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OLED Oyun Deneyimi Satin Alin

Düşük Giriş Gecikmesi / 1 ms Tepki Süresi

Rakiplerinizin Gerisinde Kalmayın.

Arkadan aydınlatmalı LED TV'lerin aksine, LG OLED TV'lerin durumlarını hızla değiştiren kendi kendini aydınlatan pikselleri vardır. α9 işlemci hızlı tepki süresini ve düşük giriş gecikmesini sağlar. Oyun modunda ekran gecikmesi, hareket bulanıklığı ve gölgelenme neredeyse fark edilmeyecek seviyelere düşürülür.

Düşük giriş gecikmesi simgesi 1 ms'lik Tepki Süresi simgesi

Üst Düzey Oyun Performansı

En Yüksek Standartta Oynayın.

LG OLED C1 ve G1 modelleri, oyun deneyimi için 4K 120Hz'de inanılmaz Dolby Vision® HDR'yi destekleyen ve oyun deneyimini daha önce görülmemiş seviyelere çıkaran dünyanın ilk TV'leridir. LG OLED TV'ler, kare hızı değişikliklerine uyum sağlamak ve görüntü yırtılmasını azaltmak için VRR* ve ALLM*'yi desteklemenin yanı sıra HDMI 2.1 sertifikasına sahiptir. Bu da en hızlı hareket geçişleri ve kesintisiz oyun ile yüksek çözünürlükte hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi en düşük seviyelere indirir.

Alev saçarak uçan bir ejderhanın gösterildiği sahnenin sol yarısı bulanık şekilde görüntülenir ve sol üstte "VRR olmadan" metni yazılıdır. Alev saçarak uçan bir ejderhanın gösterildiği sahnenin sağ yarısı net şekilde görüntülenir ve sol üstte "VRR ile" metni yazılıdır.

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Game Optimizer

Kolay Oyun Kontrolü

Game Optimizer ile tüm oyun ayarlarınız artık tek bir yerde. Game Optimizer ile oyun ayarlarında kolaylıkla değişiklik yapabilir, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync teknolojileri arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz.

NE KADAR KOLAY OLDUĞUNU GÖRÜN

*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync™ Premium yalnızca Z1, G1, C1 ve B1 modellerinde desteklenir.

Oyun Kontrol Paneli

Oyun Sırasında Ayarlara Hemen Erişin.

Yeni Oyun Kontrol Paneli, oyun sırasında bazı Oyun Optimizasyonu ayarlarını hızlı bir şekilde kontrol etmenize veya ayarlamalar yapmanıza olanak tanıyan basitleştirilmiş bir menüdür. Kontrol paneli açıkken, diğer ayara erişmek veya oyundaki HUD ekranının rengini değiştirmek için optimizasyona geri dönebilirsiniz.

*Bu hizmet yılın ikinci yarısında satışa sunulacaktır.
*NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync™ Premium yalnızca Z1, G1, C1 ve B1 modellerinde desteklenir.

NVIDIA G-SYNC simgesi

Dünyanın Ilk G-SYNC Uyumlu TV'si

Arkadan aydınlatmalı LED TV'lerde titreşim problemi vardır ve kesitleri ayarlarken daha yüksek bir yenileme hızı gerektirir. LG OLED TV'ler ise kendinden aydınlatmalı piksellerin hassasiyetini ve kontrolünü kullanarak G-SYNC uyumluluğundan tümüyle yararlanır. NVIDIA GSYNC uyumluluğuna sahip ilk TV olan LG OLED, en üstün oyun deneyimi için mükemmel bir seçimdir. Daha az takılma, gecikme ve titreme ile PC oyunlarında kullanıcılara büyük avantaj sağlar.

*NVIDIA G-SYNC, RTX 20, RTX 30 ve GTX 16 ekran kartlarıyla uyumludur. Daha eski GPU'lar G-SYNC uyumluluğunu desteklemez.
*NVIDIA G-SYNC yalnızca Z1, G1, C1 ve B1 modellerinde desteklenmektedir.

