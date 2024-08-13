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Akilli Deneyim Satiş Noktalari

See How Smart Your Experience Can be with LG OLED.

Oturma odasında sandalyede dinlenen kadın.

Sinirsiz Bir Yaşami Keşfedin.

Yeni Eviniz

Televizyondan Beklediğiniz Her Şey Artık Tek Bir Yerde.

Durmadan yeni içerikleri veya eski favorileri aradığınız günler geride kalıyor. Ana sayfa ekranı, izlemeye değer her şeyi tek bir yerde bulabileceğiniz şekilde yeniden tasarlandı. İzleme geçmişinize göre kişiselleştirilmiş içerik önerilerinin, farklı içeriklere hızlı erişmenin ve bağlı cihazları daha kolay kontrol etmenin keyfini çıkarın.

Siyah üniformayla bisiklete binen bir adamın göründüğü sahnede yönetmen, aktör, müzik gibi içerikle ilgili bilgileri gösteren bir TV ekranı.

Magic Explorer

Her Şeyi Daha Detaylı Keşfedebilirsiniz.

Magic Explorer, ekrandaki içerikle ilgili bilgiler sunar. İzlediğiniz film ve dizilerdeki aktörler, mekanlar ve diğer ilgi çekici öğeler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca belirli yayın kanallarında ve LG TV hizmetlerinde görünen ürünleri satın almanız da mümkün.

Çölde yatarak dürbünle uzağa bakan bir kişiyi gösteren TV ekranında izlenecek diğer programların listesi görüntüleniyor.

Seçme İçerikler

Sonraki Içeriklere De Bayılacağınızdan Eminiz.

Bir programı bitirdikten sonra neyi izleyeceğinizi bilmediğiniz oluyor mu? LG OLED TV'ler size bu konuda yardımcı olur. Seçme İçerikler özelliği, izlediğiniz programın sonunda tercihlerinize ve izleme alışkanlıklarınıza göre otomatik olarak size içerik önerir. Bu içerikler arasında iki Canlı yayın veya yakında gelecek program ile bir talebe bağlı içerik veya uygulama bulunur.

Mükemmel Tv'Nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?

SatiŞ Noktalari
Televizyon ekranında fantastik bir film izlerken Maç Bildirimi alan üç kişi

Maç Bildirimi

Maçları Takip Etmek Çok Kolay.

Tam filmin ortasındayken önemli bir maç başlarsa ne yaparsınız? Endişelenmenize gerek yok, Maç Bildirimleri sizi sonuçlar, fikstürler ve başlama zamanları hakkında bilgilendirir. Başka bir şey izlerken bile, maç boyunca otomatik güncellemelerle takımlarınızı takip edebilirsiniz.

Sonuçlar, fikstürler ve başlama zamanlarıyla ilgili farklı türde bildirimler, görüntünün altında yatay olarak listelenir.

*Desteklenen spor türleri ve ligler ülkeden ülkeye değişebilir.
*Bu hizmet Rusya’da mevcut değildir.

Denizde seyreden bir yatı gösteren bir mobil cihaz, aynı görüntüyü TV ekranına yansıtmak için bir uzaktan kumandaya dokunuyor.

Sihirli Dokunuş

Tv'Ye Bağlanmak Için Tek Bir Dokunuş Yeter.

Yeni Magic Remote, daha ergonomik ve tutması kolay olacak şekilde yeniden tasarlandı. Ses tanıma ve yerleşik AI, TV'nizi kontrol etmeyi kolaylaştırır. Büyük içerik sağlayıcılarına ait kısayol tuşları, tüm favorilerinize kısayoldan ulaşmanızı mümkün kılar. Artık telefonunuzu TV'nize bağlayan Magic Tap ile akıllı teknolojiden yararlanabilirsiniz. İçeriği NFC ile TV'ye yansıtmak için uzaktan kumandadaki telefonunuza dokunmanız yeterli. Bu sihir gibi özellik, yalnızca LG Smart TV'lerde mümkündür.

*Magic Tap özelliğini kullanmak için Sihirli Uzaktan Kumandanın NFC özelliğini desteklemesi gerekir.
*Sihirli Uzaktan Kumanda kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterir

Televizyonu iPhone ile kontrol eden bir elin ve Apple TV+ içeriği gösteren bir televizyonun yakından görünümü.

AirPlay 2

Airplay Ile Apple Cihazlarınızdan Akış Gerçekleştirebilirsiniz.

