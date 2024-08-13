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LG OLED55B56 Satın Alımlarında SNH5 Soundbar Hediye
Temel Özellikler
- 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
- Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
- %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
- Önden Ses Veren Hoparlörden Gelen Güç
- DTS Virtual: X
- 4.1 kanal
-
55 inç LG OLED AI B5 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025
-
LG SNH5 Soundbar
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
-
4K OLED
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
OLED Color
-
Görüntü İşlemcisi
-
α8 AI Processor 4K Gen2
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Uyumluluğu
-
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
Ses Çıkışı
-
20W
-
Hoparlör Sistemi
-
2.0 kanal
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1228 x 708 x 45,9
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
14,3
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1228 x 708 x 45,9
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
1228 x 772 x 235
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1360 x 810 x 172
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
-
1057 x 235
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
14,3
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
-
14,5
-
Kutu Ağırlığı
-
19,5
-
VESA Uyumluluğu
-
300 x 200
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
-
Evet (Ekli)
-
Kumanda
-
MR25 Sihirli Kumanda
YAYINCILIK
-
Analog TV Alıcısı
-
Evet
-
Dijital TV Alıcısı
-
DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0,5 W'ın altında
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
4K OLED
-
Ekran Çözünürlüğü
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
OLED Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
α8 AI Processor 4K Gen2
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
-
Evet (SDR/HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
-
4K 120 fps (HDMI)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
-
Piksel Karartma
-
Motion
-
OLED Motion
-
Görüntü Modu
-
10 Mod
-
Gelişmiş AI Görüntü
-
Evet
-
Otomatik Kalibrasyon
-
Evet
-
Hızlı Medya Değiştirme
-
Evet
OYUN
-
G-Sync Uyumluluğu
-
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
HGIG Mode
-
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
-
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
-
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
-
Yes (Up to 120Hz)
-
Oyun Performansı için Dolby Vision (4K 120Hz)
-
Evet
-
Tepki Süresi
-
0.1ms'den az
SMART TV
-
Apple Home Uyumluluğu
-
Evet
-
İşletim Sistemi
-
webOS 25
-
USB Kamera Uyumlu
-
Evet
-
Always Ready
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Kontrol Sayfası
-
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Evet
-
Sihirli Kumanda
-
Yerleşik
-
Çoklu Görünüm
-
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
-
Evet (LG ThinQ)
SES
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
AI Ses
-
α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
WiSA Hazır
-
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
AI Akustik Ayarlama
-
Evet
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Ses Çıkışı
-
20W
-
Hoparlör Yönü
-
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
-
2.0 kanal
-
WOW Orkestra
-
Evet
BAĞLANTI
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth Desteği
-
Yes (v 5.3)
-
Ethernet Girişi
-
1 adet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
-
1 adet
-
CI Slot
-
1 adet
-
HDMI Giriş
-
4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
-
2 adet
-
USB Girişi
-
2 adet (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Evet (Wi-Fi 6)
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
-
Evet
-
Gri Ölçek
-
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
-
Evet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Tüm Özellikler
ÖLÇÜLER
-
soundbar(G x Y x D) mm
-
990 x 97 x 125
-
Subwoofer
-
191 x 386 x 318
AĞIRLIK(KG)
-
Soundbar
-
6.5Kg
-
Subwoofer
-
5.3Kg
-
Brüt Ağırlık
-
16.0Kg
-
Karton boyutu (G x Y x D) mm
-
1089 x 217 x 416
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
Kanal Sayısı
-
4.1ch
-
Total Hoparlör
-
600W
-
Ön Hoparlör
-
100W x 2
-
Surround
-
100W x 2
-
Subwoofer
-
200W (Wired)
BAĞLANABILIRLIK
-
Optik
-
Evet
-
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out
-
1
-
USB
-
Evet
BAĞLANABILIRLIK_WIRELESS
-
Bluetooth Version
-
4
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Evet
SES MODU
-
AI Sound Pro
-
Evet
-
Bass Blast/Bass Blast +
-
Evet
-
DTS Virtual:X
-
Evet
-
Ses Kontrolü
-
Evet
-
User EQ - RCU/App
-
Evet
-
Gece Modu On/Off - App
-
Evet
UYGUNLUK
-
Akıllı Telefon Playback
-
Evet
-
TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)
-
Evet
-
Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical
-
Evet
-
Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical
-
Evet
-
HDMI SIMPLINK
-
Evet
-
HDMI Audio Return Channel (ARC)
-
Evet
-
Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)
-
Evet
SES FORMATI
-
LPCM
-
Evet
-
Dolby Digital
-
Evet
-
DTS Digital Surround
-
Evet
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Güç Tüketimi
-
0.5W ↓
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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