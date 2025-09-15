83 inç LG OLED evo AI C5 4K 144Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

C5’in C4’e Göre Başlıca Yükseltmeleri:

İşte C5 serisinin bir önceki seriye göre öne çıkan iyileştirmeleri:

1. Görüntü Kalitesi:

Alpha 9 AI İşlemci 7. Nesilden, Alpha 9 AI İşlemci 8. Nesile yükseltildi. Yeni nesil işlemcinin yapay zeka motoru artık her kareyi detaylı bir şekilde analiz edip iyileştiriyor. Yüzleri tanıyarak yalnızca 4K görüntü kalitesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüz ifadeleri ve derinliği de geliştiriyor.

C5, UL tarafından "Mükemmel Siyah" ve "Mükemmel Renk"* olarak onaylanmıştır ve ister parlak ister karanlık bir ortamda olun, algılanan parlaklığı ve kontrastı artırır. Yansımasız ekranında, güneş ışığında veya karanlıkta bile doğru ve canlı renkler sunar.

2. Ses Kalitesi:

Sanal 11.1.2 kanal surround ses deneyimi sunar. Yapay zeka, sesleri akıllıca ayarlayarak seslerin çevrenizde her yönden geldiğini hissettirir.

3. Oyun Performansı:

C5 serisi, G-Sync uyumluluğu, 144Hz VRR desteği, 0.1ms piksel tepki süresi, AMD FreeSync Premium ve VESA tarafından ClearMR 9000** sertifikasına sahiptir. Yırtılma, gecikme veya bulanıklık olmadan oyun keyfi sunar.

4. webOS ve Yapay Zeka:

webOS 25’e yükseltilen C5, daha akıllı ve sezgisel bir TV deneyimi sunar. LG AI, izleme alışkanlıklarınızı öğrenir, yaşam tarzınızı anlar ve TV deneyiminizi size özel şekilde optimize eder.

Yeni tasarlanan AI Sihirli Kumanda ile ek bir cihaza ihtiyaç kalmaz. Hareket sensörü ve scroll tekerleği sayesinde işaret edip tıklayarak veya sesli komutlarla kullanabilirsiniz.

Temel Yapay Zeka Özellikleri:

1. AI Voice ID: LG AI Voice ID, her kullanıcının benzersiz sesini tanır ve kişisel öneriler sunar.

2. AI Görüntü ve Ses Sihirbazı: 1,6 milyar görüntü olasılığı üzerinden tercihlerinizi öğrenir ve size özel bir görüntü ve ses profili oluşturur.

3. AI Sohbet Botu: Yapay zeka kumandasıyla etkileşim kurarak ayarlardan sorun gidermeye kadar destek alabilirsiniz.

4. AI Arama: TV’nize herhangi bir şeyi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve kişisel öneriler sunar. Microsoft Copilot ile ek sonuçlar alabilirsiniz.

5. AI Asistanı: Kumanda üzerindeki AI tuşuna kısa bir basışla, size özel öneriler ve anahtar kelimeler sunan AI Asistanı açılır.

*Perfect Black ve Perfect Color, UL Verification tarafından onaylanmıştır.

**ClearMR, VESA tarafından geliştirilen bir görüntü netliği sertifikasyon programıdır.

***Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.