Netflix ve başlıca Hollywood stüdyolarının tercih ettiği, her bir sahne için gelişmiş renk doğruluğu ve

kontrast sunan Dolby Vision formatını destekleyen LG OLED TV, yeni eklenen Dolby Vision IQ özelliği ile ortam ışığının tespit edilmesi ile en iyi görüntü kalitesini sağlamak için izlediğiniz içeriği ortam ışığına göre uyarlar. Dolby Atmos ise her nesnenin hareketini gerçekçi bir şekilde yakalar ve 360º surround ses performansı sunar. Dolby Vision IQ ve Atmos bir araya geldiğinde LG OLED TV'de sürükleyici bir sinema deneyimi yaşatır.