En sevdiğiniz içerikleri iPhone, iPad veya Mac'inizden zahmetsizce aktarın, paylaşın ve yansıtın. Apple TV uygulamasından ve diğer video uygulamalarından en sevdiğiniz içerikleri oynatın veya fotoğrafları doğrudan LG ThinQ AI TV'nizde görüntüleyin.

*Abone olarak See'yi Apple TV+'ta izleyin.

Mükemmel Tv'Nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?

SatiŞ Noktalari
Masada oturan bir aile ve televizyona fırının kaç dakikası kaldığını soran anne.

Ev Kontrol Paneli

Tek Bir Yerden Tüm Kontrolü Elinize Alın.

Ev Kontrol Paneli, her şeyi tek bir yerde bağlı tutarak akıllı ev cihazlarınızı kolay ve sezgisel kontrollerle doğrudan izlemenize ve kontrol etmenize olanak tanır.

*Ayar üzerindeki özellik adı, TV İşletim Sistemi sürümlerine göre değişiklik gösterebilir.
*3. taraf IoT cihazları aşağıdaki web sitesinde listelenmiştir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
https://quicksetcloud.com/works-with-quickset/LG/LG-TV-2020

Ev Kontrol Paneli'ni gösteren TV ekranı karşısındaki kanepeye uzanarak televizyona sıcaklığı düşürmesini söyleyen kadın.

Sesli Kontrol

"Merhaba, Lg" Diyerek Çok Daha Fazlasını Yapın.

Sesli komutu kullanmak için artık uzaktan kumandayı aramanıza gerek yok. "Merhaba, LG" dedikten sonra bilgi almak veya akıllı ev aletlerinizi kontrol etmek için aileniz veya arkadaşlarınızla konuşur gibi konuşun. LG ThinQ AI, derin öğrenme özelliğine sahiptir. Bu yüzden, ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok öğrenir.

*Ayar üzerindeki özellik adı, TV işletim sistemi sürümüne göre değişiklik gösterebilir.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Arkadaşlarıyla televizyonda futbol izlerken Google Asistan'dan komedi filmi bulmasını isteyen kadın.

Google Asistan

Büyük Ekranınızla Google'Dan Yardım Isteyin.

Google'ın yardımıyla TV'nizde daha fazlasını yapın. Sesinizi kullanarak eğlenceye erişin, ekrandan yanıtlara erişin, akıllı cihazları kontrol edin ve çok daha fazlasını yapın.

*Google, Google LLC'nin ticari markasıdır.
*Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılmaz.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Duvarda TV olan bir odada, kanepede dizüstü bilgisayarıyla oturan bir kadın, AI hoparlörüne TV'yi kapatması için komut veriyor.

Ok Google ile çalışır

Evde Eller Serbest Yardım Alın.

LG TV, Ok Google ile çalışır. LG TV sisteminizi Google Asistan özellikli bir cihaz kullanarak eller serbest kontrol edin. Böylece kanal değiştirebilir, ses seviyesini ayarlayabilir ve hatta TV'nizi yalnızca sesinizle kapatabilirsiniz.

*Google, Google LLC'nin ticari markasıdır.
*Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılmaz.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Google Home uygulamasında ön kurulum gereklidir.

Kanepede oturan çift, Amazon Alexa'dan bir oyun istiyor.

Amazon Alexa

Alexa'Dan Hayatınızı Kolaylaştırmasını Isteyin.

Müzik çalmak, hava durumuna bakmak, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek ve 100.000'den fazla beceriye ve çok daha fazlasına erişmek için LG TV'nizi kullanarak Alexa ile konuşun. Alexa şablonlarını kullanarak trafik haberleri, hava durumu ve bildirimler gibi çeşitli eylemleri tek bir sesli komutla bağlayın. Hayatınız kolaylaşsın.

*Amazon, Alexa ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Oturma odasında yoga videosunu izleyen bir kadın, AI hoparlörüne TV'nin sesini açması için komut veriyor.

Alexa ile uyumludur

Hayatı Daha Da Basitleştirin.

LG TV, uyumlu akıllı cihazlarda Alexa ile çalışır. Bağlanması hızlı ve kolaydır. Böylece basit sesli komutlarla Alexa'nın TV'nizi kontrol etmesini, size güncel bilgileri vermesini ve çok daha fazlasını yapmasını sağlayabilirsiniz.

*Amazon, Alexa ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*Sesli komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Televizyonu iPhone ile kontrol eden bir elin ve Apple TV+ içeriği gösteren bir televizyonun yakından görünümü, Ted Lasso.

HomeKit

Evde Yardım Almak Için Apple'I Kullanın.

