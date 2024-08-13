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Hem Gözleriniz Hem De Gezegenimiz İçin Sağlikli
Göz Konforu
Daha Uzun Süre Konforlu Izleme Keyfini Yaşayın.
Kendi gözleriniz ve aile üyelerinizin gözleri için endişeleniyorsanız, LG OLED TV'ler daha uzun süre TV izleyebilmeniz için daha fazla konfor sağlar. Uluslararası kuruluşlar TÜV Rheinland (TUV) ve Underwriter Laboratories (UL) tarafından düşük mavi ışıklı, titreşimsiz ve yansımasız ekranlar olarak onaylanmıştır. LG OLED TV'ler aynı zamanda TUV-Eyesafe® tarafından geliştirilen Eyesafe® sertifikasını alan herhangi bir TV türünün ilk panelleridir.
Düşük mavi ışık özelliği ile ilgili Eyesafe® ve TÜV Rheinland sertifikası logosu. Titreşimsiz ekran ile ilgili Underwriter Laboratories onayı. Yansımasızlık özelliği ile ilgili Underwriter Laboratories onayı.
*LG OLED R hariç LG OLED TV setleri, TUV-Eyesafe® tarafından düşük mavi ışıklı ekranlar olarak onaylanmıştır.
*LG OLED TV panelleri, UL tarafından titreşimsiz ve yansımasız olarak onaylanmıştır.
Düşük Mavi Işık
Mavi Işığa Daha Az Maruz Kalın.
Sokak lambaları, iç aydınlatmalar, güneş ve hatta TV'niz gibi birçok farklı kaynak, mavi ışık yayabilir. Eyesafe®'e göre, gözleriniz uzun süre zararlı mavi ışığa maruz kalması, melatoninin baskılanmasına ve uyku bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir. İris tabakası az gelişmiş çocuklar ve ergenler, özellikle retina hasarına karşı savunması kalabilirler. Bu nedenle, nasıl bir televizyon izlediğiniz önemlidir. Testler, LG OLED ekranların LED ekranlara göre daha az mavi ışık yaydığını gösterir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Bilgiler eyesafe.com'dan alınmıştır.
*Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
Titreşimsiz
Titreşimsiz, Konforlu.
Daha önce monitörünüzün hafifçe yanıp söndüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Buna titreşim denir. Test kuruluşu UL, gözlerinizin bu titreşime çok uzun süre maruz kalması durumunda kendinizi yorgun hissetmeye başlayacağınızı belirtir. Titreşim efekti hem görünür hem de görünmez olabilir. Üstelik, görünmez titreşim bile gözlerinizi yorabilir. Titreşim, parlaklığı kontrol etmek için arka ışıkların yanıp sönmesini sağlayan işletim sistemine sahip LED TV'lerde görülür. Çünkü LED panellerin tepki süresi OLED'e kıyasla daha yavaştır. Tepki süresinin daha hızlı olması ve arka ışığın olmaması, LG OLED TV'lerde titreşimi önler.
*Titreşimsizlik sertifikasının sonuçları OLED panel testleriyle ilgilidir. Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
*Çekim koşulları: Hem OLED hem de LED için 120Hz ekran, varsayılan resim ayarı / deklanşör hızı: 50 FPS 120°.
*Sonuçlar, çekim ve oynatma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Mükemmel Tv'Nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
Yansımasız
Göz Kamaştıran Yenilik.
LG OLED paneller, UL tarafından yansımasız olarak doğrulanan türünün ilk örneğidir. Yansıma, çevredeki ortamın aydınlığı ile bir ekranın aydınlığı arasında büyük bir fark olduğunda meydana gelir. UL'nin Uluslararası Aydınlatma Komisyonu tarafından resmi olarak tanınan bir yansıma değerlendirme yöntemini kullanarak gerçekleştirdiği testler, OLED panellerin tüm aydınlatma koşullarında orta düzeyde parlaklık sağladığını doğrulamıştır.
*Sonuçlar, Unified Flare Rating (UGR) değerlendirme yöntemine dayanır.
*70 lüks ile 300 lüks arasında TV izlerken UGR'nin 22'den az olduğu sırada doğrulama yapılmıştır.
*LG OLED TV panelleri, UL tarafından yansımasız paneller olarak onaylanmıştır.
