW kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

 

