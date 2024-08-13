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See How Smart Your Experience Can be with LG OLED.
Sinirsiz Bir Yaşami Keşfedin.
Yeni Eviniz
Televizyondan Beklediğiniz Her Şey Artık Tek Bir Yerde.
Durmadan yeni içerikleri veya eski favorileri aradığınız günler geride kalıyor. Ana sayfa ekranı, izlemeye değer her şeyi tek bir yerde bulabileceğiniz şekilde yeniden tasarlandı. İzleme geçmişinize göre kişiselleştirilmiş içerik önerilerinin, farklı içeriklere hızlı erişmenin ve bağlı cihazları daha kolay kontrol etmenin keyfini çıkarın.
Mükemmel Tv'Nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
*Desteklenen spor türleri ve ligler ülkeden ülkeye değişebilir.
*Bu hizmet Rusya’da mevcut değildir.
*Magic Tap özelliğini kullanmak için Sihirli Uzaktan Kumandanın NFC özelliğini desteklemesi gerekir.
*Sihirli Uzaktan Kumanda kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterir
*Abone olarak See'yi Apple TV+'ta izleyin.
Mükemmel Tv'Nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
*Ayar üzerindeki özellik adı, TV İşletim Sistemi sürümlerine göre değişiklik gösterebilir.
*3. taraf IoT cihazları aşağıdaki web sitesinde listelenmiştir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
https://quicksetcloud.com/works-with-quickset/LG/LG-TV-2020
*Ayar üzerindeki özellik adı, TV işletim sistemi sürümüne göre değişiklik gösterebilir.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Google, Google LLC'nin ticari markasıdır.
*Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılmaz.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Google, Google LLC'nin ticari markasıdır.
*Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılmaz.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Google Home uygulamasında ön kurulum gereklidir.
*Amazon, Alexa ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Amazon, Alexa ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Abone olarak Apple TV uygulamasında Ted Lasso'yu izleyin.
WWW
Sorularınız Varsa, Cevaplar ThinQ'da.
İzlediğiniz programlardaki insanlar, yerler ve ürünler hakkında gerçek zamanlı bilgi isteyin.
Bir kadını ve giydiği kırmızı bir elbisenin ürün bilgilerini gösteren bir TV'yi kanepede oturarak izleyen çift.
Şarkıcıyı Tanımıyor Musunuz? Thinq Size Yardımcı Olabilir.
TV'de beğendiğiniz bir şarkı mı duydunuz? Ekranda oynayan sanatçılar hakkında daha fazla bilgi almak için soru sormanız yeterlidir.
TV'de şarkı söyleyenlerin kim olduğunu sormak için uzaktan kumandayla TV'yi kontrol eden elin yakından görünümü.
Bir Yeri Mi Merak Ediyorsunuz? Thinq'Ya Sorun.
TV izlerken olayların nerede geçtiğini hiç merak ettiniz mi? ThinQ AI ile ekrandaki yerler hakkında daha fazla bilgi almak için soru sorabilirsiniz.
TV'deki yerin neresi olduğunu sormak için uzaktan kumandayla TV'yi kontrol eden elin yakından görünümü.
Bir Kıyafeti Mi Beğendiniz? Thinq Sizin Için Bulsun.
TV'de beğendiğiniz bir kıyafet mi gördünüz? Ekrandaki ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için soru sormanız yeterlidir.
TV'deki bir kadının ne giydiğini sormak için uzaktan kumandayla TV'yi kontrol eden elin yakından görünümü.
Alışveriş Zamanı
Aradığınızı Bulduğunuzda Alışveriş Zamanı Gelmiş Demektir.
LG Shop Time ile izlemek ve alışveriş yapmak artık çok daha kolay. En iyi ev alışverişi kanallarının tümü tek bir uygulamada bir arada.
Mutfakta yemek pişiren bir kadınla adamı ve satın alma bilgilerini gösteren TV'yi kanepede oturarak izleyen bir çift.
Alışveriş Artık Daha Akıllı.
Shop Time, seçilmiş canlı yayınlara, popüler ve sezonluk ürünlere ve özel etkinliklere yepyeni bir erişim olanağı sağlar. Alışveriş yapmanın yepyeni bir yolu.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
İzlemek Istediklerinizi Artık Unutmayacaksınız.
İzlemek istediğiniz programlar için hatırlatıcılar ayarlayın ve ilgilendiğiniz ürünlerin bir listesini yapın, böylece görmek veya satın almak istediğiniz hiçbir şeyi kaçırmayın.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Ses Uyumluluğu
Oled, Diğer Ses Markalarıyla Uyumludur.
LG OLED TV'ler, LG ses ürünleriyle mükemmel bir uyum içinde çalışır. LG Soundbar'ı TV'nizle eşleştirdikten sonra, soundbar'ın ses seviyesi ve ses modlarını kontrol etmek için TV'nizin Sihirli Kumandasını kullanabilirsiniz. Ayrıca, soundbar aracılığıyla TV'nizin ses işlemcisinin tüm potansiyelinden faydalanabilirsiniz. LG TONE Free kulak içi kulaklığınız varsa, bunları TV'nizle eşleştirin, ardından kanalı veya ses seviyesini değiştirmek için dokunmatik kontrolü kullanın. LG OLED TV'ler ayrıca WiSA kullanımına hazırdır ve WiSA'ya hazır yüksek kaliteli birçok hoparlörle sorunsuz senkronizasyon sağlar.
LG ve diğer markaların ses ürünleri ile gitar çalan bir adamı gösteren bir TV ekranı.
*Soundbar Modu Kontrolü yalnızca SP11, SP9, SP8 ve SP7 ile kullanılabilir.
*LG ses ürünleri, WiSA onaylı değildir.