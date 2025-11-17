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115 inç LG QNED evo AI QNED93B MiniLED 4K 144Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

115 inç LG QNED evo AI QNED93B MiniLED 4K 144Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

115QNED93B6
Front view of 115 inç LG QNED evo AI QNED93B MiniLED 4K 144Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026 115QNED93B6
2026’da çıkan LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’in önden görünümünde ekranda canlı, akıcı ve yoğun renk bulutları görülüyor. 115 inç ekran Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, alfa 8 AI İşlemci 4K Gen3 ve webOS özelliklerine sahip.
Ön ve yan görünümleri gösterilen LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, 2565 mm ekran genişliği, 1469 mm ekran yüksekliği, standıyla birlikte 1524/1554 mm yükseklik, 58,9 mm profil derinliği ve 1880 x 465 mm ölçülerindeki stant taban alanına sahip 115 inç ekranı vurguluyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED 115 inç Ultra Büyük TV, bir oturma odasında duvara monte edilmiş. Geniş ekranda canlı renkler ve gelişmiş görüntü kalitesiyle bir stadyum spor kutlaması gösterilirken, kanepelerde oturan bir aile hep birlikte tezahürat yapıyor.
Dynamic QNED Color Pro özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranda canlı, akıcı, çok renkli ve boya benzeri hareketlerle %100 Renk Hacmi sertifikasına sahip gelişmiş renk canlılığı gösteriliyor.
Mini LED ve Precision Dimming Ultra özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, aurora ile aydınlanan bir buzul sahnesini geleneksel LED ile bölünmüş ekran üzerinde karşılaştırarak daha derin siyahlar, daha net kontrast ayrıntıları ve gelişmiş netliği gösteriyor.
AI Resim Pro ve Dynamic Tone Mapping Pro özelliklerine sahip LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, mercanlar ve balıkların üzerinde yüzen bir deniz kamlumbağasının su altı sahnesini gösteriyor. Yapay zeka her kareyi tanıyıp 4K çözünürlüğe yükseltiyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’e uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ile üstte veri ve sistem korumasını temsil eden 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösteriliyor.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Multi-AI aramasını takdir eder.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.
AI Konsiyerj tarafından sunulan LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Spor Tahmini, canlı bir futbol maçını ekrandaki AI paneliyle birlikte göstererek tahminler, oyuncu içgörüleri ve lig verileri sunuyor ve AI’ın maç sonuçlarını öngörmek için oyunu nasıl analiz ettiğini gösteriyor.
Canlı, yüksek hızlı bir yarış sahnesini gösteren Ultimate Gameplay özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ile Motion Booster 330’u vurgulayan bulanık bir görüntü karşılaştırılıyor. 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG ve GeForce NOW destekleniyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Büyük TV, aydınlık bir yaşam alanında duvara monte edilmiş. Ekranda büyük bir fil canlı detaylarla gösteriliyor ve yakında oturan bir çocuk için etkileyici bir ölçek ve varlık hissi yaratıyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Büyük TV, modern bir yaşam alanında duvara monte edilmiş. Geniş ekranında gösterilen büyük ölçekli astronot sahnesi odayı görsel olarak dolduruyor ve güçlü bir sinematik etki yaratıyor.
Front view of 115 inç LG QNED evo AI QNED93B MiniLED 4K 144Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026 115QNED93B6
2026’da çıkan LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’in önden görünümünde ekranda canlı, akıcı ve yoğun renk bulutları görülüyor. 115 inç ekran Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, alfa 8 AI İşlemci 4K Gen3 ve webOS özelliklerine sahip.
Ön ve yan görünümleri gösterilen LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, 2565 mm ekran genişliği, 1469 mm ekran yüksekliği, standıyla birlikte 1524/1554 mm yükseklik, 58,9 mm profil derinliği ve 1880 x 465 mm ölçülerindeki stant taban alanına sahip 115 inç ekranı vurguluyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED 115 inç Ultra Büyük TV, bir oturma odasında duvara monte edilmiş. Geniş ekranda canlı renkler ve gelişmiş görüntü kalitesiyle bir stadyum spor kutlaması gösterilirken, kanepelerde oturan bir aile hep birlikte tezahürat yapıyor.
Dynamic QNED Color Pro özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranda canlı, akıcı, çok renkli ve boya benzeri hareketlerle %100 Renk Hacmi sertifikasına sahip gelişmiş renk canlılığı gösteriliyor.
Mini LED ve Precision Dimming Ultra özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, aurora ile aydınlanan bir buzul sahnesini geleneksel LED ile bölünmüş ekran üzerinde karşılaştırarak daha derin siyahlar, daha net kontrast ayrıntıları ve gelişmiş netliği gösteriyor.
AI Resim Pro ve Dynamic Tone Mapping Pro özelliklerine sahip LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, mercanlar ve balıkların üzerinde yüzen bir deniz kamlumbağasının su altı sahnesini gösteriyor. Yapay zeka her kareyi tanıyıp 4K çözünürlüğe yükseltiyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’e uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ile üstte veri ve sistem korumasını temsil eden 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösteriliyor.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Multi-AI aramasını takdir eder.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.
AI Konsiyerj tarafından sunulan LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Spor Tahmini, canlı bir futbol maçını ekrandaki AI paneliyle birlikte göstererek tahminler, oyuncu içgörüleri ve lig verileri sunuyor ve AI’ın maç sonuçlarını öngörmek için oyunu nasıl analiz ettiğini gösteriyor.
Canlı, yüksek hızlı bir yarış sahnesini gösteren Ultimate Gameplay özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ile Motion Booster 330’u vurgulayan bulanık bir görüntü karşılaştırılıyor. 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG ve GeForce NOW destekleniyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Büyük TV, aydınlık bir yaşam alanında duvara monte edilmiş. Ekranda büyük bir fil canlı detaylarla gösteriliyor ve yakında oturan bir çocuk için etkileyici bir ölçek ve varlık hissi yaratıyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Büyük TV, modern bir yaşam alanında duvara monte edilmiş. Geniş ekranında gösterilen büyük ölçekli astronot sahnesi odayı görsel olarak dolduruyor ve güçlü bir sinematik etki yaratıyor.