AMD FreeSync™ Premium simgesi

Kusursuz Aksiyon Garantili

LG OLED TV, AMD FreeSync™ Premium teknoloji desteği ile görüntü yırtılmasını ve takılmayı azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimi sunar. Hızlı aksiyon oyunlarının keyfini sorunsuz çıkarın.

*AMD FreeSync™ Premium yalnızca Z1, G1, C1 ve B1 modellerinde desteklenmektedir.

LG Oled, Xbox Series X Ile Güçlerini Birleştirdi

LG OLED TV ve Xbox X Serisi ile yarış oyunu oynayan adam.

Rakipsiz Kombinasyon

LG OLED TV'nin en güçlü Xbox ile buluştuğunda nelerin mümkün olabileceğini hayal edin. Xbox Series X ile anında tepki gösteren akıcı grafikler, Dolby Vision ve Dolby Atmos ile ultra sürükleyici bir oyun deneyimi, 4 adet HDMI 2.1 girişi ile daha fazla bağlantı seçeneği. LG OLED TV ile oyun performansınızı en üst noktaya taşıyın, zafere bir adım daha yaklaşın.

*Xbox Series X hem Dolby Atmos'u hem de Dolby Vision'ı desteklemektedir.
*A1 modeli, HDMI 2.1 sertifikasyonuna sahip değildir.

Aradığınız TV'yi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?

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Oyun Yayını

En Sevdiğiniz Yayınları Takip Edin.

Dünyanın önde gelen canlı oyun yayın platformu Twitch, daha fazla güvenilirlik, daha kısa gecikme süresi ve daha yüksek hızlar sunan Wi-Fi 6 sayesinde LG OLED'de harikalar yaratır.

*Wi-Fi 6 yalnızca Z1 8K modelinde desteklenir.

Bulut Oyun

En Sevdiğiniz Platformlarda En Iyi Performans.

LG OLED, en yeni oyun deneyimlerini sunar. Belirli 2021 LG TV'ler aynı zamanda NVIDIA'nın en yeni popüler bilgisayar oyunlarının çoğunu ve 35'ten fazla ücretsiz oyunu hiçbir ek donanım olmadan tek bir kontrol cihazıyla, 1080p ve saniyede 60 kare hızında oynamanıza olanak tanıyan GeForce NOW uygulamasını destekleyen ilk ürünlerdir. GeForce NOW, sahip olduğunuz oyunları oynamanıza veya Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect ve Origin gibi popüler dijital mağazalardan yeni oyunlar satın almanıza olanak tanır.

UYUMLU MODELLER

HGiG Modu

Üstün HDR Oyun Deneyimi

HDR Oyun İlgili Grubu (HGiG), tüketiciler için HDR oyun deneyimini geliştirmek amacıyla standartları belirleyen, oyun ve ekran endüstrilerindeki şirketlerden oluşan bir topluluktur. HDR Oyun İlgi Grubu tarafından tasarlanan HGiG modu ile oyuncular, LG OLED TV'lerinde HDR oyunları oynarken oyun yaratıcıları ve geliştiricilerin tasarladığı gibi yüksek kaliteli görsellerin tadını çıkarabiliyorlar.

HDR GAMING INTEREST GROUP simgesi

Uzun ve yaprakları dökülmüş ağaçlarla çevrili bir göletin ortasındaki küçük zeminde küçük bir ev ve ağaç. Sağ üstte "HGIG ile" metninin bulunduğu ekran, HGiG'siz olana kıyasla daha parlak ve daha iyi görüntü kalitesi sunar.

*HGiG, tüketicilerin HDR oyun deneyimini geliştirmek için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla oyun ve TV sektöründeki başlıca şirketlerin oluşturduğu gönüllü bir şirketler grubudur.

OLED'İNİZİ SEÇİN

Satış noktaları ve OLED serisi düğmeleri yerleştirilmiştir.