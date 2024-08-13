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Quantum Dot, NanoCell ve Mini
LED'ler. Devrim Niteliğinde Bir
Teknoloji Kombinasyonu.
LG QNED Mini LED, Mini LED'leri Quantum Dot ve NanoCell teknolojileriyle yenilikçi, endüstri lideri bir ekranda bir araya getirerek yeni bir LCD çağını müjdeliyor. Bu teknolojilerin bir araya gelmesi, daha koyu siyahlar ve daha canlı renklerle yüksek bir görüntü kalitesi sunar. Yalnızca ekranı değil, görüntüleme deneyiminizi de üst düzeye taşır.
Mini LED
Mini LED'ler Büyük Bir Fark Yaratır.
Gelişmiş bir ışık kaynağı teknolojisi olan Mini LED'ler, standart LCD ekranlarda bulunan arka ışıklardan önemli ölçüde daha küçüktür. Bu, LG QNED Mini LED'in ekrana daha fazla LED ve daha fazla karartma bölgesi yerleştirmesini sağlar. Böylelikle, çarpıcı biçimde daha yüksek pik parlaklığı, daha koyu siyahlar ve standart LCD TV'lerle boy ölçüşemeyecek düzeyde bir hassasiyet ve ayrıntı düzeyi elde edilir.
LG LCD TV'lerde en Iyi Görüntü.
LG QNED Mini LED, sahip olduğu yaklaşık 30.000 Mini LED ile parlak ve yüksek kaliteli bir görüntü üretir, 2.500'e yakın benzersiz karartma bölgesi sayesinde en karanlık sahnelerde bile daha az ışık halkası etkisi ile çarpıcı siyahlar sunar. Ortaya çıkan görüntü büyüleyicidir.
Gece gökyüzünde süzülen sıcak hava balonlarının görüntüsü. Görüntü üç bölüme ayrılmıştır. Solda kenar LED karartma, ortada biraz daha düzeltilmiş ancak yine de ışık halkası olan renkler, sağda ise neredeyse hiç ışık halkası olmayan koyu siyahların olduğu LG QNED Mini LED görüntülenir. Üç farklı türde LED aydınlatmanın görüntüleri. Sol kenar, belirgin ışık halkası efekti ile aydınlatılır. Orta kısım, az da olsa ışık halkası olan Full Array görüntüyü gösterir. Sağda ise çok sayıda küçük ışığın olduğu ve resmin net göründüğü LG QNED Mini LED gösterilir.
Mükemmel TV'nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
%100 Renk Hacmi
Göz Kamaştırıcı Renkler.
LG TV'lerin olağanüstü renk reprodüksiyon teknolojisi sayesinde renkler, LG QNED Mini LED'de tam hacme ulaşır. Bağımsız üçüncü taraf testleri ile onaylanan gelişmiş ekran, maksimum parlaklık seviyelerinde bile parlak kalan zengin renkler sunmak için daha geniş bir renk gamını doğru bir şekilde yakalar. Bu da canlı bir deneyim sağlayarak izlediğiniz her şeyin tam olarak amaçlandığı gibi görünmesine olanak tanır.
*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
*%70 Renk Hacmi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
%100 Renk Tutarlılığı
Inanılmaz Açılardan Olağanüstü Renkler.
LG QNED Mini LED'de renkler yalnızca yüksek parlaklıkta bile nefes kesen bir kaliteye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda TV'nin yenilikçi ekran teknolojisi sayesinde yüksek tutarlılıkla yeniden üretilir. Renk tutarlılığı, ±30° açılarla ölçülen renk ve aydınlatma açısından ekran tutarlılığını temsil eder. %100 Renk Tutarlılığı ile LG QNED Mini LED TV'de izlediğiniz her şey, geniş açılardan bakıldığında bile zengin, orijinal renklerle gösterilir.
Yan yana duran iki LG QNED Mini LED TV'de, bir kafenin önündeki çok renkli balonların önden ve açılı görüntüsü gösterilir. Resim her iki açıdan da tutarlı bir şekilde canlı ve doğru görüntülenir.
*%100 Renk Tutarlılığının, ±30° izleme açısına sahip 18 renkli Macbeth deseniyle CIE DE2000'e göre ölçüldüğü Intertek tarafından onaylanmıştır.
*%100 Renk Tutarlılığını destekleyen tüm modeller Intertek tarafından onaylanmıştır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
Büyük
Büyüleyici Bir Görüntü Için
Devasa Bir Ekran.