Çevre Dostu Süreç
Her Adımda Daha Çevreci.
LG olarak, OLED panellerimizin ürün yaşam döngüsü boyunca daha çevre dostu süreçler yaratmayı amaçlıyoruz. LG OLED TV'ler, arkadan aydınlatma ihtiyacını ortadan kaldıran kendinden aydınlatmalı piksellere sahiptir. Bu da daha az bileşen ve daha fazla kaynak tasarrufu anlamına gelir. Evde TV izlerken daha az zehirli maddeye ve daha az iç hava kirliliğine maruz kalmanızı sağlar. Ayrıca atıkları azaltır ve ürün yaşam döngüsünün sonunda geri dönüşüm oranını artırır. LG OLED TV'ler; üretim, kullanım ve imha gibi her adımında daha çevrecidir.
*Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
Çevreye Büyük Önem Veriyoruz.
LED ve LG OLED panellerin yapıları sizi şaşırtabilir. LED TV'ler, görüntü oluşturmak için arka aydınlatmanın yanı sıra floresan levha ve birleşik optik levha gibi başka birçok katman kullanır. LG OLED paneller ise kendi kendilerine ışık yayarlar. Sonuç olarak, arka ışıklara, ekstra katmanlara veya bu katmanları bir arada tutan parçalara ihtiyaç duymazlar. Bu nedenle, OLED panelleri kullanmayı seçerek çevrenin korunmasına katkıda bulunuyoruz.
*Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
Her Yönüyle Düşünülmüş Tasarım.
LED ve LG OLED TV'ler arasında içsel farklılıklar olduğu gibi dışsal farklılıklar da bulunur. TV tasarımlarımızı her açıdan dikkatle ele alıyor, bu nedenle plastik kapaklar yerine çoğunlukla metal arka kapaklar kullanıyoruz. Metal kullanmak, iç mekan hava kirliliğine ve kansere neden olabilecek maddeler olan uçucu organik bileşiklerin emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.
OLED C1, B1 ve A1'in yanındaki metal malzeme ile arkadan yakın çekimi.
*Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
LG OLED TV'ler Onaylı Doğa Dostu Ürünler Olarak Adlandırılıyor.
LG'nin OLED'i hem siz hem de çevre için daha iyi hale getirme çabaları artık resmi olarak da kabul edildi. İsviçreli çok uluslu bir test kuruluşu olan Société Générale de Surveillance (SGS), çeşitli nedenlerle LG OLED TV setlerini ve LG OLED panellerini Doğa Dostu Ürünler olarak onayladı. Hem TV setleri hem de paneller kadmiyum içermez. Üstelik, LED TV'lere göre daha az parça ve daha yüksek geri dönüşüm oranı ile daha verimli üretim sağlanır. Ayrıca paneller, İndiyum Fosfit içermediği için sertifikalandırılmıştır. Plastik veya alev geciktirici içermediği için daha düşük kimyasal emisyonlara sahiptir.
OLED paneller ve OLED TV setlerinde SGS sertifikası logosu.
*LG OLED R dışındaki LG OLED TV setleri ve panelleri, SGS'den Eko-Ürün sertifikalarına sahiptir.
Sürdürülebilirlikte Öncü.
LG, ürün yaşam döngüleri, çalışma koşulları, üretim süreçleri ve geri dönüşümle ilgili çevresel ve toplumsal zorlukların üstesinden gelerek elektronik pazarında küresel bir lider olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG), bir şirketin sürdürülebilirliğini ve toplumsal etkisini ölçmede ana faktörlerdir. ESG derecelendirmeleri, sürdürülebilirlik uygulamalarının ve performansın yıllık kapsamlı değerlendirmelerine dayalı olarak belirlenir. Önde gelen çeşitli ESG derecelendirmelerine dayalı olarak LG, FTSE4Good Index Series'in bir bileşeni olan Dow Jones Sustainability Indices'da (DJSI) dokuz yıldır Sektör Lideri konumundadır ve ayrıca Ecovadis ve MSCI'dan da en yüksek notları almıştır.
Dow Jones Sustainability Indices logosu. FTSE4Good logosu. Ecovadis Sustainability Rating logosu. MSCI ESG Ratings logosu.