Temel Özellikler

  • 115 inç Ultra Büyük TV ile daha sürükleyici izleme deneyimi
  • LG'nin benzersiz geniş renk gamı teknolojisi, Dynamic QNED Color Pro özelliğiyle olağanüstü zengin renk paleti sunar
  • Hassas Karartma Ultra özellikli Mini LED en keskin görüntüleri sağlar ve en ince detayları ortaya çıkarır
  • Ödüllü webOS, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli gelişmiş AI deneyimleri sunar.
  • AI düğmesi, LG Shield ile güvence altına alınan akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim için AI Hub’ın kilidini açar.
Daha fazla
LG Shield için Siber Güvenlik kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Siber Güvenlik

Multi-AI için Yapay Zeka kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards - Honoree (Çoklu AI)

Yapay Zeka

AVForums Editörün Seçimi rozeti, 2025/26 dahil olmak üzere art arda 8 yıl boyunca En İyi Akıllı TV Sistemi seçildi.

AVForums Editörün Seçimi - En İyi Smart TV Sistemi 2025/26

“En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl”

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Neden LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Big TV, bir oturma odasında kanepede tezahürat yapan bir ailenin eşliğinde canlı renklerle bir stadyum spor kutlamasını gösteriyor.

Ultra Büyük TV’de Dinamik Spor

Dynamic QNED Color Pro özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranda canlı, akıcı, çok renkli ve boya benzeri hareketlerle %100 Renk Hacmi sertifikasına sahip gelişmiş renk canlılığı gösteriliyor.

Dynamic QNED Color Pro

Mini LED ve Precision Dimming Ultra özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, aurora ile aydınlanan bir buzul sahnesini geleneksel LED ile bölünmüş ekran üzerinde karşılaştırarak daha derin siyahlar, daha net kontrast ayrıntıları ve gelişmiş netliği gösteriyor.

Hassas Karartma Ultra özellikli Mini LED

Ödüllü Çoklu AI webOS özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, TV arayüzü üzerinden erişilebilen yapay zeka desteğini gösteren Microsoft Copilot ve Google Gemini logolarıyla koyu bir arka planda sunuluyor.