LG QNED Mini LED'in gelişmiş ekranının tüm güzelliği, Ultra Geniş Ekranda görüldüğünde daha da muhteşem olur. Yaklaşık 30.000 Mini LED ve LG'nin imza niteliğindeki renk reprodüksiyon teknolojisi, en büyük 86 inçlik ekranımızda bile izlediğiniz her şeyi gelişmiş ayrıntı ve netlikle görüntüleyerek kendinizi en sevdiğiniz içeriklere kaptırmanızı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.
Gri, çıplak beton bir duvara monte edilmiş geniş ekran LG QNED Mini LED TV'nin görüntüsü. TV'nin önüne yerleştirilmiş iki sandalye ve ekranda yeşil bir doğa manzarası görüntülenir.
Dillerden Düşmeyen Yenilik.
"Her LED'in küçültülmesiyle, LED ekranların daha çok OLED ekranlar gibi görünmesini sağlayan iyileştirmeler yapıldı."
Mükemmel TV'nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
Gerçek 8K
Çarpıcı Netlik Için Inanılmaz
Çözünürlük.
LG QNED Mini LED, Real 8K sayesinde Ultra Geniş Ekranda bile hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz. Yenilikçi bir ekranı mükemmele yakın kontrast modülasyon seviyeleri ve yaklaşık 33 milyon piksel ile bir araya getiren (piksel yoğunluğu ne kadar yüksek olursa, ekran çözünürlüğü o kadar iyi olur) TV, gerçek anlamda muhteşem bir izleme deneyimi için inanılmaz düzeyde ayrıntı sunar.
Bir dizi parlak renkli, çok katlı şehir evinin görüntüsü. Altta, 4K LCD ve 8K Mini LED arasındaki çözünürlük farkını gösteren pencerelerden birinin iki küçük görüntüsü bulunur.
*CTA (Tüketici Teknolojisi Derneği): ABD'de 2.200'den fazla tüketici teknolojisi şirketini temsil eden bir standart ve ticari kuruluş.
*CTA sertifikası, resmi sektör şartlarına uygun ürünlere verilir.
*Yalnızca 8K modellerde mevcuttur.
*CM değerleri, LG kurum içi araştırması tarafından test edilen 75 inç QNED99 modellerine dayanır.
*Belirtilen CM değerleri yatay olarak test edilmiştir.
*Piksel sayısı 86 inç 8K modeline dayanır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
AI 8K Ölçek Yükseltme
8K Ayar Ile Deneyiminizi
Geliştirin.
LG QNED Mini LED’in AI işlemcisi, izlediklerinizi analiz etmek ve yerel olmayan 8K içeriği büyüleyici bir 8K içeriğine dönüştürmek üzere derin öğrenme algoritmaları kullanır. En büyük ekranlarımızda görüntülendiğinde bile daha iyi çözünürlük, daha fazla ayrıntı ve daha net görüntü sunan bu teknoloji, görüntü kalitesindeki farkın hemen dikkat çekmesini sağlar.
Parlak renkli mozaikli bir binanın yan yana görüntüleri. Sağ taraf orijinal görüntüyü, sol taraf ise daha fazla ayrıntı ve netlik ile AI 8K yükseltme işleminden sonraki görüntüyü gösterir.
*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
*Yalnızca 8K modellerde mevcuttur.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
Yerleşik Video Dekoderi
8K'nın Tadını Çıkarmanın
Bambaşka Yolları
LG QNED Mini LED ile en sevdiğiniz içerikler için eksiksiz 8K deneyimi elde edin. Yerleşik video kod çözücü, AV1 ve HEVC dahil olmak üzere birden çok kod çözücü türünü destekler ve yerel medya, YouTube ve diğer akış hizmetleri gibi çeşitli kaynaklardan 8K içeriğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır.
Parlak renkli mozaikli bir binanın yan yana görüntüleri. Sağ taraf orijinal görüntüyü, sol taraf ise daha fazla ayrıntı ve netlik ile AI 8K yükseltme işleminden sonraki görüntüyü gösterir.
*AV1 ile YouTube’da en yeni 8K videoları izleyebilirsiniz. HEVC desteği, diğer yayın akışı hizmetlerini ve yerel medya oynatmayı kapsar.
*Yayın akışı, satın alımdan sonra yazılım güncellemesi gerektirebilir.
*8K içerik kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir ve 8K oynatım, yüksek bant genişliğine sahip internet bağlantısı gerektirir.