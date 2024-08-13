LG OLED C1 ve G1 modelleri, oyun deneyimi için 4K 120Hz'de inanılmaz Dolby Vision® HDR'yi destekleyen ve oyun deneyimini daha önce görülmemiş seviyelere çıkaran dünyanın ilk TV'leridir. LG OLED TV'ler, kare hızı değişikliklerine uyum sağlamak ve görüntü yırtılmasını azaltmak için VRR* ve ALLM*'yi desteklemenin yanı sıra HDMI 2.1 sertifikasına sahiptir. Bu da en hızlı hareket geçişleri ve kesintisiz oyun ile yüksek çözünürlükte hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi en düşük seviyelere indirir.