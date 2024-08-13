AI Ton Eşleştirme, görüntüyü analiz eder ve doymuş veya lekeli alanları azaltmak üzere parlaklık seviyelerini ayarlar. Videoları analiz ederken, onları küçük bloklara ayırır ve her blok için ayrı ayrı veri toplar. Bu şekilde, sahnedeki her ayrıntı alanını ortaya çıkarır ve ton eğrilerini kare kare optimize eder.