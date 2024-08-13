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Düşük Giriş Gecikmesi / 1 ms Tepki Süresi
Rakiplerinizin Gerisinde Kalmayın.
Arkadan aydınlatmalı LED TV'lerin aksine, LG OLED TV'lerin durumlarını hızla değiştiren kendi kendini aydınlatan pikselleri vardır. α9 işlemci hızlı tepki süresini ve düşük giriş gecikmesini sağlar. Oyun modunda ekran gecikmesi, hareket bulanıklığı ve gölgelenme neredeyse fark edilmeyecek seviyelere düşürülür.
Düşük giriş gecikmesi simgesi 1 ms'lik Tepki Süresi simgesi
Üst Düzey Oyun Performansı
En Yüksek Standartta Oynayın.
LG OLED C1 ve G1 modelleri, oyun deneyimi için 4K 120Hz'de inanılmaz Dolby Vision® HDR'yi destekleyen ve oyun deneyimini daha önce görülmemiş seviyelere çıkaran dünyanın ilk TV'leridir. LG OLED TV'ler, kare hızı değişikliklerine uyum sağlamak ve görüntü yırtılmasını azaltmak için VRR* ve ALLM*'yi desteklemenin yanı sıra HDMI 2.1 sertifikasına sahiptir. Bu da en hızlı hareket geçişleri ve kesintisiz oyun ile yüksek çözünürlükte hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi en düşük seviyelere indirir.
Alev saçarak uçan bir ejderhanın gösterildiği sahnenin sol yarısı bulanık şekilde görüntülenir ve sol üstte "VRR olmadan" metni yazılıdır. Alev saçarak uçan bir ejderhanın gösterildiği sahnenin sağ yarısı net şekilde görüntülenir ve sol üstte "VRR ile" metni yazılıdır.
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Game Optimizer
Kolay Oyun Kontrolü
Game Optimizer ile tüm oyun ayarlarınız artık tek bir yerde. Game Optimizer ile oyun ayarlarında kolaylıkla değişiklik yapabilir, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync teknolojileri arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz.
*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync™ Premium yalnızca Z1, G1, C1 ve B1 modellerinde desteklenir.
Oyun Kontrol Paneli
Oyun Sırasında Ayarlara Hemen Erişin.
Yeni Oyun Kontrol Paneli, oyun sırasında bazı Oyun Optimizasyonu ayarlarını hızlı bir şekilde kontrol etmenize veya ayarlamalar yapmanıza olanak tanıyan basitleştirilmiş bir menüdür. Kontrol paneli açıkken, diğer ayara erişmek veya oyundaki HUD ekranının rengini değiştirmek için optimizasyona geri dönebilirsiniz.
*Bu hizmet yılın ikinci yarısında satışa sunulacaktır.
*NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync™ Premium yalnızca Z1, G1, C1 ve B1 modellerinde desteklenir.
*NVIDIA G-SYNC, RTX 20, RTX 30 ve GTX 16 ekran kartlarıyla uyumludur. Daha eski GPU'lar G-SYNC uyumluluğunu desteklemez.
*NVIDIA G-SYNC yalnızca Z1, G1, C1 ve B1 modellerinde desteklenmektedir.
*AMD FreeSync™ Premium yalnızca Z1, G1, C1 ve B1 modellerinde desteklenmektedir.
LG Oled, Xbox Series X Ile Güçlerini Birleştirdi
*Xbox Series X hem Dolby Atmos'u hem de Dolby Vision'ı desteklemektedir.
*A1 modeli, HDMI 2.1 sertifikasyonuna sahip değildir.
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*Wi-Fi 6 yalnızca Z1 8K modelinde desteklenir.
Bulut Oyun
En Sevdiğiniz Platformlarda En Iyi Performans.
LG OLED, en yeni oyun deneyimlerini sunar. Belirli 2021 LG TV'ler aynı zamanda NVIDIA'nın en yeni popüler bilgisayar oyunlarının çoğunu ve 35'ten fazla ücretsiz oyunu hiçbir ek donanım olmadan tek bir kontrol cihazıyla, 1080p ve saniyede 60 kare hızında oynamanıza olanak tanıyan GeForce NOW uygulamasını destekleyen ilk ürünlerdir. GeForce NOW, sahip olduğunuz oyunları oynamanıza veya Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect ve Origin gibi popüler dijital mağazalardan yeni oyunlar satın almanıza olanak tanır.
HGiG Modu
Üstün HDR Oyun Deneyimi
HDR Oyun İlgili Grubu (HGiG), tüketiciler için HDR oyun deneyimini geliştirmek amacıyla standartları belirleyen, oyun ve ekran endüstrilerindeki şirketlerden oluşan bir topluluktur. HDR Oyun İlgi Grubu tarafından tasarlanan HGiG modu ile oyuncular, LG OLED TV'lerinde HDR oyunları oynarken oyun yaratıcıları ve geliştiricilerin tasarladığı gibi yüksek kaliteli görsellerin tadını çıkarabiliyorlar.
HDR GAMING INTEREST GROUP simgesi
Uzun ve yaprakları dökülmüş ağaçlarla çevrili bir göletin ortasındaki küçük zeminde küçük bir ev ve ağaç. Sağ üstte "HGIG ile" metninin bulunduğu ekran, HGiG'siz olana kıyasla daha parlak ve daha iyi görüntü kalitesi sunar.
*HGiG, tüketicilerin HDR oyun deneyimini geliştirmek için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla oyun ve TV sektöründeki başlıca şirketlerin oluşturduğu gönüllü bir şirketler grubudur.