Ödüllü Çoklu AI webOS

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI sembolünün etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.

Kişiselleştirme için AI Hub

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir.

LG Shield Güvencesiyle

Dynamic QNED Color Pro özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranı, tipik Quantum Dot ekranlarının ötesinde geçen akıcı geçişler ve geniş bir renk yelpazesiyle canlı, akıcı, çok renkli, boya benzeri hareket patlamalarıyla doluyor.

Dynamic QNED Color Pro özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranı, tipik Quantum Dot ekranlarının ötesinde geçen akıcı geçişler ve geniş bir renk yelpazesiyle canlı, akıcı, çok renkli, boya benzeri hareket patlamalarıyla doluyor.

LG QNED evo Mini LED her sahnede büyük boyut ve rengi nasıl sağlar?

LG QNED evo’nun %100 Renk Hacmi sertifikasına sahip Dynamic QNED Color Pro özelliği ve binden fazla karartma bölgesi sunan Precision Dimming Ultra özellikli Mini LED teknolojisi, ultra canlı renkler ve ayrıntılar sunmak için bir araya geliyor. Ultra büyük ekranda spor, film ve daha fazlası için sürükleyici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarın.

Ultra Büyük TV

115 inçe kadar ulaşan şimdiye kadarki en büyük ekranımızı deneyimleyin.

Geniş LG QNED evo Ultra Büyük TV’de spor karşılaşmalarının, film ve oyunların keyfini çıkarın. Canlı renkleri ve hassas görüntü kalitesiyle, nefes kesici ölçek ve netlikle aksiyonu ortaya çıkarır.1)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 35 sertifikasına sahiptir.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 35 sertifikasına sahiptir.

Düşük mavi ışık için UL onaylıdır - gözlerinizin rahatlığı için çok büyük resim35)

Dynamic QNED Color Pro

LG’nin nano tabanlı renk gamı teknolojisi, TV’nizde %100 Renk Hacmi sağlar

LG'nin nano tabanlı geniş renk gamı ​​teknolojisiyle hareketli renkleri daha dinamik ve canlı bir şekilde görüntüleyin. Quantum Dot'un yerini alan bu teknoloji, TV'nizin renk üretimi hızını artırarak Dynamic QNED Color Pro ile çeşitli ruh hallerini ifade etmesini sağlar.2)

Dynamic QNED Color Pro özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranı, tipik Quantum Dot ekranlarının ötesinde geçen akıcı geçişler ve geniş bir renk yelpazesiyle canlı, akıcı, çok renkli, boya benzeri hareket patlamalarıyla doluyor.

Dynamic QNED Color Pro özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranı, tipik Quantum Dot ekranlarının ötesinde geçen akıcı geçişler ve geniş bir renk yelpazesiyle canlı, akıcı, çok renkli, boya benzeri hareket patlamalarıyla doluyor.

LG QNED evo’nun %100 Renk Hacmi Sertifikasına bakın3)

Hassas Karartma Ultra özellikli Mini LED

Mini LED, olağanüstü kontrast ve ayrıntı için Precision Dimming Ultra ile buluşuyor.

Mini LED’ler ve binlerce karartma bölgesi, ışığı nokta hassasiyetinde kontrol etmek için birlikte çalışarak daha keskin kontrast, gelişmiş netlik ve daha ince görüntü ayrıntıları sunar.

Mini LED ve Precision Dimming Ultra özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, aurora ile aydınlanan bir buzul sahnesini geleneksel LED ile bölünmüş ekran üzerinde karşılaştırarak daha derin siyahlar, daha net kontrast ayrıntıları ve gelişmiş netliği gösteriyor.

Mini LED ve Precision Dimming Ultra özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, aurora ile aydınlanan bir buzul sahnesini geleneksel LED ile bölünmüş ekran üzerinde karşılaştırarak daha derin siyahlar, daha net kontrast ayrıntıları ve gelişmiş netliği gösteriyor.

Mini LED ve Precision Dimming Ultra özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, aurora ile aydınlanan bir buzul sahnesini geleneksel LED ile bölünmüş ekran üzerinde karşılaştırarak daha derin siyahlar, daha net kontrast ayrıntıları ve gelişmiş netliği gösteriyor.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

*Mini LED ve Karartma Bölgelerinin özellikleri inç, model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. 

