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OLED, Yapay Zeka İLe Buluştu.
Daha Geli̇Şmi̇Ş Bi̇R Görüntü Ve Ses Deneyi̇Mi̇
Gelişş AI Görüntü
Görüntü Optimizasyonu
Bir milyondan fazla görsel veri noktasından oluşan geniş bir veritabanı kullanan derin öğrenme algoritması,orijinal görüntü kaynağını tanıyarak görüntü kalitesini optimize eder.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*AI Picture Pro özelliği yalnızca Z1, G1, C1, QNED99, QNED95, NANO99 ve NANO95 modellerinde desteklenir.
Sahne Analizi
Sahne Bazında Görsel Iyileştirme
Sahne analizi özelliği, ekranda gösterilenleri dört sahne türünden birine sınıflandırır: Manzara, Gece, Şehir ve Diğer. Ardından sahne bazında görüntü kalitesini ve çözünürlüğü uygun şekilde yapılandırır. "Manzara", kenarları ve dokuları geliştirirken rengi ve netliği vurgularken "Gece", gölgedeki farklılıkları daha görünür hale getirir. "Şehir" ise binaların keskinliğini artırır.
Manzara, şehir, gece ve diğer sahne türlerine göre resim kalitesinin karşılaştırılması.
Yüz İyileştirme ve Metin Netleştirme
Yüzler ve Metinler Artık Çok
Daha Net.
Geliştirilmiş derin öğrenme teknolojisi, yüzlerin daha canlı görünmesini ve ekrandaki metinlerin daha net bir şekilde okunabilmesini sağlar.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
AI 8K Çözünürlük Yükseltici
Favori Içeriklerinizi 8K Kalitesine Yükseltin
α9 AI 8K işlemci, derin öğrenme algoritmasını kullanarak çözünürlüğü 8K kalitesine yakın bir seviyeye yükseltir. Bulanık olmayan, daha keskin görüntüler elde edilir.
Bir ormanın ortasındaki antik bir kalede yakın çekim görüntülenen çatı görüntüsünün, ölçeği yükseltildikten sonra daha yüksek netlik ve ayrıntı sergilediğini gösteren karşılaştırma.
*Yükseltme kalitesi, kaynak çözünürlüğüne göre değişebilmektedir.
*Belirtilen özellik sadece Z1, QNED99, QNED95, NANO99 ve NANO95 modellerinde mevcuttur.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
Yüz, Vücut, Obje İyileştirme
Canlı Ve Keskin Detaylar.
AI Görüntü algoritması, yalnızca yüzleri değil aynı zamanda vücut ve objeleri de algılar. Görüntü işleme sırasında, nesneler genellikle aşırı soluk görünebilir. AI Görüntü algoritması, bunu engellemek için arka planları ve ana objelerin görüntüsünü optimize eder. Böylelikle daha net ve daha doğal görüntüler elde edilir.
Yüz, vücut ve obje alanı seçiliyken köpekle selfie çeken bir kız.
*Belirtilen özellik sadece OLED Z1 modelinde mevcuttur.
Dahili Video Dekoderi
Gerçek 8k Kalitesinde Daha Fazla 8k Içerik
EVC, AV1 ve VP9 kodek desteğiyle, USB depolama aygıtından, YouTube'dan veya 8K destekli video uygulamalarından 8K içeriklerini izleyebilirsiniz.
Dağın tepesindeki bir adamın gösterildiği belgesel sahnesi, ormanda yuvarlak kırmızı bir ışığa bakan çocuğun gösterildiği sahne ve elinde kılıç tutan bir kadının gösterildiği film sahnesi.
*AV1 desteği ile YouTube’da 8K videoları izleyebilirsiniz. HEVC ve VP9 desteği, diğer yayın akışı hizmetlerini ve yerel medya seçeneklerini kapsar.
*Video içerik uygulamalarının farklı uygulamaları yazılım güncellemesi gerektirebilir. 8K içeriğinin bulunabilirliği, hizmet sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.
*8K oynatım, yüksek bant genişliğine sahip internet bağlantısı gerektirir.
