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OLED Sinema Satin Alin

Sınırsız Eğlence

Tüm Favori Içeriklerinize Kolay Erişim

Netflix, Apple TV ve Amazon Prime Video uygulamalarıyla favori içeriklerinizi en üstün kalitede deneyimleyin. En yeni filmler, diziler, belgeseller ve daha fazlasına tek bir tuşla erişin. Arkanıza yaslanın ve yeni nesil TV deneyiminin keyfini çıkarın.

Siyah arkaplanda Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video logoları

*Netflix üyeliği gerekmektedir.
**Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
***Amazon, Prime Video ve tüm ilgili logolar, Amazon.com, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve / veya Prime Video üyeliği gerekmektedir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms

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Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos

Sürükleyici Sinema Deneyimi

Netflix ve başlıca Hollywood stüdyolarının tercih ettiği, her bir sahne için gelişmiş renk doğruluğu ve
kontrast sunan Dolby Vision formatını destekleyen LG OLED TV, yeni eklenen Dolby Vision IQ özelliği ile ortam ışığının tespit edilmesi ile en iyi görüntü kalitesini sağlamak için izlediğiniz içeriği ortam ışığına göre uyarlar. Dolby Atmos ise her nesnenin hareketini gerçekçi bir şekilde yakalar ve 360º surround ses performansı sunar. Dolby Vision IQ ve Atmos bir araya geldiğinde LG OLED TV'de sürükleyici bir sinema deneyimi yaşatır.

Dolby Vision IQ ve Atmos logosu yatay olarak aynı hizada sıralanmıştır. Logoların altında, siyah ve turuncu arka planın ortasında elinde bir madeni parça tutan kızın bulunduğu televizyonu izleyerek kanepede oturan baba ve oğul vardır.

HDR 10 Pro

Üstün HDR Deneyimi

HDR 10, renk ve parlaklığı ayarlamak, hem parlak hem de karanlık sahnelerde daha fazla detayı ortaya çıkarmak ve izlediğiniz her şeyin daha gerçekçi görünmesi için renk görünümünü geliştirmek üzere meta verileri kullanarak normal HDR içeriğini yoğunlaştırır, böylece tüm favori filmleriniz ve dizileriniz daha dinamik ve canlı olur.

Solda deniz ve martı, sağda uçurum resmi ve sol üstte HDR metni bulanık şekilde görünüyor. Solda deniz ve martı, sağda uçurum resmi ve sağ üstte HDR 10 Pro metni net ve gerçekçi bir şekilde görünüyor.

LG TV giriş görüntüsünü işledikten sonra üretilen görüntüyü gösteren HDR 10 Pro yapısal süreci.

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Filmmaker Mode

Yapımcıların Amaçladığı Görüntü Kalitesi

Hollywood’un önde gelen film yapımcıları tarafından desteklenen yeni Filmmaker Modu ile doğru görüntü oranları, renkler ve kare hızları mükemmel bir şekilde korurken, hareket yumuşatma, gürültü azaltma ve keskinleştirme gibi bazı işlem sonrası efektler devre dışı bırakılarak, film yapımcılarının görsel vizyonu izleyiciyle buluşturuluyor.

Otomatik Kalibrasyon

Üstün Kesinlik

Otomatik Kalibrasyon, uzmanların her TV'de bulunan ekran sapmalarını ayarlayarak kalibrasyon yapmasını kolaylaştırır. Renk ve parlaklıktaki farklılıkları ayarlayarak çalışır, ekranın potansiyelini en üst düzeye çıkarır, böylece daha doğru görüntüler sunarak LG OLED'in ultra gerçekçi kalitesinin keyfini en iyi şekilde çıkarmanızı sağlar.

Çalışma odasındaki bir mühendis, monitörde görüntülenen bir görüntüyü ayarlamak için denetleyiciyi kullanıyor.

OLED'İNİZİ SEÇİN

İki buton bulunur."SATIN ALINI" yazılı ilk buton satın alınacak yeri gösteren sayfaya yönlendirir; "SİZE UYGUN OLED'İ BULUN" yazılı ikinci buton OLED serisi sayfasına yönlendirir.