Arkadan aydınlatmalı LED ve Mini LED TV'ler ekranda renkleri göstermek için bir filtreden ışık geçirir, bu da görüntüde bozulmaya sebep olabilir. LG OLED TV, kendinden aydınlatmalı pikselleri ile herhangi bir bozulma olmadan en canlı siyah ve renklerle birlikte sonsuz kontrast sağlar. Bu sayede bir gökyüzü sahnesinde en ufak yıldızları bile net olarak görebilirsiniz.