Aradığınız Tv'yi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
AI Ton Eşleştirme
Çok Daha Net Ayrıntılar
AI Ton Eşleştirme, görüntüyü analiz eder ve doymuş veya lekeli alanları azaltmak üzere parlaklık seviyelerini ayarlar. Videoları analiz ederken, onları küçük bloklara ayırır ve her blok için ayrı ayrı veri toplar. Bu şekilde, sahnedeki her ayrıntı alanını ortaya çıkarır ve ton eğrilerini kare kare optimize eder.
Otomatik Tür Seçimi
Her Içeriği En Iyi Haliyle Izleyin.
Otomatik Tür Seçimi özelliği izlenen içerik türünü tanıf ve Film, Spor, Animasyon ve Standart olmak üzere dört tür arasında en iyi görüntü kalitesini garanti ederek ideal görüntü ayarlarını otomatik olarak uygular.
Bir film sahnesi, golf maçı ve animasyon sahnesi dikey ve eğik olarak sıralanmıştır.
AI Parlaklık Kontrolü
Gün Boyunca Sizi Mennun
Edecek Görüntü.
Güneşli bir gün veya loş ışıklı bir akşam olsun, her durumda optimum izleme koşullarının keyfini çıkarın. AI Parlaklık Kontrolü ortam ışığını algılar, ardından ekranın parlaklığını ve renk tonunu doğal bir şekilde otomatik olarak dengeler.
Farklı parlaklık koşullarına sahip oturma odalarında televizyonda aynı sahneyi izleyen iki kadının yan yana görüntüsü.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Aradığınız TV'yi Bulduğunuzu Mu
Düşünüyorsunuz?
Gelişmiş AI Ses
Daha Üstün Bir Ses Deneyimi
4. nesil α9 işlemci, 17 milyondan fazla ses veri noktasından öğrenerek içerik türüne bağlı olarak en uyun sesi sunmak için ses kaynağını analiz eder ve sesi optimize ederek daha sürükleyici bir ses deneyimi sağlar.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*AI Sound Pro özelliği sadece Z1, G1, C1, QNED99, QNED95, NANO99 ve NANO95 modellerinde mevcuttur.
Sanal 5.1.2 Kanala Yükseltme
Sizi Her Yönden Saracak Ses Kalitesi
İki kanallı sesin kanal sayısını yükselterek 5.1.2 surround ses yaratan yapay zeka algoritması daha üstün bir ses deneyimi sağlar.
TV'de sular içinde koşan dört beyaz at ve surround ses grafiği.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Adaptif Ses Kontrolü
Daha Üstün Ses Ile Tanışın.
α9 İşlemci, izlediğiniz her türlü drama, spor, film, haber veya müzik içeriğini tanıyarak sesi söz konusu içerik türü için optimize eder. Haber spikerlerinin sesi daha net, filmlerin ses efektleri daha canlı hale gelir.
Film, Müzik, Spor, Drama ve Haber yazılı beş dikey başlık kartı.
Otomatik Ses Düzenleme
Artık Sesi Kısıp Açmakla Uğraşmayın.
Otomatik Ses Düzenleme özelliği, ses seviyelerini ayarlayarak ve ses seviyesini kanallar ve video uygulamaları arasında geçiş yaparken bile farklı içerik türlerinde net ve tutarlı tutarak uzaktan kumanda kullanımını en aza indirir.
*Otomatik Ses Düzenleme, AI Sound Pro açık olduğunda TV sesinde otomatik olarak etkin hale gelir.
*Otomatik Ses Düzenleme, yalnızca AI Sound Pro ve TV Ses Modu Paylaşımı açıksa harici cihazlarda çalışır.
*Harici cihaz olarak yalnızca 2021 LG Soundbar desteklenmektedir.
AI Akustik Ayar
Mekanla Uyumlu Dengelenmiş Ses
Sihirli Kumanda, odanın büyüklüğünü, TV'nin konumunu ve oturduğunuz yeri tespit eder. İşlemci daha sonra sesi bulunduğunuz mekana uyacak şekilde ayarlar ve dengeler.
Büyük ve minimalist döşenmiş oturma odasında TV'de dans eden insanları izleyen kadın.