Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
OLED evo
QNED
OLED
QNED evo
MiniLED
NanoCell
8K TV
Büyük Ekran TV
4K UHD TVs
Smart TV
Soundbars
TV Akseuarları
65 inç TV’ler
55 inç TV’ler
Kampanyalı TV'ler
Kablosuz Görüntü İletebilen TV
Ev Sineması Soundbar

86-98 inç LG TV’ler ve Soundbar’lar

LG Akıllı Televizyon modelleri, eğlenceyi evinize taşıyor. LG Smart TV ile dijital dünyaya bağlanın, oyunlardan filmlere sayısız içeriğin tadını çıkarın. 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED teknolojisine sahip LG OLED TV'ler, yüksek çözünürlüklü 4K UHD ve NanoCell TV, modern ve eşsiz tasarımlarıyla lifestyle ekranlarımızı keşfedin.

OBS Advantage Banner

OBS Advantage Banner

LG Size Özel Seçimler

LG TV'lerdeki en son yenilikleri keşfedin, en son ekran teknolojisini sezgisel akıllı özelliklerle birleştirin. İster bir LG OLED evo TV  ister bir LG OLED TV, ister LG QNED TV, ister QNED evo TV   veya 4K TV  arıyor olun, derin kontrastlar ve canlı renklerle çarpıcı görüntü kalitesi yaşayacaksınız. LG televizyonlar, görselleri gerçek zamanlı olarak geliştiren ve her kareyi daha ayrıntılı ve gerçekçi hale getiren AI işlemcilerle desteklenmektedir.

 

Bugüne kadarki en gelişmiş TV'miz olan LG OLED evo TV'leri keşfedin. LG'nin en son Alfa 11 4K AI işlemcisiyle güçlendirilen bu cihaz, eşsiz gerçekçiliğin, nefes kesici parlaklığın ve en üst düzey sinematik deneyim için sonsuz kontrastın keyfini çıkarmanızı sağlar.

 

TV boyutlarının nasıl ölçüleceği ve okunacağı hakkındaki kılavuzumuza bakın 

 

TV'lerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin 

LG Üyesi Olun

Özel indirimlerden özel hizmet ve tekliflere kadar

ÜCRETSİZ LG üyeliğinin tüm avantajlarından yararlanın.  

Oturum AçAramıza katılın

Aramıza Katılın

Hemen LG.com 'a üye olun, yeni ürünlerden kampanyalara, bir çok özel fırsattan ilk siz haberdar olun.

Size Özel Fiyat

Kampanya döneminde vereceğiniz siparişlere özel indiriminizden yararlanın

Ücretsiz Teslimat

Tüm LG.com siparişlerinde ücretsiz teslimat

Yardıma mı ihtiyacınız var?

İhtiyacınız olan tüm yardımı sağlamak için buradayız.

Destek Alın