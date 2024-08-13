We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Benzersiz OLED Deneyimini Keşfedin.
Sonsuz Kontrast
Diğerleriyle Karşılaştırılamaz
Kendinden aydınlatmalı pikseller ile mümkün olan kusursuz OLED siyahı diğerleriyle karşılaştırılmayacak çarpıcı kontrastı yaratır. Ortaya çıkan kontrast, sinematik deneyim için tüm renklere derinlik katar ve detayları ortaya çıkarır.
Göl üzerinde kanat çırpan bir kuş sürüsünü gösteren LED, Mini LED ve OLED'in karşılaştırması. LED ve Mini LED, kuş kanatlarının etrafında ışık halkası oluşturarak kanatların net görünmemesine neden olur. Kusursuz siyah teknolojisine sahip OLED ise kanatları net bir şekilde gösterir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Kendinden Aydınlatmalı Pikseller
Kusursuz Siyah, Kusursuz Renkler
Arkadan aydınlatmalı LED ve Mini LED TV'ler ekranda renkleri göstermek için bir filtreden ışık geçirir, bu da görüntüde bozulmaya sebep olabilir. LG OLED TV, kendinden aydınlatmalı pikselleri ile herhangi bir bozulma olmadan en canlı siyah ve renklerle birlikte sonsuz kontrast sağlar. Bu sayede bir gökyüzü sahnesinde en ufak yıldızları bile net olarak görebilirsiniz.
LED, Mini LED ve KENDİNDEN AYDINLATMALI OLED'in yapısal farklılıklarını karşılaştıran bir resim. LED ve Mini LED; polarizör ve cam, renkli filtre, hücre, TFT cam ve arka ışık ünitesinden oluşur. Arka ışığı olmayan KENDİNDEN AYDINLATMALI OLED; polarizör ve cam, renk iyileştirici ve TFT / OLED'den oluşur.
Aradığınız TV'yi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
%100 Renk Doğruluğu
Bugüne Kadar Gördüğünüz en Gerçek Renkler
LG OLED ekranların %100 renk doğruluğuna sahip olduğu uluslararası test ajanslarından Intertek tarafından onaylandı. Bu, ekranda gördüğünüz renklerin orijinal görüntünün renklerine çok yakın olduğu anlamına gelir. Böylece izlediğiniz her şey, içerik yaratıcısının istediği gibi görünür.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Renk Doğruluğu testleri, orijinal bir görüntünün rengi ile bir ekran tarafından gösterilen renk arasındaki farkı belirler. Testte örnek renkler çıkarılmış ve kullanılmıştır. Sonuçlar, LG OLED ekranlarda gösterilen örnek renklerin %100'ünün orijinal renklerle yakından eşleştiğini doğrulamıştır. LED ekranlarda gösterilen örnek renklerin yalnızca %70-80'i orijinal renklerle yakından eşleşmiştir.
*Renk doğruluğu, bir ekranın renk doğruluğunun 125 renk örneğinde Delta E ≤ 2 olup olmadığını belirler.
*Test sonuçları TV paneli içindir.
*83 inçlik LG OLED panel sertifikasyonu 2021'in ilk yarısında onaylanacaktır.
OLED için %100 metnini içeren renkli arka plan, örnek renklerin %100'ünün orijinal renklerle eşleştiği anlamına gelir. LED için %70 ~ 80 metnini içeren renkli arka plan, örnek renklerin yalnızca %70 ~ 80'inin orijinal renklerle eşleştiği anlamına gelir. Küresel bir test ajansı olan Intertek'in sertifika logosu.
LG OLED evo
Şimdiye Kadarki en Iyi OLED'imiz
Karşınızda OLED TV teknolojisinin evrimindeki bir sonraki adım, yeni LG OLED evo. OLED panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boyları iyileştirilir ve çok daha parlak, olağanüstü netlikte ve gerçekçilikte görüntüler elde edilir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Yeni özellikler yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
*Her iki TV de aynı koşullar altında test edilmiştir.
*Görüntü kalitesi moduna bağlı olarak farklı görünebilir.
OLED 8K
OLED Kalitesinde Gerçek 8K
OLED, Gerçek 8K ile buluştu. 8K çözünürlük ölçümünde endüstri standartlarının da üzerinde bir performans gösteren LG OLED 8K TV’ler 33 milyondan fazla OLED pikseli ile geniş izleme açılarında bile kusursuz siyah, kusursuz renkler ve çarpıcı bir görüntü kalitesi sunuyor.
Dibinde kayalıkların bulunduğu zümrüt rengi gölet, görüntü kalitesi karşılaştırması için büyütülmüştür. Zümrüt rengi göletin farklı görüntü kalitelerinde yakından çekilmiş üç resmi: Solda 3840x2160 pikselli 4K LED, ortada 7680x4320 pikselli 8K LED ve sağda 7680x4320 piksel ile 8K OLED.
*Ekran görüntüleri temsilidir. 77 ve 88 inç Z1 OLED TV 8K çözünürlüğe sahiptir.