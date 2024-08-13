LG'nin OLED'i hem siz hem de çevre için daha iyi hale getirme çabaları artık resmi olarak da kabul edildi. İsviçreli çok uluslu bir test kuruluşu olan Société Générale de Surveillance (SGS), çeşitli nedenlerle LG OLED TV setlerini ve LG OLED panellerini Doğa Dostu Ürünler olarak onayladı. Hem TV setleri hem de paneller kadmiyum içermez. Üstelik, LED TV'lere göre daha az parça ve daha yüksek geri dönüşüm oranı ile daha verimli üretim sağlanır. Ayrıca paneller, İndiyum Fosfit içermediği için sertifikalandırılmıştır. Plastik veya alev geciktirici içermediği için daha düşük kimyasal emisyonlara sahiptir.