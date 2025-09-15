Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG TV 2025 Serisi Sihirli Kumanda Kontrolörü

EBX30147106
15 derece yandan görünüm
önden görünüm
yandan görünüm
arkadan görünüm
Temel Özellikler

  • LG TV Gerçek Kumanda Kontrolörü
  • LG Sihirli Kumanda Kontrolü
  • Akıllı Ses Tanıma
  • Seçme ve Kaydırma Kolaylığı gibi Kullanımı Kolay Fare Özellikleri
  • Bluetooth tabanlı Kumanda
  • Sesli Komutlar için Mikrofon Düğmesi
AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimini tamamlar

AI Sihirli Kumanda ile TV’nizi hiçbir ek cihaz olmadan kolayca kontrol edin. Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

Nasıl Kaydolunur

Sihirli Kumandayı kaydetme

Sihirli Kumandayı kullanmak için öncelikle TV’nizle eşleştirin.

1. Sihirli Kumandaya pil takın ve TV'yi açın.

2. Sihirli Kumandayı TV'nize doğrultun ve kumandadaki Tekerleğe (Tamam) basın.

- TV, Sihirli Kumandayı kaydedemezse TV'yi kapatıp tekrar açtıktan sonra tekrar deneyin.

Sihirli Kumanda nasıl silinir

Sihirli Kumandanın TV’nizle eşleştirmesini kaldırmak için (Geri) ve (Ana Sayfa) düğmelerine aynı anda beş saniye basın.

- (Ana Sayfa) ve (Q. Ayarlar) düğmelerine 5 saniyeden fazla basılı tutarak Sihirli Kumandanın bağlantısını kesip aynı anda yeniden kaydedin.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen modelinizin ürün kılavuzuna bakın.

 

*Ürün görüntüleri ve özellikleri, reklam ifadeleri içerebilir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün görünümü, teknik özellikler, vb. ürün iyileştirmesi amacıyla önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

*Tüm ürün görüntüleri fotoğraflardan kesilmiştir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün rengi monitör çözünürlüğüne, parlaklık ayarlarına ve bilgisayar özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Ürünün performansı kullanım ortamına, kullanılabilirliği de mağazaya göre değişiklik gösterebilir.

BOYUTLAR

ebx30147102

Tüm Özellikler

BOYUT & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutu (G x Y x D, mm)

    41 x 174 x 15

GENEL

  • Parça Numarası

    EBX30147106

  • Kategori

    Sihirli Kumanda Kontrolörü

