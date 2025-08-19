We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG TV 2025 Serisi Sihirli Kumanda Kontrolörü
AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimini tamamlar
AI Sihirli Kumanda ile TV’nizi hiçbir ek cihaz olmadan kolayca kontrol edin. Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.
*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
Nasıl Kaydolunur
Sihirli Kumandayı kaydetme
Sihirli Kumandayı kullanmak için öncelikle TV’nizle eşleştirin.
1. Sihirli Kumandaya pil takın ve TV'yi açın.
2. Sihirli Kumandayı TV'nize doğrultun ve kumandadaki Tekerleğe (Tamam) basın.
- TV, Sihirli Kumandayı kaydedemezse TV'yi kapatıp tekrar açtıktan sonra tekrar deneyin.
Sihirli Kumanda nasıl silinir
Sihirli Kumandanın TV’nizle eşleştirmesini kaldırmak için (Geri) ve (Ana Sayfa) düğmelerine aynı anda beş saniye basın.
- (Ana Sayfa) ve (Q. Ayarlar) düğmelerine 5 saniyeden fazla basılı tutarak Sihirli Kumandanın bağlantısını kesip aynı anda yeniden kaydedin.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen modelinizin ürün kılavuzuna bakın.
*Ürün görüntüleri ve özellikleri, reklam ifadeleri içerebilir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün görünümü, teknik özellikler, vb. ürün iyileştirmesi amacıyla önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
*Tüm ürün görüntüleri fotoğraflardan kesilmiştir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün rengi monitör çözünürlüğüne, parlaklık ayarlarına ve bilgisayar özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Ürünün performansı kullanım ortamına, kullanılabilirliği de mağazaya göre değişiklik gösterebilir.
