1)*Maksimum ekran boyutu, modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

2)*QNED evo, QNED ile karşılaştırıldığında daha geniş bir renk gamına sahiptir.

3)*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

4)*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alfa 8 AI İşlemci 4K Gen2 ile karşılaştırıldığında.

6)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.

7)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

8)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

10)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

11)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

12)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

13)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

14)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

15)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

16)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

17)*AMD FreeSync Premium onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.

*165 Hz modu yalnızca 165 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Motion Booster modunda, optimum performans sağlamak için çözünürlük azalabilir.

*Motion Booster 330, ultra akıcı oyun deneyimi için optimize edilmiş Full HD çözünürlükte 330 Hz’e kadar yenileme hızı sunar.

19)*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

20)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

23)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

26)*Özellik, Google Photos hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

27)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

28)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

29)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

30)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

32)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

33)*FILMMAKER Ambient MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili FILMMAKER Ambient MODE desteklenir.

*FILMMAKER Ambient MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*FILMMAKER Ambient MODE, ışık sensörüyle donatılmış modellerde çalışır.

34)*Güç tasarrufu yalnızca hem Galeri Modu hem de Always Ready özelliği etkinleştirildiğinde geçerlidir. Always Ready özelliği kapalıysa Galeri Modu TV açıkken kullanılan güçle aynı miktarda güç tüketir.

35)*QNED90 115/85 inç TV’lerin, eyesafe Inc. tarafından geliştirilen ve UL Solutions tarafından belirtilen koşullar altında test edilen bir program olan eyesafe® 3.0 gerekliliklerine uygunluğu doğrulanmıştır.

*Performans ürün modeli, ayarlar, kullanım koşulları ve ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

36)*9.1.6 uzamsal ses yalnızca Dolby Atmos içeriği oynatılırken etkinleştirilir.

*Sahneler yalnızca temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.