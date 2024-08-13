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LG OLED55B56 Satın Alımlarında SNH5 Soundbar Hediye
OLED55B56LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG OLED55B56 Satın Alımlarında SNH5 Soundbar Hediye

OLED55B56LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

LG OLED55B56 Satın Alımlarında SNH5 Soundbar Hediye

OLED55B56LA.SNH5
  • bundle image
  • front view
  • front view
bundle image
front view
front view

Temel Özellikler

  • 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
  • Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
  • %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
  • Önden Ses Veren Hoparlörden Gelen Güç
  • DTS Virtual: X
  • 4.1 kanal
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Ana Özellikler

Ekran Türü

4K OLED

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

Görüntü İşlemcisi

α8 AI Processor 4K Gen2

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

Ses Çıkışı

20W

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

Dolby Atmos

Evet

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1228 x 708 x 45,9

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

14,3

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1228 x 708 x 45,9

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

1228 x 772 x 235

Kutu Boyutları (GxYxD)

1360 x 810 x 172

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

1057 x 235

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

14,3

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

14,5

　Kutu Ağırlığı

19,5

VESA Uyumluluğu

300 x 200

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Güç Kablosu

Evet (Ekli)

Kumanda

MR25 Sihirli Kumanda

YAYINCILIK

Analog TV Alıcısı

Evet

Dijital TV Alıcısı

DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)

GÜÇ

Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Bekleme Güç Tüketimi

0,5 W'ın altında

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

4K OLED

Ekran Çözünürlüğü

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

α8 AI Processor 4K Gen2

AI Çözünürlük Yükseltme

α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici

Dinamik Ton Eşleme

Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

AI Tür Seçimi

Evet (SDR/HDR)

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Evet

HFR (Yüksek Kare Hızı)

4K 120 fps (HDMI)

Yerel Karartma Teknolojisi

Piksel Karartma

Motion

OLED Motion

Görüntü Modu

10 Mod

Gelişmiş AI Görüntü

Evet

Otomatik Kalibrasyon

Evet

Hızlı Medya Değiştirme

Evet

OYUN

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

HGIG Mode

Evet

Oyun Ayar Menüsü

Evet (Oyun Sayfası)

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

Evet

VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Yes (Up to 120Hz)

Oyun Performansı için Dolby Vision (4K 120Hz)

Evet

Tepki Süresi

0.1ms'den az

SMART TV

Apple Home Uyumluluğu

Evet

İşletim Sistemi

webOS 25

USB Kamera Uyumlu

Evet

Always Ready

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Kontrol Sayfası

Evet

Akıllı Ses Tanıma

Evet

Sihirli Kumanda

Yerleşik

Çoklu Görünüm

Evet

Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

Evet (LG ThinQ)

SES

Dolby Atmos

Evet

AI Ses

α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)

Gelişmiş Net Ses

Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

WiSA Hazır

Evet (2.1 Kanala Kadar)

LG Ses Senkronizasyonu

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Eşzamanlı Ses Çıkışı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet (2 Yönlü Oynatma)

AI Akustik Ayarlama

Evet

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

Ses Çıkışı

20W

Hoparlör Yönü

Aşağı Yönde Ses Verme

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

WOW Orkestra

Evet

BAĞLANTI

Simplink (HDMI CEC)

Evet

HDMI Ses Dönüş Kanalı

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Desteği

Yes (v 5.3)

Ethernet Girişi

1 adet

SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

1 adet

CI Slot

1 adet

HDMI Giriş

4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))

RF Girişi (Anten/Kablo)

2 adet

USB Girişi

2 adet (v 2.0)

Wi-Fi

Evet (Wi-Fi 6)

ERİŞİLEBİLİRLİK

Yüksek Kontrast

Evet

Gri Ölçek

Evet

Renkleri Ters Çevir

Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (OLED55B56LA)
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Türkiye Energy Label 2019(OLED55B56LA)
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Türkiye Information Sheet(OLED55B56LA)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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Tüm Özellikler

ÖLÇÜLER

soundbar(G x Y x D) mm

990 x 97 x 125

Subwoofer

191 x 386 x 318

AĞIRLIK(KG)

Soundbar

6.5Kg

Subwoofer

5.3Kg

Brüt Ağırlık

16.0Kg

Karton boyutu (G x Y x D) mm

1089 x 217 x 416

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Kanal Sayısı

4.1ch

Total Hoparlör

600W

Ön Hoparlör

100W x 2

Surround

100W x 2

Subwoofer

200W (Wired)

BAĞLANABILIRLIK

Optik

Evet

HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out

1

USB

Evet

BAĞLANABILIRLIK_WIRELESS

Bluetooth Version

4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Evet

SES MODU

AI Sound Pro

Evet

Bass Blast/Bass Blast +

Evet

DTS Virtual:X

Evet

Ses Kontrolü

Evet

User EQ - RCU/App

Evet

Gece Modu On/Off - App

Evet

UYGUNLUK

Akıllı Telefon Playback

Evet

TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)

Evet

Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical

Evet

Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical

Evet

HDMI SIMPLINK

Evet

HDMI Audio Return Channel (ARC)

Evet

Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)

Evet

SES FORMATI

LPCM

Evet

Dolby Digital

Evet

DTS Digital Surround

Evet

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç Tüketimi

0.5W ↓

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product Environmental Report(SNH5)
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WEB INFO(SNH5)
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