*Yukarıdaki görseller yalnızca temsil amaçlıdır.

alfa 8 AI İşlemci 4K Gen3

5,0 kat daha hızlı NPU performansına sahip gelişmiş AI motoru

Yeni nesil işlemcimiz, TV’nizin yeteneklerini geliştirerek yapay zekanın daha keskin 4K ayrıntılar, daha zengin ses ve canlı renklerle tercihlerinize göre uyarlanmış bir izleme deneyimi sunmasına olanak tanır.4)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED alfa 8 AI İşlemci 4K Gen3, devre kartı üzerinde mavi ışıkla parlayarak NPU x5.0 ile daha hızlı nöral işlem, GPU ile %10 daha güçlü grafik performansı ve %20 artırılmış bellek verimliliği ile yapay zeka işlem performansını vurguluyor.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED alfa 8 AI İşlemci 4K Gen3, devre kartı üzerinde mavi ışıkla parlayarak NPU x5.0 ile daha hızlı nöral işlem, GPU ile %10 daha güçlü grafik performansı ve %20 artırılmış bellek verimliliği ile yapay zeka işlem performansını vurguluyor.

Neden LG AI TV?

LG AI TV, kişiselleştirilmiş AI Hub ile her günü daha akıllı hale getirirken görüntü ve sesi optimize eder.

LG AI TV hakkında daha fazlasını keşfedin

AI HDR Yeniden Düzenleme

Her kareyi HDR kalitesine yükseltin

AI renk, parlaklık ve kontrastı otomatik olarak optimize eder ve daha zengin, daha gerçekçi görseller için SDR görüntü kalitesini HDR seviyelerine yükseltir.

AI Hub’ın öne çıkan 3 avantajını keşfedin

Google Gemini ve Microsoft Copilot ile gelişmiş çoklu AI arama

Aradığınızı söyleyin, ardından size en uygun AI modelini seçin. Sistem, daha geniş ve daha ilgili sonuçlar sunmak için birden fazla AI modeline bağlanır.10)

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve bilgilere ulaşın

AI Konsiyerj, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış içerik ve güncellemeler sunar. Bu Sahnede, izlediklerinize dayalı olarak ilgili öneriler ve bilgiler sunarken, Üretken AI görüntü arama ve oluşturmayı mümkün kılar.11)

LG AI TV sesinizi tanır ve sizi yalnızca size özel hazırlanmış Sayfam’a yönlendirir!

Sayfam’a yönlendirildiğinizde hava durumu, takvim ve widget’lardan favori spor skorlarınıza kadar her şeyi bir bakışta görebilirsiniz.12)

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Multi-AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Multi-AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Ödüllü Çoklu AI webOS

Ödüllü webOS artık LG Shield güvencesiyle

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield

Bilgileriniz Güvende

LG Shield’ın 7 temel teknolojisi; güvenli veri depolama ve yönetimi, güvenli kriptografik algoritmalar, yazılım bütünlüğünün sağlanması, kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü, güvenli veri iletimi, güvenlik olaylarının tespiti ve müdahalesi ile güvenli güncelleme yönetimi sayesinde verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Bilgileriniz Güvende LG Shield hakkında daha fazlasını keşfedin

webOS Yenileme Programı

TV'nizi 5 yıla kadar yükseltin14)

AI Sihirli Kumanda

AI Hub’ın keyfini çıkarmak için temassız fare gibi kullanarak yöneltin ve kolayca gezinin

AI Sihirli Kumanda ile televizyonunuzu kolayca yönetin. Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.15)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.

Her spor maçının içine dalın

AI Konsiyerj ile Spor Tahmini

Yapay zekayla maç tahminleri alın

AI, maç tahminleri sunmak için takımınızın istatistiklerini ve performansını analiz eder. AI tarafından oluşturulan bu içgörülerle takımınızı desteklemenin keyfini çıkarın.16)

TruMotion

Her türe uyum sağlayan hareket yumuşatma

AI Tür Seçimi, içerik türünü algılar; TruMotion ise filmler, sporlar ve daha fazlası için doğal bir izleme deneyimi sunacak şekilde titreme seviyelerini ayarlayarak uygun düzeyde hareket yumuşatma uygular.