ThinQ AI TV'nizi kolayca ve güvenli bir şekilde kontrol etmek için Apple cihazlarınızda Home uygulamasını veya Siri'yi kullanın. TV'nizi açıp kapatabilir, girişleri değiştirebilir, hatta ses seviyesini değiştirebilirsiniz.

*Abone olarak Apple TV uygulamasında Ted Lasso'yu izleyin.

WWW

Sorularınız Varsa, Cevaplar ThinQ'da.

İzlediğiniz programlardaki insanlar, yerler ve ürünler hakkında gerçek zamanlı bilgi isteyin.

Bir kadını ve giydiği kırmızı bir elbisenin ürün bilgilerini gösteren bir TV'yi kanepede oturarak izleyen çift.

Şarkıcıyı Tanımıyor Musunuz? Thinq Size Yardımcı Olabilir.

TV'de beğendiğiniz bir şarkı mı duydunuz? Ekranda oynayan sanatçılar hakkında daha fazla bilgi almak için soru sormanız yeterlidir.

TV'de şarkı söyleyenlerin kim olduğunu sormak için uzaktan kumandayla TV'yi kontrol eden elin yakından görünümü.

Bir Yeri Mi Merak Ediyorsunuz? Thinq'Ya Sorun.

TV izlerken olayların nerede geçtiğini hiç merak ettiniz mi? ThinQ AI ile ekrandaki yerler hakkında daha fazla bilgi almak için soru sorabilirsiniz.

TV'deki yerin neresi olduğunu sormak için uzaktan kumandayla TV'yi kontrol eden elin yakından görünümü.

Bir Kıyafeti Mi Beğendiniz? Thinq Sizin Için Bulsun.

TV'de beğendiğiniz bir kıyafet mi gördünüz? Ekrandaki ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için soru sormanız yeterlidir.

TV'deki bir kadının ne giydiğini sormak için uzaktan kumandayla TV'yi kontrol eden elin yakından görünümü.

Alışveriş Zamanı

Aradığınızı Bulduğunuzda Alışveriş Zamanı Gelmiş Demektir.

LG Shop Time ile izlemek ve alışveriş yapmak artık çok daha kolay. En iyi ev alışverişi kanallarının tümü tek bir uygulamada bir arada.

Mutfakta yemek pişiren bir kadınla adamı ve satın alma bilgilerini gösteren TV'yi kanepede oturarak izleyen bir çift.

Alışveriş Artık Daha Akıllı.

Shop Time, seçilmiş canlı yayınlara, popüler ve sezonluk ürünlere ve özel etkinliklere yepyeni bir erişim olanağı sağlar. Alışveriş yapmanın yepyeni bir yolu.

*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

İzlenecek program bilgileri ve alışveriş için popüler fırsatlar ve makyaj yapan bir kadının yüzünü yakın plandan gösteren bir TV ekranı.

İzlemek Istediklerinizi Artık Unutmayacaksınız.

İzlemek istediğiniz programlar için hatırlatıcılar ayarlayın ve ilgilendiğiniz ürünlerin bir listesini yapın, böylece görmek veya satın almak istediğiniz hiçbir şeyi kaçırmayın.

*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Alışveriş fırsatını kaçırmamak için alışveriş programı bildirimini gösteren bir TV ekranı.

Ses Uyumluluğu

Oled, Diğer Ses Markalarıyla Uyumludur.

LG OLED TV'ler, LG ses ürünleriyle mükemmel bir uyum içinde çalışır. LG Soundbar'ı TV'nizle eşleştirdikten sonra, soundbar'ın ses seviyesi ve ses modlarını kontrol etmek için TV'nizin Sihirli Kumandasını kullanabilirsiniz. Ayrıca, soundbar aracılığıyla TV'nizin ses işlemcisinin tüm potansiyelinden faydalanabilirsiniz. LG TONE Free kulak içi kulaklığınız varsa, bunları TV'nizle eşleştirin, ardından kanalı veya ses seviyesini değiştirmek için dokunmatik kontrolü kullanın. LG OLED TV'ler ayrıca WiSA kullanımına hazırdır ve WiSA'ya hazır yüksek kaliteli birçok hoparlörle sorunsuz senkronizasyon sağlar.

LG ve diğer markaların ses ürünleri ile gitar çalan bir adamı gösteren bir TV ekranı.

*Soundbar Modu Kontrolü yalnızca SP11, SP9, SP8 ve SP7 ile kullanılabilir.
*LG ses ürünleri, WiSA onaylı değildir.

OLED'İNİZİ SEÇİN

Satış noktaları ve OLED serisi düğmeleri yerleştirilmiştir.