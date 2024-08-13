Bir programı bitirdikten sonra neyi izleyeceğinizi bilmediğiniz oluyor mu? LG OLED TV'ler size bu konuda yardımcı olur. Seçme İçerikler özelliği, izlediğiniz programın sonunda tercihlerinize ve izleme alışkanlıklarınıza göre otomatik olarak size içerik önerir. Bu içerikler arasında iki Canlı yayın veya yakında gelecek program ile bir talebe bağlı içerik veya uygulama bulunur.