Sports Alert

Uyarılar ayarlayın ve hiçbir anı kaçırmayın

Aksiyonun her anını yakalayın. Uyarılarınızı ayarlayın ve takımınızın maç programları, skorları ve daha fazlası hakkında bildirim alın.

Kazanmaya ayarlanmış bir dünyaya adım atın

Üstün Oyun Deneyimi

330 Hz'e varan yüksek yenileme hızları ile kazanın

165 Hz, AMD FreeSync Premium ve VRR ile ultra hızlı oyun deneyimi yaşayın. Hareket bulanıklığını azaltan yenileme hızları sunan Motion Booster ve ilk BT ULL sertifikalı kumanda ile rekabetçi oyunlar için ideal olan yüksek performansın keyfini çıkarın.17)

Canlı, yüksek hızlı bir yarış sahnesini gösteren Ultimate Gameplay özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ile Motion Booster 330’u vurgulayan bulanık bir görüntü karşılaştırılıyor. 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG ve GeForce NOW destekleniyor.

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek hızlı tepkili oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiliyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, öne çıkan içerikleri ve oyun kutucuklarını birleşik bir arayüzde gösteren ve GeForce NOW ile webOS oyun uygulamalarına erişim sağlayan bir oyun merkezi düzenine sahip LG Oyun Portalını içeriyor.
Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösteriyor.
Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek hızlı tepkili oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiliyor.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, öne çıkan içerikleri ve oyun kutucuklarını birleşik bir arayüzde gösteren ve GeForce NOW ile webOS oyun uygulamalarına erişim sağlayan bir oyun merkezi düzenine sahip LG Oyun Portalını içeriyor.
Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösteriyor.
Bluetooth Ultra Düşük Gecikme

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumandalarını destekleyen dünyanın ilk TV’si

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumanda desteğiyle ultra düşük gecikmeli, yüksek performanslı bulut oyun deneyimi sunar ve giriş gecikmesini 3,0 ms’nin altına düşürür. Bulutta oynarken bile kablolu bağlantı hissi veren sorunsuz ve duyarlı kontrolün keyfini çıkarın.19)

LG Oyun Portalı

Oyunlar için tek adresiniz; konsol gerekmez

NVIDIA GeForce Now, yerel webOS uygulamaları ve daha fazlasından binlerce oyunu keşfedin. Uzaktan kumanda veya oyun kumandasıyla oynanabilen oyunları kolayca bulun ve Challenge Mode ile diğer oyuncularla yarışın.20)

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici

Oyun ayarlarını oyun tarzınıza uygun şekilde kolayca ince ayarlayın

Hızlı ve gerçek zamanlı kontrol için Oyun Kontrol Panelini, tercih ettiğiniz ayarları ince ayarlamak için Oyun Optimize Ediciyi kullanarak oyun deneyiminizi kolayca özelleştirin. Her oyun oturumunu kolayca optimize etmek için yenileme hızı, gecikme ve görsel modları ayarlayın.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW, and webOS game apps.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW, and webOS game apps.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
Bluetooth Ultra Low Latency

World's first TV to support Bluetooth Ultra Low Latency Controllers

Experience ultra-low latency, high-performance cloud gaming with Bluetooth Ultra Low Latency Controller support, reducing input delay to less than 3.0ms. Enjoy seamless, responsive control that feels just like a wired connection, even when playing in the cloud.19)

LG Gaming Portal

Your one-stop hub for gaming—no console required

Explore thousands of games from Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS apps, and more. Easily find games for remote or gamepad and even compete with other players via Challenge Mode.20)

Game Dashboard & Optimizer

Easily fine-tune game settings to suit your play style

Customize your gaming experience easily using Game Dashboard for quick, real-time control and Game Optimizer to fine-tune your preferred settings. Adjust refresh rate, latency, and visual modes to optimize every game session with ease.

