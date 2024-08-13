Gece gökyüzünde süzülen sıcak hava balonlarının görüntüsü. Görüntü üç bölüme ayrılmıştır. Solda kenar LED karartma, ortada biraz daha düzeltilmiş ancak yine de ışık halkası olan renkler, sağda ise neredeyse hiç ışık halkası olmayan koyu siyahların olduğu LG QNED Mini LED görüntülenir. Üç farklı türde LED aydınlatmanın görüntüleri. Sol kenar, belirgin ışık halkası efekti ile aydınlatılır. Orta kısım, az da olsa ışık halkası olan Full Array görüntüyü gösterir. Sağda ise çok sayıda küçük ışığın olduğu ve resmin net göründüğü LG QNED Mini LED gösterilir.