Gerçek Sinema, tüm ayrıntılarıyla korunur

Dolby Vision ve FILMMAKER Ambient MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.33)

Dolby Atmos

Sistem, sesi statik kanallar yerine sürükleyici 360° ses nesneleri olarak işleyerek ayrıntı ve derinliğin sahneye sadık kaldığı bir ev sineması ortamı oluşturur.

Dolby Atmos FlexConnect

İstediğiniz yere koyun. Dolby deneyimini her yerde yaşayın

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, nereye yerleştirirseniz yerleştirin ve her yenisini eklediğinizde her bir hoparlörün konumunu akıllıca algılar ve alanınızın tamamında zengin ve sürükleyici ses sunmak için ses sinyallerini gerçek zamanlı olarak optimize eder.31)

En üstün sinema deneyimi için LG TV ve Sound Suite’i eşleştirin

Esnek Yerleştirme ve Genişletme

Sound Suite ile ses kurulumunuzu alanınıza göre özelleştirin

50'den fazla olası kombinasyonla tamamen esnek olmak üzere tasarlanan LG Sound Suite, mevcut birçok hoparlör arasından seçim yapmanızı ve kendi kurulumunuzu ihtiyaçlarınıza uygun olarak oluşturmak için bunları birleştirmenizi sağlar.36)

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) özelliğine sahip Sound Suite içeren LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, odanın etrafına yerleştirilmiş farklı hoparlörlerin bulunduğu geniş bir odayı göstererek Sound Suite’in ne kadar esnek ve özelleştirilebilir olduğunu vurguluyor.

LG Gallery+ ile sınırsız başyapıtları keşfedin

LG Gallery+

Farklı içerikler arasından seçim yaparak alanınızı istediğiniz gibi şekillendirin

LG Gallery+, 100’den fazla sanat eseri, ambiyans videosu ve diğer görsel içerikle alanınızı zenginleştirir. Düzenli kitaplık güncellemeleriyle evinizi, tarzınızı yansıtan küratörlü içeriklerle kişiselleştirin.23)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’in BGM ve Music Lounge özellikli LG Gallery+’ı, ekranda “Orman Akşamı” orman gölü sahnesini; ruh hali müziği, Bluetooth oynatma ve kontroller için görünür bir Music Lounge kullanıcı arayüzü paneliyle gösteriyor.

Music Lounge ile arka plan müziği

Müzikle doğru ortamı yaratın

Görsellerinize uyan müziklerle doğru atmosferi yaratın. Tercihlerinize göre önerilen müzikleri kullanın ya da kendi parçalarınızı çalmak için Bluetooth üzerinden bağlanın.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, anlık aile görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar ızgarasını gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albüm anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, anlık aile görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar ızgarasını gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albüm anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

Fotoğraflarım

Google Photos’a kolayca erişin ve anılarınızı sergileyin

Telefonunuzu kullanarak Google Photos hesabınızı TV’nize kolayca bağlayın. Kendi fotoğraf kütüphanenizdeki içeriği kullanarak ortamınızı zahmetsizce kişiselleştirin.26)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, kırmızı bir konsolun üzerindeki yeşil duvara monte edilmiş. Ekranda hava durumu, spor skorları, TV Programlayıcı ve Home Hub dahil bir bilgi panosu görüntüleniyor.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Bilgi Panosu

Hepsi bir arada kişiselleştirilmiş pano ile güncel kalın

Önemli bilgileri bir bakışta görün. Hava durumu güncellemesi, spor hatırlatması alın, Google Takviminizi görüntüleyin ve hatta Home Hub, görüntüleme rezervasyonlarınız gibi bildirimler ayarlayın.

Galeri Modu

TV’den sanat eserlerine zahmetsizce geçiş yapın

Galeri Modu açıkken, TV’niz seçtiğiniz sanat eserlerini görüntülerken dahi enerji tasarrufu sağlamaya devam eder ve mekanınıza tarz ve zarafet katar.34)

Otomatik Parlaklık Kontrolü

Her türlü ışıkta optimum parlaklık

Parlaklık Kontrolü, ekran çıkışını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayarak her ortamda net ve konforlu bir görüntüleme sağlar.27)

Hareket Sensörü

Varlığınıza duyarlı

Hareket algılama özelliği, TV’nizin yakınında olup olmadığınıza göre modları değiştirerek akıllı tepki vermesini sağlar.28)

LG Channels

Ücretsiz, sınırsız eğlence

LG Channels, canlı ve isteğe bağlı platformlardaki çeşitli içerikleri tek bir hub’da bir araya getirerek sevdiğiniz içerikleri bulmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.29)

Akıllı Bağlantı özellikli LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, ekranda Home Hub arayüzünü gösteriyor; TV, cihaz ve uygulamalar için panellerle birlikte Google Home ve LG ThinQ bağlantılarını tek bir kontrol düzeninde sergiliyor.

Akıllı Bağlantı

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Home Hub tüm akıllı cihazlarınızı bir araya getirir. Google Home ve daha fazlası üzerinden ev IoT cihazlarınıza zahmetsizce bağlanın, kontrol edin ve etkileşim kurun.30)

LG Soundbar, her sahneyi daha dolgun bir çevreleyen sesle zenginleştirir.

WOW Orkestra

LG TV ve Soundbar’ın senkronize çalıştığı tam surround ses sistemi

Sistem, TV ve Soundbar’ı tek bir yapı olarak senkronize ederek daha dolgun bir surround deneyimi için derinlik ve yön hissini artırır.32)

WOW Orkestra özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ekranda müzisyenler gösteriliyor. TV’den ve altındaki soundbar’dan çıkarak yaşam alanını dolduran katmanlı ses dalgaları senkronize bir çevreleyen ses deneyimi yaratıyor.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accessibility

Yardımcı özellikler, izleme deneyimini daha kapsayıcı hale getirir.

LG TV’ler, Renk Ayarlama Filtresi, İşaret Dili Kılavuzu ve ses yardımcı cihazları için doğrudan bağlantı desteği gibi erişilebilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Sorumluluk Reddi

 

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Teknik özellikler ve işlevler bölgeye, modele ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) ile karasal/havadan TV kullanımı mümkündür (yalnızca ayarlayıcılı TV’ler için). LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

*Bu sayfada gösterilen içerik, gerçek Gallery+ hizmetinde bulunan içerikten farklı olabilir.

1)*Maksimum ekran boyutu, modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

 

2)*QNED evo, QNED ile karşılaştırıldığında daha geniş bir renk gamına sahiptir.

 

 

3)*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

 

 

4)*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alfa 8 AI İşlemci 4K Gen2 ile karşılaştırıldığında.

 

 

6)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.

 

 

7)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

 

 

8)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

 

10)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

 

 

11)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

 

 

12)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

 

 

13)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

 

 

14)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

 

15)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

 

 

16)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

 

 

17)*AMD FreeSync Premium onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.

*165 Hz modu yalnızca 165 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Motion Booster modunda, optimum performans sağlamak için çözünürlük azalabilir.

*Motion Booster 330, ultra akıcı oyun deneyimi için optimize edilmiş Full HD çözünürlükte 330 Hz’e kadar yenileme hızı sunar.

 

 

19)*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

 

 

20)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

 

 

23)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

 

 

26)*Özellik, Google Photos hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

 

 

27)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

 

 

28)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

 

 

29)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

 

30)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

 

 

32)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

 

 

33)*FILMMAKER Ambient MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili FILMMAKER Ambient MODE desteklenir.

*FILMMAKER Ambient MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*FILMMAKER Ambient MODE, ışık sensörüyle donatılmış modellerde çalışır.

 

 

34)*Güç tasarrufu yalnızca hem Galeri Modu hem de Always Ready özelliği etkinleştirildiğinde geçerlidir. Always Ready özelliği kapalıysa Galeri Modu TV açıkken kullanılan güçle aynı miktarda güç tüketir.

 

 

35)*QNED90 115/85 inç TV’lerin, eyesafe Inc. tarafından geliştirilen ve UL Solutions tarafından belirtilen koşullar altında test edilen bir program olan eyesafe® 3.0 gerekliliklerine uygunluğu doğrulanmıştır.

*Performans ürün modeli, ayarlar, kullanım koşulları ve ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

 

36)*9.1.6 uzamsal ses yalnızca Dolby Atmos içeriği oynatılırken etkinleştirilir.

*Sahneler yalnızca temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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